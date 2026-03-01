I risultati del 1 marzo 2026: big match in Serie A e Premier League

In serata Roma-Juventus, nel pomreiggio il derby Arsenal-Chelsea, lunch match Cremonese-Milan. Successo dell’Independiente in Argentina
Il massimo campionato argentino in apertura del programma di questa prima domenica del mese, 1 marzo. Nella Liga Profesional successo per 2-0 dell’Independiente sul Central Cordoba con reti di Avalos e Marcone nei minuti conclusivi. Senza reti l’altra sfida tra Talleres Cordoba e San Lorenzo. In Cile poker casalingo del Palestino su O’Higgins e in Colombia vincono in trasferta sia Junior sui Jaguares de Cordoba 2-0 che il Bucaramanga sull’Ind. Medellin 2-1.
In Costa Rica vige il fattore campo con il Puntaneras che ha superato 2-0 l’Alajuelense e l’Herediano 3-0 lo Zeledon. In Ecuador pareggiano 1-1 Emelec e Delfin e in Paraguay di misura il 2 de Mayo piega lo Sportivo Trinidens 1-0. In Perù senza reti tra Sport Boys e Moquegua mentre in Uruguay 1-0 del Wanderers sul Central Esp. e in Venezuela stesso punteggio tra Metropolitanos e Deportivo Tachira.
Passiamo al Messico dove nella Liga MX troviamo tre colpi in trasferta rispettivamente del Puebla 1-0 sull’Atletico San Luis, del Cruz Azul 2-0 sul Monterrey e del Tigres 4-1 sul Club America. Vittoria casalinga per Toluca sul Guadalajara 2-0 e per Leon 2-1 al Necaxa. Nella Liga de Expansion MX 1-0 dell’Atletico Morelia sull’Atletico La Paz e 2-1 del Jaiba Brava in casa del Cancun. Nella MSL in USA vittoria in trasferta solo per Los Angeles sullo Houston Dynamo e nella Supercoppa in Cina vince il Beijing Guoan 2-0 sullo Shanghai Port.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte dal lunch match Cremonese-Milan quindi Sassuolo-Atalanta delle 15, Torino-Lazio delle 18 e big match Roma-Juventus delle 20:45. Nella Serie cadetta tre posticipi con il Palermo di scena a Pescara, si gioca anche in Lega Pro e Serie D. In Europa spicca per la Premier League Arsenal-Chelsea delle ore 17:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Altach - SK Rapid 17:00
Austria Vienna - LASK 17:00
BW Linz - Tirol 17:00
Grazer - Ried 17:00
Salzburg - Hartberg 17:00
Wolfsberger - Sturm Graz 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Genk - Gent 2-0 (*)
Westerlo - Royale Union SG 16:00
Charleroi - Club Brugge 18:30
Cercle Brugge - Dender 19:15
CROAZIA: HNL
Rijeka - Lok. Zagreb 15:00
Din. Zagabria - Gorica 17:15
DANIMARCA: SUPERLIGA
FC Copenhagen - Randers 17:00
Fredericia - Silkeborg 17:00
Midtjylland - Brondby 17:00
Sonderjyske - Odense 17:00
Vejle - Aarhus 17:00
Viborg - Nordsjaelland 17:00
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Enppi - Al Masry 20:30
Modern Sport - Petrojet 20:30
National Bank Egypt - Smouha 20:30
Pyramids - Zamalek 20:30
FRANCIA: LIGUE 1
Paris FC - Nizza 15:00
Lilla - Nantes 17:15
Lorient - Auxerre 17:15
Metz - Brest 17:15
Marsiglia - Lione 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Braunschweig - Munster 1-0 (*)
Hertha - Norimberga 1-1 (*)
Magdeburg - Karlsruher 1-2 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Stoccarda - Wolfsburg 15:30
Francoforte - Friburgo 17:30
Amburgo - RB Lipsia 19:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panserraikos - Olympiakos 15:00
Volos - AEK 16:30
PAOK - Asteras T. 18:00
Panathinaikos - Aris 19:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brighton - Nottingham 15:00
Fulham - Tottenham 15:00
Manchester Utd - Crystal Palace 15:00
Arsenal - Chelsea 17:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Roma U20 - Milan U20 1-0 ()
Inter U20 - Atalanta U20 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Reggiana U19 - Südtirol U19 14:30
ITALIA: SERIE A
Cremonese - Milan 0-2 ()
Sassuolo - Atalanta 15:00
Torino - Lazio 18:00
Roma - Juventus 20:45
ITALIA: SERIE B
Catanzaro - Frosinone 15:00
Pescara - Palermo 15:00
Mantova - Carrarese 17:15
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Bra - Pianese 0-0 (*)
Vis Pesaro - Pontedera 0-0 (*)
Arezzo - Ravenna 17:30
Guidonia - Gubbio 17:30
Ternana - Campobasso 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Potenza - Benevento 0-1 ()
Siracusa - Casertana 4-0 ()
Cosenza - Sorrento 0-1 (*)
Giugliano - Latina 1-0 (*)
Monopoli - Crotone 0-0 (*)
Salernitana - Catania 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Celle Varazze - NovaRomentin 0-0 (*)
Club Milano - Valenzana 0-0 (*)
Derthona FbC - AS Biellese 0-1 (*)
Imperia - Chisola 0-0 (*)
Ligorna - Gozzano 0-0 (*)
Saluzzo - Cairese 0-0 (*)
Varese FC - Vado 0-0 (*)
Sanremese - Asti 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Caldiero Terme - Oltrepo 0-0 (*)
Castellanzese - Vogherese 0-0 (*)
Chievo - Sondrio 0-0 (*)
Ciserano-Bergamo - Real Calepina 0-1 (*)
Leon - Villa Valle 0-0 (*)
Milan U23 - Folgore Caratese 0-0 (*)
Pavia - Varesina 1-0 (*)
Scanzorosciate - Breno 0-0 (*)
USD Casatese - Brusaporto 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Brian Lignano 0-0 (*)
Conegliano - Bassano 0-0 (*)
Este - Portogruaro 1-0 (*)
FC Obermais - Calvi Noale 0-0 (*)
Luparense - Legnago Salus 0-0 (*)
Mestre - Adriese 0-0 (*)
Vigasio - Cjarlins Muzane 0-0 (*)
San Luigi - Campodarsego 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Cittadella Vis Modena - Tropical Coriano 0-1 (*)
Desenzano - Crema 0-0 (*)
Imolese - Trevigliese 0-1 (*)
Piacenza - Tuttocuoio 1-0 (*)
Pro Palazzolo - Lentigione 0-1 (*)
Rovato Vertovese - Pro Sesto 0-0 (*)
Sangiuliano City - Sant'Angelo 0-0 (*)
Sasso Marconi - Correggese 0-1 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Cannara - Prato 0-0 (*)
Follonica Gavorrano - Seravezza Pozzi 0-0 (*)
Orvietana - Camaiore 0-0 (*)
Poggibonsi - Grosseto 0-0 (*)
Scandicci - Montevarchi 0-0 (*)
Siena - Ghiviborgo 0-0 (*)
Tau - Trestina 0-0 (*)
Terranuova Traiana - Foligno 0-0 (*)
Vivi Altotevere - San Donato 0-1 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Maceratese 0-0 (*)
Atletico Ascoli - Chieti 1-1 (*)
L'Aquila - Sora 0-3 (*)
Notaresco Calcio - Fossombrone 0-0 (*)
Ostiamare - Castelfidardo 1-0 (*)
Recanatese - Unipomezia 0-1 (*)
Sammaurese - Teramo 2-0 (*)
San Marino Calcio - Giulianova 0-0 (*)
Termoli - Vigor Senigallia 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Albalonga - Valmontone 0-0 (*)
Anzio Calcio 1924 - Atl. Lodigiani 0-0 (*)
Montespaccato - Cassino 0-0 (*)
Nocerina - Real Monterotondo 0-0 (*)
Olbia - Budoni 0-0 (*)
Scafatese - Flaminia 0-0 (*)
Trastevere Calcio - Latte Dolce 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - Acerrana 0-0 (*)
SS Nola 1925 - Francavilla 0-0 (*)
A.C Nardò - Fidelis Andria 15:00
Citta di Fasano - Sarnese 15:00
Gravina - Pompei 15:00
Heraclea - Virtus Francavilla 15:00
Martina Calcio - Ferrandina 15:00
Paganese - Barletta 15:00
Real Normanna - Manfredonia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Gelbison - Vigor Lamezia 0-0 (*)
Paternò - AS Acireale 0-0 (*)
Vibonese - Savoia 0-0 (*)
Castrumfavara - ACR Messina 15:00
Enna - Gela 15:00
Milazzo - USD Ragusa 15:00
Nissa - Igea Virtus 15:00
Sambiase - Athletic Palermo 15:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir - Raja Casablanca 23:00
FUS Rabat - Renaissance Zemamra 23:00
Wydad AC - Berkane 23:00
OLANDA: EREDIVISIE
Zwolle - Ajax 0-0 ()
FC Volendam - Groningen 0-1 (*)
Twente - Feyenoord 0-0 (*)
Utrecht - Alkmaar 16:45
Excelsior - G.A. Eagles 20:00
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Sport Boys - Moquegua 0-0 ()
Comerciantes Unidos - Grau 19:00
Juan Pablo II - Cusco 21:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Termalica B-B. - Radomiak Radom 1-1 ()
Jagiellonia - Legia 0-0 (*)
Lech - Rakow 17:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Tondela - Santa Clara 16:30
Casa Pia - Moreirense 19:00
Rio Ave - Famalicao 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Petrolul - Csikszereda M. Ciuc 0-0 (*)
Din. Bucuresti - FC Arges 17:00
UTA Arad - FCSB 20:00
SCOZIA: PREMIERSHIP
Rangers - Celtic 2-2 ()
SERBIA: SUPER LIGA
Radnicki Nis - Javor 1-0 ()
Napredak - Sp. Subotica 15:30
Radnicki 1923 - Stella Rossa 17:00
SPAGNA: LALIGA
Elche - Espanyol 1-1 (Int.)
Valencia - Osasuna 16:15
Betis - Siviglia 18:30
Girona - Celta Vigo 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - Basilea 0-1 (Int.)
Grasshoppers - Lugano 16:30
Young Boys - Zurigo 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Genclerbirligi - Kayserispor 0-0 (Int.)
Antalyaspor - Fenerbahce 18:00
Samsunspor - Gaziantep 18:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - Zorya 3-1 ()
Obolon - Rukh Lviv 0-0 (*)
Karpaty Lviv - Kolos Kovalivka 17:00