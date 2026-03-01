I risultati del 1 marzo 2026: big match in Serie A e Premier League

In serata Roma-Juventus, nel pomreiggio il derby Arsenal-Chelsea, lunch match Cremonese-Milan. Successo dell’Independiente in Argentina

Il massimo campionato argentino in apertura del programma di questa prima domenica del mese, 1 marzo. Nella Liga Profesional successo per 2-0 dell’Independiente sul Central Cordoba con reti di Avalos e Marcone nei minuti conclusivi. Senza reti l’altra sfida tra Talleres Cordoba e San Lorenzo. In Cile poker casalingo del Palestino su O’Higgins e in Colombia vincono in trasferta sia Junior sui Jaguares de Cordoba 2-0 che il Bucaramanga sull’Ind. Medellin 2-1.

In Costa Rica vige il fattore campo con il Puntaneras che ha superato 2-0 l’Alajuelense e l’Herediano 3-0 lo Zeledon. In Ecuador pareggiano 1-1 Emelec e Delfin e in Paraguay di misura il 2 de Mayo piega lo Sportivo Trinidens 1-0. In Perù senza reti tra Sport Boys e Moquegua mentre in Uruguay 1-0 del Wanderers sul Central Esp. e in Venezuela stesso punteggio tra Metropolitanos e Deportivo Tachira.

Passiamo al Messico dove nella Liga MX troviamo tre colpi in trasferta rispettivamente del Puebla 1-0 sull’Atletico San Luis, del Cruz Azul 2-0 sul Monterrey e del Tigres 4-1 sul Club America. Vittoria casalinga per Toluca sul Guadalajara 2-0 e per Leon 2-1 al Necaxa. Nella Liga de Expansion MX 1-0 dell’Atletico Morelia sull’Atletico La Paz e 2-1 del Jaiba Brava in casa del Cancun. Nella MSL in USA vittoria in trasferta solo per Los Angeles sullo Houston Dynamo e nella Supercoppa in Cina vince il Beijing Guoan 2-0 sullo Shanghai Port.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte dal lunch match Cremonese-Milan quindi Sassuolo-Atalanta delle 15, Torino-Lazio delle 18 e big match Roma-Juventus delle 20:45. Nella Serie cadetta tre posticipi con il Palermo di scena a Pescara, si gioca anche in Lega Pro e Serie D. In Europa spicca per la Premier League Arsenal-Chelsea delle ore 17:30.

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Altach - SK Rapid 17:00

Austria Vienna - LASK 17:00

BW Linz - Tirol 17:00

Grazer - Ried 17:00

Salzburg - Hartberg 17:00

Wolfsberger - Sturm Graz 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk - Gent 2-0 (*)

Westerlo - Royale Union SG 16:00

Charleroi - Club Brugge 18:30

Cercle Brugge - Dender 19:15



CROAZIA: HNL

Rijeka - Lok. Zagreb 15:00

Din. Zagabria - Gorica 17:15



DANIMARCA: SUPERLIGA

FC Copenhagen - Randers 17:00

Fredericia - Silkeborg 17:00

Midtjylland - Brondby 17:00

Sonderjyske - Odense 17:00

Vejle - Aarhus 17:00

Viborg - Nordsjaelland 17:00



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Enppi - Al Masry 20:30

Modern Sport - Petrojet 20:30

National Bank Egypt - Smouha 20:30

Pyramids - Zamalek 20:30



FRANCIA: LIGUE 1

Paris FC - Nizza 15:00Preview

Lilla - Nantes 17:15Preview

Lorient - Auxerre 17:15Preview

Metz - Brest 17:15Preview

Marsiglia - Lione 20:45Preview



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Munster 1-0 (*)

Hertha - Norimberga 1-1 (*)

Magdeburg - Karlsruher 1-2 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Stoccarda - Wolfsburg 15:30Preview

Francoforte - Friburgo 17:30Preview

Amburgo - RB Lipsia 19:30Preview



GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos - Olympiakos 15:00

Volos - AEK 16:30

PAOK - Asteras T. 18:00

Panathinaikos - Aris 19:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton - Nottingham 15:00Preview

Fulham - Tottenham 15:00Preview

Manchester Utd - Crystal Palace 15:00Preview

Arsenal - Chelsea 17:30Preview



ITALIA: PRIMAVERA 1

Roma U20 - Milan U20 1-0 ()

Inter U20 - Atalanta U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Reggiana U19 - Südtirol U19 14:30



ITALIA: SERIE A

Cremonese - Milan 0-2 ()

Sassuolo - Atalanta 15:00Preview

Torino - Lazio 18:00Preview

Roma - Juventus 20:45Preview



ITALIA: SERIE B

Catanzaro - Frosinone 15:00Preview

Pescara - Palermo 15:00Preview

Mantova - Carrarese 17:15Preview



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Bra - Pianese 0-0 (*)

Vis Pesaro - Pontedera 0-0 (*)

Arezzo - Ravenna 17:30Preview

Guidonia - Gubbio 17:30Preview

Ternana - Campobasso 17:30Preview



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Potenza - Benevento 0-1 ()

Siracusa - Casertana 4-0 ()

Cosenza - Sorrento 0-1 (*)

Giugliano - Latina 1-0 (*)

Monopoli - Crotone 0-0 (*)

Salernitana - Catania 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Celle Varazze - NovaRomentin 0-0 (*)

Club Milano - Valenzana 0-0 (*)

Derthona FbC - AS Biellese 0-1 (*)

Imperia - Chisola 0-0 (*)

Ligorna - Gozzano 0-0 (*)

Saluzzo - Cairese 0-0 (*)

Varese FC - Vado 0-0 (*)

Sanremese - Asti 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Caldiero Terme - Oltrepo 0-0 (*)

Castellanzese - Vogherese 0-0 (*)

Chievo - Sondrio 0-0 (*)

Ciserano-Bergamo - Real Calepina 0-1 (*)

Leon - Villa Valle 0-0 (*)

Milan U23 - Folgore Caratese 0-0 (*)

Pavia - Varesina 1-0 (*)

Scanzorosciate - Breno 0-0 (*)

USD Casatese - Brusaporto 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Brian Lignano 0-0 (*)

Conegliano - Bassano 0-0 (*)

Este - Portogruaro 1-0 (*)

FC Obermais - Calvi Noale 0-0 (*)

Luparense - Legnago Salus 0-0 (*)

Mestre - Adriese 0-0 (*)

Vigasio - Cjarlins Muzane 0-0 (*)

San Luigi - Campodarsego 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Tropical Coriano 0-1 (*)

Desenzano - Crema 0-0 (*)

Imolese - Trevigliese 0-1 (*)

Piacenza - Tuttocuoio 1-0 (*)

Pro Palazzolo - Lentigione 0-1 (*)

Rovato Vertovese - Pro Sesto 0-0 (*)

Sangiuliano City - Sant'Angelo 0-0 (*)

Sasso Marconi - Correggese 0-1 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Cannara - Prato 0-0 (*)

Follonica Gavorrano - Seravezza Pozzi 0-0 (*)

Orvietana - Camaiore 0-0 (*)

Poggibonsi - Grosseto 0-0 (*)

Scandicci - Montevarchi 0-0 (*)

Siena - Ghiviborgo 0-0 (*)

Tau - Trestina 0-0 (*)

Terranuova Traiana - Foligno 0-0 (*)

Vivi Altotevere - San Donato 0-1 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Maceratese 0-0 (*)

Atletico Ascoli - Chieti 1-1 (*)

L'Aquila - Sora 0-3 (*)

Notaresco Calcio - Fossombrone 0-0 (*)

Ostiamare - Castelfidardo 1-0 (*)

Recanatese - Unipomezia 0-1 (*)

Sammaurese - Teramo 2-0 (*)

San Marino Calcio - Giulianova 0-0 (*)

Termoli - Vigor Senigallia 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Albalonga - Valmontone 0-0 (*)

Anzio Calcio 1924 - Atl. Lodigiani 0-0 (*)

Montespaccato - Cassino 0-0 (*)

Nocerina - Real Monterotondo 0-0 (*)

Olbia - Budoni 0-0 (*)

Scafatese - Flaminia 0-0 (*)

Trastevere Calcio - Latte Dolce 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Afragolese - Acerrana 0-0 (*)

SS Nola 1925 - Francavilla 0-0 (*)

A.C Nardò - Fidelis Andria 15:00

Citta di Fasano - Sarnese 15:00

Gravina - Pompei 15:00

Heraclea - Virtus Francavilla 15:00

Martina Calcio - Ferrandina 15:00

Paganese - Barletta 15:00

Real Normanna - Manfredonia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Gelbison - Vigor Lamezia 0-0 (*)

Paternò - AS Acireale 0-0 (*)

Vibonese - Savoia 0-0 (*)

Castrumfavara - ACR Messina 15:00

Enna - Gela 15:00

Milazzo - USD Ragusa 15:00

Nissa - Igea Virtus 15:00

Sambiase - Athletic Palermo 15:00



MAROCCO: BOTOLA PRO

Agadir - Raja Casablanca 23:00

FUS Rabat - Renaissance Zemamra 23:00

Wydad AC - Berkane 23:00



OLANDA: EREDIVISIE

Zwolle - Ajax 0-0 ()

FC Volendam - Groningen 0-1 (*)

Twente - Feyenoord 0-0 (*)

Utrecht - Alkmaar 16:45

Excelsior - G.A. Eagles 20:00



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Sport Boys - Moquegua 0-0 ()

Comerciantes Unidos - Grau 19:00

Juan Pablo II - Cusco 21:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Termalica B-B. - Radomiak Radom 1-1 ()

Jagiellonia - Legia 0-0 (*)

Lech - Rakow 17:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Tondela - Santa Clara 16:30

Casa Pia - Moreirense 19:00

Rio Ave - Famalicao 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul - Csikszereda M. Ciuc 0-0 (*)

Din. Bucuresti - FC Arges 17:00

UTA Arad - FCSB 20:00



SCOZIA: PREMIERSHIP

Rangers - Celtic 2-2 ()



SERBIA: SUPER LIGA

Radnicki Nis - Javor 1-0 ()

Napredak - Sp. Subotica 15:30

Radnicki 1923 - Stella Rossa 17:00



SPAGNA: LALIGA

Elche - Espanyol 1-1 (Int.)

Valencia - Osasuna 16:15Preview

Betis - Siviglia 18:30Preview

Girona - Celta Vigo 21:00Preview



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lausanne - Basilea 0-1 (Int.)

Grasshoppers - Lugano 16:30

Young Boys - Zurigo 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Genclerbirligi - Kayserispor 0-0 (Int.)

Antalyaspor - Fenerbahce 18:00

Samsunspor - Gaziantep 18:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Zorya 3-1 ()

Obolon - Rukh Lviv 0-0 (*)

Karpaty Lviv - Kolos Kovalivka 17:00

