Inter – Parma apre il programma degli ottavi di finale, in Inghilterra in campo lo United. Thailandia in finale AFF Championship, vincono Fiorentina, Roma e Napoli in Coppa Italia Primavera

Il programma di martedì 10 gennaio si è aperto questa notte con la Liga MX dove il Pachuca si è imposto 5-1 in casa contro il Puebla. Gara subito sbloccata da Chavez al 7′ e raddoppio di Ibanez al 9′ e nel finale di tempo prima accorcia Barragan su rigore quindi Ibanez fallisce dal dischetto. Nella ripresa le reti Lopez al 17′ e Alvarez al 20′ chiudono i conti con Ibanez che al 26′ realizza la sua doppietta personale. Questa mattina in A-League successo casalingo del Perth Glory contro il Brisbane Road per 2-1: al 34′ sblocca il punteggio Lachman quindi nella ripresa pareggio temporaneo di Chapman ma l’autorete di Neville e il doppio giallo a O’Shea chiudono i conti. Tra le gare amichevoli tra squadre di club ricordiamo la vittoria del Cluj sul Debrecen 4-0, quella del Norimberga per 1-0 sullo Schalke e il pareggio per 2-2 tra Hannover e Zurigo. Passiamo all’Italia dove si sono già disputati tre incontri validi per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Nel primo poker della Fiorentina con l’Ascoli dopo i supplementari: dopo il botta e risposta nella ripresa di Kayode e Re arrivano le reti ravvicinate di Di Stefano, Berti e autorete di Cavallari nell’extra time. La Roma ha avuto la meglio sul Lecce ai calci di rigore: dopo lo 0-0 dei tempo regolamentari e supplementari arrivano gli errori di Hasi e Dorgu per gli ospiti quindi quelli di Vektal e Missori che hanno portato al 5° rigore decisivo fallito da Berisha. Anche Juventus – Napoli si è decisa dal dischetto: nel primo tempo vantaggio bianconero con Yildiz ma prima dell’intervallo arriva il rosso a Rouhi e nella ripresa Rossi pareggia i conti. Dal dischetto 4 su 4 per i napoletani mentre la Juve fallisce con Doratiotto e Domanico. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi vogliamo ricordare i principali appuntamenti. Alle ore 21 si affrontano Inter e Parma per il primo ottavo di finale della Coppa Italia, in Francia invece scende in campo la Ligue 2. Si giocano due interessanti partite in Carabao Cup, entrambe alle ore 21 ovvero Manchester United – Charlton e Newcastle – Leicester.

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Raed - Al-Hilal 18:30



ASIA AFF CHAMPIONSHIP - PLAY OFF

Thailandia - Malesia 3-0 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Perth Glory - Brisbane Roar 2-1 (Finale)



FRANCIA LIGUE 2

Amiens - Guingamp 20:45

Caen - Bordeaux 20:45

Le Havre - Sochaux 20:45

Nimes - Metz 20:45

Paris FC - Dijon 20:45

Pau FC - Grenoble 20:45

Quevilly Rouen - Bastia 20:45

Rodez - Niort 20:45

St. Etienne - Laval 20:45

Valenciennes - Annecy 20:45



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens - Mount Pleasant 3-2 (Finale)



INGHILTERRA EFL CUP

Manchester Utd - Charlton 21:00

Newcastle - Leicester 21:00



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville - Linfield 20:45

Glenavon - Crusaders 20:45

Glentoran - Ballymena 20:45

Newry City - Coleraine 20:45



ITALIA COPPA ITALIA

Inter - Parma 21:00



ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Fiorentina U19 - Ascoli U19 4-1 (Dopo Suppl.)

Roma U19 - Lecce U19 1-0 (Dopo Rigori)

Juventus U19 - Napoli U19 1-2 (Dopo Rigori)

Sassuolo U19 - Genoa U19 1-2 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Pachuca - Puebla 5-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Mali - DR Congo 1-0 (Finale)

Ghana - Mozambico 0-1 (45 )



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

U. Cluj (Rou) - Debrecen (Hun) 4-0 (Finale)

Hannover (Ger) - Zurigo (Sui) 2-2 (Finale)

Schalke (Ger) - Norimberga (Ger) 0-1 (Finale)

Austria Vienna (Aut) - Brno (Cze) 3-4 (Finale)

Grasshoppers (Sui) - Bochum (Ger) 1-1 (*)

Lugano (Sui) - Piast (Pol) 0-0 (Finale)

Luzern (Sui) - Magonza (Ger) 0-5 (90 )

Dortmund (Ger) - Dusseldorf (Ger) 2-1 (Intervallo)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Mamelodi - Chippa United 18:30