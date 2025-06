Turno casalingo per Olanda e Serbia, trasferta per l’Albania. Successo del Giappone sull’Indonesia e del Quindio in Copa Colombia

In avvio di questo martedì 10 giugno troviamo la Copa Colombia con il successo esterno del Quindio sul Deportivo Cali per 2-0. Si sono già disputati tre incontri per la Coppa d’Asia. Partiamo da Timor Est-Maldive terminata 1-0 in virtù della rete di Joao Pedro prima dell’intervallo. Stesso punteggio tra Birmania e Pakistan con Paing decisivo al 41′ del primo tempo. Vittoria per 3-1 dello Sri Lanka sulla Cina Taipei: reti tutte nel secondo tempo con Rajamohan al 4′ quindi Da Silva all’ottavo e Razeek al 13′, accorcia Huang Wei-Chien al 25′.

Appena conclusa la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 con la goleada del Giappone sull’Indonesia. Nel primo tempo le reti di Kamada al quarto d’ora, Kubo al 19′ e ancora Kamada nel recupero. Morishita e Machino sono andati a segno al 10′ e 13′ della ripresa, chiude i giochi Hosoya al 35′.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. Si giocano 4 incontri per la COSAFA Cup due alle 15 e due alle 18 mentre nelle qualificazioni mondiali area asiatica spicca alle 20:15 Arabia Saudita-Australia. Nell’area Europa tutte partite alle ore 20:45 con il turno casalingo per l’Olanda con Malta e la Serbia con l’Andorra, trasferta dell’Albania con la Lettonia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 10 GIUGNO 2025

AFRICA COSAFA CUP

Mozambico - Zimbabwe 1-2 (45 3 )

Sudafrica - Mauritius 0-0 (Intervallo)

Malawi - Angola 18:00

Namibia - Lesotho 18:00



ASIA COPPA D'ASIA - QUALIFICAZIONE - TERZO TURNO

Timor Est - Maldive 1-0 (Finale)

Sri Lanka - Cina Taipei 3-1 (Finale)

Birmania - Pakistan 1-0 (Finale)

Filippine - Tagikistan 2-2 (Finale)

Hong Kong - India 0-0 (*)

Laos - Nepal 2-1 (*)

Brunei - Bhutan 2-0 (*)

Bangladesh - Singapore 0-1 (45 )

Malesia - Vietnam 0-0 (45 )

Turkmenistan - Thailandia 17:00

Afghanistan - Siria 19:15

Yemen - Libano 19:30



ASIA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE

Giappone - Indonesia 6-0 (Finale)

Cina - Bahrain 1-0 (Finale)

Corea del Sud - Kuwait 4-0 (Finale)

Kyrgyzstan - Emirati arabi uniti 0-0 (*)

Uzbekistan - Qatar 15:45

Iran - Corea del Nord 18:00

Arabia Saudita - Australia 20:15

Giordania - Iraq 20:15

Palestina - Oman 20:15



COLOMBIA COPA COLOMBIA - PRIMA FASE

Dep. Cali - Quindio 0-2 (Finale)



EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA B

Montenegro U17 - Lettonia U17 19:00



EUROPA EUROPEI U21 - QUALIFICAZIONE

Moldavia U21 - Andorra U21 19:00



EUROPA MONDIALI - QUALIFICAZIONE

Finlandia - Polonia 20:45

Lettonia - Albania 20:45

Olanda - Malta 20:45

Romania - Cipro 20:45

San Marino - Austria 20:45

Serbia - Andorra 20:45



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Azerbaigian - Ungheria 18:00

Burundi - Mauritania 18:00

Niger - Zimbabwe 18:00

Slovenia - Bosnia-Erzegovina 18:00

Bielorussia - Russia 19:00

Danimarca - Lituania 19:00

Kenya - Ciad 19:00

Svezia - Algeria 19:00

Sudafrica - Mozambico 19:30

Grecia - Bulgaria 20:45

Inghilterra - Senegal 20:45

Irlanda del Nord - Islanda 20:45

Israele - Slovacchia 20:45

Lussemburgo - Irlanda 20:45

Nuova Zelanda - Ucraina 23:00



NORD E CENTRO AMERICA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE

Saint Kitts e Nevis - Grenada 21:00

Cuba - Bermuda 22:00



SUD AMERICA MONDIALI - QUALIFICAZIONE

Bolivia - Cile 22:00