I risultati del 10 luglio 2026: Spagna-Belgio in evidenza

Si gioca in serata un nuovo quarto di finale dei Mondiali, in Bolivia successo casalingo per il Nacional Potosi
Il programma di venerdì 10 luglio si è aperto all’insegna del campionato boliviano. Nella Division Profesional in Bolivia successo casalingo per il Nacional Potosi sull’Aurora per 2-0. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma.
Nuovo quarto di finale del Mondiali con Spagna-Belgio alle ore 21, in campo anche Germania-Spagna alle ore 18 per la finale degli Europei Under 19 femminili. Si gioca anche in Estonia, Finlandia, Irlanda e Perù.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 10 LUGLIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
*: partita in corso di svolgimento
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Nacional Potosi - Aurora 2-0 (Finale)
CINA: SUPER LEAGUE
Shandong Taishan - Yunnan Yukun 4-3 (Finale)
ESTONIA: MEISTRILIIGA
Harju JK Laagri - Narva 18:00
EUROPA: CAMPIONATI EUROPEI U19 - FEMMINILE - PLAY OFF
Germania U19 D - Spagna U19 D 18:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA
VPS - SJK 18:00
FINLANDIA: YKKOSLIIGA
KTP - JaPS 17:30
PK-35 - KaPa 18:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Dundalk - Drogheda 20:45
Waterford - St. Patricks 21:00
MONDO: MONDIALI - PLAY OFF
Spagna - Belgio 21:00
PERU: COPA DE LA LIGA - PLAY OFF
Cienciano - AD Tarma 20:00
Alianza Atl. - Pirata 22:30
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Nacional Potosi - Aurora 2-0 (Finale)
CINA: SUPER LEAGUE
Shandong Taishan - Yunnan Yukun 4-3 (Finale)
ESTONIA: MEISTRILIIGA
Harju JK Laagri - Narva 18:00
EUROPA: CAMPIONATI EUROPEI U19 - FEMMINILE - PLAY OFF
Germania U19 D - Spagna U19 D 18:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA
VPS - SJK 18:00
FINLANDIA: YKKOSLIIGA
KTP - JaPS 17:30
PK-35 - KaPa 18:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Dundalk - Drogheda 20:45
Waterford - St. Patricks 21:00
MONDO: MONDIALI - PLAY OFF
Spagna - Belgio 21:00
PERU: COPA DE LA LIGA - PLAY OFF
Cienciano - AD Tarma 20:00
Alianza Atl. - Pirata 22:30