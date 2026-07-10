Spagna-Belgio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Spagna-Belgio di Venerdì 10 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

LOS ANGELES – Venerdì 10 luglio, il SoFi Stadium di Inglewood, in California, sarà il palcoscenico di una delle partite più attese dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna contro Belgio, in programma alle 22 italiane.

La Spagna si presenta all’appuntamento con un dato che racconta più di qualsiasi analisi: non ha ancora subito gol dall’inizio del Mondiale. La squadra di Luis de la Fuente ha costruito la propria forza su una solidità difensiva impressionante, capace di resistere alle pressioni dei gironi e alle insidie delle gare a eliminazione diretta. Dopo il pareggio inaugurale contro Capo Verde, gli spagnoli hanno ritrovato brillantezza travolgendo l’Arabia Saudita e superando l’Uruguay con la consueta gestione del ritmo. Austria e Portogallo sono cadute nella fase a eliminazione diretta, confermando una Spagna che non incanta sempre, ma concede pochissimo e colpisce nei momenti decisivi.

Il Belgio arriva invece da un percorso più tortuoso, ma ricco di energia offensiva. La squadra di Rudi Garcia ha alternato prudenza e spettacolo, chiudendo il girone con cinque punti prima di liberarsi definitivamente contro la Nuova Zelanda. Nei sedicesimi ha dovuto sudare fino ai supplementari per piegare il Senegal, mentre agli ottavi ha mostrato tutto il proprio potenziale travolgendo gli Stati Uniti con una prova di forza che ha esaltato Charles De Ketelaere, protagonista di una doppietta che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi.

L’incontro sarà diretto dall’inglese Michael Oliver, affiancato dagli assistenti Burt e Mainwaring, entrambi provenienti dall’Inghilterra. Il quarto ufficiale sarà il brasiliano Abatti, mentre alla gestione tecnologica del Var ci sarà l’inglese Gillett, supportato da Bebek, croato, e da Dickerson, statunitense.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SPAGNA-BELGIO]

Presentazione del match

COME ARRIVA LA SPAGNA – Sul campo, De la Fuente dovrebbe confermare la struttura che ha accompagnato la Spagna per tutto il torneo, con Simón tra i pali, Porro e Cucurella sulle fasce, Cubarsí e Laporte al centro della difesa, Rodri e Pedri a guidare il gioco e un reparto offensivo che unisce la freschezza di Yamal alla qualità di Olmo, Baena e Oyarzabal.

COME ARRIVA IL BELGIO – Garcia dovrebbe rispondere con Courtois a protezione della porta, Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper in difesa, Tielemans, Raskin e Vanaken in mezzo al campo e un tridente che unisce la potenza di Lukebakio, la fantasia di Trossard e la concretezza di De Ketelaere.

Probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Garcia.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta:

-in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play

– in streaming su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.