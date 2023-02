In programma Empoli-Spezia, Lecce-Roma e Lazio-Atalanta, il Real Madrid affronta l’Al-Hilal, si gioca in Europa. Yokohama vince la Supercoppa di Giappone

Il programma di sabato 11 febbraio si è aperto con diversi incontri. Partiamo dal Giappone con il successo dello Yokohama sul Kofu in Supercoppa. 2-1 il risultato finale con botta e risposta nel primo tempo tra Elber e Utaka al 30′ e 44′ quindi al 16′ della ripresa arriva la rete decisiva di Nishimura. In Liga Profesional argentina due vittorie esterne ovvero quella del Belgrano sul Central Cordoba grazie a una rete di Vegetti al 42′ della ripresa e quella per 2-0 del Sarmiento Junin sul Colon con il rigore di Toledo dopo appena 3 minuti e il raddoppio al 40′ della ripresa di Gondou. In Liga MX 3-1 casalingo del Puebla sul Mazatlan e 1-0 del Tijuana sull’Atletico San Luis. in Cile il Palestino espugna il campo del Copiapo per 3-1 mentre l’U. Calera ha la meglio per 3-2 sul Curico Unido. In Colombia bene le Petrolera contro Huila per 2-0 mentre Jaguares de Cordoba e Bucaramanga pareggiano 1-1. In Uruguay finisce senza reti tra Nacional e Cerro Largo mentre in Perù il Cienciano batte tra le mura amiche il Cusco 2-0. Pareggio per 1-1 tra Libertad e Sporting Luqueno nella Primera Division in Paraguay. Passiamo all’A-League dove l’Adelaide United ha superato 3-2 in trasferta il Western United: dopo la rete annullata al 37′ per fuorigioco a D’Arrigo al 43′ sbloccano i padroni di casa con Botic. A inizio ripresa arriva anche il raddoppio di Prijovic al 3′ ma al 23′ il match si trasforma con le reti di Clough al 23′ e Kitto al 31′ per il pari quindi il rigore trasformato da Goodwin per il successo. In corso di svolgimento l’altro incontro tra WS Wanderers e Sydney. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi ricordiamo che in Italia si giocano tre incontri di Serie A a partire da Empoli-Spezia quindi Lecce-Roma e Lazio-Atalanta. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro, Primavera 1 e 2 e Serie A femminile. Spicca la finale tra Real Madrid e Al-Hilal delle ore 20 valida per la Coppa del Mondo FIFA per Club. In Europa si gioca nei principali campionati. In Ligue 1 trasferte per PSG e Marsiglia, in Bundesliga c’è RB Lipsia – Union Berlino alle 18.30, in Premier League l’Arsenal ospita il Brentford e in Liga sono tre le sfide in programma con la trasferta del Betis con l’Almeria ad aprire.

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Mamelodi (Rsa) - Al-Hilal Omdurman (Sud) 14:00

Petro (Ang) - JS Kabylie (Alg) 14:00

Esperance Tunis (Tun) - Al-Merreikh (Sud) 17:00

Horoya (Gui) - Simba (Tan) 17:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi - Kastrioti 0-0 (Intervallo)

Laci - Egnatia 0-1 (Intervallo)



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Central Cordoba - Belgrano 0-1 (Finale)

Colon - Sarmiento Junin 0-2 (Finale)

Defensa y Justicia - Newells Old Boys 21:00

San Lorenzo - Godoy Cruz 21:00

Platense - Atl. Tucuman 23:15



AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United - Adelaide United 2-3 (Finale)

WS Wanderers - Sydney FC 0-1 (Finale)

Perth Glory - Melbourne City 1-2 (*)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Salzburg - A. Lustenau 17:00

Wolfsberger - Tirol 17:00



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bashundara Kings - Sheikh Jamal 3-0 (Finale)

Muktijoddha Sangsad - Bangladesh Police 0-1 (Finale)

Rahmatgonj MFS - Chittagong Abahani 1-0 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo - Gent 16:00

Charleroi - Seraing 18:15



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Universitario de Vinto - Oriente Petrolero 20:00

Nacional Potosi - Blooming 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia - Hebar 2-0 (Finale)

Levski - Cherno More 0-1 (Finale)

Spartak Varna - Ludogorets 14:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Copiapo - Palestino 1-3 (Finale)

U. Calera - Curico Unido 3-2 (Finale)

U. De Chile - Magallanes 16:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Petrolera - Huila 2-0 (Finale)

Jaguares de Cordoba - Bucaramanga 1-1 (Finale)

Envigado - Ind. Medellin 20:00



CROAZIA HNL

Varazdin - Hajduk Split 15:00

Osijek - Slaven Belupo 17:10



ECUADOR SUPERCOPPA

Aucas - Ind. del Valle 21:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Pharco - National Bank Egypt 16:00

El Gaish - El Daklyeh 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Monaco - Paris SG 17:00

Clermont - Marsiglia 21:00



FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne - Dijon 15:00

Bastia - Quevilly Rouen 19:00

Grenoble - Pau FC 19:00

Guingamp - Valenciennes 19:00

Laval - Annecy 19:00

Niort - Bordeaux 19:00

Paris FC - Amiens Posticipata

Rodez - Nimes 19:00

Sochaux - Le Havre 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover - Paderborn 2-2 (Intervallo)

Kiel - Magdeburg 1-1 (Intervallo)

Norimberga - Regensburg 0-0 (Intervallo)

Heidenheim - Amburgo 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - Bochum 15:30

Brema - Dortmund 15:30

Friburgo - Stoccarda 15:30

Hoffenheim - Leverkusen 15:30

Magonza - Augusta 15:30

RB Lipsia - Union Berlino 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

Bayern D - Eintracht Frankfurt D 1-0 (Intervallo)



GIAPPONE SUPERCOPPA

Yokohama M. - Kofu 2-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina - Ionikos 19:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Motagua - Vida 23:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool - Rotherham 16:00

Bristol City - Norwich 16:00

Burnley - Preston 16:00

Cardiff - Middlesbrough 16:00

Coventry - Luton 16:00

QPR - Millwall 16:00

Sheffield Utd - Swansea 16:00

Stoke - Hull 16:00

Sunderland - Reading 16:00

Watford - Blackburn 16:00

Wigan - Huddersfield 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham - Chelsea 0-1 (*)

Arsenal - Brentford 16:00

Crystal Palace - Brighton 16:00

Fulham - Nottingham 16:00

Leicester - Tottenham 16:00

Southampton - Wolves 16:00

Bournemouth - Newcastle 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Ballymena - Portadown 16:00

Coleraine - Glentoran 16:00

Crusaders - Dungannon 16:00

Linfield - Cliftonville 16:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

B. Jerusalem - Ashdod 14:00

H. Beer Sheva - Hapoel Jerusalem 16:30

Nes Tziona - H. Haifa 17:30

Sakhnin - Maccabi Bnei Raina 17:30

M. Haifa - Kiryat Shmona 18:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Torino U19 - Cagliari U19 3-1 (Finale)

Inter U19 - Bologna U19 1-1 (Intervallo)

Verona U19 - Sampdoria U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Cosenza U19 - Entella U19 1-1 (Finale)

Crotone U19 - Ascoli U19 0-2 (Finale)

Spezia U19 - Monopoli U19 4-0 (Finale)

Pisa U19 - Ternana U19 3-1 (Finale)

Cittadella U19 - Genoa U19 14:00SRF

Padova U19 - Pordenone U19 14:00SRF

AlbinoLeffe U19 - Parma U19 14:30SRF

Alessandria U19 - Reggiana U19 14:30SRF

Cremonese U19 - Brescia U19 14:30SRF

FeralpiSalò U19 - Venezia U19 14:30SRF

Lazio U19 - Salernitana U19 14:30SRF

Perugia U19 - Reggina U19 14:30SRF

Spal U19 - Como U19 14:30SRF

Vicenza U19 - Monza U19 14:30SRF

Benevento U19 - Viterbese U19 15:00SRF

Pescara U19 - Imolese U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Empoli - Spezia 15:00

Lecce - Roma 18:00

Lazio - Atalanta 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D - Juventus D 0-2 (*)

Roma D - Inter D 14:30



ITALIA SERIE B

Brescia - Modena 14:00

Cagliari - Benevento 14:00

Frosinone - Cittadella 14:00

Reggina - Pisa 14:00

Südtirol - Como 14:00

Venezia - Spal 14:00

Ascoli - Perugia 16:15

Ternana - Parma 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Triestina 14:30

Pergolettese - Sangiuliano City 14:30

Piacenza - Pro Vercelli 14:30

Pordenone - Mantova 14:30

Pro Sesto - Juventus U23 14:30

Trento - Pro Patria 14:30

FeralpiSalò - Arzignano 17:30

L.R. Vicenza - Renate 17:30

Lecco - Novara 17:30

Virtus Verona - Padova 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Olbia - Entella 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Crotone - Foggia 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Cjarlins Muzane - Torviscosa 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Citta di Castello - Ostia Mare 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Palmese 1914 - Paganese 14:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Zacatecas Mineros - Venados 2-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Puebla - Mazatlan FC 3-1 (Finale)

Tijuana - Atl. San Luis 1-0 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA

Inter Playa Del Carmen - Montaneses 3-2 (Finale)

Tecos FC - Los Cabos 1-1 (Finale)

Chihuahua - UA Zacatecas 3-1 (Finale)

Coras - Halcones de Zapopan 1-1 (Finale)

Yalmakan - Canamy 21:00

Deportiva Venados - Pachuca 2 22:00

Escorpiones - Dongu 22:00

Uruapan - Tampico Madero 22:00

Gavilanes de Matamoros - Correcaminos 2 22:30

Colima FC - Inter de Queretaro 23:00

Saltillo - La Piedad 23:00

Tritones Vallarta - Cimarrones de Sonora 2 23:00



MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Al Ahly - Flamengo 16:30

Real Madrid - Al-Hilal 20:00



OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen - Cambuur 18:45

PSV - Groningen 20:00

FC Emmen - Sittard 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Libertad - Sp. Luqueno 1-1 (Finale)

General Caballero JLM - Nacional Asuncion 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cienciano - Cusco 2-0 (Finale)

AD Cantolao - Cesar Vallejo 19:00

Binacional - Grau 21:00

ADT Tarma - Deportivo Garcilaso 21:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Slask - Korona 15:00

Plock - Lech 17:30

Jagiellonia - Pogon Szczecin 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca - Santa Clara 19:00

Guimaraes - Portimonense 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec - Slovacko 15:00

Ostrava - Jablonec 15:00

Zlin - Teplice 15:00

Slavia Praga - Brno 18:00



ROMANIA LIGA 1

UTA Arad - Botosani 2-0 (*)

Univ. Craiova - CFR Cluj 19:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - La Fiorita 15:00

Murata - Juvenes/Dogana 15:00

San Giovanni - Cailungo 15:00



SERBIA SUPER LIGA

FK Vozdovac - Stella Rossa 14:00

TSC Backa Topola - Napredak 14:00

Vojvodina - Kolubara 16:00

Partizan - Mladost GAT 18:30



SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana - Bravo 15:00

Celje - Mura 17:30



SPAGNA LALIGA

Almeria - Betis 16:15

Siviglia - Maiorca 18:30

Valencia - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA LALIGA2

Saragozza - Alaves 16:15

Levante - Andorra 18:30

Mirandes - Villarreal B 18:30

Las Palmas - Lugo 21:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette - Grasshoppers 18:00

Basilea - Sion 20:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Nacional - Cerro Largo 0-0 (Finale)

Fenix - Montevideo City 0-0 (*)

River Plate - Plaza Colonia 21:00

Maldonado - Racing Montevideo 23:30



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Universidad Central - La Guaira 20:00

Portuguesa - Angostura 22:15