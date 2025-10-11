Gli Azzurri in trasferta con l’Estonia per restare in corsa per la qualificazione diretta, si gioca in Lega Pro. Successo per Cile, Australia e Argentina in amichevole
Il programma di sabato 11 ottobre si è aperto già nella notte con alcuni incontri. Partiamo dalla Liga de Expansion MX dove si registra il successo casalingo del Venados per 1-0 sul Tepatitlan de Morelos mentre gli altri due incontri sono finiti in parità: 1-1 tra Alebrijes Oaxaxa e Atletico La Paz, senza reti tra Cancun e Irapuato. Nella Canadina Premier League pareggiano 1-1 Cavalry e Forge mentre tra le amichevoli per club successo per Cruz Azul e CSKA Sofia.
In Paraguay vittoria a domicilio dello Sportivo Trinidense, 2-0 al General Caballero JLM e in Uruguay colpo esterno per 1-0 del Progreso sul Plaza Colonia. Ci spostiamo alle qualificazioni Mondiali per il Nord e Centro America dove il Trinidad e Tobago passa 3-0 il casa del Bermuda. Vince fuori casa anche il Panama, 1-0 su El Salvador e 2-0 interno del Curacao sulla Giamaica.
Per le amichevoli tra nazionali troviamo il successo per 2-1 del Cile sul Perù: al 40′ di gioco Inga sblocca il risultato quindi nella ripresa prima Brereton Diaz al 18′ quindi Gutierrez nel recupero ribaltano la situazione. Una rete di Irankunda ha deciso la sfida tra Canada e Australia mentre una di Lo Celso al 31′ del primo tempo ha deciso Argentina-Venezuela. Pareggiano 1-1 USA e Ecuador: al 24′ di gioco sblocca Valencia e pareggio di Balogun al 26′ della ripresa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, diamo uno sguardo ai principali appuntamenti. Per le qualificazioni Mondiali spicca la sfida tra Estonia e Italia delle 20:45. Stesso orario per Serbia-Albania, turni casalinghi per Portogallo con l’Irlanda e Spagna con la Georgia. La Norvegia invece anticipa alle 18 con Israele. Si gioca anche in Lega Pro con i tre gironi in campo mentre per il Mondiale U20 troviamo Spagna-Colombia alle ore 22.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 OTTOBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]
ALGERIA: LIGUE 1
Belouizdad - Setif Posticipata
USM Alger - Rouisset Posticipata
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Barracas Central - Boca Juniors Posticipata
Gimnasia L.P. - Talleres Cordoba 21:00
Banfield - Racing Club 23:00
ASIA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE - QUARTA FASE
Emirati arabi uniti - Oman 19:15
Iraq - Indonesia 21:30
BIELORUSSIA: PERSHAYA LIGA
Osipovichi - Ostrovets 0-2 (Finale)
Orsha - Baranovici 0-2 (Finale)
BumProm Gomel - FC Slonim 2-1 (Finale)
Dnepr Mogilev - Lokomotiv Gomel 0-0 (*)
Bielorussia U19 - Gomel 2 Posticipata
Din. Minsk 2 - Belshina 0-0 (*)
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Cavalry - Forge 1-1 (Finale)
Valour - HFX Wanderers 21:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Tolima - Envigado 22:00
EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE
Spagna U17 - Lettonia U17 5-0 (Finale)
Irlanda U17 - Faerøerne U17 3-0 (Finale)
Repubblica Ceca U17 - Macedonia del Nord U17 2-0 (Finale)
Ungheria U17 - Gibilterra U17 8-0 (Finale)
Norvegia U17 - Moldavia U17 1-1 (Finale)
Francia U17 - Romania U17 0-0 (*)
Polonia U17 - Germania U17 1-2 (*)
Austria U17 - Kosovo U17 1-0 (*)
Danimarca U17 - Andorra U17 16:30
Israele U17 - Azerbaigian U17 18:00
Belgio U17 - Bielorussia U17 19:00
EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE
Norvegia U19 - Armenia U19 1-0 (*)
Austria U19 - Lussemburgo U19 2-0 (*)
Israele U19 - Slovenia U19 0-1 (*)
Germania U19 - Kosovo U19 19:00
EUROPA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE
Lettonia - Andorra 1-1 (*)
Norvegia - Israele 18:00
Ungheria - Armenia 18:00
Bulgaria - Turchia 20:45
Estonia - Italia 20:45
Portogallo - Irlanda 20:45
Serbia - Albania 20:45
Spagna - Georgia 20:45
GALLES: CYMRU PREMIER
Briton Ferry - Connah's Q. 0-3 (Finale)
Barry - Caernarfon 1-0 (*)
Colwyn Bay - Cardiff Metropolitan 0-0 (*)
Flint - Llanelli 1-0 (*)
TNS - Penybont 18:15
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA
Mictlan - Xelaju 23:00
INGHILTERRA: FA CUP - QUALIFICAZIONE
Farnham - Sutton 3-3 (Finale)
AFC Totton - Truro 0-0 (*)
Altrincham - Harborough 0-0 (*)
Aveley - Gateshead 0-0 (*)
Banbury - St. Albans 0-0 (*)
Braintree - Farnborough 0-0 (*)
Carlisle - Boston Utd 1-0 (*)
Chelmsford - Chippenham 0-0 (*)
Darlington - Telford 0-1 (*)
Dorking - Aldershot 0-0 (*)
Eastbourne Boro - Boreham Wood 0-0 (*)
Ebbsfleet - Solihull Moors 0-0 (*)
Gainsborough - Hartlepool 0-0 (*)
Hemel Hempstead - Yeovil 0-0 (*)
Macclesfield - Stamford 0-0 (*)
Morecambe - Chester 0-0 (*)
Rochdale - York 0-0 (*)
Runcorn Linnets - Buxton 0-0 (*)
Scunthorpe - King’s Lynn 0-1 (*)
Slough - Enfield Town 0-1 (*)
South Shields - Spalding United 1-0 (*)
Southend - Folkestone 0-0 (*)
Southport - Halifax 1-1 (*)
Spennymoor - Billericay 0-0 (*)
Tamworth - Hyde 0-0 (*)
Tonbridge - Chatham 0-0 (*)
Wealdstone - Whitstable Town 1-0 (*)
Weston-super-Mare - Needham Market 0-0 (*)
Woking - Brackley Town 0-0 (*)
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Ballymena - Coleraine 0-1 (*)
C. Rangers - Portadown 0-0 (*)
Crusaders - Cliftonville Posticipata
Dungannon - Glentoran 0-0 (*)
Glenavon - Bangor FC 0-0 (*)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Lazio D - Genoa D 2-1 (Finale)
Juventus D - Como D 0-0 (*)
Fiorentina D - Inter D 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Giana Erminio - Novara 0-0 (*)
L.R. Vicenza - Virtus Verona 17:30
Pergolettese - Alcione Milano 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Perugia - Rimini 0-1 (*)
Forlì - Ternana 17:30
Guidonia - Pianese 17:30
Pineto - Livorno 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Foggia - Crotone 0-3 (*)
Giugliano - Catania 0-2 (*)
Picerno - Casertana 0-2 (*)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Alebrijes Oaxaca - Atletico La Paz 1-1 (Finale)
Cancun - Irapuato 0-0 (Finale)
Venados - Tepatitlan de Morelos 1-0 (Finale)
Tlaxcala - Tampico Madero 20:00
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Cile - Perù 2-1 (Finale)
Canada - Australia 0-1 (Finale)
Argentina - Venezuela 1-0 (Finale)
USA - Ecuador 1-1 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Cruz Azul (Mex) - U.N.A.M. (Mex) 2-0 (Finale)
CSKA Sofia (Bul) - Septemvri Sofia (Bul) 4-0 (Finale)
Polonia B. (Pol) - Rakow (Pol) 0-1 (Finale)
Zorya (Ukr) - Obolon (Ukr) 1-1 (Finale)
Legia (Pol) - S. Rzeszow (Pol) 14:00SRF
Bohemians (Irl) - Schalke (Ger) 0-0 (*)
Pogon Szczecin (Pol) - Wisla (Pol) 17:30
MONDO: MONDIALI U20 - PLAY OFF
Spagna U20 - Colombia U20 22:00
NORD E CENTRO AMERICA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE
Bermuda - Trinidad e Tobago 0-3 (Finale)
Curacao - Giamaica 2-0 (Finale)
El Salvador - Panama 0-1 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Sportivo Trinidense - General Caballero JLM 2-0 (Finale)
2 de Mayo - Cerro Porteno 22:30
RUSSIA: FNL
Saratov - Ufa 2-2 (Finale)
Arsenal Tula - Torpedo Moscow 2-2 (Finale)
S. Kostroma - Kamaz 1-1 (Finale)
Ulyanovsk - Yenisey 1-2 (*)
Neftekhimik - FK Chayka 0-0 (*)
Ural - Chelyabinsk Posticipata
Yaroslavl - F. Voronezh 0-0 (*)
Rodina Moscow - SKA Khabarovsk 18:00
SPAGNA: LALIGA2
Mirandes - Leganes 16:15
Almeria - Saragozza 18:30
Real Sociedad B - Andorra 18:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Plaza Colonia - Progreso 0-1 (Finale)
Liverpool M. - Racing Montevideo 17:30
Cerro Largo - Boston River 20:00
Miramar - Penarol 23:00
USA: USL CHAMPIONSHIP
North Carolina - Phoenix Rising 0-2 (Finale)
Detroit - Loudoun 22:00