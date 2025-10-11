Gli Azzurri in trasferta con l’Estonia per restare in corsa per la qualificazione diretta, si gioca in Lega Pro. Successo per Cile, Australia e Argentina in amichevole

Il programma di sabato 11 ottobre si è aperto già nella notte con alcuni incontri. Partiamo dalla Liga de Expansion MX dove si registra il successo casalingo del Venados per 1-0 sul Tepatitlan de Morelos mentre gli altri due incontri sono finiti in parità: 1-1 tra Alebrijes Oaxaxa e Atletico La Paz, senza reti tra Cancun e Irapuato. Nella Canadina Premier League pareggiano 1-1 Cavalry e Forge mentre tra le amichevoli per club successo per Cruz Azul e CSKA Sofia.

In Paraguay vittoria a domicilio dello Sportivo Trinidense, 2-0 al General Caballero JLM e in Uruguay colpo esterno per 1-0 del Progreso sul Plaza Colonia. Ci spostiamo alle qualificazioni Mondiali per il Nord e Centro America dove il Trinidad e Tobago passa 3-0 il casa del Bermuda. Vince fuori casa anche il Panama, 1-0 su El Salvador e 2-0 interno del Curacao sulla Giamaica.

Per le amichevoli tra nazionali troviamo il successo per 2-1 del Cile sul Perù: al 40′ di gioco Inga sblocca il risultato quindi nella ripresa prima Brereton Diaz al 18′ quindi Gutierrez nel recupero ribaltano la situazione. Una rete di Irankunda ha deciso la sfida tra Canada e Australia mentre una di Lo Celso al 31′ del primo tempo ha deciso Argentina-Venezuela. Pareggiano 1-1 USA e Ecuador: al 24′ di gioco sblocca Valencia e pareggio di Balogun al 26′ della ripresa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, diamo uno sguardo ai principali appuntamenti. Per le qualificazioni Mondiali spicca la sfida tra Estonia e Italia delle 20:45. Stesso orario per Serbia-Albania, turni casalinghi per Portogallo con l’Irlanda e Spagna con la Georgia. La Norvegia invece anticipa alle 18 con Israele. Si gioca anche in Lega Pro con i tre gironi in campo mentre per il Mondiale U20 troviamo Spagna-Colombia alle ore 22.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 OTTOBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALGERIA: LIGUE 1

Belouizdad - Setif Posticipata

USM Alger - Rouisset Posticipata



ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Barracas Central - Boca Juniors Posticipata

Gimnasia L.P. - Talleres Cordoba 21:00

Banfield - Racing Club 23:00



ASIA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE - QUARTA FASE

Emirati arabi uniti - Oman 19:15

Iraq - Indonesia 21:30



BIELORUSSIA: PERSHAYA LIGA

Osipovichi - Ostrovets 0-2 (Finale)

Orsha - Baranovici 0-2 (Finale)

BumProm Gomel - FC Slonim 2-1 (Finale)

Dnepr Mogilev - Lokomotiv Gomel 0-0 (*)

Bielorussia U19 - Gomel 2 Posticipata

Din. Minsk 2 - Belshina 0-0 (*)



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Cavalry - Forge 1-1 (Finale)

Valour - HFX Wanderers 21:00



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Tolima - Envigado 22:00



EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Spagna U17 - Lettonia U17 5-0 (Finale)

Irlanda U17 - Faerøerne U17 3-0 (Finale)

Repubblica Ceca U17 - Macedonia del Nord U17 2-0 (Finale)

Ungheria U17 - Gibilterra U17 8-0 (Finale)

Norvegia U17 - Moldavia U17 1-1 (Finale)

Francia U17 - Romania U17 0-0 (*)

Polonia U17 - Germania U17 1-2 (*)

Austria U17 - Kosovo U17 1-0 (*)

Danimarca U17 - Andorra U17 16:30

Israele U17 - Azerbaigian U17 18:00

Belgio U17 - Bielorussia U17 19:00



EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Norvegia U19 - Armenia U19 1-0 (*)

Austria U19 - Lussemburgo U19 2-0 (*)

Israele U19 - Slovenia U19 0-1 (*)

Germania U19 - Kosovo U19 19:00



EUROPA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE

Lettonia - Andorra 1-1 (*)

Norvegia - Israele 18:00

Ungheria - Armenia 18:00

Bulgaria - Turchia 20:45

Estonia - Italia 20:45

Portogallo - Irlanda 20:45

Serbia - Albania 20:45

Spagna - Georgia 20:45



GALLES: CYMRU PREMIER

Briton Ferry - Connah's Q. 0-3 (Finale)

Barry - Caernarfon 1-0 (*)

Colwyn Bay - Cardiff Metropolitan 0-0 (*)

Flint - Llanelli 1-0 (*)

TNS - Penybont 18:15



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA

Mictlan - Xelaju 23:00



INGHILTERRA: FA CUP - QUALIFICAZIONE

Farnham - Sutton 3-3 (Finale)

AFC Totton - Truro 0-0 (*)

Altrincham - Harborough 0-0 (*)

Aveley - Gateshead 0-0 (*)

Banbury - St. Albans 0-0 (*)

Braintree - Farnborough 0-0 (*)

Carlisle - Boston Utd 1-0 (*)

Chelmsford - Chippenham 0-0 (*)

Darlington - Telford 0-1 (*)

Dorking - Aldershot 0-0 (*)

Eastbourne Boro - Boreham Wood 0-0 (*)

Ebbsfleet - Solihull Moors 0-0 (*)

Gainsborough - Hartlepool 0-0 (*)

Hemel Hempstead - Yeovil 0-0 (*)

Macclesfield - Stamford 0-0 (*)

Morecambe - Chester 0-0 (*)

Rochdale - York 0-0 (*)

Runcorn Linnets - Buxton 0-0 (*)

Scunthorpe - King’s Lynn 0-1 (*)

Slough - Enfield Town 0-1 (*)

South Shields - Spalding United 1-0 (*)

Southend - Folkestone 0-0 (*)

Southport - Halifax 1-1 (*)

Spennymoor - Billericay 0-0 (*)

Tamworth - Hyde 0-0 (*)

Tonbridge - Chatham 0-0 (*)

Wealdstone - Whitstable Town 1-0 (*)

Weston-super-Mare - Needham Market 0-0 (*)

Woking - Brackley Town 0-0 (*)



IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Ballymena - Coleraine 0-1 (*)

C. Rangers - Portadown 0-0 (*)

Crusaders - Cliftonville Posticipata

Dungannon - Glentoran 0-0 (*)

Glenavon - Bangor FC 0-0 (*)



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Lazio D - Genoa D 2-1 (Finale)

Juventus D - Como D 0-0 (*)

Fiorentina D - Inter D 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Giana Erminio - Novara 0-0 (*)

L.R. Vicenza - Virtus Verona 17:30

Pergolettese - Alcione Milano 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Perugia - Rimini 0-1 (*)

Forlì - Ternana 17:30

Guidonia - Pianese 17:30

Pineto - Livorno 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Foggia - Crotone 0-3 (*)

Giugliano - Catania 0-2 (*)

Picerno - Casertana 0-2 (*)



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Alebrijes Oaxaca - Atletico La Paz 1-1 (Finale)

Cancun - Irapuato 0-0 (Finale)

Venados - Tepatitlan de Morelos 1-0 (Finale)

Tlaxcala - Tampico Madero 20:00



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Cile - Perù 2-1 (Finale)

Canada - Australia 0-1 (Finale)

Argentina - Venezuela 1-0 (Finale)

USA - Ecuador 1-1 (Finale)



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Cruz Azul (Mex) - U.N.A.M. (Mex) 2-0 (Finale)

CSKA Sofia (Bul) - Septemvri Sofia (Bul) 4-0 (Finale)

Polonia B. (Pol) - Rakow (Pol) 0-1 (Finale)

Zorya (Ukr) - Obolon (Ukr) 1-1 (Finale)

Legia (Pol) - S. Rzeszow (Pol) 14:00SRF

Bohemians (Irl) - Schalke (Ger) 0-0 (*)

Pogon Szczecin (Pol) - Wisla (Pol) 17:30



MONDO: MONDIALI U20 - PLAY OFF

Spagna U20 - Colombia U20 22:00



NORD E CENTRO AMERICA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE

Bermuda - Trinidad e Tobago 0-3 (Finale)

Curacao - Giamaica 2-0 (Finale)

El Salvador - Panama 0-1 (Finale)



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Sportivo Trinidense - General Caballero JLM 2-0 (Finale)

2 de Mayo - Cerro Porteno 22:30



RUSSIA: FNL

Saratov - Ufa 2-2 (Finale)

Arsenal Tula - Torpedo Moscow 2-2 (Finale)

S. Kostroma - Kamaz 1-1 (Finale)

Ulyanovsk - Yenisey 1-2 (*)

Neftekhimik - FK Chayka 0-0 (*)

Ural - Chelyabinsk Posticipata

Yaroslavl - F. Voronezh 0-0 (*)

Rodina Moscow - SKA Khabarovsk 18:00



SPAGNA: LALIGA2

Mirandes - Leganes 16:15

Almeria - Saragozza 18:30

Real Sociedad B - Andorra 18:30



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA

Plaza Colonia - Progreso 0-1 (Finale)

Liverpool M. - Racing Montevideo 17:30

Cerro Largo - Boston River 20:00

Miramar - Penarol 23:00



USA: USL CHAMPIONSHIP

North Carolina - Phoenix Rising 0-2 (Finale)

Detroit - Loudoun 22:00

