Sei partite in Serie A con l’Atalanta fermata dalla Cremonese nel lunch match. Successo del Banfield in Liga Profesional e della Fluminense e Palmeiras in Brasile

Domenica 11 settembre all’insegna del campionato di Serie A con ben sei anticipi. Nel lunch match la Cremonese ferma sull’1-1 l’Atalanta: avanti con Demiral, dura appena quattro minuti il vantaggio con Valeri che pareggia i conti. Nel corso della giornata spazio anche per lo scontro diretto tra Lecce e Monza, la trasferta della Fiorentina a Bologna e il turno casalingo per Lazio con il Verona e della Juventus con la Salernitana. In campo anche nei principali campionati europei ad esclusione della Premier League. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, spazio a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Liga Professional argentina successo per 2-1: vantaggio ospite al 16′ con Farias nel primo tempo, pareggio al 2′ della ripresa di Quiros e rete decisiva di Cruz al 35′. Nella Serie A brasiliana due incontri terminati 2-1. Il primo è Fluminense – Fortaleza: vantaggio della squadra di casa con Cano quindi prima dell’intervallo pareggio di Jose Welison annullato per fallo dal VAR. Nella ripresa pari di Thiago Gallardo al 7′ ma nuovo vantaggio di Cano. Al 18′ altra rete annullata a Robson per fuorigioco. Il secondo ha visto il successo del Palmeiras sulla Juventude: succede tutto nella ripresa con le reti di Rony al 2′ e Ze Rafael al 22′, in mezzo il pari temporaneo di Guilherme Parede al 18′. Nella Liga MX colpo esterno per Club America e Leon mentre di misura il Guadalajara in casa contro il Puebla. Ricco programma nella MLS in USA dove ci sono stati i sonori successi di Cincinnati e Philadelphia Union e nessuna vittoria esterna. In Colombia per la Primera A clausura vittorie casalinghe sia dell’Ind. Medellin che del Santa Fe mentre nell’Australia Cup sono serviti i supplementari per decretare il successo del Sydney United sul Brisbane Roar. In Italia ricordiamo anche il 2-0 casalingo del Milan Primavera sul Cagliari grazie a una rete per tempo di Traoré e Longhi. Nella Serie A femminile invece la Sampdoria ha battuto 2-1 il Pomigliano: ospiti avanti al 10′ con Taty quindi pareggio al 25′ della Spinelli e rete decisiva su rigore trasformato dalla Rincon al 24′ della ripresa.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’11 SETTEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Black Bulls (Moz) - Petro (Ang) 0-1 (*)

CFFA (Mad) - Royal Leopards (Esw) 15:00SRF

Flambeau du Centre (Bur) - Al Ittihad (Lby) 1-0 (*)

St. George (Eth) - Al-Hilal (Sud) 2-0 (*)

AS Arta (Dji) - Al-Merreikh (Sud) 1-0 (*)

Rivers United (Nga) - Watanga (Lbr) 17:00

Coton FC (Ben) - ASEC Mimosas (Ivo) 18:00

Gaborone Utd (Bot) - AS Vita Club (Drc) 18:00

Kara (Tog) - Nouadhibou (Mrt) 18:00

Casa (Sen) - JS Kabylie (Alg) 19:00

Kadiogo (Bfa) - Asante Kotoko (Gha) 19:00



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - QUALIFICAZIONE

Al-Hilal (Ssu) - Kipanga (Zan) 14:00SRF

Mbabane Highlanders (Esw) - Royal AM (Rsa) 0-0 (*)

Kwara (Nga) - Douanes Niamey (Nig) 17:00

AS Douanes (Bfa) - Real Bamako (Mli) 17:30

LISCR FC (Lbr) - Sporting Gagnoa (Ivo) 17:30

Al Akhdar (Lby) - Ahli Khartoum (Sud) 19:00

Al-Hilal (Sud) - Geita Gold (Tan) 19:00

FAR Rabat (Mar) - Remo Stars (Nga) 21:00

BUL (Uga) - Future FC (Egy) 23:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield - Colon 2-1 (Finale)

Arsenal Sarandi - Velez Sarsfield 18:00

Newells Old Boys - Gimnasia L.P. 18:00

Boca Juniors - River Plate 22:00



AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Sydney Utd - Brisbane Roar 3-2 (Dopo Suppl.)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo - Anderlecht 2-1 (Finale)

Cercle Brugge - Antwerp 0-1 (*)

Royale Union SG - Genk 18:30

Gent - Waregem 21:00



BRASILE SERIE A

Fluminense - Fortaleza 2-1 (Finale)

Palmeiras - Juventude 2-1 (Finale)

Avai - Athletico-PR 1-0 (*)

Botafogo RJ - America MG 0-0 (*)

Coritiba - Atletico GO 21:00

Sao Paulo - Corinthians 21:00



BULGARIA PARVA LIGA

CSKA Sofia - Slavia Sofia 16:45

Botev Vratsa - Ludogorets 19:15



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC - Atl. Ottawa 22:00



CIPRO FIRST DIVISION

Apollon - Omonia 18:00

AEK Larnaca - Nea Salamis 19:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Ind. Medellin - America De Cali 2-0 (Finale)

Santa Fe - Pasto 2-1 (Finale)

Once Caldas - Millonarios 21:00

Jaguares de Cordoba - Atl. Nacional 23:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Alajuelense - Saprissa 0-1 (Finale)

San Carlos - Guanacasteca 1-0 (Finale)

Zeledon - Guadalupe 23:00



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Istra 1961 18:55

Lok. Zagreb - Varazdin 21:05



DANIMARCA SUPERLIGA

Aalborg - Lyngby 1-1 (Finale)

Nordsjaelland - Midtjylland 1-1 (Finale)

Brondby - Randers 1-0 (*)

Silkeborg - Aarhus 18:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Barcellona SC - Macara 5-3 (Finale)

Ind. del Valle - Delfin 21:00

Aucas - Emelec 23:30



FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo - Clermont 0-0 (Finale)

AC Ajaccio - Nizza 0-1 (*)

Angers - Montpellier 2-1 (*)

Lorient - Nantes 3-1 (*)

Tolosa - Reims 1-0 (*)

Rennes - Auxerre 17:05

Monaco - Lione 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern - Darmstadt 3-3 (Finale)

Magdeburg - Furth 2-1 (Finale)

St. Pauli - Sandhausen 1-1 (Finale)



GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia - Union Berlino 0-1 (Intervallo)

Friburgo - Monchengladbach 17:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo - Iwata 4-0 (Finale)



IRLANDA PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers - Finn Harps 20:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 - Cagliari U19 2-0 (Finale)

Sassuolo U19 - Fiorentina U19 2-2 (Finale)

Torino U19 - Cesena U19 1-1 (*)



ITALIA SERIE A

Atalanta - Cremonese 1-1 (Finale)

Bologna - Fiorentina 2-1 (*)

Lecce - Monza 1-1 (*)

Sassuolo - Udinese 1-0 (*)

Lazio - Verona 18:00

Juventus - Salernitana 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D - Pomigliano D 2-1 (Finale)

Juventus D - Inter D 3-3 (Finale)

Fiorentina D - Como D 17:00



ITALIA SERIE B

Spal - Venezia 0-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Alessandria - Entella 1-3 (Finale)

Carrarese - Recanatese 3-1 (Finale)

Fermana - Gubbio 1-1 (Finale)

Lucchese - Imolese 3-1 (Finale)

Montevarchi - Olbia 0-0 (Finale)

Pontedera - Ancona 2-2 (Finale)

Rimini - Cesena 0-1 (Finale)

Siena - Reggiana 1-0 (Finale)

Torres - San Donato 1-2 (Finale)

Vis Pesaro - Fiorenzuola 1-0 (Finale)



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Potenza - Monterosi Tuscia 2-2 (Finale)

Audace Cerignola - Calcio Giugliano 17:30

Avellino - Gelbison Cilento 17:30

Crotone - Monopoli 17:30

Juve Stabia - Turris 17:30

Latina - Pescara 17:30

Taranto - Catanzaro 17:30

Virtus Francavilla - ACR Messina 17:30

Viterbese - Fidelis Andria 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Ligorna 0-0 (*)

Borgosesia - Bra 1-1 (*)

Castanese - Gozzano 0-2 (*)

Castellanzese - Chieri 0-1 (*)

Chisola - Vado 0-1 (*)

HSL Derthona - Casale 1-1 (*)

Legnano - Sestri Levante 0-1 (*)

PDHA - Fossano 1-1 (Aggiornamentoin corso)

Pinerolo - Stresa Vergante 1-1 (*)

Sanremese - Fezzanese 4-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Alcione Milano - Brusaporto 3-1 (*)

Ciserano-Bergamo - Citta di Varese 4-2 (*)

Franciacorta - Caronnese 3-2 (*)

Lumezzane - Ponte San Pietro 2-1 (*)

Real Calepina - Desenzano 0-0 (*)

Seregno - Villa Valle 4-1 (*)

Sona - Folgore Caratese 2-0 (*)

USD Casatese - Arconatese 1-0 (*)

Varesina - Breno 2-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Dolomiti Bellunesi 3-0 (*)

Cartigliano - Bolzano 0-1 (*)

Luparense - Cjarlins Muzane 0-1 (*)

Montebelluna - Caldiero Terme 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Montecchio Maggiore - Levico Terme 0-1 (*)

Portogruaro - Este 2-1 (*)

Torviscosa - Campodarsego 0-1 (*)

Union Clodiense - Legnago Salus 1-0 (*)

Villafranca - Mestre 3-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Corticella 3-2 (*)

Correggese - Fanfulla 0-1 (*)

Crema - Lentigione 1-1 (*)

Mezzolara - Pistoiese 0-0 (*)

Prato - G.S. Bagnolese 0-0 (*)

Salsomaggiore - AC Carpi 2-1 (Aggiornamentoin corso)

Sammaurese - Real Forte Querceta 0-1 (Aggiornamentoin corso)

Sant'Angelo - Forlì 0-1 (*)

Scandicci - Ravenna 1-2 (*)

United Riccione - Giana Erminio 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Follonica Gavorrano 1-1 (*)

Citta di Castello - Ghivizzano Borgo 2-2 (*)

Grosseto - Seravezza Pozzi 0-1 (*)

Livorno - Sangiovannese 0-1 (*)

Montespaccato - Flaminia 1-1 (*)

Ostia Mare - Orvietana 1-0 (*)

Pianese - Poggibonsi 4-2 (*)

Ponsacco - Terranuova Traiana 0-1 (*)

Tau - Trestina 1-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - ASD Pineto Calcio 2-1 (*)

Avezzano - Montegiorgio 1-0 (*)

Matese - Nuova Florida 0-1 (*)

Sambenedettese - Cynthialbalonga 0-2 (*)

Termoli - US Tolentino 1-1 (*)

Vastese - Trastevere Calcio 4-4 (*)

Vastogirardi - S. N. Notaresco 2-0 (*)

Vigor Senigallia - Chieti 1-2 (*)

Roma City - Porto D'Ascoli 0-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Paganese - Arzachena 2-1 (Finale)

Aprilia - Atletico Uri 1-0 (*)

Cassino - Tivoli Calcio 1-1 (*)

Ilvamaddalena - Casertana 0-0 (*)

Lupa Frascati - R. Monterotondo 1-2 (*)

Palmese 1914 - Angri 2-1 (*)

Sarrabus Ogliastra - Pomezia 1-5 (*)

Sorrento - Portici 1906 1-1 (*)

SS Nola 1925 - Vis Artena 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Afragolese - Cavese 1-1 (*)

Brindisi - Bitonto 4-1 (*)

Casarano - Gravina 1-0 (*)

Lavello - Martina Franca 0-1 (*)

Matera - A.C Nardò 0-0 (*)

Nocerina - Francavilla 1-0 (*)

Puteolana - Citta di Fasano 1-0 (*)

Altamura - Gladiator 1-0 (*)

Barletta - Molfetta Calcio 17:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir - Khouribga 18:00

Safi - Maghreb Fez 20:15



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Queretaro - Santos Laguna 3-3 (Finale)

Necaxa - Club America 1-2 (Finale)

Tigres - Leon 0-1 (Finale)

Guadalajara - Puebla 1-0 (Finale)

Toluca - U.N.A.M. 2-2 (Finale)

Cruz Azul - Mazatlan FC 23:00



OLANDA EREDIVISIE

Utrecht - Vitesse 1-0 (Finale)

Cambuur - Groningen 0-1 (Finale)

PSV - Waalwijk 1-0 (Finale)

Alkmaar - Twente 16:45

Feyenoord - Sparta Rotterdam 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Tacuary - Guarani 2-0 (Finale)

Ameliano - Nacional Asuncion 22:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira - Casa Pia 0-0 (*)

Arouca - Boavista 19:00

Maritimo - Gil Vicente 19:00

Rio Ave - Braga 21:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural - Torpedo Moscow 2-0 (Finale)

F. Voronezh - Lok. Mosca 2-0 (Finale)

Zenit - Orenburg 1-0 (*)

FK Rostov - Sp. Mosca 18:45



SERBIA SUPER LIGA

Mladost GAT - Sp. Subotica 17:00

Novi Pazar - Stella Rossa 17:00

Cukaricki - Vojvodina 19:00

Partizan - Mladost 19:30



SPAGNA LALIGA

Real Madrid - Maiorca 4-1 (Finale)

Elche - Ath. Bilbao 0-2 (*)

Getafe - Real Sociedad 18:30

Betis - Villarreal 21:00



SPAGNA LALIGA2

Gijon - Racing Santander 0-2 (Finale)

Mirandes - Andorra 0-0 (*)

UD Ibiza - Tenerife 0-0 (*)

Ponferradina - Saragozza 18:30

Huesca - Malaga 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan Hyundai - Pohang 1-2 (Finale)

Suwon - Incheon 3-3 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants - Kaizer 1-0 (*)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Hammarby - Djurgarden 0-0 (*)

Sundsvall - Elfsborg 0-2 (*)

Malmo FF - Norrkoping 17:30

Varberg - AIK Stockholm 17:30



TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor - Istanbulspor 0-0 (*)

Gaziantep - Umraniyespor 19:00

Kasimpasa - Galatasaray 19:00

Kayserispor - Antalyaspor 19:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 - Metalist 1925 3-0 (Finale)

Kolos Kovalivka - Metalist Kharkiv 1-0 (Finale)

Dyn. Kyiv - Lviv 0-0 (*)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

River Plate - Defensor Sp. 0-1 (*)

Cerro Largo - Fenix 20:00

Penarol - Rentistas 23:00



USA MLS

New York Red Bulls - New England Revolution 2-1 (Finale)

Atlanta Utd - Toronto FC 4-2 (Finale)

Cincinnati - San Jose Earthquakes 6-0 (Finale)

Philadelphia Union - Orlando City 5-1 (Finale)

Chicago Fire - Inter Miami 3-1 (Finale)

Seattle Sounders - Austin FC 3-0 (Finale)

FC Dallas - Los Angeles FC 2-1 (Finale)

Houston Dynamo - Sporting Kansas City 0-0 (Finale)

Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps 3-1 (Finale)

Real Salt Lake - DC United 0-0 (Finale)

Portland Timbers - Minnesota 1-0 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Zamora - Caracas 3-3 (Finale)