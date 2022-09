Elenco delle partite previste per oggi domenica 11 settembre 2022: turno casalingo per Atalanta, Juventus e Lazio, trasferta per la Fiorentina. Nella Liga in campo il Real Madrid

Siamo reduci da un sabato di Serie A con le big Napoli, Inter e Milan che hanno faticato probabilmente più del dovuto per centrare i tre punti. La squadra di Spalletti deve ringraziare Raspadori autore della conclusione sotto porta che nel finale regala il successo. Discorso analogo per Inzaghi con il tocco geniale di Brozovic a rompere la resistenza del Torino al San Siro. I rossoneri invece hanno trovato il rigore di Giroud a far tornare definitivamente in vantaggio i suoi. Restando in tema di questo campionato, il programma di domenica 11 settembre si aprirà da un nuovo lunch match tra Atalanta e Cremonese. Gasperini sembra intenzionato a proporre il modulo con i due mediani e un trio alle spalle di Hojlund vista l’indisponibilità di Zapata e la non perfetta condizione per Muriel, recuperato in extremis. Alvini vorrà confermare la solidità del reparto difensivo con 4 reti incassate nelle 5 gare disputate. Ricca la serie di incontri delle ore 15 con la Fiorentina che si reca a Bologna della nuova era Motta cercando di approfittare del momento grigio dei rossoblù ancora a secco di vittorie. Lecce – Monza invece è il classico scontro salvezza con punti pesanti in palio. I giallorossi dovranno fare a meno in particolare di Strefezza mentre i biancorossi verso la conferma della formazione tipo con possibile inserimento dal primo minuto di Izzo. Dall’esito incerto è Sassuolo – Udinese. Se i neroverdi hanno smarrito la strada del successo e sono al terzo pareggio consecutivo, dall’altra parte ci sono i bianconeri reduci da ben tre vittorie consecutive, la più recente per 4-0 contro la Roma. Alle ore 18 invece troveremo la Lazio impegnato in casa contro un Verona in salita dopo il successo casalingo contro la Sampdoria. Alle ore 20:45 sarà la Juventus a chiudere il quadro nella sua sfida casalinga contro la Salernitana. Allegri deve fare a meno anche dell’out di Di Maria e pertanto dovrebbe essere intenzionato a inserire Kostic e Cuadrado vicino a Vlahovic. Alle 16:15 la Serie B propone il suo posticipo SPAL – Venezia con le due squadre nelle zone basse della classifica. Da una parte i biancoazzurri sono reduci dal bel punto a Bari mentre il Venezia è stato travolto 2-0 in casa dal Benevento. Ricco programma di Lega Pro con in campo il girone B e C. In particolare in quest’ultimo troviamo alcuni match più importanti come Avellino – Gilbison, Latina – Pescara, Taranto – Catanazaro, Crotone – Monopoli. Oltre alla Serie D si gioca anche in Primavera 1 con Milan – Cagliari ad aprire il programma già dalle ore 11. Nella Serie A femminile troviamo anche Sampdoria – Pomigliano alle 12:30 quindi Juventus – Inter alle 14:30. Nel resto d’Europa abbiamo ben sette partite di Ligue 1 con Strasburgo – Clermont ad aprire mentre la Bundesliga appena due incontri ovvero Colognia – Union Berlino alle 15:30 e a seguire Friburgo – Monchengladbach. Nella Liga invece sono 4 le partite. Sarà il Real Madrid impegnato in trasferta a aprire dalle ore 14 quindi spazio a Elche – Athletic Bilbao delle 16:15 mentre il Real Sociedad alle ore 18:30 gioca in casa del Getafe e alle 21 il Villarreal in quella del Betis.

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Black Bulls (Moz) – Petro (Ang) 15:00

CFFA (Mad) – Royal Leopards (Esw) 15:00

Flambeau du Centre (Bur) – Al Ittihad (Lby) 15:00

St. George (Eth) – Al-Hilal (Sud) 15:00

AS Arta (Dji) – Al-Merreikh (Sud) 16:00

Rivers United (Nga) – Watanga (Lbr) 17:00

Coton FC (Ben) – ASEC Mimosas (Ivo) 18:00

Gaborone Utd (Bot) – AS Vita Club (Drc) 18:00

Kara (Tog) – Nouadhibou (Mrt) 18:00

Casa (Sen) – JS Kabylie (Alg) 19:00

Kadiogo (Bfa) – Asante Kotoko (Gha) 19:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – QUALIFICAZIONE

Al-Hilal (Ssu) – Kipanga (Zan) 14:00

Mbabane Highlanders (Esw) – Royal AM (Rsa) 15:00

Kwara (Nga) – Douanes Niamey (Nig) 17:00

AS Douanes (Bfa) – Real Bamako (Mli) 17:30

LISCR FC (Lbr) – Sporting Gagnoa (Ivo) 17:30

Al Akhdar (Lby) – Ahli Khartoum (Sud) 19:00

Al-Hilal (Sud) – Geita Gold (Tan) 19:00

FAR Rabat (Mar) – Remo Stars (Nga) 21:00

BUL (Uga) – Future FC (Egy) 23:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Colon 01:30

Arsenal Sarandi – Velez Sarsfield 18:00

Newells Old Boys – Gimnasia L.P. 18:00

Boca Juniors – River Plate 22:00

AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Sydney Utd – Brisbane Roar 06:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo – Anderlecht 13:30

Cercle Brugge – Antwerp 16:00

Royale Union SG – Genk 18:30

Gent – Waregem 21:00

BRASILE SERIE A

Fluminense – Fortaleza 00:00

Palmeiras – Juventude 02:00

Avai – Athletico-PR 16:00

Botafogo RJ – America MG 16:00

Coritiba – Atletico GO 21:00

Sao Paulo – Corinthians 21:00

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA Sofia – Slavia Sofia 16:45

Botev Vratsa – Ludogorets 19:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC – Atl. Ottawa 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

Apollon – Omonia 18:00

AEK Larnaca – Nea Salamis 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Ind. Medellin – America De Cali 01:10

Santa Fe – Pasto 03:15

Once Caldas – Millonarios 21:00

Jaguares de Cordoba – Atl. Nacional 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Alajuelense – Saprissa 02:00

San Carlos – Guanacasteca 04:00

Zeledon – Guadalupe 23:00

CROAZIA HNL

Slaven Belupo – Istra 1961 18:55

Lok. Zagreb – Varazdin 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Aalborg – Lyngby 14:00

Nordsjaelland – Midtjylland 14:00

Brondby – Randers 16:00

Silkeborg – Aarhus 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Barcellona SC – Macara 02:00

Ind. del Valle – Delfin 21:00

Aucas – Emelec 23:30

FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo – Clermont 13:00

AC Ajaccio – Nizza 15:00

Angers – Montpellier 15:00

Lorient – Nantes 15:00

Tolosa – Reims 15:00

Rennes – Auxerre 17:05

Monaco – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern – Darmstadt 13:30

Magdeburg – Furth 13:30

St. Pauli – Sandhausen 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia – Union Berlino 15:30

Friburgo – Monchengladbach 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – Iwata 06:05

IRLANDA PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Finn Harps 20:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 – Cagliari U19 11:00

Sassuolo U19 – Fiorentina U19 13:00

Torino U19 – Cesena U19 15:00

ITALIA SERIE A

Atalanta – Cremonese 12:30

Bologna – Fiorentina 15:00

Lecce – Monza 15:00

Sassuolo – Udinese 15:00

Lazio – Verona 18:00

Juventus – Salernitana 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D – Pomigliano D 12:30

Juventus D – Inter D 14:30

Fiorentina D – Como D 17:00

ITALIA SERIE B

Spal – Venezia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Alessandria – Entella 14:30

Carrarese – Recanatese 14:30

Fermana – Gubbio 14:30

Lucchese – Imolese 14:30

Montevarchi – Olbia 14:30

Pontedera – Ancona 14:30

Rimini – Cesena 14:30

Siena – Reggiana 14:30

Torres – San Donato 14:30

Vis Pesaro – Fiorenzuola 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Potenza – Monterosi Tuscia 14:30

Audace Cerignola – Calcio Giugliano 17:30

Avellino – Gelbison Cilento 17:30

Crotone – Monopoli 17:30

Juve Stabia – Turris 17:30

Latina – Pescara 17:30

Taranto – Catanzaro 17:30

Virtus Francavilla – ACR Messina 17:30

Viterbese – Fidelis Andria 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Ligorna 15:00

Borgosesia – Bra 15:00

Castanese – Gozzano 15:00

Castellanzese – Chieri 15:00

Chisola – Vado 15:00

HSL Derthona – Casale 15:00

Legnano – Sestri Levante 15:00

PDHA – Fossano 15:00

Pinerolo – Stresa Vergante 15:00

Sanremese – Fezzanese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Alcione Milano – Brusaporto 15:00

Ciserano-Bergamo – Citta di Varese 15:00

Franciacorta – Caronnese 15:00

Lumezzane – Ponte San Pietro 15:00

Real Calepina – Desenzano 15:00

Seregno – Villa Valle 15:00

Sona – Folgore Caratese 15:00

USD Casatese – Arconatese 15:00

Varesina – Breno 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Dolomiti Bellunesi 15:00

Cartigliano – Bolzano 15:00

Luparense – Cjarlins Muzane 15:00

Montebelluna – Caldiero Terme 15:00

Montecchio Maggiore – Levico Terme 15:00

Portogruaro – Este 15:00

Torviscosa – Campodarsego 15:00

Union Clodiense – Legnago Salus 15:00

Villafranca – Mestre 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Corticella 15:00

Correggese – Fanfulla 15:00

Crema – Lentigione 15:00

Mezzolara – Pistoiese 15:00

Prato – G.S. Bagnolese 15:00

Salsomaggiore – AC Carpi 15:00

Sammaurese – Real Forte Querceta 15:00

Sant’Angelo – Forlì 15:00

Scandicci – Ravenna 15:00

United Riccione – Giana Erminio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Arezzo – Follonica Gavorrano 15:00

Citta di Castello – Ghivizzano Borgo 15:00

Grosseto – Seravezza Pozzi 15:00

Livorno – Sangiovannese 15:00

Montespaccato – Flaminia 15:00

Ostia Mare – Orvietana 15:00

Pianese – Poggibonsi 15:00

Ponsacco – Terranuova Traiana 15:00

Tau – Trestina 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – ASD Pineto Calcio 15:00

Avezzano – Montegiorgio 15:00

Matese – Nuova Florida 15:00

Sambenedettese – Cynthialbalonga 15:00

Termoli – US Tolentino 15:00

Vastese – Trastevere Calcio 15:00

Vastogirardi – S. N. Notaresco 15:00

Vigor Senigallia – Chieti 15:00

Roma City – Porto D’Ascoli 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Paganese – Arzachena 14:00

Aprilia – Atletico Uri 15:00

Cassino – Tivoli Calcio 15:00

Ilvamaddalena – Casertana 15:00

Lupa Frascati – R. Monterotondo 15:00

Palmese 1914 – Angri 15:00

Sarrabus Ogliastra – Pomezia 15:00

Sorrento – Portici 1906 15:00

SS Nola 1925 – Vis Artena 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Cavese 15:00

Brindisi – Bitonto 15:00

Casarano – Gravina 15:00

Lavello – Martina Franca 15:00

Matera – A.C Nardò 15:00

Nocerina – Francavilla 15:00

Puteolana – Citta di Fasano 15:00

Altamura – Gladiator 16:00

Barletta – Molfetta Calcio 17:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Khouribga 18:00

Safi – Maghreb Fez 20:15

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Queretaro – Santos Laguna 00:00

Necaxa – Club America 02:00

Tigres – Leon 02:05

Guadalajara – Puebla 04:05

Toluca – U.N.A.M. 04:05

Cruz Azul – Mazatlan FC 23:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Vitesse 12:15

Cambuur – Groningen 14:30

PSV – Waalwijk 14:30

Alkmaar – Twente 16:45

Feyenoord – Sparta Rotterdam 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Tacuary – Guarani 01:15

Ameliano – Nacional Asuncion 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira – Casa Pia 16:30

Arouca – Boavista 19:00

Maritimo – Gil Vicente 19:00

Rio Ave – Braga 21:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Torpedo Moscow 12:00

F. Voronezh – Lok. Mosca 14:00

Zenit – Orenburg 16:30

FK Rostov – Sp. Mosca 18:45

SERBIA SUPER LIGA

Mladost GAT – Sp. Subotica 17:00

Novi Pazar – Stella Rossa 17:00

Cukaricki – Vojvodina 19:00

Partizan – Mladost 19:30

SPAGNA LALIGA

Real Madrid – Maiorca 14:00

Elche – Ath. Bilbao 16:15

Getafe – Real Sociedad 18:30

Betis – Villarreal 21:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Racing Santander 14:00

Mirandes – Andorra 16:15

UD Ibiza – Tenerife 16:15

Ponferradina – Saragozza 18:30

Huesca – Malaga 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan Hyundai – Pohang 09:30

Suwon – Incheon 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants – Kaizer 15:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hammarby – Djurgarden 15:00

Sundsvall – Elfsborg 15:00

Malmo FF – Norrkoping 17:30

Varberg – AIK Stockholm 17:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Istanbulspor 16:00

Gaziantep – Umraniyespor 19:00

Kasimpasa – Galatasaray 19:00

Kayserispor – Antalyaspor 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Metalist 1925 12:00

Kolos Kovalivka – Metalist Kharkiv 14:00

Dyn. Kyiv – Lviv 16:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

River Plate – Defensor Sp. 15:00

Cerro Largo – Fenix 20:00

Penarol – Rentistas 23:00

USA MLS

New York Red Bulls – New England Revolution 00:00

Atlanta Utd – Toronto FC 01:30

Cincinnati – San Jose Earthquakes 01:30

Philadelphia Union – Orlando City 01:30

Chicago Fire – Inter Miami 02:00

Seattle Sounders – Austin FC 02:00

FC Dallas – Los Angeles FC 02:30

Houston Dynamo – Sporting Kansas City 02:30

Colorado Rapids – Vancouver Whitecaps 03:30

Real Salt Lake – DC United 03:30

Portland Timbers – Minnesota 04:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Zamora – Caracas 01:15