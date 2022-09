I suggerimenti del giorno domenica 11 settembre 2022 sono dedicati integralmente alla sesta giornata di Serie A

Domenica 11 settembre si giocano le gare valide per la sesta giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Atalanta – Cremonese 1 (ore 12.30)

Lunch match della sesta giornata di Serie A. La squadra di Gasperini viene dal successo esterno per 0-2 contro il Monza ed é in testa alla classifica a quota 13, con due lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Napoli e Milan e con un percorso di quattro partite vinte e una pareggiata, nove gol fatti e due subiti. Impatto pesantissimo con la massima categoria per i grigiorossi che hanno un solo punto, frutto del pareggio casalingo a reti bianche contro il Sassuolo; negli altri turni hanno perso per 3-2 contro la Fiorentina, per 1-0 contro la Roma per 1-2 contro il Torino e per 3-1 in casa dell’Inter.

Bologna – Fiorentina 2 (ore 15)

Incontro valido per la sesta giornata di Serie A. I felsinei hanno soltanto due punti in classifica, frutto del pari interno per 1-1 con il Verona e di quello a reti bianche contro lo Spezia. Un risultato scarso che ha portato all’esonero dell’allenatore Sinisa Mihajlovic; al suo posto, alla guida tecnica della prima squadra, é stato chiamato Thiago Motta. La Viola é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Juventus e in classifica ha 6 punti, frutto di una vittorie, tre pareggi e una sconfitta; in settimana ha pareggiato 1-1 in casa contro l’RFS Riga nella prima giornata della fase a gironi della Conference League.

Lecce – Monza 1 (ore 15)

Incontro valido per la quinta giornata di Serie A. I salentini vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Torino e in classifica sono diciassettesimi a quota 2, con un percorso di due partite pareggiate e tre perse, tre gol fatti e sei subiti Impatto violentissimo con la massima categoria dei brianzoli, che finora hanno ottenuto solo che sconfitte, ultima delle quali quella casalinga per 0-2 contro l’Atalanta; due reti realizzate e tredici incassate.

Sassuolo – Udinese 2 (ore 15)

Gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il Sassuolo viene dal pareggio esterno a reti bianche conto la Cremonese e in classifica é dodicesimo con 6 punti, frutto di una vittorie, tre pareggi e una sconfitta, cinque gol fatti e nove subiti. A quota i friulani, reduci dal successo casalingo per 4-0 contro la Roma e quarto a quota 10, con un percorso di tre partite vinte, una pareggiata e una perse, nove reti realizzate e cinque incassate..

Lazio – Verona 1 (ore 18)

Match valido per la sesta giornata di Serie A. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa guidati da Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio, nella prima uscita europea della stagione, sul Feyenoord per 4-2 dopo aver perso in campionato, settimana scorsa, 2-1 contro il Napoli. Dall’altro lato del campo troviamo invece la squadra allenata da Cioffi che nell’ultimo turno ha trovato la prima vittoria stagionale uscendo con i tre punti dal Bentegodi dopo aver avuto la meglio sulla Sampdoria.

Juventus – Salernitana 1 (ore 20.45)

Match valido per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri vengono dal pari per 1-1 ottenuto sul campo della Fiorentina e sono settimi a quota 11 punti con un percorso di cinque vittorie e un pareggio. A quota 6 la Salernitana, reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Empoli e decima a quota 6, con un percorso di una partita vinta, tre pareggiate e una persa, reti realizzate e incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 settembre 2022