Elenco delle partite previste per oggi sabato 10 settembre 2022: negli anticipi di Serie A affronteranno Spezia, Torino e Sampdoria. Turno casalingo per PSG, Bayern e Atletico, trasferta per il Barcellona

Calcio europeo protagonista di questo sabato 10 settembre con gli anticipi nei principali campionati a esclusione della Premier League ferma per lutto, rinviata la settimana giornata per la morte della Regina Elisabetta. Se delle partite riguardanti i campionati italiani parlermo di seguito, fari puntati sugli altri europei come la Liga che parte dalle ore 14 quando scenderanno in campo Vallecano e Valencia. Trasferta alle ore 18 per il Barcelllona a Cadice, fanalino di coda con ancora 0 punti mentre l’Atletico Madrid alle 21 ospita il Celta Vigo che al momento condivide la stessa posizione con 7 punti. In Bundesliga sono sei gli incontri in programma con il Bayern che ospita lo Stoccarda mentre il Dortmund fa visita alla RB Lipsia. Alle 18:30 invece si gioca Schalke – Bochum. Nella Ligue 1 sono due gli anticipi con il PSG alle 17 ospita il Brest mentre il Marsiglia ospita il Lilla. Ricordiamo che in vetta alla classifica è temporanamente piazzato il Lens in virtù del successo di misura con il Troyes nell’anticipo. In Africa ricco programma con le gare di qualificazione per la prossima CAF Champions League così come per la CAF Confederation Cup mentre alle ore 21 si gioca a campo neutro Wydad – Berkane per la CAF Super Cup. Per il calcio sudamericano ricordiamo in particolare le partite di Liga Profesional argentina, di Liga MX e della MLS in USA.

SERIE A



15:00

18:00

20:45

SERIE B

14:00

16:15

GLI ANTICIPI DI SERIE A, BIG MATCH IN SERIE B E IL RESTO IN ITALIA

Ricco programma sul calcio italiano a partire dalla Serie A che apre la sesta giornata con Napoli – Spezia. La squadra di Sarri, priva di Osimhen dovrebbero affidare a Simeone il loro attacco mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Ndombelé e in difesa Juan Jesus potrebbe lasciar rifiatare Kim. In casa spezzina non dovrebbero esserci sostanziali novità con Gyasi che dovrebbe nuovamente affiancare Nzola in avanti. Alle ore 18 l’Inter prova a rimettersi in corsa dopo il ko nel derby e la sconfitta nella prima di Champions League con il Bayern. Il Torino però non sarà di certo un avversario semplice da affrontare. Qualche rotazione potrebbe farla Inzaghi che dovrebbe rilanciare Darmian sulla fascia mentre in avanti Dzeko appare in vantaggio su Correa a far coppia con Lautaro vista l’assenza di Lukaku. In casa granata dovrebbe rivedersi Singo mentre Sanabria appare in vantaggio su Pellegri. Alle ore 20:45 il Milan in trasferta al Ferraris contro la Sampdoria. Spazio a Murillo in difesa visto il ko di Colley mentre a centrocampo Verre sembra in vantaggio su Leris. Pioli potrebbe apportare qualche modifica nell’undici titolare con Kjaer a far coppia con Kalulu, Pobega sulla mediana al posto di Bennacer mentre terminale offensivo potrebbe essere Origi e non Giroud.

In Serie B si è già aperta la quinta giornata con il successo di misura del Palermo contro il Genoa. Saranno ben otto gli incontri programmati, con sette alle ore 14. Tra questi segnaliamo in particolare il big match tra Benevento e Cagliari ma non meno interessante il testa coda tra la sorprendente Reggina che fa visita a un Pisa con un solo punto in cantiere. Anche il Perugia non attraversa un buon momento e proverà a invertire la rotta alle 16:15 contro un Ascoli partito molto bene, sulla falsa riga di quello visto lo scorso anno soprattutto nel finale. Si torna a giocare in Lega Pro con il girone A per il terzo turno. Giocheranno in casa sia la FeralpiSalò che il Renate così come il Padova che affronterà il Vicenza (ore 20:30). Si gioca anche nel Campionato Primavera 1 a partire dalle ore 11 con Napoli – Roma mentre a seguire Lecce – Inter e Verona – Juventus. Al via anche il Campionato Primavera 2 mentre nel calcio femminile di Serie A si apre la seconda giornata con Roma – Milan alle 14:30.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 10 SETTEMBRE

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Volcan Club (Com) – La Passe (Sey) 14:30

APR (Rwa) – Monastir (Tun) 15:00

Big Bullets (Mal) – Simba (Tan) 15:00

Cape Town City (Rsa) – Otoho d’Oyo (Con) 15:00

Hawks (Gam) – Horoya (Gui) 15:00

KMKM (Zan) – Al Ahly Tripoli (Lby) 15:00

Red Arrows (Zam) – Primeiro de Agosto (Ang) 15:00

Zalan (Ssu) – Young Africans (Tan) 15:00

Matlama (Les) – Cotonsport (Cmr) 16:00

Stade Mandji (Gab) – Plateau (Nga) 16:00

Dep. Mongomo (Gnq) – Djoliba (Mli) 17:00

Olympic Real de Bangui (Caf) – Vipers (Uga) 17:00

Nigelec (Nig) – SOAR (Gui) 17:30

Bo Rangers (Sie) – Belouizdad (Alg) 18:00

CFFA (Mad) – Royal Leopards (Esw) 15:00

Kadiogo (Bfa) – Asante Kotoko (Gha) 18:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – QUALIFICAZIONE

Bamenda (Cmr) – Elgeco Plus (Mad) 17:00

Sante Abeche (Cha) – Ferroviario Beira (Moz) 17:00

ASAS (Dji) – AS Kigali (Rwa) 18:00

Ashanti GB (Gui) – Nouakchott King’s (Mrt) 18:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Vllaznia 15:00

Kastrioti – Tirana 15:00

ALGERIA LIGUE 1

Constantine – Chelghoum 17:30

Chlef – Paradou 17:45

Biskra – Saoura 21:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Feiha – Al-Taawon 17:45

Al Nasr Riyadh – Damac 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Racing Club 01:30

Tigre – Huracan 01:30

Central Cordoba – Godoy Cruz 20:30

San Lorenzo – Atl. Tucuman 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Urartu – Alashkert 18:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Rapid Vienna – Wolfsberger 17:00

Ried – Salzburg 17:00

Tirol – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk – KV Mechelen 16:00

Oostende – Eupen 18:15

Seraing – Club Brugge 18:15

Leuven – Charleroi 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk – Isloch 15:00

Dnepr Mogilev – Vitebsk 17:00

BATE – Din. Minsk 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Aurora – Nacional Potosi 01:00

Santa Cruz – Blooming 21:30

Bolivar – Universitario de Vinto 23:15

BRASILE SERIE A

Ceara – Santos 21:30

Internacional – Cuiaba 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Levski 17:45

Cherno More – Hebar 20:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Edmonton 01:30

HFX Wanderers – Valour 20:00

Forge – Cavalry 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Antofagasta 00:00

Huachipato – Everton 02:30

La Serena – U. Catolica 21:00

Nublense – Palestino 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Meizhou Hakka – Hebei 13:30

Zhejiang Professional – Shanghai Shenhua 13:30

CIPRO FIRST DIVISION

Chloraka – Paphos 18:00

APOEL – Aris 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Patriotas – Tolima 02:40

Cortulua – U. Magdalena 21:00

Junior – Pereira 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Sporting San Jose – Puntarenas FC 04:00

CROAZIA HNL

Rijeka – Osijek 18:30

Gorica – Din. Zagabria 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Odense – FC Copenhagen 19:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Mushuc Runa – LDU Quito 02:00

Orense – Gualaceo 21:00

Cumbaya – Guayaquil City 23:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Kalju 16:00

Parnu JK Vaprus – Paide 18:30

FRANCIA LIGUE 1

Paris SG – Brest 17:00

Marsiglia – Lilla 21:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Bordeaux 15:00

Annecy – Quevilly Rouen 19:00

Caen – Amiens 19:00

Dijon – Sochaux 19:00

Grenoble – Paris FC 19:00

Laval – Pau FC 19:00

Nimes – Bastia 19:00

Niort – Le Havre 19:00

Rodez – Valenciennes 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Braunschweig 13:00

Karlsruher – Heidenheim 13:00

Paderborn – Regensburg 13:00

Dusseldorf – Rostock 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Stoccarda 15:30

Francoforte – Wolfsburg 15:30

Hertha – Leverkusen 15:30

Hoffenheim – Magonza 15:30

RB Lipsia – Dortmund 15:30

Schalke – Bochum 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Shimizu – Shonan 11:00

Kawasaki – Hiroshima 11:30

C-Osaka – Sagan Tosu 12:00

G-Osaka – Tokyo 12:00

Kobe – Nagoya 12:00

Kyoto – Kashima 12:00

Urawa – Kashiwa 12:00

Yokohama M. – Avispa Fukuoka 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Panetolikos 17:30

Giannina – Levadiakos 18:15

Ionikos – Atromitos 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Swansea Posticipata per lutto

Blackpool – Middlesbrough Posticipata per lutto

Bristol City – Preston Posticipata per lutto

Cardiff – Hull Posticipata per lutto

Coventry – West Brom Posticipata per lutto

QPR – Huddersfield Posticipata per lutto

Sheffield Utd – Rotherham Posticipata per lutto

Stoke – Luton Posticipata per lutto

Sunderland – Millwall Posticipata per lutto

Watford – Reading Posticipata per lutto

Wigan – Blackburn Posticipata per lutto

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Fulham – Chelsea Posticipata per lutto

Bournemouth – Brighton Posticipata per lutto

Leicester – Aston Villa Posticipata per lutto

Liverpool – Wolves Posticipata per lutto

Southampton – Brentford Posticipata per lutto

Manchester City – Tottenham Posticipata per lutto

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi – Sanat-Naft 14:30

Peykan – Gol Gohar 15:00

Sepahan – Aluminium Arak 15:00

Esteghlal F.C. – Nassaji Mazandaran 15:30

Malavan – Foolad 16:30

Mes Kerman – Zob Ahan 16:30

Mes Rafsanjan – Havadar SC 17:30

Naft M.I.S – Persepolis 17:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Portadown Posticipata per lutto

Coleraine – Crusaders Posticipata per lutto

Linfield – Glenavon Posticipata per lutto

Newry City – Ballymena Posticipata per lutto

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Toftir – Streymur 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Haifa – Nes Tziona 17:00

Hapoel Hadera – H. Haifa 18:30

Sakhnin – Netanya 18:30

Ashdod – M. Tel Aviv 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 – Roma U19 11:00

Lecce U19 – Inter U19 13:00

Verona U19 – Juventus U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Ternana U19 – Spezia U19 11:00

Ascoli U19 – Lazio U19 15:00

Brescia U19 – FeralpiSalò U19 15:00

Cremonese U19 – AlbinoLeffe U19 15:00

Monza U19 – Alessandria U19 15:00

Parma U19 – Genoa U19 15:00

Pisa U19 – Perugia U19 15:00

Pordenone U19 – Spal U19 15:00

Reggiana U19 – Como U19 15:00

Salernitana U19 – Reggina U19 15:00

Venezia U19 – Padova U19 15:00

Vicenza U19 – Cittadella U19 15:00

Viterbese U19 – Pescara U19 15:00

Benevento U19 – Cosenza U19 16:00

Entella U19 – Imolese U19 16:00

Monopoli U19 – Crotone U19 16:00

ITALIA SERIE A

Napoli – Spezia 15:00

Inter – Torino 18:00

Sampdoria – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D – Milan D 14:30

ITALIA SERIE B

Benevento – Cagliari 14:00

Cittadella – Frosinone 14:00

Como – Südtirol 14:00

Cosenza – Bari 14:00

Modena – Brescia 14:00

Parma – Ternana 14:00

Pisa – Reggina 14:00

Perugia – Ascoli 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

ArzignanoChiampo – Triestina 17:30

FeralpiSalò – Pro Patria 17:30

Lecco – Pergolettese 17:30

Mantova – Novara 17:30

Piacenza – Virtus Verona 17:30

Pro Sesto – AlbinoLeffe 17:30

Renate – SG City Nova 17:30

Trento – Pro Vercelli 17:30

Padova – L.R. Vicenza 20:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils – Tukums 2000 13:00

Auda – Metta/LU 15:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Suduva 14:00

Jonava – FK Panevezys 16:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Racing Luxembourg – Victoria Rosport 18:30

Ettelbruck – Hesperange 19:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Makedonija GP – Sileks 16:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Alebrijes Oaxaca – Alacranes 00:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Juarez – Monterrey 04:05

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

OFK Petrovac – Sutjeska 19:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Sandefjord – Odd 16:00

Lilleström – Strömsgodset 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Sittard 16:30

Ajax – Heerenveen 18:45

Excelsior – FC Emmen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Resistencia – Cerro Porteno 01:15

Guairena FC – Libertad 22:45

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Alianza Atl. – ADT Tarma 20:15

A. Lima – AD Cantolao 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Slask – Lechia 15:00

Radomiak Radom – Plock 17:30

Gornik Z. – Piast 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Benfica 16:30

Sporting – Portimonense 19:00

FC Porto – Chaves 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sigma Olomouc – Plzen 16:00

Zlin – Brno 16:00

Teplice – Sparta Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1

Chindia Targoviste – Sepsi Sf. Gheorghe 12:00

FC Hermannstadt – Petrolul 14:00

U Craiova 1948 – Rapid Bucarest 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – Samara 14:00

CSKA Mosca – Krasnodar 16:30

Akhmat Grozny – Nizhny Novgorod 18:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Tre Penne 15:00

Faetano – Libertas 15:00

Juvenes/Dogana – Domagnano 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Rangers Posticipata per lutto

Celtic – Livingston Posticipata per lutto

Dundee Utd – Hibernian Posticipata per lutto

Kilmarnock – St. Johnstone Posticipata per lutto

Ross County – Motherwell Posticipata per lutto

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Radnicki 1923 19:00

TSC Backa Topola – Kolubara 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana – Gorica 15:00

Celje – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Valencia 14:00

Espanyol – Siviglia 16:15

Cadice – Barcellona 18:30

Atl. Madrid – Celta Vigo 21:00

SPAGNA LALIGA2

Lugo – Alaves 14:00

Burgos CF – R. Oviedo 16:15

Cartagena – Albacete 18:30

Levante – Villarreal B 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Jeonbuk 07:00

Gimcheon Sangmu – Jeju 07:00

Seongnam – Gangwon 09:30

Seoul – Suwon FC 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Chippa United 15:00

Swallows – Stellenbosch 15:00

Orlando – TS Galaxy 17:30

Mamelodi – Golden Arrows 20:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Sirius – Värnamo 15:00

Degerfors – Mjallby 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen – Sion 18:00

Winterthur – Luzern 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor – Hatayspor 16:00

Karagumruk – Giresunspor 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Veres-Rivne 14:00

Shakhtar – Ch. Odessa 16:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Wanderers – Danubio 15:00

Boston River – Albion 20:00

Plaza Colonia – Nacional 23:00

USA MLS

CF Montreal – Columbus Crew 01:30

Charlotte – New York City 19:00

Nashville SC – Los Angeles Galaxy 21:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Termez Surkhon – Nasaf Qarshi 15:00

Lok. Tashkent – Din. Samarkand 16:00

Sogdiana – Navbahor Namangan 17:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara – Mineros 01:15

Dep. Tachira – Hermanos Colmenares 21:00

Portuguesa – Monagas 23:00