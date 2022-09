Si apre un nuovo turno con Napoli – Spezia, a seguire Inter – Torino e Sampdoria – Milan. Successo dell’Estudiantes in Liga Profesional e del Monterrey in Liga MX

Sabato 10 settembre ricco di incontri, diversi già disputati. Partiamo da quelli quindi scopriremo i principali da disputare e il riepilogo con tutti i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi. Nella Liga Profesional argentina successo di misura dell’Estudiantes sul Racing Club grazie a una rete al 30′ del primo tempo di Boselli quindi nella ripresa prima la rete annullata per offside a Zapiola al 16′ quindi ospiti in 10 per il rosso diretto a Carbonero al 22′ e in 9 per il rosso diretto a Alcaraz in pieno recupero. Pareggio per 1-1 tra Tigre e Huracan: succede tutto nel primo tempo con il rigore di Cristaldo al 19′ e Retegui al 28′ mentre al 14′ della ripresa rosso diretto per Colidio. Nella Liga MX poker dell’Alebrijes Oaxaca sull’Alacranes mentre in Paraguay 2-0 del Cerro Porteno in casa della Resistencia. In Venezuela 3-2 del Mineros in casa del Lara mentre nella MLS in USA pareggio per 2-2 tra Montreal e Columbus Crew. In Colombia pareggiano 1-1 Patriotas e Tolima per la Primera A clausura mentre in Ecuador, LDU Quito passa 2-1 in casa del Mushuc Runa. Nella J1 League vittoria tra le mura amiche di Kawasaki, C-Osaka, Urawa e Yokohama mentre nella K League 1 colpo esterno per Jeonbuk, Jeju e Gangwon. Nella 2.Bundesliga vittoria casalinga per 3-0 del Paderborn sul Regensburg mentre pareggio senza reti tra Karlsuher e Heidenheim e 1-1 tra Hannover e Braunschweig. In Italia si sono giocate già due partite nel Campionato Primavera 1 con il tondo successo della Roma a Napoli: dopo quattro minuti uno due degli ospiti con Cherubini e autorete di Barba mentre nella ripresa prova accorcia Obaretin in avvio ma Cassano e doppietta di Satriano affondano gli azzurri. Nell’altro incontro 2-0 casalingo del Lecce sull’Inter in virtù delle reti nella ripresa di Berisha su rigore e Corfitzen. Nel Campionato Primavera 2 invece 1-1 tra Ternana e Spezia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 10 SETTEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Volcan Club (Com) - La Passe (Sey) 1-0 (Finale)

APR (Rwa) - Monastir (Tun) 1-0 (*)

Big Bullets (Mal) - Simba (Tan) 0-2 (*)

Cape Town City (Rsa) - Otoho d'Oyo (Con) 2-0 (*)

Hawks (Gam) - Horoya (Gui) Rinviata

KMKM (Zan) - Al Ahly Tripoli (Lby) 0-2 (*)

Red Arrows (Zam) - Primeiro de Agosto (Ang) 0-1 (*)

Zalan (Ssu) - Young Africans (Tan) 0-2 (*)

Matlama (Les) - Cotonsport (Cmr) 0-0 (*)

Stade Mandji (Gab) - Plateau (Nga) 0-0 (*)

Dep. Mongomo (Gnq) - Djoliba (Mli) 17:00

Olympic Real de Bangui (Caf) - Vipers (Uga) 17:00

Nigelec (Nig) - SOAR (Gui) 17:30

Bo Rangers (Sie) - Belouizdad (Alg) 18:00

CFFA (Mad) - Royal Leopards (Esw) 15:00

Kadiogo (Bfa) - Asante Kotoko (Gha) 19:00



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - QUALIFICAZIONE

Bamenda (Cmr) - Elgeco Plus (Mad) 17:00

Sante Abeche (Cha) - Ferroviario Beira (Moz) 17:00

ASAS (Dji) - AS Kigali (Rwa) 18:00

Ashanti GB (Gui) - Nouakchott King's (Mrt) 18:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia - Vllaznia 3-0 (*)

Kastrioti - Tirana 0-0 (*)



ALGERIA LIGUE 1

Constantine - Chelghoum 17:30

Chlef - Paradou 17:45

Biskra - Saoura 21:00



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Feiha - Al-Taawon 17:45

Al Nasr Riyadh - Damac 20:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes - Racing Club 1-0 (Finale)

Tigre - Huracan 1-1 (Finale)

Central Cordoba - Godoy Cruz 20:30

San Lorenzo - Atl. Tucuman 23:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Urartu - Alashkert 18:00



AUSTRIA BUNDESLIGA

Rapid Vienna - Wolfsberger 17:00

Ried - Salzburg 17:00

Tirol - Altach 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk - KV Mechelen 0-2 (*)

Oostende - Eupen 18:15

Seraing - Club Brugge 18:15

Leuven - Charleroi 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk - Isloch 1-5 (*)

Dnepr Mogilev - Vitebsk 17:00

BATE - Din. Minsk 19:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Aurora - Nacional Potosi 1-5 (Finale)

Santa Cruz - Blooming 21:30

Bolivar - Universitario de Vinto 23:15



BRASILE SERIE A

Ceara - Santos 21:30

Internacional - Cuiaba 21:30



BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia - Levski 17:45

Cherno More - Hebar 20:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd - Edmonton 3-1 (Finale)

HFX Wanderers - Valour 20:00

Forge - Cavalry 23:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

O'Higgins - Antofagasta 1-0 (Finale)

Huachipato - Everton 1-1 (Finale)

La Serena - U. Catolica 21:00

Nublense - Palestino 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Meizhou Hakka - Hebei 6-0 (Finale)

Zhejiang Professional - Shanghai Shenhua 1-1 (Finale)



CIPRO FIRST DIVISION

Chloraka - Paphos 18:00

APOEL - Aris 19:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Patriotas - Tolima 1-1 (Finale)

Cortulua - U. Magdalena 21:00

Junior - Pereira 23:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Sporting San Jose - Puntarenas FC 2-2 (Finale)



CROAZIA HNL

Rijeka - Osijek 18:30

Gorica - Din. Zagabria 21:05



DANIMARCA SUPERLIGA

Odense - FC Copenhagen 19:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Mushuc Runa - LDU Quito 1-2 (Finale)

Orense - Gualaceo 21:00

Cumbaya - Guayaquil City 23:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare - Kalju 0-0 (*)

Parnu JK Vaprus - Paide 18:30



FRANCIA LIGUE 1

Paris SG - Brest 17:00

Marsiglia - Lilla 21:00



FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne - Bordeaux 2-0 (*)

Annecy - Quevilly Rouen 19:00

Caen - Amiens 19:00

Dijon - Sochaux 19:00

Grenoble - Paris FC 19:00

Laval - Pau FC 19:00

Nimes - Bastia 19:00

Niort - Le Havre 19:00

Rodez - Valenciennes 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover - Braunschweig 1-1 (Finale)

Karlsruher - Heidenheim 0-0 (Finale)

Paderborn - Regensburg 3-0 (Finale)

Dusseldorf - Rostock 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - Stoccarda 1-0 (*)

Francoforte - Wolfsburg 0-0 (*)

Hertha - Leverkusen 0-1 (*)

Hoffenheim - Magonza 0-0 (*)

RB Lipsia - Dortmund 2-0 (*)

Schalke - Bochum 18:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Shimizu - Shonan 1-1 (Finale)

Kawasaki - Hiroshima 4-0 (Finale)

C-Osaka - Sagan Tosu 2-1 (Finale)

G-Osaka - Tokyo 0-0 (Finale)

Kobe - Nagoya 0-0 (Finale)

Kyoto - Kashima 1-1 (Finale)

Urawa - Kashiwa 4-1 (Finale)

Yokohama M. - Avispa Fukuoka 1-0 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete - Panetolikos 17:30

Giannina - Levadiakos 18:15

Ionikos - Atromitos 20:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham - Swansea Posticipata

Blackpool - Middlesbrough Posticipata

Bristol City - Preston Posticipata

Cardiff - Hull Posticipata

Coventry - West Brom Posticipata

QPR - Huddersfield Posticipata

Sheffield Utd - Rotherham Posticipata

Stoke - Luton Posticipata

Sunderland - Millwall Posticipata

Watford - Reading Posticipata

Wigan - Blackburn Posticipata



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Fulham - Chelsea Posticipata

Bournemouth - Brighton Posticipata

Leicester - Aston Villa Posticipata

Liverpool - Wolves Posticipata

Southampton - Brentford Posticipata

Manchester City - Tottenham Posticipata



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi - Sanat-Naft 1-0 (Finale)

Esteghlal F.C. - Nassaji Mazandaran 3-0 (*)

Peykan - Gol Gohar 0-1 (*)

Sepahan - Aluminium Arak 0-0 (*)

Malavan - Foolad 16:30

Mes Kerman - Zob Ahan 0-0 (*)

Mes Rafsanjan - Havadar SC 17:30

Naft M.I.S - Persepolis 17:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers - Portadown Posticipata

Coleraine - Crusaders Posticipata

Linfield - Glenavon Posticipata

Newry City - Ballymena Posticipata



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Toftir - Streymur 1-0 (*)



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Haifa - Nes Tziona 17:00

Hapoel Hadera - H. Haifa 18:30

Sakhnin - Netanya 18:30

Ashdod - M. Tel Aviv 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 - Roma U19 1-5 (Finale)

Lecce U19 - Inter U19 2-0 (Finale)

Verona U19 - Juventus U19 1-1 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2

Ternana U19 - Spezia U19 1-1 (Finale)

Ascoli U19 - Lazio U19 15:00SRF

Brescia U19 - FeralpiSalò U19 15:00SRF

Cremonese U19 - AlbinoLeffe U19 15:00SRF

Monza U19 - Alessandria U19 15:00SRF

Parma U19 - Genoa U19 15:00SRF

Pisa U19 - Perugia U19 15:00SRF

Pordenone U19 - Spal U19 15:00SRF

Reggiana U19 - Como U19 15:00SRF

Salernitana U19 - Reggina U19 15:00SRF

Venezia U19 - Padova U19 15:00SRF

Vicenza U19 - Cittadella U19 15:00SRF

Viterbese U19 - Pescara U19 15:00SRF

Benevento U19 - Cosenza U19 16:00SRF

Entella U19 - Imolese U19 16:00SRF

Monopoli U19 - Crotone U19 16:00SRF



ITALIA SERIE A

Napoli - Spezia 0-0 (*)

Inter - Torino 18:00

Sampdoria - Milan 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D - Milan D 2-0 (Finale)



ITALIA SERIE B

Benevento - Cagliari 0-2 (Finale)

Cittadella - Frosinone 1-0 (Finale)

Como - Südtirol 0-2 (Finale)

Cosenza - Bari 0-1 (Finale)

Modena - Brescia 1-2 (*)

Parma - Ternana 2-3 (Finale)

Pisa - Reggina 0-1 (Finale)

Perugia - Ascoli 0-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE A

ArzignanoChiampo - Triestina 17:30

FeralpiSalò - Pro Patria 17:30

Lecco - Pergolettese 17:30

Mantova - Novara 17:30

Piacenza - Virtus Verona 17:30

Pro Sesto - AlbinoLeffe 17:30

Renate - SG City Nova 17:30

Trento - Pro Vercelli 17:30

Padova - L.R. Vicenza 20:30



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils - Tukums 2000 0-0 (Finale)

Auda - Metta/LU 2-0 (*)



LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai - Suduva 2-1 (Finale)

Jonava - FK Panevezys 1-1 (*)



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Racing Luxembourg - Victoria Rosport 18:30

Ettelbruck - Hesperange 19:00



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Makedonija GP - Sileks 0-0 (*)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Alebrijes Oaxaca - Alacranes 4-0 (Finale)



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Juarez - Monterrey 0-1 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

OFK Petrovac - Sutjeska 19:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Sandefjord - Odd 1-1 (*)

Lilleström - Strömsgodset 18:00



OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen - Sittard 0-0 (*)

Ajax - Heerenveen 18:45

Excelsior - FC Emmen 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Resistencia - Cerro Porteno 0-2 (Finale)

Guairena FC - Libertad 22:45



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Alianza Atl. - ADT Tarma 20:15

A. Lima - AD Cantolao 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Slask - Lechia 1-1 (*)

Radomiak Radom - Plock 17:30

Gornik Z. - Piast 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao - Benfica 0-0 (*)

Sporting - Portimonense 19:00

FC Porto - Chaves 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sigma Olomouc - Plzen 1-2 (*)

Zlin - Brno 0-1 (*)

Teplice - Sparta Praga 19:00



ROMANIA LIGA 1

Chindia Targoviste - Sepsi Sf. Gheorghe 1-2 (Finale)

FC Hermannstadt - Petrolul 2-1 (Finale)

U Craiova 1948 - Rapid Bucarest 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki - Samara 0-0 (Finale)

CSKA Mosca - Krasnodar 0-0 (*)

Akhmat Grozny - Nizhny Novgorod 18:45



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Tre Penne 0-1 (*)

Faetano - Libertas 15:00SRF

Juvenes/Dogana - Domagnano 15:00SRF



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Rangers Posticipata

Celtic - Livingston Posticipata

Dundee Utd - Hibernian Posticipata

Kilmarnock - St. Johnstone Posticipata

Ross County - Motherwell Posticipata



SERBIA SUPER LIGA

Napredak - Radnicki 1923 19:00

TSC Backa Topola - Kolubara 19:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana - Gorica 1-2 (*)

Celje - O. Ljubljana 20:15



SPAGNA LALIGA

Vallecano - Valencia 2-1 (Finale)

Espanyol - Siviglia 0-2 (*)

Cadice - Barcellona 18:30

Atl. Madrid - Celta Vigo 21:00



SPAGNA LALIGA2

Lugo - Alaves 1-2 (Finale)

Burgos CF - R. Oviedo 0-0 (*)

Cartagena - Albacete 18:30

Levante - Villarreal B 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu - Jeonbuk 0-5 (Finale)

Gimcheon Sangmu - Jeju 1-2 (Finale)

Seongnam - Gangwon 0-4 (Finale)

Seoul - Suwon FC 2-2 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu - Chippa United 0-2 (*)

Swallows - Stellenbosch 1-2 (*)

Orlando - TS Galaxy 17:30

Mamelodi - Golden Arrows 20:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Sirius - Värnamo 2-3 (*)

Degerfors - Mjallby 17:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen - Sion 18:00

Winterthur - Luzern 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor - Hatayspor 0-0 (*)

Karagumruk - Giresunspor 19:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Veres-Rivne 0-1 (Finale)

Shakhtar - Ch. Odessa 0-1 (*)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Wanderers - Danubio 0-3 (*)

Boston River - Albion 20:00

Plaza Colonia - Nacional 23:00



USA MLS

CF Montreal - Columbus Crew 2-2 (Finale)

Charlotte - New York City 19:00

Nashville SC - Los Angeles Galaxy 21:30



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Termez Surkhon - Nasaf Qarshi 0-2 (*)

Lok. Tashkent - Din. Samarkand 0-1 (*)

Sogdiana - Navbahor Namangan 17:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara - Mineros 2-3 (Finale)

Dep. Tachira - Hermanos Colmenares 21:00

Portuguesa - Monagas 23:00