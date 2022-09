Il 10 settembre 2022 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi su DAZN; Sampdoria – Milan sarà visibile anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 10 settembre ci sono i massimi campionati europei. Ferma la premier league in segno di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta, in Bundesliga il Bayern Monaco ospita lo Stoccarda. In Liga, invece, l’Atletico Madrid riceve la Real Sociedad mentre in Ligue 1 il PSG attende il Brest.

Occhi puntati soprattutto sul campionato di Serie A. Alle 15 si gioca Napoli – Spezia. La squadra di Spalletti viene dal successo per 1-2 all’Olimpico contro la Lazio ed é seconda in classifica, a pari merito con il Milan e a due lunghezze dalla capolista Atalanta, a quota 11 punti, con un percorso di tre partite vinte e due pareggiate, dodici gol fatti e quattro subiti. Ma soprattutto si presenta all’appuntamento galvanizzata dal sonoro 4-1 rifilato al Liverpool nella prima giornata della fase a gironi dalla Champions League grazie anche a una doppietta di Zielinski. Le Aquile di Gotti sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna e in classifica hanno 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, cinque reti realizzate e nove incassate.

Alle 18 é tempo di Inter – Torino. La squadra di Simone Inzaghi é chiamata a riscattare due sconfitte rimediate nel giro di pochi giorni: quella per 2-0 contro il Bayern Monaco nella prima giornata della fase a giorni di Champions League e quella nel Derby per 3-2; in classifica é a quota 9 punti, con un percorso di tre partite vinte e due perse, undici gol fatti e otto subiti. Gli uomini di Juric vengono dal successo casalingo di misura contro il Lecce e hanno 10 punti, frutto di tre vittore, un pareggio e una sconfitta.

In serata tocca a Sampdoria – Milan. Avvio deludente per blucerchiati che finora hanno ottenuto due pareggi e tre sconfitte, ultima delle quali quella di Verona di una settimana fa: passati in vantaggio con Caputo, al “Bentegodi” si sono fatti rimontare da una autorete di Audero e dal gol di Doig. La squadra di Giampaolo é in cerca dei primi tre punti stagionali, preziosi per il conseguimento dell’obiettivo stagionale della salvezza. Non sarà, però, semplice, perché a Marassi arriva il Milan di Pioli, galvanizzato dal successo per 3-2 nel Derby e reduce da un buon pareggio per 1-1, firmato Saelemaekers in risposta al vantaggio iniziale di Okafor, in quel di Salisburgo nella prima giornata della fase a gironi della Champions League; in classifica ora ha 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi rimediati entrambi in trasferta.

In Serie B spicca Pisa – Reggina. É partita male la stagione dei toscani, che sono già incappati in tre sconfitte, ultima delle quali quella di una settimana fa sul campo del Sudtirol, e un pareggio. La squadra di Maran, partita con grandi ambizioni, si trova ora al penultimo posto, insieme al Perugia, con un punto. soltanto. Inizio oltre le aspettative, invece, per i calabresi, reduci dl successo casalingo per 3-0 contro il Palermo e primi in classifica, a pari merito con Frosinone e Brescia, a quota 11 punti, con un percorso di tre partite vinte e una perse, dieci reti realizzate e due incassate

Calcio in tv oggi 10 settembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

07.00

Daegu-Jeonbuk (K-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Napoli-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.33

Kawasaki F-Hiroshima (J-League) – ONEFOOTBALL

12.00

Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga F) – DAZN

Akzhayik-Shakhter Karaganda (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

12.03

Yokohama FM-Fukuoka, C Osaka-Tosu (J-League) – ONEFOOTBALL

13.00

Lecce-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Aberdeen-Rangers (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

Daugavpils-Tukums (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

13.30

Dalian Pro-Beijing (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

Benevento-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cosenza-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Modena-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Pisa-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Parma-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cittadella-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256) , ONEFOOTBALL e HELBIZ

Como-Sudtirol (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Rayo Vallecano-Valencia (Liga) – DAZN

Caspiy-Astana, Taraz-Aksu (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

14.30

Roma-Milan (Serie A femminile) – MILAN TV (visibile su DAZN), LA7 e TIMVISION

15.00

Napoli-Spezia (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Verona-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Auda-Metta (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

Tabor-Gorica (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

15.30

Bayern Monaco-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.00

Maktaaral-Aktobe, Tobol-Atyrau (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

Dinamo Auto-Daciz Buiucani (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

Sandefjord-Odds (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Coleraine-Crusaders, Carrick Rangers-Portadown, Linfield-Glenavon (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

16.15

Perugia-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Espanyol-Siviglia (Liga) – DAZN

16.30

Famalicão-Benfica (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL

17.00

PSG-Brest (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 254)

Ried-Salisburgo, Rapid Vienna-Wolfsberger, Tirol-Rheindorf Altach (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Arzignano-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Feralpisalò-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lecco-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Mantova-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Piacenza-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Renate-Sangiuliano City (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Trento-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Radomiak Radom-Wisla Plack (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

18.00

Inter-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Balti-Petrocub (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

Lillestrom-Stromsgodset (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

18.30

Cadice-Barcellona (Liga) – DAZN

Schalke 04-Bochum (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO

Newry City-Ballymena United (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

18.45

Ajax-Heerenveen (Eredivisie) – MOLA

19.00

OB-Copenhagen (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Sporting-Portimonense (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL

20.15

Celje-Olimpija (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

20.30

Padova-Vicenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

20.30

Ionikos-Atromitos (Greece Super League) – MOLA

20.45

Sampdoria-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Atletico Madrid-Celta (Liga) – DAZN

Marsiglia-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.30

Porto-Chaves (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL

Ceará-Santos (Brasileirão) – SINEWS

21.38

Nashville-LA Galaxy (MLS) – DAZN

23.00

San Lorenzo-Atletico Tucuman (Copa de la Liga Profesional) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale