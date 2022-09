Palermo – Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Palermo – Genoa di Venerdì 9 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in diretta. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2022-2023

PALERMO – Venerdì 9 settembre 2022, allo Stadio “Renzo Barbera”, il Palermo affronta il Genoa nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Eugenio Corini é in cerca di riscatto: partita battendo 2-0 il Perugia in casa, ha pareggiato 1-1 sul campo del Bari per poi perdere 2-3 al “Barbera” contro l’Ascoli e crollare a Reggio Calabria dove ha rimediato un sonoro 3-0. Quella di Blessin viene dal pirotecnico 3-3 casalingo contro il Parma mentre nei turni precedenti aveva vinto a Venezia e Pisa e pareggiato a Marassi per un totale di 8 punti: i rossoblù sono, pertanto, in cerca del terzo successo esterno che consentirebbe loro di non perdere troppo terreno dalle prime della classe. L’ultimo confronto, in terra siciliana, tra le due compagini risale al 14 maggio 2017 quando i rosanero si imposero di misura. A dirigere il match sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Scatrigli; quarto uomo Scatena. Al Var Sacchi, assistito da ìRaspollini

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PALERMO - GENOA Venerdì 9 settembre 2022 dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali dalle 20:45 la cronaca con commento in tempo reale.

Presentazione del match

QUI PALERMO – Corini dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Pigliacelli in porta e con Buttaro, Nedelcearu, Lancini e Crivello pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Damiani e Broh. Sulla trequarti Stulac, Elia e Floriano, a sostegno dell’unica punta Brunori.

QUI GENOA – Blessin dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2con Martinez tra i pali e con una retroguardia composta al centro da Dragusin e Bani e sulle fasce da Hefti e Pajac. In mezzo al campo Badelj e Frendrup mentre sulle corsie esterne agiranno Portanova e Gudmundsson. Davanti Ekuban e Coda

Le probabili formazioni di Palermo – Genoa

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Mateju; Saric, Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Portanova, Badelj, Strootman, Frendrup; Coda, Ekuban. Allenatore: Blessin

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) oltre a Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.