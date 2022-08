Verona, fantacalcio 2022/2023: guida ai giocatori da comprare

I consigli sui giocatori dell’Hellas Verona per il fantacalcio 2022/2023: possibili titolari, sorprese e top players

Il Verona ha cambiato molto. Non solo è andato via Tudor, autore di un campionato strepitoso, ma ha salutato anche Tony D’Amico, l’artefice di tutti i colpi più importanti degli ultimi anni. Al loro posto sono arrivati Marroccu e Cioffi per provare a continuare il trend delle ultime stagioni. Tuttavia, la squadra ha detto addio a Casale e Caprari e si appresta a salutare Simeone e forse Barak e Ilic. L’atmosfera non è delle più serene perchè, finora, sono arrivati tre attaccanti (Piccoli, Henry e Djuric) e un giovanissimo esterno (Doig) e nulla più. Alla squadra mancano almeno un centrale di difesa, un centrocampista e una seconda punta e se partissero altri big servirebbero ulteriori rinforzi. La situazione si sta facendo tesa e molto potrebbe ancora cambiare. Al momento la squadra è in un limbo. Vedremo se ne uscirà da qui a fine mercato.

Probabile formazione

Cioffi sembra orientato a puntare su una sorta di 3-4-1-2 con due punte pesanti in avanti. Davanti a Montipò, dunque, la linea difensiva al momento è composta da Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. A centrocampo, le fasce rimangono immutate con Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Al centro fiducia ancora a Ilic e Tameze mentre Barak dovrebbe agire da trequartista dietro Henry e Lasagna. Attenzione, però, perchè Simeone è ancora a Verona e in più ci sono Djuric e Piccoli che non partono come riserve.

Difesa: manca il top dietro

Montipò è senza dubbio un portiere affidabile, ma dietro ha una difesa che balla parecchio e che al momento non è stata rinforzata. L’accoppiamento migliore poi è con la Lazio, quindi potrebbero andarsene molti crediti. Valutate bene, ma diciamo che si può prendere di meglio. La difesa manca del top. Ceccherini, Dawidowicz e Gunter sono ottavi slot in leghe numerosi, quindi poco consigliabili. Tra i centrali, Amione e Coppola potrebbero essere delle sorprese, ma anche qui, o li prendete come tali perchè avete già un bel pacchetto di difensori, o lasciate perdere. Tra gli esterni, Faraoni ha visto diminuire i suoi bonus, ma rimane un buon quinto slot, mentre per Doig vale lo stesso discorso fatto per Coppola e Amione.

Centrocampo: Barak e Ilic in bilico

Barak e Ilic al momento non sono sicuri di restare. Tuttavia, soprattutto il primo, rimane un giocatore da primi tre posti. Se cambiasse squadra forse il suo rendimento potrebbe risentirne, ma a sei-sette gol rimangono comunque nelle sue corde. Diverso il discorso per Ilic. Si tratta di un centrocampista che finora non ha mostrato un particolare feeling con i bonus. Tuttavia, se andasse alla Lazio, il suo rendimento potrebbe aumentare parecchio, passando da ottavo slot a quarto-quinto. Seguitene dunque l’evoluzione. L’altro centrocampista consigliato è Tameze. Si tratta di un giocatore consigliato come sesto-settimo soprattutto in leghe numerose. Stesso discorso per Lazovic. Tutti gli altri giocatori della rosa, compresi Praszelik, Hongla e Veloso, al momento hanno un basso tasso di convenienza.

Attacco: Henry come Simeone?

In rosa nel Verona ad oggi c’è ancora Simeone, ma l’attaccante sembra destinato al Napoli. Se alla fine tale affare si concretizzerà, la sua convenienza sarà pari a zero a meno di non prenderlo in coppia con Osimhen. Di tutti gli altri attaccanti, Henry sembra quello con maggiori probabilità da doppia cifra. Già lo scorso anno a Venezia ne mise a segno 9. Con una squadra più strutturata come quella scaligera, quota 10-12 non dovrebbe essere impossibile. Per quel che riguarda gli altri attaccanti, Djuricic sembra essere più un comprimario, mentre maggiori chanches di giocare dovrebbero avere Lasagna e Piccoli.