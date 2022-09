Napoli – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Spezia di Sabato 10 settembre 2022: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

NAPOLI – Sabato 10 settembre, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli affronterà lo Spezia nell’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. La squadra di Spalletti viene dal successo per 1-2 all’Olimpico contro la Lazio ed é seconda in classifica, a pari merito con il Milan e a due lunghezze dalla capolista Atalanta, a quota 11 punti, con un percorso di tre partite vinte e due pareggiate, dodici gol fatti e quattro subiti. Ma soprattutto si presenta all’appuntamento galvanizzata dal sonoro 4-1 rifilato al Liverpool nella prima giornata della fase a gironi dalla Champions League grazie anche a una doppietta di Zielinski. Le Aquile di Gotti sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna e in classifica hanno 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, cinque reti realizzate e nove incassate. Sono diciassette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinque vittorie dello Spezia, quattro pareggi e otto affermazioni del Napoli. L’ultimo confronto risale all’ultima giornata dello scorso campionato quando al “Picco” i partenopei si imposero per 0-3; all’andata, invece, era finita 0-1 in favore dei liguri grazie a un autogol di Juan Jesus.

L’arbitro

Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere la sfida. L’incontro vedrà come assistenti Damiano Margani della sezione di Latina e Marco D’Ascanio della sezione di Ancona. Quarto Ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al Var, Paolo Valeri di Roma 2. Avar, Emanuele Prenna di Molfetta.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti, dopo le fatiche di Champions e in vista della prossima partita ormai alle porte, potrebbe effettuare un turnover, tenuto anche conto che Osimhen lamenta un risentimento muscolare. Probabile conferma del tradizionale modulo 4-3-3, con Meret tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrahmani-Kim e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo formato da Politano, Kvaratskhelia e Osihmen.

QUI SPEZIA – Gotti dovrà ancora fare ameno degli infortunati Amian e Ferrer e dovrà valutare le condizioni di Strelec e Verde. Probabile conferma del modulo 3-5-2;con Dragowski in porta e con Caldara, Kiwior e Hristov pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Bourabia, affiancato da Ekdale Bastoni, mentre Gyasi e Reca si muoveranno sulle corsie esterne. Davanti Verde e Nzola.

Le probabili formazioni di Napoli – Spezia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Nikolau, Kiwior, Hristov; Reca, Bastoni, Bourabia, Agudelo, Holm; Nzola, Gyasi. Allenatore: Gotti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.