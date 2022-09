Spezia – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Bologna di Domenica 4 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

LA SPEZIA – Domenica 4 settembre, allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia, lo Spezia affronterà il Bologna per la quinta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. Una sfida tra due squadre a caccia di punti preziosi per poter puntare a una salvezza tranquilla e per le quali l’inizio di stagione é stato al di sotto delle aspettative. Finora le Aquile di Gotti hanno vinto di misura contro l’Empoli, pareggiato 2-2 in casa contro il Sassuolo, perso per 3-0 a San Siro contro l’Inter e per 2-0 a Torino contro la Juventus, per un totale di 4 punti in classifica. A quota 2 i felsinei, che nel posticipo del turno infrasettimanale si sono fatti agguantare allo scadere dalla Salernitana. Il percorso delle giornate precedenti era stato di un pari interno per 1-1 con il Verona e di una sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio e una per 2-0 a San Siro contro il Milan. Sono ventidue i precedenti tra le due compagini con il bilancio di tredici successi dei rossoblù, quattro pareggi e cinque affermazioni dei liguri. L’ultimo confronto risale allo scorso 21 febbraio quando al “Dall’Ara” si erano imposti per 2-1 i felsinei, che si erano aggiudicati di misura anche la gara di andata.

Presentazione del match

QUI SPEZIA – Gotti dovrà ancora fare ameno degli infortunati Amian, Antiste e Ferrer ma ritrova Ekdal, che ha scontato il turno di squalifica. Probabile conferma del modulo 3-5-2;con Dragowski in porta e con Caldara, Kiwior e Hristov pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Bourabia, affiancato da Ekdale Bastoni, mentre Gyasi e Reca si muoveranno sulle corsie esterne. Davanti Verde e Nzola.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe rispondere con modulo speculare con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Lucumì. Regista Schouten affiancato da Dominguez e Soriano mentre sulle corsie esterne si muoveranno De Silvestri e Lykogiannis. Davanti Orsolini e Arnautovic.

Le probabili formazioni di Spezia – Bologna

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Hristov; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. Allenatore: Gotti.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.