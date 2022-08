Bologna – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Salernitana di Giovedì 1° settembre 2022: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023

BOLOGNA – Giovedì 1° settembre, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna affronterà la Salernitana nel posticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Mihajlovic ha un solo punto, frutto del pari interno per 1-1 con il Verona e delle sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio e per 2-0 a San Siro contro il Milan. Quella di Nicola é a quota 4 con un percorso in crescendo: dopo sconfitta casalinga di misura contro la Roma, ha pareggiato a reti bianche sul campo dell’Udinese per poi travolgere all’Arechi 4-0 la Sampdoria. Sono sette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di perfetto equilibrio: due successi a testa e due pareggi. L’ultimo confronto in terra emiliana risale esattamente a un anno fa quando i felsinei si imposero per 3-2; al ritorno, invece, finì 1-1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA - SALERNITANA Giovedì 1 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, della 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Fabio Schirru di Nichelino; quarto uomo ufficiale Davide Massa di Imperia. Al Var Aleandro Di Paolo di. Avezzano, assistito da Antonio Di Martino di Teramo.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Mihajlovic ritrova Orsolini, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico serbo dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Lucumì. In cabina di regia Schouten affiancato da Dominguez e Soriano mentre sulle corsie esterne agiranno De Silvestri e Cambiaso. Davanti Orsolini e Arnautovic.

QUI SALERNITANA – Problemi di infermeria per Nicola, che con tutta probabilità Nicola dovrà rinunciare agli infortunati Bohinen, Lovato, Jaroszynski, Radovanovic e Ribery. Dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo speculare con Sepe in porta e con Bronn, Gyomber e Fazio pronti a formare il blocco difensivo. Regista Lussana Coulibaly, affiancato da Maggiore e Vilhena mentre sulle corsie esterne agiranno Candreva e Mazzocchi. Coppia di attacco formata da Bonazzoli e Dia.

Le probabili formazioni di Bologna – Salernitana

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. Allenatore: Nicola

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.