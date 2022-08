Atalanta – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Torino di Giovedì 1° settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

BERGAMO – Giovedì 1 settembre, al Gewiss Staium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Torino, gara di chiusura della quarta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. É inaspettatamente il big match del turno: le due squadre sono infatti in testa alla classifica con 7 punti, a pari merito con Roma, Lazio, Napoli e Milan. La squadra di Gasperini, infatti, ha vinto 0-2 a Marassi contro la Sampdoria e 0-1 a Verona con rete dcisiva di Koopmeinerse ha costretto al pareggio i Campioni d’Italia in carica del Milan. Quella di Juric si é imposta per 1-2 sia contro il Monza sia contro la Cremonese e ha pareggiato in casa 0-0 contro la Lazio. Sono cinquantatré i precedenti, a Bergamo, tra le due compagini con il bilancio di quindici vittorie dell’Atalanta, ventuno pareggi e sedici affermazioni del Torino. L’ultimo confronto risale allo scorso 22 aprile quando finì con un pirotecnico 4-4; la gara di andata, invece, era finita col risultato di 1-2 in favore dei bergamaschi.

Cronaca diretta con tabellino

Giovedì 1 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, della 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi. I suoi assistenti saranno Giuseppe Perrotti di Campobasso e Damiano Di Iorio di VCO, IV ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, V.A.R. Valerio Marini di Roma 1, A.V.A.R. Luigi Rossi di Rovigo.

Presentazione del match

QUI ATALANTA- Gasperini dovrà fare a meno di Carnesecchi, Dijmsiti, che starà furo due mesi per una frattura composta del terzo medio del perone sinistro, e Palomino, sospeso perché trovato positivo al controllo antidoping. L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali e difesa a tre composta da Toloi, Okoli e Demiral. In mezzo al campo de Roon e Koopmeiners mentre sulle corsie esterne si muoveranno Hateboer e Maehle. Davanti Malinovskyi e Muriel, supportati da Lookman.

QUI TORINO – Juric , che non potrà ancora contare su Zima e Miranchuk, dovrebbe rispondere col modulo speculare con Milinkovic-Savic tra i pali e con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo ci saranno Ricci e Lukic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Singo e Vojvoda. Sulla trequarti Vlasic e Radonijc, di supporto all’unica punta Sanabria.

Le probabili formazioni di Atalanta – Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Linetty, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.