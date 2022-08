Torino – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Lazio di Sabato 20 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2022-2023

TORINO – Sabato 20 agosto, allo Stadio Comunale Grande Torino, il Torino affronterà la Lazio nell’anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. Buon inizio di stagione per i granata di Juric, che dopo il 4-0 rifilato al Palermo in Coppa Italia, hanno esordito in campionato andando a vincere 0-2 sul campo del Monza con reti di Miranchuk e Sanabria. Anche i biancocelesti hanno cominciato bene battendo in rimonta il Bologna all’Olimpico per 2-1 grazie a una autorete di De Silvestri e a u gol del solito Ciro Immobile. Sono complessivamente centoquarantasei i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quarantadue vittorie della Lazio, sessanta pareggi e quarantaquattro affermazioni del Torino. Nella passata stagione finì 1-1 sia all’andata sia al ritorno.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

L’arbitro

Sarà Marco Piccinini, della sezione AIA di Forlì, il direttore di gara. Assistenti saranno i signori Tolfo e Capaldo, quarto ufficiale il sig. Marinelli. V.A.R. sarà il sig. Di Paolo, A.V.A.R. il sig. S.Longo.

Presentazione del match

QUI TORINO – Juric ritrova Buongiorno, che ha scontato il turno di squalifica, ma resta in dubbio Lukic dopo il contrasto della scorsa settimana; ancora indisponibili Vojvoda e Zima mentre saranno da valutare le condizioni di Miranchuk. Probabile modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa a tre composta da Buongiorno, Dijdij e Rodriguez. In mezzo al campo ci saranno Ricci e Linetty mentre sulle corsie esterne agiranno Singo e Aina. Unica punta Sanabria, davanti ai trequartisti Vlasic e Radonijc..

QUI LAZIO – Rientra Casale che ha scontato la giornata di squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Patric. Out Maximiano, fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione nel match contro il Bologna per aver toccato volontariamente il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare in rete. Sarri ovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta al centro da Patric e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic. In attacco Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Torino – Lazio

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Djidji, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Milinkovic; Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno invece seguire il match su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251) oppure in streaming, per i soli abbonati Sky, sull’applicazione gratuita SkyGo.