Sampdoria – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Milan di Sabato 10 settembre 2022 in diretta: formazioni cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023

GENOVA – Sabato 10 settembre, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, Sampdoria e Milan si affronteranno nell’anticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Avvio deludente per blucerchiati che finora hanno ottenuto due pareggi e tre sconfitte, ultima delle quali quella di Verona di una settimana fa: passati in vantaggio con Caputo, al “Bentegodi” si sono fatti rimontare da una autorete di Audero e dal gol di Doig. La squadra di Giampaolo é in cerca dei primi tre punti stagionali, preziosi per il conseguimento dell’obiettivo stagionale della salvezza. Non sarà, però, semplice, perché a Marassi arriva il Milan di Pioli, galvanizzato dal successo per 3-2 nel Derby e reduce da un buon pareggio per 1-1, firmato Saelemaekers in risposta al vantaggio iniziale di Okafor, in quel di Salisburgo nella prima giornata della fase a gironi della Champions League; in classifica ora ha 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi rimediati entrambi in trasferta. Sono sessantaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di diciannove vittorie per la Sampdoria, diciannove pareggi e ventisei affermazioni del Milan. Nella passata stagione i rossoneri si imposero di misura grazie alla rete di Brahim Diaz.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Liberti di Pisa e Del Giovane di Albano Laziale. Quarto ufficiale Massa di Imperia. Al VAR Abisso di Palermo assistito da Longo di Paola.

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Sempre indisponibili Conti, Trimboli e De Luca. Giampaolo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Audero in porta e con una retroguardia composta al centro da Ferrari e Colley e sulle fasce da Bereszynski e Augello. A centrocampo Rincon, Vieira e Verre. Davanti la coppia Caputo-Quagliarella, supportata dall’unico trequartista Sabiri.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare anche agli infortunati Ibrahimovic, Krunic e Florenzi. Dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kjaer e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Origi.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Milan

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno invece seguire il match su Sky Sport (canale 251) oppure in streaming sull’applicazione gratuita SkyGo. La gara sarà visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Gli abbonati Sky potranno, inoltre, seguirla in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.