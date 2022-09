L’11 settembre 2022 le gare valide per la quinta giornata di Serie A saranno trasmesse su DAZN; Atalanta – Cremonese sarà visibile anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 11 settembre c’é la sesta giornata del campionato di Serie A. Il lunch match sarà Atalanta – Cremonese. La squadra di Gasperini viene dal successo esterno per 0-2 contro il Monza ed é in testa alla classifica a quota 13, con due lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Napoli e Milan e con un percorso di quattro partite vinte e una pareggiata, nove gol fatti e due subiti. Impatto pesantissimo con la massima categoria per i grigiorossi che hanno un solo punto, frutto del pareggio casalingo a reti bianche contro il Sassuolo; negli altri turni hanno perso per 3-2 contro la Fiorentina, per 1-0 contro la Roma per 1-2 contro il Torino e per 3-1 in casa dell’Inter.

Alle 15 si gioca Bologna – Fiorentina. I felsinei hanno soltanto due punti in classifica, frutto del pari interno per 1-1 con il Verona e di quello a reti bianche contro lo Spezia. Un risultato scarso che ha portato all’esonero dell’allenatore Sinisa Mihajlovic; al suo posto, alla guida tecnica della prima squadra, é stato chiamato Thiago Motta. La Viola é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Juventus e in classifica ha 6 punti, frutto di una vittorie, tre pareggi e una sconfitta; in settimana ha pareggiato 1-1 in casa contro l’RFS Riga nella prima giornata della fase a gironi della Conference League. Contemporaneamente tocca a Lecce – Monza. I salentini vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Torino e in classifica sono diciassettesimi a quota 2, con un percorso di due partite pareggiate e tre perse, tre gol fatti e sei subiti Impatto violentissimo con la massima categoria dei brianzoli, che finora hanno ottenuto solo che sconfitte, ultima delle quali quella casalinga per 0-2 contro l’Atalanta; due reti realizzate e tredici incassate. Si gioca anche Sassuolo – Udinese. Il Sassuolo viene dal pareggio esterno a reti bianche conto la Cremonese e in classifica é dodicesimo con 6 punti, frutto di una vittorie, tre pareggi e una sconfitta, cinque gol fatti e nove subiti. A quota i friulani, reduci dal successo casalingo per 4-0 contro la Roma e quarto a quota 10, con un percorso di tre partite vinte, una pareggiata e una perse, nove reti realizzate e cinque incassate

Alle 18 Lazio – Verona. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa guidati da Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio, nella prima uscita europea della stagione, sul Feyenoord per 4-2 dopo aver perso in campionato, settimana scorsa, 2-1 contro il Napoli. Dall’altro lato del campo troviamo invece la squadra allenata da Cioffi che nell’ultimo turno ha trovato la prima vittoria stagionale uscendo con i tre punti dal Bentegodi dopo aver avuto la meglio sulla Sampdoria.

In serata Juventus – Salernitana. I bianconeri vengono dal pari per 1-1 ottenuto sul campo della Fiorentina e sono settimi a quota 11 punti con un percorso di cinque vittorie e un pareggio. A quota 6 la Salernitana, reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Empoli e decima a quota 6, con un percorso di una partita vinta, tre pareggiate e una persa, reti realizzate e incassate.

Calcio in tv oggi 11 settembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Fluminense-Fortaleza (Brasileirão) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

00.08

New York Red Bulls-New England Revolution (MLS) – DAZN

01.38

Atlanta United-Toronto (MLS) – DAZN

Philadelphia Union-Orlando City (MLS) – DAZN

02.00

Palmeiras-Juventude (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

02.08

Chicago Fire-Inter Miami (MLS) – DAZN

02.38

Dallas-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

04.30

Phoenix Rising-Oakland Roots (USL Championship) – ONEFOOTBALL

06.08

Sapporo-Iwata (J-League) – ONEFOOTBALL

09.30

Ulsan-Pohang (K-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Milan-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Kyzyl-Zhar-Ordabasy (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

12.30

Atalanta-Cremonese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Sampdoria-Pomigliano (Serie A femminile) – TIMVISION

12.45

Reims-Lione (Feminine Division 1) – DAZN

13.00

Strasburgo-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Torino-Cesena (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Valmiera-Riga (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

14.00

Real Madrid-Maiorca (Liga) – DAZN

Nordsjaelland-Midtjylland, AaB-Lyngby (Superligaen) – ONEFOOTBALL

14.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Alessandria-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Montevarchi-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fermana-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lucchese-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pontedera-Ancona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Rimini-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Siena-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Torres-San Donato Tavarnelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vis Pesaro-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus Women-Inter (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN), INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

PSV-RKC (Eredivisie) – MOLA

Hartberg-Austria Vienna, Austria Lustenau-LASK (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

15.00

Zona Serie A – DAZN

Bologna-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Sassuolo-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Lecce-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 216 Sky)

Super Nova-Liepaja (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

Pogon-Lech Poznan (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

Bravo-Maribor (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

15.30

Colonia-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 254)

16.00

Brondby-Randers (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Turan-Kairat (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

Zimbru-Sf. Gheorghe (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

16.15

SPAL-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Elche-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

16.45

AZ-Twente (Eredivisie) – MOLA

17.00

Fiorentina-Como (Serie A femminile) – TIMVISION

Austria Klagenfurt-Sturm Graz (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

17.30

Friburgo-Borussia M. (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255)

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Avellino-Gelbison (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Crotone-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juve Stabia-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Potenza-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 253) e ONEFOOTBALL

Virtus Francavilla-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Rakow-Legia Varsavia (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

Mura-Koper (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

18.00

Lazio-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Newell’s-Gimnasia La Plata (Copa de la Liga Profesional) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

Silkeborg-AGF (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Sheriff-Milsami (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

Kristiansund-Valerenga, Tromso-Bodo/Glimt, HamKam-Viking, Jerv-Molde, Aalesunds-Sarpsborg (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

18.30

Getafe-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Union St. Gilloise-Genk (Pro League belga) – ELEVEN SPORTS

20.00

Feyenoord-Sparta (Eredivisie) – MOLA

Haugesund-Rosenborg (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

20.30

Panathinaikos-AEK (Greece Super League) – MOLA

20.45

Juventus-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Monaco-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Betis-Villarreal (Liga) – DAZN

San Paolo-Corinthians (Brasileirão) – SILIVE e ONEFOOTBALL

22.00

Boca Juniors-River Plate (Copa de la Liga Profesional) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale