Nei due quarti di finale della Coppa del Mondo successo per Australia e Inghilterra. Si gioca la Coppa Italia con 4 incontri, tra le amichevoli spicca Juve-Atalanta

Il programma di sabato 12 agosto si è già aperto con diverse partite giocate. Partiamo dal Mondiale femminile con i due quarti di finale a completare il quadro generale. L’Australia ha superato al decimo calcio di rigore la Francia dopo che i tempi regolamentari e supplementari non avevano fatto registrare gol. Decisivo l’errore dal dischetto della Becho dopo tre errori per parte. Sfiderà in semifinale l’Inghilterra che a sua volta ha superato in rimonta per 2-1 la Colombia: al 44′ del primo tempo il vantaggio di Santos ma prima dell’intervallo Hemp porta il match in parità. Al 18′ ci pensa Russo a siglare il punto decisivo. Nella Leagues Cup del Nord e Centro America siamo arrivati ai quarti di finale. Vincono il Philadelphia Union, 2-1 al Queretaro quindi il poker dell’Inter Miami sullo Charlotte con il 5° gol in 8 partite per Messi. 5-0 invece il risultato tra Nashville e Minnesota mentre il Monterrey passa 3-2 contro Los Angeles.

In Colombia vittoria per 1-0 dell’Aguilas sul Deportivo Cali e del Tolima sull’Huila per la Primera A mentre pareggiano 1-1 San Carlos e Cartegines in Costa Rica. Senza reti Guayquil City-U. Catolica e Gualaceo-Mushuc Runa in Ecuador e in Venezuela vittoria per 2-1 de La Guaira sul Puerto Cabello. Nella Liga de Expansion MX troviamo il colpo esterno dell’Atletico Paz sul Venados e il pareggio per 1-1 tra Zacatecas Mineros e Alebrijes Oaxaca. In Paraguay bene l’Ameliano, 2-0 sul Nacional Asuncion e in Perù il Melgar passa 2-1 in casa del Cesar Vallejo. In Corea del Sud vincono in casa Gangwon e Jeju, pareggio tra Jeonbuk e Suwon Bluewings per la K League 1. Nella J1 League troviamo il successo esterno del Kobe sul Kawasaki. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Supercoppa di Germania alle ore 20.45 Bayern Monaco-RB Lipsia mentre in Premier League già in campo Arsenal e Nottingham. Coppa Italia con 4 nuovi incontri a partire da Empoli-Cittadella alle 17.45 quindi Bari-Parma alle 18 e in serata Parma-Ascoli alle 21 e Cagliari-Palermo alle 21.15. In Ligue 1 esordio in campionato alle ore 21 del PSG sul Lorient mentre in Liga spicca alle ore 21.30 Athletic Bilbao-Real Madrid.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 12 AGOSTO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Taee - Damac 17:00

Al Feiha - Al Khaleej 20:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat - West Armenia 17:00



AUSTRIA BUNDESLIGA

Sturm Graz - A. Klagenfurt 17:00

Wolfsberger - A. Lustenau 17:00

LASK - BW Linz 19:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

RWDM - KV Mechelen 0-0 (*)

Royale Union SG - Leuven 18:15



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU - BATE Posticipata

Soligorsk - Neman Posticipata

Gomel - Naftan 17:00

Dynamo Brest - Isloch 19:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Always Ready - Nacional Potosi 21:00

Aurora - Bolivar 23:30



BULGARIA PARVA LIGA

Hebar - Botev Plovdiv 18:00

Slavia Sofia - Cherno More 20:15



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Valour - Cavalry 3-2 (Finale)

HFX Wanderers - Vancouver FC 21:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo - Colo Colo 21:00

O'Higgins - Copiapo 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai - Chengdu Rongcheng 1-0 (Finale)

Meizhou Hakka - Qingdao Hainiu 1-0 (Finale)

Shanghai Port - Zhejiang Professional 3-4 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Aguilas - Dep. Cali 1-0 (Finale)

Tolima - Huila 1-0 (Finale)

Santa Fe - La Equidad 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

San Carlos - Cartagines 1-1 (Finale)

Grecia - Sporting San Jose 23:00



CROAZIA HNL

Gorica - Rijeka Posticipata

Lok. Zagreb - Din. Zagabria Posticipata

Varazdin - Rudes 20:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Guayaquil City - U. Catolica 0-0 (Finale)

Gualaceo - Mushuc Runa 0-0 (Finale)

Dep. Cuenca - Libertad 20:00

Tecnico U. - El Nacional 22:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide - Tallinna Kalev 0-0 (*)

Levadia - Harju JK Laagri 18:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Oulu - Lahti 1-0 (*)



FRANCIA LIGUE 1

Marsiglia - Reims 17:00

Paris SG - Lorient 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Rodez - St. Etienne 0-0 (*)

Angers - Annecy 19:00

Auxerre - Amiens 19:00

Bastia - Valenciennes 19:00

Caen - Pau FC 19:00

Grenoble - Paris FC 19:00

Guingamp - Dunkerque 19:00

Quevilly Rouen - AC Ajaccio 19:00

Troyes - Laval 19:00



GERMANIA DFB POKAL

Balingen - Stoccarda 0-4 (Finale)

Jena - Hertha 0-5 (Finale)

Delmenhorst - St. Pauli 0-1 (*)

FC Gutersloh - Kiel 0-0 (*)

Oberneuland - Norimberga 0-6 (Intervallo)

Schott Mainz - Dortmund 1-3 (*)

Teutonia Ottensen - Leverkusen 0-3 (*)

Viktoria Koln - Brema 0-1 (*)

Bielefeld - Bochum 18:00

Elversberg - Magonza 18:00

Hallescher - Furth 18:00



GERMANIA SUPERCOPPA

Bayern - RB Lipsia 20:45



GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo - Sagan Tosu 1-1 (Finale)

Albirex Niigata - Shonan 2-2 (Finale)

Avispa Fukuoka - Yokohama FC 2-0 (Finale)

Kashiwa - C-Osaka 1-1 (Finale)

Kawasaki - Kobe 0-1 (Finale)

Tokyo - Kyoto 2-0 (Finale)

Yokohama M. - G-Osaka 2-1 (Finale)



HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA

Real Espana - UPNFM 2-1 (Finale)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry - Middlesbrough 3-0 (Finale)

Birmingham - Leeds 0-0 (*)

Cardiff - QPR 0-1 (*)

Huddersfield - Leicester 0-0 (*)

Hull - Sheffield Wed 0-1 (*)

Ipswich - Stoke 1-0 (*)

Millwall - Bristol City 0-0 (*)

Preston - Sunderland 1-1 (*)

Rotherham - Blackburn 1-0 (*)

Southampton - Norwich 2-2 (*)

Watford - Plymouth 0-0 (*)

West Brom - Swansea 1-0 (*)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Nottingham 2-1 (Finale)

Bournemouth - West Ham 0-0 (*)

Brighton - Luton 1-0 (*)

Everton - Fulham 0-0 (*)

Sheffield Utd - Crystal Palace 0-0 (*)

Newcastle - Aston Villa 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers - Newry City 0-2 (*)

Cliftonville - Glenavon 2-0 (*)

Dungannon - Linfield 0-0 (*)



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Argir - Streymur 1-1 (*)



ITALIA COPPA ITALIA

Empoli - Cittadella 17:45

Bari - Parma 18:00

Verona - Ascoli 21:00

Cagliari - Palermo 21:15



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

FK Liepaja - BFC Daugavpils 1-1 (*)

Tukums 2000 - Auda 17:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Zacatecas Mineros - Alebrijes Oaxaca 1-1 (Finale)

Venados - Atletico La Paz 1-3 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Macedonia del Nord U19 - Georgia U19 17:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Varesina (Ita) - Saronno (Ita) 10:30SRF

Ticino (Ita) - Novara (Ita) 2-3 (Finale)

Carrarese (Ita) - Aglianese Calcio (Ita) 16:00SRF

AlbinoLeffe (Ita) - Villa Valle (Ita) 17:00

Giugliano (Ita) - Chieti (Ita) 17:00

Entella (Ita) - Lavagnese (Ita) 17:30

Benevento (Ita) - Monterosi Tuscia (Ita) 17:45

Anorthosis (Cyp) - AEL Limassol (Cyp) 18:00

Mantova (Ita) - Brescia (Ita) 18:00

Milan (Ita) - Etoile Sahel (Tun) 18:00

Seravezza Pozzi (Ita) - Arezzo (Ita) 18:00

Barletta (Ita) - USD Corato (Ita) 19:00

Fiorentina (Ita) - OFI Crete (Gre) 20:00

Roma (Ita) - Partizani (Alb) 20:00

Zamora (Esp) - Ponferradina (Esp) 20:00

Juventus (Ita) - Atalanta (Ita) 20:30



MONDO MONDIALI - FEMMINILE - PLAY OFF

Australia D - Francia D 1-0 (Dopo Rigori)

Inghilterra D - Colombia D 2-1 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Mornar - Arsenal Tivat 20:30

OFK Petrovac - Rudar 20:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

Ocotal - Esteli 0-2 (Finale)



NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP - PLAY OFF

Philadelphia Union - Queretaro 2-1 (Finale)

Inter Miami - Charlotte 4-0 (Finale)

Nashville SC - Minnesota 5-0 (Finale)

Los Angeles FC - Monterrey 2-3 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Sandefjord - Molde 2-0 (*)

Sarpsborg 08 - Strömsgodset 18:00



OLANDA EREDIVISIE

PSV - Utrecht 0-0 (*)

Heerenveen - Waalwijk 18:45

Ajax - Heracles 20:00

Zwolle - Sparta Rotterdam 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Ameliano - Nacional Asuncion 2-0 (Finale)

Resistencia - Libertad 23:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Cesar Vallejo - Melgar 1-2 (Finale)

Sport Boys - ADT Tarma 20:00

Cienciano - AD Cantolao 22:15



POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec - Slask 3-0 (*)

Korona - Gornik Zabrze 17:30

Widzew Lodz - LKS Lodz 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente - Portimonense 1-0 (*)

Farense - Casa Pia 19:00

Sporting - Vizela 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava - Hradec Kralove 0-0 (*)

Zlin - Liberec 1-1 (*)

Jablonec - Sparta Praga 18:00



ROMANIA LIGA 1

Otelul - U. Cluj 17:30

Poli Iasi - Univ. Craiova 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca - Samara 1-1 (Finale)

Orenburg - Krasnodar 0-0 (*)

FK Rostov - Kazan 19:00



SCOZIA LEAGUE ONE

Alloa - Stirling 0-0 (*)

Annan - Montrose 0-3 (*)

Cove Rangers - Falkirk 0-0 (*)

Edinburgh City - Queen of South 1-0 (*)

Kelty Hearts - Hamilton 0-0 (*)



SCOZIA PREMIERSHIP

Rangers - Livingston 1-0 (*)

Ross County - St. Johnstone 1-0 (*)

St. Mirren - Dundee FC 1-0 (*)



SERBIA SUPER LIGA

FK Vozdovac - Radnik 18:55

TSC - Radnicki 1923 18:55

Cukaricki - Javor 21:00



SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana - Domzale 17:30

Radomlje - Aluminij 20:15



SPAGNA LALIGA

Real Sociedad - Girona 17:00

Las Palmas - Maiorca 19:30

Ath. Bilbao - Real Madrid 21:30



SPAGNA LALIGA2

Racing Santander - Eibar 19:00

Saragozza - Villarreal B 21:00

Elche - Ferrol 22:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk - Suwon Bluewings 1-1 (Finale)

Gangwon - Ulsan Hyundai 2-0 (Finale)

Jeju - Suwon FC 3-0 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Brommapojkarna 1-1 (*)



SVEZIA SUPERETTAN

Brage - GAIS 0-4 (Finale)

Öster - Gefle 0-0 (*)

Östersund - AFC Eskilstuna 1-1 (*)

Utsikten - Landskrona 5-1 (*)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne Ouchy - Zurigo 18:00

Winterthur - Grasshoppers 18:00

Servette - St. Gallen 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa - Ankaragucu 18:15

Konyaspor - Istanbulspor 18:15

Kayserispor - Galatasaray 20:45

Pendikspor - Hatayspor 20:45



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odessa - Obolon 2-0 (Finale)

Kolos Kovalivka - Veres-Rivne 1-0 (*)

Zhytomyr - Rukh Lviv 0-0 (*)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor - Andijan 17:00

Termez Surkhon - Turon 17:00



VENEZUELA LIGA FUTVE

La Guaira - Puerto Cabello 2-1 (Finale)

Rayo Zuliano - Metropolitanos 21:30



VIETNAM V.LEAGUE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Binh Dinh - Nam Dinh 1-2 (Finale)

Thanh Hoa - Hanoi FC 1-3 (Finale)

Viettel - Cong An 0-3 (Finale)