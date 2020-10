In programma questa sera due incontri validi per la 4° giornata di Lega Pro. Nella Serie A brasiliana successo per 2-1 del Ceara sul Corinthians e dell’Internacional sull’Athletico-PR

Lunedì 12 ottobre con i posticipi della Serie C in primo piano. Dopo il weekend dove questa serie ha fatto da protagonista in Italia vista la pausa di Serie A e B, si chiude la quarta giornata con Albinoleffe – Giana Erminio e Alessandria – Novara. Prima di consultare i link del giorno e i risultati in tempo reale spazio a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Serie A in Brasile con il 2-1 casalingo del Ceara sul Corinthians (reti di Leo Natel, autorete di Gil e rigore di Fernando Sobral) e dell’Internacional sull’Athletico-PR (reti tutte nel primo tempo di Galhardo, Hernandez e de Souza). Nella Serie B invece finisce 2-0 tra Sampaio Correa a Botafogo SP. In Colombia 3-0 in casa dell’America De Cali sui Patriotas e senza reti tra Milonarios e Aguilas. 0-0 anche tra San Carlos e ADR Jicaral in Costarica mentre nella Liga MX 2-0 del Santos Laguna sul Tijuana grazie a una marcatura di Sandowal e un’autorete di Lorona. Nella MLS in USA infine successo esterno per 1-0 del Toronto FC sul Cincinnati.

FIFA > Amichevoli 2020 > Ottobre



16:00 Togo - Sudan 0-0 *



16:20 EAU - Uzbekistan



17:30 Ghana - Qatar



18:00 Madagascar - Burkina Faso



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > Ottobre



13:00 Polonia - Danimarca 0-0 *



17:00 Turchia - Bulgaria



18:00 Germania - Francia non disputa



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Ottobre



16:00 Olanda - Germania non disputa



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Ottobre



11:00 Germania - Danimarca 5-4



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 2



21:00 Francia - Slovacchia



Australia > NPL South Australia 2020



11:45 Adelaide Blue Eagles - Campbelltown City SC 0-0



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 2



20:00 K Beerschot VA II - KV Kortrijk II



Brasile > Série A 2020



01:30



Internacional - Athletico Paranaense 2-1

Ceará - CE - Corinthians SP 2-1



Brasile > Série B 2020



01:30 Sampaio Corrêa - MA - Botafogo - SP 2-0



Brasile > Série C 2020 Gruppe B



01:00 Criciúma - SC - Londrina - PR 2-1



Brasile > Série D 2020 > Gruppo A



00:00 Rio Branco - AC - Vilhenense - RO 2-1



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G



00:00 Mirassol - SP - Ferroviária - SP 1-0



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



00:30 Corinthians SP - Bahia - BA 3-0



Cile > Primera B 2020



16:00 Puerto Montt - San Marcos 1-0 *



17:00 Cobreloa - San Luis



18:30



Santa Cruz - Copiapó

Deportes Temuco - Melipilla



20:00 Santiago Morning - Rangers



21:00 Ñublense - Barnechea



Colombia > Primera A 2020



01:05 América de Cali - Patriotas FC 3-0



03:10 Millonarios - Rionegro Águilas Doradas 0-0



Colombia > Primera B 2020



20:30 Fortaleza FC - Boca Juniors de Cali



21:00 Cortuluá - Unión Magdalena



22:00 Atlético FC - Llaneros FC



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



00:00 AD San Carlos - Jicaral 0-0



Danimarca > Reserveligaen 2020/2021 Efterår



13:00 Randers FC II - Silkeborg IF II 1-1



Egitto > Premiership 2019/2020



15:00



FC Masr - El-Entag El-Harby 0-3 *

Ittihad El-Iskandary - Al-Masry Club 1-2 *



20:00 Haras El Hodood - Zamalek



Francia > National 2020/2021



SC Bastia - Stade Laval rinv.



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00 Hallescher FC - FSV Zwickau



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A



19:00 Comunicaciones - Antigua GFC



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura



00:00 Motagua - Real Sociedad 2-1



03:00 Real España - Honduras Progreso 5-0



Inghilterra > League Two 2020/2021



20:45 Bradford City - Harrogate Town



Inghilterra > National League 2020/2021



20:45 Wrexham AFC - Maidenhead United



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021



14:00 Colchester United U23 - Ipswich Town U23 0-2



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



20:45 AlbinoLeffe - Giana Erminio



21:00 Alessandria - Novara



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



02:06 Santos Laguna - Club Tijuana 2-0



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



01:05 Leones Negros - Tapatío 1-1



03:05 Dorados de Sinaloa - Mineros de Zacatecas 0-1



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura



02:00 CF Pachuca - Gallos Blancos 0-1



04:00 Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara 0-3



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



01:00 Mazatlán FC - Puebla FC 1-1



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



20:00 FC Den Bosch - Helmond Sport



Peru > Primera División 2020 Apertura



18:00 Carlos Stein - Llacuabamba



22:00 Academia Cantolao - Alianza Universidad



Svezia > Superettan 2020



19:00 AFC Eskilstuna - Örgryte IS



Svezia > Division 1 Södra 2020



19:00 Qviding FIF - IFK Värnamo



Uruguay > Segunda División 2020



17:15 Rampla Juniors - Cerrito



19:30 Sud América - Juventud



21:45 Villa Española - Rocha



USA > Major League Soccer 2020







Orlando City - Columbus Crew rinv.

FC Dallas - Minnesota United FC rinv.



01:00 Los Angeles FC - Seattle Sounders 3-1



01:30



Chicago Fire - D.C. United 2-1

FC Cincinnati - Toronto FC 0-1

Philadelphia Union - Impact de Montréal 2-1

Sporting Kansas City - Nashville SC 2-1



04:00 Portland Timbers - San Jose Earthquakes 3-0