I risultati del 13 maggio 2026: finale Coppa Italia

In serata scendono in campo Lazio e Inter per il trofeo, si gioca anche in Liga, Lega Pro e Serie D. Successo per Belgrano e Argentinos Juniors in Argentina
Il massimo campionato argentino tra quelli in apertura di questo mercoledì 13 maggio. Nella Liga Profesional successo per 2-0 del Berlgano sull’Union Santa Fe: reti tutte nel secondo tempo con Sanchez al 20′ ed Hernandez nel recupero. Avanza anche l’Argentinos Juniors vincente ai supplementari sull’Huracan grazie alla marcatura di Molina al 5′ del primo tempo supplementare. In Bolivia pareggio per 1-1 tra Aurora e Real Oruro e in Colombia due vittorie interne ovvero dell’Atletico Nacional sull’Inter Bogotà 7-1 e del Santa Fé sull’America de Calì 4-0.
In Venezuela due pareggi per 1-1 tra Deportivo Tachira e Metropolitanos e tra Universidad Central e La Guaira. Nella Premier League ucraina 2-0 della Dinamo Kiev sul Kolos Kovalivka e 2-0 del LNZ Cherkasy sul Poltava. Nella K League 1 vittoria a domicilio dell’Ulsan HD e nella J1 League due 1-0 ovvero del Kobe sul Kyoto e del Machina sul Verdy dopo i calci di rigore.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Fari puntati questa sera sulla finale di Coppa Italia, Lazio-Inter delle ore 21. Si gioca anche in Ligue 1 con Lens-PSG sempre alle ore 21 come in Premier League dove si affrontano Manchester City e Crystal Palace mentre nella Liga troviamo ben quattro mache con la trasferta del Barcellona con l’Alaves alle ore 21:30. In Italia si giocano i playoff di Lega Pro e la poule scudetto in Serie D con Savoia e Scafatese già in campo.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 MAGGIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
Platense [Qualificato] – San Martin S.J. 1-0 (Dopo Rigori)
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS
Belgrano [Qualificato] – Union Santa Fe 2-0 (Finale)
Argentinos Jrs [Qualificato] – Huracan 1-0 (Dopo Suppl.)
Rosario [Qualificato] – Racing Club 2-1 (Dopo Suppl.)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
GV San Jose – Tomayapo Posticipata
Aurora – Real Oruro 1-1 (Finale)
Always Ready – The Strongest 21:00
COLOMBIA: COPA COLOMBIA – PRIMA FASE
Real Cundinamarca – Ind. Yumbo 2-0 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA – PLAY OFFS
Atl. Nacional [Qualificato]: Atl. Nacional – Inter Bogotá 7-1 (Finale)
Santa Fe [Qualificato]: Santa Fe – America De Cali 4-0 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE
Haras El Hodood – Arab Contractors 0-0 (Finale)
ZED – Ghazl El Mahallah 3-2 (Finale)
Al Ittihad – El Gaish 1-0 (Finale)
National Bank Egypt – Petrojet 2-3 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Brest – Strasburgo 1-2 (Finale)
Lens – PSG 0-2 (Finale)
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Kobe – Kyoto 1-0 (Finale)
Machida – Verdy 1-0 (Dopo Rigori)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Manchester City – Crystal Palace 3-0 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE
Ashdod – Hapoel Jerusalem 0-1 (Finale)
Ironi Tiberias – Maccabi Bnei Raina 1-0 (Finale)
Netanya – H. Haifa 1-1 (Finale)
Sakhnin – Kiryat Shmona 0-4 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
M. Tel Aviv – M. Haifa 3-0 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA
Lazio – Inter [Vincitore] 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE
Lecco [Qualificato] – Pianese 1-1 (Finale)
Ravenna [Qualificato] – Cittadella 1-1 (Finale)
Renate – Casarano [Qualificato] 0-3 (Finale)
Salernitana [Qualificato] – Casertana 1-1 (Finale)
Potenza [Qualificato] – Campobasso 3-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – FASE VINCITORI
Savoia – Scafatese 1-4 (Finale)
Grosseto – Ostiamare 2-3 (Finale)
Folgore Caratese – Treviso 2-0 (Finale)
K LEAGUE 1SUD COREA:
Anyang – Gimcheon Sangmu 2-2 (Finale)
Bucheon – Jeonbuk 0-0 (Finale)
Ulsan HD – Jeju SK 2-1 (Finale)
POLONIA: EKSTRAKLASA
Arka – Gornik Zabrze 0-0 (Finale)
Rakow – Jagiellonia 0-2 (Finale)
SERBIA: COPPA DI SERBIA
Stella Rossa [Vincitore]: Stella Rossa – Vojvodina 3-2 (Dopo Rigori)
SPAGNA: LALIGA
Espanyol – Ath. Bilbao 2-0 (Finale)
Villarreal – Siviglia 2-3 (Finale)
Alaves – Barcellona 1-0 (Finale)
Getafe – Maiorca 3-1 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
AS Gabes – Stade Tunisien 0-1 (Finale)
CA Bizertin – Zarzis 0-2 (Finale)
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – PLAY OFF
Genclerbirligi – Trabzonspor [Qualificato]: Trabzonspor 1-2 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Dyn. Kyiv – Kolos Kovalivka 2-1 (Finale)
LNZ Cherkasy – SC Poltava 2-0 (Finale)
Shakhtar – Obolon 3-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE
Dep. Tachira – Metropolitanos 1-1 (Finale)
Universidad Central – La Guaira 1-1 (Finale)