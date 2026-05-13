I risultati del 13 maggio 2026: finale Coppa Italia

In serata scendono in campo Lazio e Inter per il trofeo, si gioca anche in Liga, Lega Pro e Serie D. Successo per Belgrano e Argentinos Juniors in Argentina

Il massimo campionato argentino tra quelli in apertura di questo mercoledì 13 maggio. Nella Liga Profesional successo per 2-0 del Berlgano sull’Union Santa Fe: reti tutte nel secondo tempo con Sanchez al 20′ ed Hernandez nel recupero. Avanza anche l’Argentinos Juniors vincente ai supplementari sull’Huracan grazie alla marcatura di Molina al 5′ del primo tempo supplementare. In Bolivia pareggio per 1-1 tra Aurora e Real Oruro e in Colombia due vittorie interne ovvero dell’Atletico Nacional sull’Inter Bogotà 7-1 e del Santa Fé sull’America de Calì 4-0.

In Venezuela due pareggi per 1-1 tra Deportivo Tachira e Metropolitanos e tra Universidad Central e La Guaira. Nella Premier League ucraina 2-0 della Dinamo Kiev sul Kolos Kovalivka e 2-0 del LNZ Cherkasy sul Poltava. Nella K League 1 vittoria a domicilio dell’Ulsan HD e nella J1 League due 1-0 ovvero del Kobe sul Kyoto e del Machina sul Verdy dopo i calci di rigore.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Fari puntati questa sera sulla finale di Coppa Italia, Lazio-Inter delle ore 21. Si gioca anche in Ligue 1 con Lens-PSG sempre alle ore 21 come in Premier League dove si affrontano Manchester City e Crystal Palace mentre nella Liga troviamo ben quattro mache con la trasferta del Barcellona con l’Alaves alle ore 21:30. In Italia si giocano i playoff di Lega Pro e la poule scudetto in Serie D con Savoia e Scafatese già in campo.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 MAGGIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Platense [Qualificato] – San Martin S.J. 1-0 (Dopo Rigori)

ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Belgrano [Qualificato] – Union Santa Fe 2-0 (Finale)

Argentinos Jrs [Qualificato] – Huracan 1-0 (Dopo Suppl.)

Rosario [Qualificato] – Racing Club 2-1 (Dopo Suppl.)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose – Tomayapo Posticipata

Aurora – Real Oruro 1-1 (Finale)

Always Ready – The Strongest 21:00

COLOMBIA: COPA COLOMBIA – PRIMA FASE

Real Cundinamarca – Ind. Yumbo 2-0 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA – PLAY OFFS

Atl. Nacional [Qualificato]: Atl. Nacional – Inter Bogotá 7-1 (Finale)

Santa Fe [Qualificato]: Santa Fe – America De Cali 4-0 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Haras El Hodood – Arab Contractors 0-0 (Finale)

ZED – Ghazl El Mahallah 3-2 (Finale)

Al Ittihad – El Gaish 1-0 (Finale)

National Bank Egypt – Petrojet 2-3 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Brest – Strasburgo 1-2 (Finale)

Lens – PSG 0-2 (Finale)

GIAPPONE: J1 LEAGUE

Kobe – Kyoto 1-0 (Finale)

Machida – Verdy 1-0 (Dopo Rigori)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Manchester City – Crystal Palace 3-0 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Ashdod – Hapoel Jerusalem 0-1 (Finale)

Ironi Tiberias – Maccabi Bnei Raina 1-0 (Finale)

Netanya – H. Haifa 1-1 (Finale)

Sakhnin – Kiryat Shmona 0-4 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Tel Aviv – M. Haifa 3-0 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA

Lazio – Inter [Vincitore] 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Lecco [Qualificato] – Pianese 1-1 (Finale)

Ravenna [Qualificato] – Cittadella 1-1 (Finale)

Renate – Casarano [Qualificato] 0-3 (Finale)

Salernitana [Qualificato] – Casertana 1-1 (Finale)

Potenza [Qualificato] – Campobasso 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – FASE VINCITORI

Savoia – Scafatese 1-4 (Finale)

Grosseto – Ostiamare 2-3 (Finale)

Folgore Caratese – Treviso 2-0 (Finale)

K LEAGUE 1SUD COREA:

Anyang – Gimcheon Sangmu 2-2 (Finale)

Bucheon – Jeonbuk 0-0 (Finale)

Ulsan HD – Jeju SK 2-1 (Finale)

POLONIA: EKSTRAKLASA

Arka – Gornik Zabrze 0-0 (Finale)

Rakow – Jagiellonia 0-2 (Finale)

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Stella Rossa [Vincitore]: Stella Rossa – Vojvodina 3-2 (Dopo Rigori)

SPAGNA: LALIGA

Espanyol – Ath. Bilbao 2-0 (Finale)

Villarreal – Siviglia 2-3 (Finale)

Alaves – Barcellona 1-0 (Finale)

Getafe – Maiorca 3-1 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes – Stade Tunisien 0-1 (Finale)

CA Bizertin – Zarzis 0-2 (Finale)

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – PLAY OFF

Genclerbirligi – Trabzonspor [Qualificato]: Trabzonspor 1-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv – Kolos Kovalivka 2-1 (Finale)

LNZ Cherkasy – SC Poltava 2-0 (Finale)

Shakhtar – Obolon 3-1 (Finale)

VENEZUELA: LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

Dep. Tachira – Metropolitanos 1-1 (Finale)

Universidad Central – La Guaira 1-1 (Finale)