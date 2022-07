Nel gruppo D per la seconda giornata spicca la sfida delle Azzurre contro l’Islanda. Successo del River Plate in Copa Argentina, amichevoli per Napoli, Lazio ed Empoli

Giovedì 14 luglio partiamo con l’analisi dei risultati delle partite già disputate. Nella Copa Argentina successo per 3-0 del River Plate in casa del Barracas Central: ospiti avanti dal 22′ grazie a Casco quindi il raddoppio di Palavecino a 22′ della ripresa ma 5 minuti più tardi restano in 10 per il doppio giallo a Martinez. C’è tempo per la terza rete ancora di Palavecino al 29′. Nella Coppa del Brasile tris dell’Atletico Go in casa del Goias con reti di Jorginho, Wellington Rato e Marlon Freitas che vale il passaggio del turno. Una rete di Vina nella ripresa consente al Ceara di superare il Fortaleza ma di non passare il turno visto il 2-0 subito all’andata. Il Flamenco invece ribalta il 2-1 subito all’andata superando 2-0 l’Atletico-MG grazie a una doppietta di De Arrascaeta con doppio assist di Pedro. Non basta invece una rete di Marcos Leonardo su rigore nel match di ritorno al Santos per avere la meglio del Corinthians forte del poker dell’andata. Nella Primera A clausura in Colombia pareggio per 1-1 tra Once Caldas e La Equidad mentre Junior batte tra le mura amiche 3-1 l’Atletico Nacional. Nella Liga MX una rete di Sanchez in pieno recupero fa sorridere il Club America contro il Toluca con ospiti in 10 dal 31′ per il rosso diretto a Baeza e la rete annullata prima dell’intervallo a Fidalgo. Nella Copa Uruguay vittoria per 3-2 del Durazno sul Cerro CA mente nella MLS in USA colpo esterno per Philadelphia Union, New York City e San Jose Earthquakes. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale delle partite di oggi ricordiamo che si giocano due incontri a completare la seconda giornata dell’Europeo femminile, fase a gironi con Italia – Islanda e Francia – Belgio. Per le squadre di Serie A impegnate nel pre campionato, giornata di amichevole per Lazio, Napoli ed Empoli.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 LUGLIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN CHAMPIONSHIP WOMEN - PLAY OFF

Camerun D - Nigeria D 19:00

Sudafrica D - Tunisia D 22:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Barracas Central - River Plate 0-3 (Finale)



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Abahani Limited - Swadhinata 4-1 (Finale)

Bangladesh Police - Rahmatgonj MFS 12:00

Mohammedan - Baridhara 12:00

Muktijoddha Sangsad - Sheikh Russel 12:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

The Strongest - J. Wilstermann Posticipata



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Goias - Atletico GO 0-3 (Finale)

Ceara - Fortaleza 1-0 (Finale)

Flamengo - Atletico-MG 2-0 (Finale)

Santos - Corinthians 1-0 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Once Caldas - La Equidad 1-1 (Finale)

Junior - Atl. Nacional 3-1 (Finale)

Aguilas - Santa Fe 23:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Eastern Company - Misr Elmaqasah 18:30

Ceramica Cleopatra - Al Ittihad 21:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - QUALIFICAZIONE

FK Liepaja (Lat) - Gjilani (Kos) 0-0 (*)

Akademija Pandev (Mkd) - Lechia (Pol) 17:00

Ararat (Arm) - Shkendija (Mkd) 17:00

Europa FC (Gib) - Vikingur (Fai) 17:00

Kauno Zalgiris (Ltu) - Ruzomberok (Svk) 18:00

Milsami (Mda) - FK Panevezys (Ltu) 18:00

Paide (Est) - Din. Tbilisi (Geo) 18:00

SJK (Fin) - Flora (Est) 18:00

Tuzla City (Bih) - Tre Penne (San) 18:00

Atletic Escaldes (And) - Gzira (Mlt) 19:00

B36 Torshavn (Fai) - Borac Banja Luka (Bih) 19:00

Dila Gori (Geo) - KuPS (Fin) 19:00

Petrocub (Mda) - Floriana (Mlt) 19:00

Riga FC (Lat) - Derry City (Irl) 19:00

Newtown (Wal) - HB Torshavn (Fai) 19:15

Differdange (Lux) - O. Ljubljana (Slo) 19:30

Hamrun (Mlt) - Alashkert (Arm) 20:00

KF Llapi (Kos) - Buducnost (Mne) 20:00

Mura (Slo) - Sf.Gheorghe (Mda) 20:00

Partizani (Alb) - Saburtalo Tbilisi (Geo) 20:00

Sligo Rovers (Irl) - Bala Town (Wal) 20:00

KR Reykjavik (Ice) - Pogon Szczecin (Pol) 20:15

Decic (Mne) - Din. Minsk (Blr) 20:45

Larne (Nir) - St Josephs (Gib) 20:45

Tre Fiori (San) - Fola (Lux) 20:45

Cliftonville (Nir) - Dun. Streda (Svk) 21:00

Crusaders (Nir) - Magpies (Gib) 21:00

Iskra (Mne) - Laci (Alb) 21:00

Breidablik (Ice) - UE Santa Coloma (And) 21:15



EUROPA EUROPEI - DONNE

Italia D - Islanda D 18:00

Francia D - Belgio D 21:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Tepatitlan de Morelos - Raya2 1-2 (Finale)

Atlante - Cancun 2-0 (Finale)

Atletico La Paz - Leones Negros 2-2 (Finale)



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Club America - Toluca 1-0 (Finale)



SUD AMERICA COPA AMÉRICA WOMEN

Paraguay D - Bolivia D 23:00



URUGUAY COPA URUGUAY

Durazno - Cerro CA 3-2 (Finale)

CA Alto - Juventud 20:00

Potencia - La Luz 20:00

Universitario Salto - Sud America 00:00

Quilmes - Villa Espanola 01:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO

Wanderers - Penarol 00:00

Cerro Largo - Nacional 21:00

Defensor Sp. - Danubio 23:30



USA MLS

Atlanta Utd - Real Salt Lake 2-1 (Finale)

Chicago Fire - Toronto FC 2-0 (Finale)

Cincinnati - Vancouver Whitecaps 2-2 (Finale)

DC United - Columbus Crew 2-2 (Finale)

Inter Miami - Philadelphia Union 1-2 (Finale)

Minnesota - Sporting Kansas City 1-1 (Finale)

Nashville SC - Seattle Sounders 1-0 (Finale)

Colorado Rapids - Orlando City 1-1 (Finale)

FC Dallas - New York City 0-1 (Finale)

Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes 2-3 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Carabobo - Hermanos Colmenares Posticipata

Estudiantes M. - Puerto Cabello Posticipata

La Guaira - Dep. Tachira Posticipata

Lara - Aragua Posticipata

Metropolitanos - Portuguesa Posticipata

Mineros - Universidad Central Posticipata

Monagas - Caracas Posticipata

Zamora - Zulia Posticipata

Hermanos Colmenares - Lara 23:00