I risultati del 14 marzo 2026: Inter-Atalanta in evidenza

In Serie A spazio anche a Napoli-Lecce e Udinese-Juventus, si gioca anche in B, C e nei principali campionati. Successo del Lanus in Argentina
Il programma di questo sabato 14 marzo si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. In Argentina per la Liga Profesional successo di misura del Lanus in casa dell’Estudiantes grazie alla rete di Aquino alla mezz’ora della ripresa. In Cile 3-0 casalingo dell’A. Italiano sul Deportivo Conception mentre in Colombia poker dell’Once Caldas sul Pasto e 2-0 dell’Atletico Nacional sul Llaneros.
In Costa Rica tris interno dell’Alajualense sullo Zeledon e in Ecuador pareggio per 1-1 tra Deportivo Cuenca e Leones del Norte. Passiamo al Messico dove nella Liga MX troviamo due pareggi, quello senza reti tra Puebla e Necaxa e quello per 2-2 tra Juarez e Monterrey. Nella Liga de Expansion MX tre vittorie a domicilio ovvero dell’Alebijes Oaxaxa sul Tapatio per 4-3, del Correcaminos sull’Irapuato per 2-1 e dello Zacatecas Mineros su Jaiba Brava per 1-0.
In Paraguay colpo esterno del la Libertad sul 2 de Mayo per 2-0 e stesso punteggio in Uruguay tra Nacionale e Wanderers, in Venezuela pareggio a occhiali tra La Guaira e Puerto Cabello. Nella Super League cinese vittoria dello Shandong Taishan sul Beijing Guoan 2-1 e 1-1 tra Zhejiang Professional e Shanghai Shenhua. In A-League 2-0 del Wellington Phoenix sul Perth Glory, 1-1 tra Central Coast Mariners e Adelaide United e 1-2 tra Newcastle Jets e Auckland FC.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 15 con il big match Inter-Atalanta quindi alle 18 il Napoli ospita il Lecce e alle 20:45 la Juventus in casa dell’Udinese. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre nel resto d’Europa se seguire alle ore 15:30 Leverkusen-Bayern Monaco per la Bundesliga così come Arsenal-Everton alle 18:30 per la Premier League e in Liga alle 21 il Real Madrid ospita l’Elche.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF
Berkane - Al-Hilal Omdurman 23:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Tirana - Bylis 0-0 (*)
Flamurtari - AF Elbasani 18:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Fateh - Al-Hilal 20:00
Al Khaleej - Al Nassr FC 20:00
Al Shabab - Al Okhdood 20:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Estudiantes - Lanus 0-1 (Finale)
Platense - Velez Sarsfield 23:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Altach - BW Linz 17:00
Grazer - Wolfsberger 17:00
Ried - Tirol 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Charleroi - Leuven 16:00
Royale Union SG - Dender 18:15
Westerlo - Club Brugge 20:45
BRASILE: SERIE A BETANO
Vitoria - Atletico-MG 22:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Spartak Varna - CSKA 1948 Sofia 1-2 (Finale)
Botev Plovdiv - Botev Vratsa 1-1 (Intervallo)
Ludogorets - CSKA Sofia 16:45
CROAZIA: HNL
Osijek - Gorica 0-0 (*)
Din. Zagabria - Slaven Belupo 17:15
FRANCIA: LIGUE 1
Lorient - Lens 17:00
Angers - Nizza 19:00
Monaco - Brest 21:05
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld - Paderborn 2-2 (*)
Braunschweig - Dusseldorf 1-0 (Finale)
Kiel - Norimberga 2-3 (Finale)
Hertha - Bochum 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Dortmund - Augusta 15:30
Francoforte - Heidenheim 15:30
Hoffenheim - Wolfsburg 15:30
Leverkusen - Bayern 15:30
Amburgo - Colonia 18:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
OFI Crete - Olympiakos 16:00
Panserraikos - Aris 18:30
AEL Larissa - Asteras T. 19:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Coventry - Southampton 0-1 (*)
Middlesbrough - Bristol City 1-0 (*)
Oxford Utd - Charlton 1-0 (*)
Birmingham - Sheffield Utd 16:00
Leicester - QPR 16:00
Millwall - Blackburn 16:00
Norwich - Preston 16:00
Sheffield Wed - Ipswich 16:00
Stoke - Watford 16:00
West Brom - Hull 16:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Burnley - Bournemouth 16:00
Sunderland - Brighton 16:00
Arsenal - Everton 18:30
Chelsea - Newcastle 18:30
West Ham - Manchester City 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Torino U20 - Inter U20 4-1 (Finale)
Atalanta U20 - Cagliari U20 5-2 (Finale)
Lazio U20 - Juventus U20 13:00SRF
Frosinone U20 - Napoli U20 15:00
Sassuolo U20 - Verona U20 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Como U19 - Südtirol U19 1-0 (Finale)
Crotone U19 - Avellino U19 0-5 (Finale)
Udinese U19 - Sampdoria U19 2-3 (Finale)
Vicenza U19 - Entella U19 11:00SRF
Ascoli U19 - Bari U19 2-1 (Finale)
Reggiana U19 - Venezia U19 5-1 (Finale)
AlbinoLeffe U19 - Cittadella U19 1-0 (*)
Benevento U19 - Perugia U19 14:30SRF
Brescia U19 - Lecco U19 0-1 (*)
Catanzaro U19 - Cosenza U19 1-0 (*)
Empoli U19 - Pescara U19 0-0 (*)
Pisa U19 - Palermo U19 0-0 (*)
Renate U19 - Modena U19 0-0 (*)
Monopoli U19 - Spezia U19 0-0 (*)
Pro Vercelli U19 - Padova U19 0-0 (*)
Salernitana U19 - Ternana U19 0-0 (*)
ITALIA: SERIE A
Inter - Atalanta 0-0 (*)
Napoli - Lecce 18:00
Udinese - Juventus 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Parma D - Genoa D 1-1 (Finale)
Napoli D - Lazio D 0-0 (*)
ITALIA: SERIE B
Bari - Reggiana 0-0 (*)
Cesena - Frosinone 0-0 (*)
Empoli - Mantova 0-0 (*)
Juve Stabia - Carrarese 0-0 (*)
Padova - Catanzaro 0-0 (*)
Monza - Palermo 17:15
Sampdoria - Venezia 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Ospitaletto - Trento 17:30
Pergolettese - Arzignano 17:30
AlbinoLeffe - Giana Erminio 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Pineto - Bra 0-0 (*)
Torres - Ravenna 0-1 (*)
Livorno - Carpi 17:30
Pontedera - Guidonia 17:30
Vis Pesaro - Ternana 17:30
Sambenedettese - Campobasso 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Casarano - Cosenza 2-0 (*)
Giugliano - Atalanta U23 2-1 (*)
Latina - Siracusa 2-0 (*)
Potenza - Cavese 1-1 (*)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Alebrijes Oaxaca - Tapatio 4-3 (Finale)
Correcaminos - Irapuato 2-1 (Finale)
Zacatecas Mineros - Jaiba Brava 1-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Puebla - Necaxa 0-0 (Finale)
Juarez - Monterrey 2-2 (Finale)
MONDO: VIAREGGIO CUP
Future U18 (Nga) - Potey Keahson U18 (Ivo) Rinviata
Ojodu City U18 (Nga) - Rijeka U18 (Cro) 14:30SRF
Serie D team U18 (Ita) - Athletic Palermo U18 (Ita) 14:30SRF
Siena U18 (Ita) - Westchester U18 (Usa) 14:30SRF
Spezia U18 (Ita) - Pistoiese U18 (Ita) 14:30SRF
Stella Rossa U18 (Srb) - Olympique Thiessois U18 (Sen) 14:30SRF
OLANDA: EREDIVISIE
FC Volendam - Sittard 16:30
PSV - Nijmegen 18:45
Heerenveen - Telstar 20:00
Ajax - Sparta Rotterdam 21:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Guimaraes - Famalicao 16:30
Gil Vicente - Alverca 19:00
Arouca - Benfica 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Dukla Praga - Jablonec 0-0 (*)
Hradec Kralove - Ostrava 0-0 (*)
Mlada Boleslav - Pardubice 0-0 (*)
Zlin - Slavia Praga 18:00
SERBIA: SUPER LIGA
Radnik - Javor 1-1 (Finale)
Radnicki Nis - Sp. Subotica 0-1 (*)
Partizan - TSC 16:00
SPAGNA: LALIGA
Girona - Ath. Bilbao 1-0 (*)
Atl. Madrid - Getafe 16:15
Oviedo - Valencia 18:30
Real Madrid - Elche 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Cultural Leonesa - Racing Santander 16:15
Saragozza - Almeria 18:30
Valladolid - Leganes 18:30
Ceuta - La Coruna 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Thun - Grasshoppers 18:00
Zurigo - Sion 18:00
St. Gallen - Lugano 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Kocaelispor - Konyaspor 1-2 (Finale)
Galatasaray - Basaksehir 18:00
Goztepe - Alanyaspor 18:00
Trabzonspor - Rizespor 18:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
LNZ Cherkasy - Oleksandriya 2-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Ujpest - Kisvarda 1-1 (*)
Paks - Zalaegerszeg 17:00
Debrecen - Nyiregyhaza 19:30