I risultati del 14 marzo 2026: Inter-Atalanta in evidenza

In Serie A spazio anche a Napoli-Lecce e Udinese-Juventus, si gioca anche in B, C e nei principali campionati. Successo del Lanus in Argentina

Il programma di questo sabato 14 marzo si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. In Argentina per la Liga Profesional successo di misura del Lanus in casa dell’Estudiantes grazie alla rete di Aquino alla mezz’ora della ripresa. In Cile 3-0 casalingo dell’A. Italiano sul Deportivo Conception mentre in Colombia poker dell’Once Caldas sul Pasto e 2-0 dell’Atletico Nacional sul Llaneros.

In Costa Rica tris interno dell’Alajualense sullo Zeledon e in Ecuador pareggio per 1-1 tra Deportivo Cuenca e Leones del Norte. Passiamo al Messico dove nella Liga MX troviamo due pareggi, quello senza reti tra Puebla e Necaxa e quello per 2-2 tra Juarez e Monterrey. Nella Liga de Expansion MX tre vittorie a domicilio ovvero dell’Alebijes Oaxaxa sul Tapatio per 4-3, del Correcaminos sull’Irapuato per 2-1 e dello Zacatecas Mineros su Jaiba Brava per 1-0.

In Paraguay colpo esterno del la Libertad sul 2 de Mayo per 2-0 e stesso punteggio in Uruguay tra Nacionale e Wanderers, in Venezuela pareggio a occhiali tra La Guaira e Puerto Cabello. Nella Super League cinese vittoria dello Shandong Taishan sul Beijing Guoan 2-1 e 1-1 tra Zhejiang Professional e Shanghai Shenhua. In A-League 2-0 del Wellington Phoenix sul Perth Glory, 1-1 tra Central Coast Mariners e Adelaide United e 1-2 tra Newcastle Jets e Auckland FC.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 15 con il big match Inter-Atalanta quindi alle 18 il Napoli ospita il Lecce e alle 20:45 la Juventus in casa dell’Udinese. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre nel resto d’Europa se seguire alle ore 15:30 Leverkusen-Bayern Monaco per la Bundesliga così come Arsenal-Everton alle 18:30 per la Premier League e in Liga alle 21 il Real Madrid ospita l’Elche.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 MARZO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Berkane - Al-Hilal Omdurman 23:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Tirana - Bylis 0-0 (*)

Flamurtari - AF Elbasani 18:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fateh - Al-Hilal 20:00

Al Khaleej - Al Nassr FC 20:00

Al Shabab - Al Okhdood 20:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Estudiantes - Lanus 0-1 (Finale)

Platense - Velez Sarsfield 23:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Altach - BW Linz 17:00

Grazer - Wolfsberger 17:00

Ried - Tirol 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Charleroi - Leuven 16:00

Royale Union SG - Dender 18:15

Westerlo - Club Brugge 20:45



BRASILE: SERIE A BETANO

Vitoria - Atletico-MG 22:30



BULGARIA: PARVA LIGA

Spartak Varna - CSKA 1948 Sofia 1-2 (Finale)

Botev Plovdiv - Botev Vratsa 1-1 (Intervallo)

Ludogorets - CSKA Sofia 16:45



CROAZIA: HNL

Osijek - Gorica 0-0 (*)

Din. Zagabria - Slaven Belupo 17:15



FRANCIA: LIGUE 1

Lorient - Lens 17:00

Angers - Nizza 19:00

Monaco - Brest 21:05



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld - Paderborn 2-2 (*)

Braunschweig - Dusseldorf 1-0 (Finale)

Kiel - Norimberga 2-3 (Finale)

Hertha - Bochum 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Dortmund - Augusta 15:30

Francoforte - Heidenheim 15:30

Hoffenheim - Wolfsburg 15:30

Leverkusen - Bayern 15:30

Amburgo - Colonia 18:30



GRECIA: SUPER LEAGUE

OFI Crete - Olympiakos 16:00

Panserraikos - Aris 18:30

AEL Larissa - Asteras T. 19:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Coventry - Southampton 0-1 (*)

Middlesbrough - Bristol City 1-0 (*)

Oxford Utd - Charlton 1-0 (*)

Birmingham - Sheffield Utd 16:00

Leicester - QPR 16:00

Millwall - Blackburn 16:00

Norwich - Preston 16:00

Sheffield Wed - Ipswich 16:00

Stoke - Watford 16:00

West Brom - Hull 16:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Burnley - Bournemouth 16:00

Sunderland - Brighton 16:00

Arsenal - Everton 18:30

Chelsea - Newcastle 18:30

West Ham - Manchester City 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Torino U20 - Inter U20 4-1 (Finale)

Atalanta U20 - Cagliari U20 5-2 (Finale)

Lazio U20 - Juventus U20 13:00SRF

Frosinone U20 - Napoli U20 15:00

Sassuolo U20 - Verona U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Como U19 - Südtirol U19 1-0 (Finale)

Crotone U19 - Avellino U19 0-5 (Finale)

Udinese U19 - Sampdoria U19 2-3 (Finale)

Vicenza U19 - Entella U19 11:00SRF

Ascoli U19 - Bari U19 2-1 (Finale)

Reggiana U19 - Venezia U19 5-1 (Finale)

AlbinoLeffe U19 - Cittadella U19 1-0 (*)

Benevento U19 - Perugia U19 14:30SRF

Brescia U19 - Lecco U19 0-1 (*)

Catanzaro U19 - Cosenza U19 1-0 (*)

Empoli U19 - Pescara U19 0-0 (*)

Pisa U19 - Palermo U19 0-0 (*)

Renate U19 - Modena U19 0-0 (*)

Monopoli U19 - Spezia U19 0-0 (*)

Pro Vercelli U19 - Padova U19 0-0 (*)

Salernitana U19 - Ternana U19 0-0 (*)



ITALIA: SERIE A

Inter - Atalanta 0-0 (*)

Napoli - Lecce 18:00

Udinese - Juventus 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Parma D - Genoa D 1-1 (Finale)

Napoli D - Lazio D 0-0 (*)



ITALIA: SERIE B

Bari - Reggiana 0-0 (*)

Cesena - Frosinone 0-0 (*)

Empoli - Mantova 0-0 (*)

Juve Stabia - Carrarese 0-0 (*)

Padova - Catanzaro 0-0 (*)

Monza - Palermo 17:15

Sampdoria - Venezia 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Ospitaletto - Trento 17:30

Pergolettese - Arzignano 17:30

AlbinoLeffe - Giana Erminio 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Pineto - Bra 0-0 (*)

Torres - Ravenna 0-1 (*)

Livorno - Carpi 17:30

Pontedera - Guidonia 17:30

Vis Pesaro - Ternana 17:30

Sambenedettese - Campobasso 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Casarano - Cosenza 2-0 (*)

Giugliano - Atalanta U23 2-1 (*)

Latina - Siracusa 2-0 (*)

Potenza - Cavese 1-1 (*)



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca - Tapatio 4-3 (Finale)

Correcaminos - Irapuato 2-1 (Finale)

Zacatecas Mineros - Jaiba Brava 1-0 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Puebla - Necaxa 0-0 (Finale)

Juarez - Monterrey 2-2 (Finale)



MONDO: VIAREGGIO CUP

Future U18 (Nga) - Potey Keahson U18 (Ivo) Rinviata

Ojodu City U18 (Nga) - Rijeka U18 (Cro) 14:30SRF

Serie D team U18 (Ita) - Athletic Palermo U18 (Ita) 14:30SRF

Siena U18 (Ita) - Westchester U18 (Usa) 14:30SRF

Spezia U18 (Ita) - Pistoiese U18 (Ita) 14:30SRF

Stella Rossa U18 (Srb) - Olympique Thiessois U18 (Sen) 14:30SRF



OLANDA: EREDIVISIE

FC Volendam - Sittard 16:30

PSV - Nijmegen 18:45

Heerenveen - Telstar 20:00

Ajax - Sparta Rotterdam 21:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Guimaraes - Famalicao 16:30

Gil Vicente - Alverca 19:00

Arouca - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Dukla Praga - Jablonec 0-0 (*)

Hradec Kralove - Ostrava 0-0 (*)

Mlada Boleslav - Pardubice 0-0 (*)

Zlin - Slavia Praga 18:00



SERBIA: SUPER LIGA

Radnik - Javor 1-1 (Finale)

Radnicki Nis - Sp. Subotica 0-1 (*)

Partizan - TSC 16:00



SPAGNA: LALIGA

Girona - Ath. Bilbao 1-0 (*)

Atl. Madrid - Getafe 16:15

Oviedo - Valencia 18:30

Real Madrid - Elche 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Cultural Leonesa - Racing Santander 16:15

Saragozza - Almeria 18:30

Valladolid - Leganes 18:30

Ceuta - La Coruna 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Thun - Grasshoppers 18:00

Zurigo - Sion 18:00

St. Gallen - Lugano 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Kocaelispor - Konyaspor 1-2 (Finale)

Galatasaray - Basaksehir 18:00

Goztepe - Alanyaspor 18:00

Trabzonspor - Rizespor 18:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy - Oleksandriya 2-0 (Finale)



UNGHERIA: NB I.

Ujpest - Kisvarda 1-1 (*)

Paks - Zalaegerszeg 17:00

Debrecen - Nyiregyhaza 19:30

