Pineto-Bra 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pineto-Bra di Sabato 14 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PINETO – Sabato 14 marzo 2026, lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani ospiterà la partita Pineto-Bra, sfida valida per la trentaduesima giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Pineto e Bra, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Pineto, infatti, è all’ottavo posto grazie a 11 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Bra, invece, si ritrova al diciottesimo posto dopo 5 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte, mostrando un pessimo ruolino di marcia. Alla luce dei dati, il Pineto sembra avere qualcosa in più rispetto al Bra, grazie a una posizione di classifica migliore, anche se gli ospiti proveranno comunque a strappare un risultato positivo.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Pineto, con 37 gol segnati e 36 subiti, presenta una differenza reti di 1. Allo stesso tempo, il Bra ha un record di 31 gol segnati e 43 subiti, con una differenza di -12. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano che tra Pineto e Bra emerge un divario qualitativo piuttosto evidente, con la formazione abruzzese che appare complessivamente più solida..

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.82 per la vittoria del Pineto, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.45, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Bra è di 4.20, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PINETO-BRA]

PINETO: Tonti A., Ienco S., Postiglione N., Frare D., Borsoi M., Schirone L., Kraja E., Lombardi L., Marrancone A., D'Andrea F., Vigliotti G.. A disposizione: Biggi S., Di Lazzaro F., El Haddad S., Giannini D., Marone F., Nebuloso G., Sabatelli A., Serbouti A., Verna A., Viero F.



BRA: Renzetti D., Sganzerla R., De Santis E., Fiordaliso A., Maressa T., Armstrong D., Campedelli R., Brambilla A., La Marca M., Baldini E., Capac A.. A disposizione: Dimatteo S., Fioccardi M., Franzini D., Leoncini M., Pretato M., Rabuffi M., Scapin T., Tuzza S.



Reti:

Tonti A., Ienco S., Postiglione N., Frare D., Borsoi M., Schirone L., Kraja E., Lombardi L., Marrancone A., D'Andrea F., Vigliotti G..Biggi S., Di Lazzaro F., El Haddad S., Giannini D., Marone F., Nebuloso G., Sabatelli A., Serbouti A., Verna A., Viero F.Renzetti D., Sganzerla R., De Santis E., Fiordaliso A., Maressa T., Armstrong D., Campedelli R., Brambilla A., La Marca M., Baldini E., Capac A..Dimatteo S., Fioccardi M., Franzini D., Leoncini M., Pretato M., Rabuffi M., Scapin T., Tuzza S.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Michele Maccorin della Sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato proveniente da Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin appartenente alla Sezione dei Vicenza. Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Sacchi di Macerata, mentre al VAR ci sarà Ludovico Esposito della Sezione di Pescara. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PINETO – Il tecnico Tisci dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-4-2-1. L’estremo difensore Tonti tra i pali; difesa composta da Serbouti, Frare e Postiglione; a centrocampo giocheranno Lombardi, Schirone, Kraja e Borsoi, mentre Marrancone e D’Andrea avranno il compito di servire il trerminale offensivo Vigliotti. Tale modulo è pensato per garantire copertura con un centrocampo a quattro e lasciare libertà ai due trequartisti tra le linee di inventare gioco per la punte in avanti.

COME ARRIVA IL BRA – Il tecnico Nisticò dovrebbe affidarsi al 4-1-3-2. In porta andrà Renzetti, con Cucciniello, Santis, Sganzerla e Pautassi in difesa. A schermare la difesa ci sarà Brambilla, mentre avanti a lui giocheranno Lionetti, Baldini e Marca. Coppia di attacco formata da Sinani e Biase. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra copertura difensiva grazie al mediano davanti alla difesa che protegge il reparto arretrato, mentre i tre centrocampisti offensivi avranno il copito di supportare le due punte.

Le probabili formazioni

PINETO (3-4-2-1): Tonti; Serbouti, Frare, Postiglione; Lombardi, Schirone, Kraja, Borsoi; Marrancone, D’Andrea; Vigliotti. Allenatore: Ivan Tisci.

BRA (4-1-3-2): Renzetti; Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi; Brambilla; Lionetti, Baldini, Marca; Sinani, Biase. Allenatore: Andrea Nisticò.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Pineto e Bra in televisione su Sky Sport (canale 256) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.