I risultati del 15 febbraio 2026: big match con Napoli-Roma

In Serie A spicca la sfida del Maradona, lunch match Udinese-Sassuolo, trasferta per il Bologna e 16esimi di FA Cup. Successo per Atletico Tucuman e Berlgano in Argentina
Il calcio argentino in apertura del programma di questa domenica 15 febbraio. Partiamo dalla Liga Profesional con il poker interno dell’Atletico Tucuman sull’Estudiantes Rio Cuarto: vantaggio alla mezz’ora di Tesuri, raddoppio di Diaz al 38′ su rigore e nella ripresa ancora Diaz al 37′ e Lamendola al 44′. Una rete di Vazquez al 37′ di gioco ha invece deciso Ind. Rivadavia-Belgrano.
In Cile 3-2 del Cobresal sull’U. Catolica, in Colombia due pareggi per 1-1 tra Ind. Medellin e Pereira e tra Pasto e Inter Bogotá. In Costa Rica 4-3 esterno del San Carlos sul Guadalupe e successo per 1-0 dell’Herediano sul Cartagines. Nella Liga MX quattro successi casalinghi ovvero dell’Atletico San Luis per 3-0 sul Queretaro, del Pachuca per 3-1 sull’Atlas, del Monterrey per 1-0 sul Leon e del Guadalajara per 1-0 sul Club America; unico colpo esterno quello del Necaxa su Juarez 2-1. Nella Liga de Expansion MX 2-1 dell’Atletico Morelia sul Venados e 4-1 del Cancun sullo Zacatecas Mineros.
In Venezuela 3-0 in trasferta dell’Anzoategui sul Portiuguesa e 2-0 del Puerto Cabello sullo Zamora. In Perù senza reti tra Alianza Atl. e Atletico Lima e in Paraguay 3-0 dell’Ameliano sul 2 de Mayo. Nella J1 League colpo esterno per Kawasaki, Verdy, COsaka e Nagoya con la prima e ultima squadra vincenti dopo i calci di rigore.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte dal lunch match Udinese-Sassuolo mentre alle ore 15 troviamo Cremonese-Genoa e Parma-Verona. Torino e Bologna si affronteranno alle ore 18 e big match Napoli-Roma alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro, Serie D oltre a Campionato Primavera 1 e Serie A femminile con Parma-Inter dalle ore 12 quindi Juventus-Lazio alle 15 e Roma-Napoli alle ore 18. In Europa si gioca la FA Cup con i 16esimi di finale, nella Liga trasferta per Atletico Madrid con il Vallecano alle ore 16:15. In campo anche la Ligue 1, Bundesliga e Liga Portugal con la trasferta del Porto in casa del Nacional alle ore 16:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 FEBBRAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Din. Tirana - Flamurtari 16:30
Partizani - Tirana 16:30
Vllaznia - AF Elbasani 19:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Cercle Brugge - Club Brugge 13:30
Anversa - Westerlo 16:00
Anderlecht - RAAL La Louviere 18:30
St. Truiden - Waregem 19:15
FRANCIA: LIGUE 1
Le Havre - Tolosa 15:00
Lorient - Angers 17:15
Metz - Auxerre 17:15
Lione - Nizza 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum - Paderborn 13:30
Kiel - Schalke 13:30
Magdeburg - Bielefeld 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Augusta - Heidenheim 15:30
RB Lipsia - Wolfsburg 17:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
Kifisia - OFI Crete 16:30
PAOK - AEK 18:30
Panathinaikos - AEL Larissa 20:00
INGHILTERRA: FA CUP
Birmingham - Leeds 0-0 (*)
Grimsby - Wolves 14:30
Oxford Utd - Sunderland 15:00
Stoke - Fulham 15:00
Arsenal - Wigan 17:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
M. Haifa - Sakhnin 19:15
ITALIA: PRIMAVERA 1
Inter U20 - Roma U20 2-6 (Finale)
Napoli U20 - Parma U20 0-1 (Finale)
Juventus U20 - Monza U20 0-0 (*)
Verona U20 - Fiorentina U20 15:00
ITALIA: SERIE A
Udinese - Sassuolo 1-0 (*)
Cremonese - Genoa 15:00
Parma - Verona 15:00
Torino - Bologna 18:00
Napoli - Roma 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Parma D - Inter D 0-0 (*)
Juventus D - Lazio D 15:00
Roma D - Napoli D 18:00
ITALIA: SERIE B
Bari - Südtirol 15:00
Monza - Juve Stabia 15:00
Spezia - Frosinone 15:00
Empoli - Reggiana 17:15
Avellino - Pescara 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
L.R. Vicenza - Alcione Milano 0-0 (*)
Triestina - Novara 0-0 (*)
Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 14:30
AlbinoLeffe - Arzignano 17:30
Lumezzane - Giana Erminio 17:30
Trento - Pro Patria 17:30
Lecco - Virtus Verona 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Bra - Ascoli 14:30
Guidonia - Forlì 14:30
Livorno - Pianese 14:30
Ravenna - Juventus U23 14:30
Sambenedettese - Torres 14:30
Perugia - Carpi 17:30
Pontedera - Gubbio 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Potenza - Altamura 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Asti - NovaRomentin 14:30
Celle Varazze - Cairese 14:30
Club Milano - Vado 14:30
Derthona FbC - Chisola 14:30
Saluzzo - Lavagnese 14:30
Imperia - Valenzana 15:00
Sanremese - AS Biellese 15:00
Varese FC - Ligorna 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Castellanzese - Villa Valle 14:30
Chievo - Folgore Caratese 14:30
Ciserano-Bergamo - Oltrepo 14:30
Leon - Sondrio 14:30
Pavia - Brusaporto 14:30
Scanzorosciate - Caldiero Terme 14:30
USD Casatese - Real Calepina 14:30
Vogherese - Varesina 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Campodarsego 14:30
Conegliano - Portogruaro 14:30
Este - Cjarlins Muzane 14:30
FC Obermais - Bassano 14:30
Legnago Salus - Union Clodiense 14:30
Luparense - Brian Lignano 14:30
Mestre - Vigasio 14:30
Treviso - Calvi Noale 14:30
San Luigi - Adriese 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Cittadella Vis Modena - Pro Sesto 14:30
Desenzano - Trevigliese 14:30
Pro Palazzolo - Correggese 14:30
Rovato Vertovese - Sant'Angelo 14:30
Sasso Marconi - Piacenza 14:30
Tropical Coriano - Crema 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Trestina 14:30
Cannara - Siena 14:30
Follonica Gavorrano - San Donato 14:30
Orvietana - Montevarchi 14:30
Poggibonsi - Foligno 14:30
Scandicci - Seravezza Pozzi 14:30
Tau - Grosseto 14:30
Terranuova Traiana - Ghiviborgo 14:30
Vivi Altotevere - Prato 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Chieti 14:30
Atletico Ascoli - Castelfidardo 14:30
L'Aquila - Maceratese 14:30
Notaresco Calcio - Vigor Senigallia 14:30
Ostiamare - Recanatese 14:30
Sammaurese - Sora 14:30
San Marino Calcio - Unipomezia 14:30
Teramo - Fossombrone 14:30
Termoli - Giulianova 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Nocerina - Budoni 14:00
Albalonga - Real Monterotondo 14:30
Anzio Calcio 1924 - Sarrabus Ogliastra 14:30
Olbia - Montespaccato 14:30
Palmese 1914 - Cassino 14:30
Scafatese - Atl. Lodigiani 14:30
Trastevere Calcio - Valmontone 14:30
Monastir - Latte Dolce 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - A.C Nardò 14:30
Citta di Fasano - Virtus Francavilla 14:30
Ferrandina - Barletta 14:30
Gravina - Francavilla 14:30
SS Nola 1925 - Fidelis Andria 14:30
Heraclea - Acerrana 15:00
Real Normanna - Sarnese 15:00
Martina Calcio - Manfredonia 15:30
Paganese - Pompei 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Castrumfavara - Savoia 14:30
Enna - Athletic Palermo 14:30
Gelbison - USD Ragusa 14:30
Milazzo - Vibonese 14:30
Paternò - Sancataldese 14:30
Reggina - ACR Messina 14:30
Nissa - Vigor Lamezia 15:00
Sambiase - Igea Virtus 15:00
Gela - AS Acireale 15:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir - COD Meknes 17:00
FUS Rabat - Kawkab Marrakech 19:00
OLANDA: EREDIVISIE
Feyenoord - G.A. Eagles 0-0 (*)
Heerenveen - Zwolle 14:30
Telstar - Twente 14:30
Sparta Rotterdam - Nijmegen 16:45
POLONIA: EKSTRAKLASA
Motor Lublin - Lechia 1-2 (Intervallo)
Pogon Szczecin - Arka 14:45
Lech - Piast 17:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional - FC Porto 16:30
AFS - Estoril 19:00
Sporting - Famalicao 21:30
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Folgore - Tre Fiori 15:00
Libertas - Faetano 15:00
Tre Penne - Cosmos 15:00
Virtus - Fiorentino 15:00
SPAGNA: LALIGA
Oviedo - Ath. Bilbao 14:00
Vallecano - Atl. Madrid 16:15
Levante - Valencia 18:30
Maiorca - Betis 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Mirandes - Las Palmas 14:00
Eibar - Racing Santander 16:15
Huesca - Ceuta 16:15
Albacete - Gijon 18:30
Castellon - La Coruna 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Thun - Sion 14:00
Basilea - Lugano 16:30
Lausanne - Servette 16:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Ben Guerdane - CS Sfaxien 14:00
Club Africain - JS Omrane 14:00
Monastir - Zarzis 14:00
UNGHERIA: NB I.
Kazincbarcika - Nyiregyhaza 15:30
Győr - Kisvarda 17:45