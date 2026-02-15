I risultati del 15 febbraio 2026: big match con Napoli-Roma

In Serie A spicca la sfida del Maradona, lunch match Udinese-Sassuolo, trasferta per il Bologna e 16esimi di FA Cup. Successo per Atletico Tucuman e Berlgano in Argentina

Il calcio argentino in apertura del programma di questa domenica 15 febbraio. Partiamo dalla Liga Profesional con il poker interno dell’Atletico Tucuman sull’Estudiantes Rio Cuarto: vantaggio alla mezz’ora di Tesuri, raddoppio di Diaz al 38′ su rigore e nella ripresa ancora Diaz al 37′ e Lamendola al 44′. Una rete di Vazquez al 37′ di gioco ha invece deciso Ind. Rivadavia-Belgrano.

In Cile 3-2 del Cobresal sull’U. Catolica, in Colombia due pareggi per 1-1 tra Ind. Medellin e Pereira e tra Pasto e Inter Bogotá. In Costa Rica 4-3 esterno del San Carlos sul Guadalupe e successo per 1-0 dell’Herediano sul Cartagines. Nella Liga MX quattro successi casalinghi ovvero dell’Atletico San Luis per 3-0 sul Queretaro, del Pachuca per 3-1 sull’Atlas, del Monterrey per 1-0 sul Leon e del Guadalajara per 1-0 sul Club America; unico colpo esterno quello del Necaxa su Juarez 2-1. Nella Liga de Expansion MX 2-1 dell’Atletico Morelia sul Venados e 4-1 del Cancun sullo Zacatecas Mineros.

In Venezuela 3-0 in trasferta dell’Anzoategui sul Portiuguesa e 2-0 del Puerto Cabello sullo Zamora. In Perù senza reti tra Alianza Atl. e Atletico Lima e in Paraguay 3-0 dell’Ameliano sul 2 de Mayo. Nella J1 League colpo esterno per Kawasaki, Verdy, COsaka e Nagoya con la prima e ultima squadra vincenti dopo i calci di rigore.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte dal lunch match Udinese-Sassuolo mentre alle ore 15 troviamo Cremonese-Genoa e Parma-Verona. Torino e Bologna si affronteranno alle ore 18 e big match Napoli-Roma alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro, Serie D oltre a Campionato Primavera 1 e Serie A femminile con Parma-Inter dalle ore 12 quindi Juventus-Lazio alle 15 e Roma-Napoli alle ore 18. In Europa si gioca la FA Cup con i 16esimi di finale, nella Liga trasferta per Atletico Madrid con il Vallecano alle ore 16:15. In campo anche la Ligue 1, Bundesliga e Liga Portugal con la trasferta del Porto in casa del Nacional alle ore 16:30.

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana - Flamurtari 16:30

Partizani - Tirana 16:30

Vllaznia - AF Elbasani 19:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge - Club Brugge 13:30

Anversa - Westerlo 16:00

Anderlecht - RAAL La Louviere 18:30

St. Truiden - Waregem 19:15



FRANCIA: LIGUE 1

Le Havre - Tolosa 15:00

Lorient - Angers 17:15

Metz - Auxerre 17:15

Lione - Nizza 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum - Paderborn 13:30

Kiel - Schalke 13:30

Magdeburg - Bielefeld 13:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Augusta - Heidenheim 15:30

RB Lipsia - Wolfsburg 17:30



GRECIA: SUPER LEAGUE

Kifisia - OFI Crete 16:30

PAOK - AEK 18:30

Panathinaikos - AEL Larissa 20:00



INGHILTERRA: FA CUP

Birmingham - Leeds 0-0 (*)

Grimsby - Wolves 14:30

Oxford Utd - Sunderland 15:00

Stoke - Fulham 15:00

Arsenal - Wigan 17:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL

M. Haifa - Sakhnin 19:15



ITALIA: PRIMAVERA 1

Inter U20 - Roma U20 2-6 (Finale)

Napoli U20 - Parma U20 0-1 (Finale)

Juventus U20 - Monza U20 0-0 (*)

Verona U20 - Fiorentina U20 15:00



ITALIA: SERIE A

Udinese - Sassuolo 1-0 (*)

Cremonese - Genoa 15:00

Parma - Verona 15:00

Torino - Bologna 18:00

Napoli - Roma 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Parma D - Inter D 0-0 (*)

Juventus D - Lazio D 15:00

Roma D - Napoli D 18:00



ITALIA: SERIE B

Bari - Südtirol 15:00

Monza - Juve Stabia 15:00

Spezia - Frosinone 15:00

Empoli - Reggiana 17:15

Avellino - Pescara 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

L.R. Vicenza - Alcione Milano 0-0 (*)

Triestina - Novara 0-0 (*)

Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 14:30

AlbinoLeffe - Arzignano 17:30

Lumezzane - Giana Erminio 17:30

Trento - Pro Patria 17:30

Lecco - Virtus Verona 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Bra - Ascoli 14:30

Guidonia - Forlì 14:30

Livorno - Pianese 14:30

Ravenna - Juventus U23 14:30

Sambenedettese - Torres 14:30

Perugia - Carpi 17:30

Pontedera - Gubbio 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Potenza - Altamura 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Asti - NovaRomentin 14:30

Celle Varazze - Cairese 14:30

Club Milano - Vado 14:30

Derthona FbC - Chisola 14:30

Saluzzo - Lavagnese 14:30

Imperia - Valenzana 15:00

Sanremese - AS Biellese 15:00

Varese FC - Ligorna 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Castellanzese - Villa Valle 14:30

Chievo - Folgore Caratese 14:30

Ciserano-Bergamo - Oltrepo 14:30

Leon - Sondrio 14:30

Pavia - Brusaporto 14:30

Scanzorosciate - Caldiero Terme 14:30

USD Casatese - Real Calepina 14:30

Vogherese - Varesina 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Campodarsego 14:30

Conegliano - Portogruaro 14:30

Este - Cjarlins Muzane 14:30

FC Obermais - Bassano 14:30

Legnago Salus - Union Clodiense 14:30

Luparense - Brian Lignano 14:30

Mestre - Vigasio 14:30

Treviso - Calvi Noale 14:30

San Luigi - Adriese 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Pro Sesto 14:30

Desenzano - Trevigliese 14:30

Pro Palazzolo - Correggese 14:30

Rovato Vertovese - Sant'Angelo 14:30

Sasso Marconi - Piacenza 14:30

Tropical Coriano - Crema 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Camaiore - Trestina 14:30

Cannara - Siena 14:30

Follonica Gavorrano - San Donato 14:30

Orvietana - Montevarchi 14:30

Poggibonsi - Foligno 14:30

Scandicci - Seravezza Pozzi 14:30

Tau - Grosseto 14:30

Terranuova Traiana - Ghiviborgo 14:30

Vivi Altotevere - Prato 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Chieti 14:30

Atletico Ascoli - Castelfidardo 14:30

L'Aquila - Maceratese 14:30

Notaresco Calcio - Vigor Senigallia 14:30

Ostiamare - Recanatese 14:30

Sammaurese - Sora 14:30

San Marino Calcio - Unipomezia 14:30

Teramo - Fossombrone 14:30

Termoli - Giulianova 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Nocerina - Budoni 14:00

Albalonga - Real Monterotondo 14:30

Anzio Calcio 1924 - Sarrabus Ogliastra 14:30

Olbia - Montespaccato 14:30

Palmese 1914 - Cassino 14:30

Scafatese - Atl. Lodigiani 14:30

Trastevere Calcio - Valmontone 14:30

Monastir - Latte Dolce 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Afragolese - A.C Nardò 14:30

Citta di Fasano - Virtus Francavilla 14:30

Ferrandina - Barletta 14:30

Gravina - Francavilla 14:30

SS Nola 1925 - Fidelis Andria 14:30

Heraclea - Acerrana 15:00

Real Normanna - Sarnese 15:00

Martina Calcio - Manfredonia 15:30

Paganese - Pompei 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Castrumfavara - Savoia 14:30

Enna - Athletic Palermo 14:30

Gelbison - USD Ragusa 14:30

Milazzo - Vibonese 14:30

Paternò - Sancataldese 14:30

Reggina - ACR Messina 14:30

Nissa - Vigor Lamezia 15:00

Sambiase - Igea Virtus 15:00

Gela - AS Acireale 15:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Agadir - COD Meknes 17:00

FUS Rabat - Kawkab Marrakech 19:00



OLANDA: EREDIVISIE

Feyenoord - G.A. Eagles 0-0 (*)

Heerenveen - Zwolle 14:30

Telstar - Twente 14:30

Sparta Rotterdam - Nijmegen 16:45



POLONIA: EKSTRAKLASA

Motor Lublin - Lechia 1-2 (Intervallo)

Pogon Szczecin - Arka 14:45

Lech - Piast 17:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional - FC Porto 16:30

AFS - Estoril 19:00

Sporting - Famalicao 21:30



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore - Tre Fiori 15:00

Libertas - Faetano 15:00

Tre Penne - Cosmos 15:00

Virtus - Fiorentino 15:00



SPAGNA: LALIGA

Oviedo - Ath. Bilbao 14:00

Vallecano - Atl. Madrid 16:15

Levante - Valencia 18:30

Maiorca - Betis 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Mirandes - Las Palmas 14:00

Eibar - Racing Santander 16:15

Huesca - Ceuta 16:15

Albacete - Gijon 18:30

Castellon - La Coruna 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Thun - Sion 14:00

Basilea - Lugano 16:30

Lausanne - Servette 16:30



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane - CS Sfaxien 14:00

Club Africain - JS Omrane 14:00

Monastir - Zarzis 14:00



UNGHERIA: NB I.

Kazincbarcika - Nyiregyhaza 15:30

Győr - Kisvarda 17:45

