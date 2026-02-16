Vis Pesaro-Campobasso: diretta live e risutato in tempo reale

Diretta Vis Pesaro-Campobasso di Lunedì 16 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PESARO – Lonedì 16 febbraio alle ore 20:30, allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, andrà in scena Vis Pesaro-Campobasso, gara valida per la ventisettesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

La Vis Pesaro si prepara alla prossima sfida di campionato con l’obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta esterna contro il Gubbio. La formazione marchigiana occupa attualmente il decimo posto con 31 punti, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte. Il bilancio complessivo parla di 24 gol segnati e altrettanti subiti, segno di un equilibrio che ha caratterizzato finora la stagione. Tra le mura amiche la squadra ha raccolto 17 punti in undici gare, con quattro successi, cinque pari e due ko.

Il Campobasso arriva invece da una battuta d’arresto interna contro il Forlì, ma mantiene l’ottava posizione in classifica con 33 punti dopo 25 giornate. Il percorso dei rossoblù conta nove vittorie, otto pareggi e otto sconfitte, con 32 reti realizzate e 30 incassate. In trasferta il rendimento è altalenante: tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, per un totale di 14 punti. All’andata le due squadre si divisero la posta con un 2-2 ricco di emozioni.

La direzione dell’incontro è stata affidata a Domenico Castellone della sezione di Napoli. A supportarlo ci saranno gli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Tommaso Tagliafierro di Caserta, mentre il quarto ufficiale sarà Edoardo Gianquinto di Parma. Al monitor del Football Video Support opererà Tommaso Mambelli di Cesena.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIS PESARO-CAMPOBASSO]

Presentazione del match

COME ARRIVA LA VIS PESARO – Stellone dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Pozzi in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Pucciarelli e Nicastro e sulle fasce da Zoia e Di paola. A centrocampo Primasso, Ceccacci e Giovannini. Tridente offensivo composto sa Vezzoni, Machin e Durnush.

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Zauri dovrebbe confermare il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Tantalocchi, protetto dal terzetto difensivo formato da Salines, Celesia e Papini. Sulle corsie agiranno Pierno a destra e Martina a sinistra, mentre in mezzo al campo il tecnico dovrebbe affidarsi a Gargiulo, Di Livio e Serra. In attacco, spazio alla coppia Bifulco–Magnaghi.

Probabili formazioni di Vis Pesaro-Campobasso

VIS PESARO: Pozzi, Zoia, Pucciarelli, Nicastro, Di Paola, Primasso, Ceccacci, Giovannini, Vezzoni, Machín, Durmush. Allenatore: Stellone.

CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Celesia, Papini; Pierno, Gargiulo, Di Livio, Serra, Martina; Bifulco, Magnaghi. Allenatore: Zauri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 255 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.