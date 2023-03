In campo quattro italiane con le trasferte di Juventus e Roma contro Friburgo e Real Sociedad, in CL Fiorentina e Lazio. Successo del San Lorenzo in Copa Artentina, del Botafogo e Ypiranga in Coppa del Brasile

In questo nuovo programma di giovedì 16 marzo troviamo il calcio sudamericano in apertura. In Copa Argentina successo per 3-0 del San Lorenzo sul Sarmiento Resistencia: nel primo tempo in gol Perez al 22′ e Blandi al 44′. Quest’ultimo timbra anche il terzo gol al 7′ della ripresa. In Coppa del Brasile goleada del Botafogo RJ sulla Brasiliense, 7-1 il punteggio finale Danilo che apre le danze dopo 6 minuti quindi Carlos Eduardo al 10′ e prima dell’intervallo prima accorcia Mamute al 42′ quindi tris di Adryelson nei minuti di recupero. Nella ripresa la squadra di casa prende il largo con Victor Cuesta al 7′ e con Tiquinho Soares, autore di una doppietta al 32′, 40′ e 42′. Vince anche lo Ypiranca per 3-1 sul Bragantino: sblocca il punteggio al 17′ Erick quindi nelle ripresa raddoppio di Joao Pedro all’11’, il rosso diretto a Patric Calmon e nei minuti finali in gol anche Alerrando e Johathan Ribeiro. In Copa Colombia due pareggi ovvero quello per 1-1 tra Llaneros e Jaguares de Cordoba e quello senza reti tra Leones e Deportivo Cali. Nella Liga de Expansion MX una rete di Parra al 19′ della ripresa ha deciso la sfida tra Atletico Morelia e Raya 2 mentre pareggiano 2-2 Alabrijes Oaxaca e Leones Negros; senza gol tra Dorados e Atlante.

Passiamo alle gare di qualificazione per la prossima Copa Libertadores dove hanno vinto in casa sia l’Ind. Medellin sul Magallanes per 2-0 che l’Atletico-MG sul Millonarios per 3-1. Entrambi i punteggi consentono alle squadre di casa di conquistare l’accesso. In USL Championship 2-1 del Colorado Springs in casa di El Paso mentre nella CONCACAF Champions League del Nord e Centro America l’Alajuelense passa 2-1 in casa del Los Angeles ma non supera il turno perchè all’andata aveva perso 3-0. Il pareggio per 1-1 tra Orlando City e Tigres invece va bene a quest’ultimi dopo lo 0-0 dell’andata. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che si gioca il primo dei due posticipi di Lega Pro, tra Fidels Andria e Crotone mentre il secondo tra Catanzaro e Monterosi è in programma dalle ore 17.30. Grande attesa per il programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale per l’Europa e Conference League. Da una parte troviamo alle 18.45 la Juventus in trasferta con il Friburgo e la Roma in Spagna alle ore 21 contro il Real Sociedad. Dall’altra alle 18.45 gioca la Fiorentina in Turchia contro il Sivasspor e alle 21 la Lazio in Olanda contro l’AZ Alkmaar.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 16 MARZO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej - Al Taee 2-2 (Finale)



ARGENTINA COPA ARGENTINA

San Lorenzo - Sarmiento Resistencia 3-0 (Finale)



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Lernayin Artsakh - Pyunik 0-6 (Finale)

BKMA - Urartu 0-0 (*)



BOLIVIA LEAGUE CUP

Santa Cruz - Aurora 20:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA - TROFÉU INTERIOR - PLAY OFF

Sao Bernardo - Inter de Limeira 23:00



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Botafogo RJ - Brasiliense 7-1 (Finale)

Ypiranga FC - Bragantino 3-1 (Finale)

CSA - Brusque 23:00



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Doxa - Karmiotissa 18:00



COLOMBIA COPA COLOMBIA

Llaneros - Jaguares de Cordoba 1-1 (Finale)

Leones - Dep. Cali 0-0 (Finale)

Patriotas - Orsomarso 21:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus - Kalju 17:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Djurgarden - Lech 18:45

Sivasspor - Fiorentina 18:45

Slovan Bratislava - Basilea 18:45

Alkmaar - Lazio 21:00

Nizza - S. Tiraspol 21:00

Villarreal - Anderlecht 21:00

West Ham - AEK Larnaca 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - PLAY OFF

Betis - Manchester Utd 18:45

Fenerbahce - Siviglia 18:45

Feyenoord - Shakhtar 18:45

Friburgo - Juventus 18:45

Arsenal - Sporting 21:00

Ferencvaros - Leverkusen 21:00

Real Sociedad - Roma 21:00

Royale Union SG - Union Berlino 21:00



IRLANDA PREMIER DIVISION

Drogheda - Dundalk 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Fidelis Andria - Crotone 0-0 (90 )

Catanzaro - Monterosi Tuscia 17:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca - Leones Negros 2-2 (Finale)

Atl. Morelia - Raya2 1-0 (Finale)

Dorados - Atlante 0-0 (Finale)



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Orlando City - Tigres 1-1 (Finale)

Los Angeles FC - Alajuelense 1-2 (Finale)



ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe - U Craiova 1948 20:00



RUSSIA COPPA DI RUSSIA - REGIONS PATH - PLAY OFF

Nizhny Novgorod - FK Rostov 0-0 (*)



SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana - Gorica 0-1 (*)

Mura - Koper 17:30



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

Ind. Medellin (Col) - Magallanes (Chi) 2-0 (Finale)

Atletico-MG (Bra) - Millonarios (Col) 3-1 (Finale)

Cerro Porteno (Par) - Fortaleza (Bra) 23:00



USA USL CHAMPIONSHIP

El Paso - Colorado Springs 1-2 (Finale)