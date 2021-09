Per l’Europa League Lazio in trasferta con il Galatasaray, Napoli con il Leicester. Conference League per la Roma, in campo anche la Coppa Italia di Serie C

Giovedì 16 settembre dopo le due giornate di Champions League ci tuffiamo nell’Europa e Conference League dove sono in corsa tre italiane. Nella prima competizione trasferte in Turchia per la Lazio e in Inghilterra per il Napoli rispettivamente contro Galatasaray e Leicester mentre nella seconda c’è la Roma nel turno casalingo contro il CSKA Sofia. Per le nazionali si giocano le qualificazioni ai mondiali donne mentre in Italia spazio a Teramo – Siena per la Coppa Italia di Serie C. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi, spazio alle squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dalla Copa del Brasile dove si registrano i successi casalinghi per Atletico-MG, Flamengo e Fortaleza rispettivamente 1-0 contro la Fluminense, 2-0 contro il Gremio e 3-1 contro il Sao Paulo. Nella Copa Colombia invece successo dell’Atletico Nacional sul Santa Fe dopo i calci di rigore e del Deportivo Cali, 1-0 sull’America De Cali. Nella Liga de Expansion MX colpi esterni per Atletico Morelia e Raya2 rispettivamente contro Venados e Cimarrones de Sonora mentre i Leones Negros ha superato 3-0 il Tapatio. Nella CONCACAF Champions League 2-0 esterno del Club America sul Philadelphia Union mentre nella Leagues Cup 2-0 casalingo del Leon contro l’U.N.A.M. Nella Copa Paraguay 3-2 esterno dell’Olimpia Asuncion sul Cristobal Colon mentre nella MLS in USA vittorie in trasferta per Club de Foot Montreal, Los Angeles e Real Salt Lake.

FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Settembre



17:00 Camerun - Marocco



FIFA > U18 (F) Amichevoli 2021 > Settembre



13:00 Finlandia - Svezia



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo A



21:00



Brøndby IF - Sparta Praga

Rangers FC - Olympique Lyon



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo B



21:00



AS Monaco - Sturm Graz

PSV Eindhoven - Real Sociedad



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo C



21:00 Leicester City - Napoli



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo D



21:00



Eintracht Francoforte - Fenerbahçe

Olympiakos Piräus - Royal Antwerp FC



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo E



18:45



Galatasaray - Lazio

Lokomotiv Moskva - Olympique Marseille



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo F



18:45



Crvena Zvezda - Sporting Braga

FC Midtjylland - PFC Ludogorets Razgrad



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo G



18:45



Bayer Leverkusen - Ferencvárosi TC

Real Betis - Celtic FC



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo H



18:45



Dinamo Zagabria - West Ham United

Rapid Wien - KRC Genk



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2021 > Semifinali



03:00 Philadelphia Union - CF América 0-2



Arabia Saudita > Premier League 2021/2022



17:35 Al Batin - Al Tai



19:30 Al Faisaly - Al Fayha



Argentina > Primera División 2021



02:00 Newell's Old Boys - River Plate 1-4



Bahrain > Campionato 2021/2022



17:30 Al Ahli - Manama Club



20:00 Al Hidd - Al Najma



Brasile > Copa do Brasil 2021 > Quarti di finale



00:00 Atlético Mineiro - Fluminense RJ 1-0



02:30



Fortaleza - São Paulo FC 3-1

Flamengo RJ - Grêmio Porto Alegre 2-0



Cile > Primera B 2021



01:00 San Luis - Iquique 1-1



17:30 Magallanes - Puerto Montt



19:00 Cobreloa - Unión San Felipe



21:00 Copiapó - Fernández Vial



Cina > League One 2021



10:30 Liaoning Shenyang Urban - Jiangxi Beidamen 0-1



13:35 Meizhou Hakka - Suzhou Dongwu 2-1 *



Colombia > Copa Colombia 2021 > Quarti di finale



00:30 Atlético Nacional - Santa Fe 3-1



03:00 Deportivo Cali - América de Cali 1-0



EAU > UAE Arabian Gulf League 2021/2022



16:45 Al Dhafra - Baniyas SC



19:00 Al Nasr SC - Khor Fakkan Club



Ecuador > Serie B 2021



02:00 El Nacional - América de Quito 1-4



El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura



02:00



Santa Tecla FC - Alianza 0-4

Chalatenango - FAS 1-2



02:30 Águila - Platense Zacatecoluca 1-0



03:00 Isidro Metapán - Once Municipal 0-1



Georgia > Erovnuli Liga 2021



14:30 Samgurali Tskhaltubo - FC Samtredia 1-0 *



17:00 Dinamo Batumi - Lokomotiv Tbilisi



18:00 FC Saburtalo - FC Telavi



19:00



Torpedo Kutaisi - FC Kobuleti

Dinamo Tbilisi - Dila Gori



Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



00:06 Marathón - Olimpia 3-1



03:00



Honduras Progreso - Real España 1-1

Victoria - Platense 2-0



Indonesia > Liga 1 2021/2022







Bali United - PSIS Semarang rinv.

Persib Bandung - Persipura Jayapura rinv.



Italia > Coppa Italia Serie C 2021/2022 > 2. Giornata



15:00 Teramo - ACN Siena 1904



Kosovo > Superliga 2021/2022



16:00



KF Prishtina - KF Gjilani

KF Ulpiana - FK Drenica



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura



00:00 Leones Negros - Tapatío 3-0



02:05 Venados FC - Atlético Morelia 0-1



04:05 Cimarrones de Sonora - CF Monterrey II 1-2



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura



16:00 Atlético San Luis - Club Tijuana



Polonia > I Liga 2021/2022



18:00 GKS Katowice - Arka Gdynia



20:30



KS Polkowice - OKS Stomil Olsztyn

GKS Tychy '71 - Chrobry Głogów



Portogallo > Segunda Liga 2021/2022



21:15 Académica de Coimbra - Estrela Amadora



Qatar > Qatar Stars League 2021/2022



15:50 Qatar SC - Al Sadd



18:30



Al Shamal SC - Al Sailiya

Al Arabi - Al Duhail SC



Serbia > Super Liga 2021/2022



16:30 TSC Bačka Topola - FK Napredak



Slovenia > Pokal Slovenije 2021/2022 > 1. Giornata



14:00 ND Gorica - NK Bravo



16:00 NK Aluminij - FC Koper



Svezia > Superettan 2021



19:00 IFK Värnamo - Jönköpings Södra IF



Turchia > 1. Lig 2021/2022



16:00 Keçiörengücü - Boluspor



16:30 Kocaelispor - Balıkesirspor



19:00 İstanbulspor AŞ - MKE Ankaragücü



Uruguay > Segunda División 2021



02:00 Uruguay Montevideo - Racing 1-2



21:00 Juventud - Villa Teresa



USA > Major League Soccer 2021



01:00 Atlanta United FC - FC Cincinnati 4-0



01:30



Orlando City - CF Montréal 2-4

D.C. United - Chicago Fire 3-0



02:30 Sporting Kansas City - Minnesota United FC 4-0



03:00 Austin FC - Los Angeles FC 1-2



04:00 Portland Timbers - Colorado Rapids 2-2



04:30



Los Angeles Galaxy - Houston Dynamo 1-1

San Jose Earthquakes - Real Salt Lake 3-4



USA > USL Championship 2021



01:00



Hartford Athletic - Real Monarchs SLC 2-0

New York RB II - San Antonio FC 1-2



01:30 Atlanta United II - Charleston Battery 1-1



03:00 Colorado Springs Switchbacks - El Paso Locomotive 0-0



04:00 Oakland Roots - Tacoma Defiance 3-1



04:30 Phoenix Rising - Las Vegas Lights FC 4-1



Uzbekistan > Super League 2021



16:00



Lokomotiv Tashkent - Surkhon Termez FK

Nasaf Qarshi - Qizilqum Zarafshon

So’g’diyona Jizzax - Bunyodkor PFK



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C



22:00 Caracas FC - LALA FC