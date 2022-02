In scena l’Europa League con i sedicesimi di finale, suggestiva sfida per i campani al Camp Nou. Poker del River Plate nella Copa de la Liga Professional, successo per il Mazatlan in Liga MX

Giovedì 17 febbraio giornata ricca di incontri nelle competizioni per club europee, in particolare per la Europa e Conference League. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi ricordiamo che seguiremo in primo piano le sfide di Napoli, Atalanta e Lazio che se la vedranno rispettivamente contro Barcellona, Olympiakos e Porto. Vediamo le gare già disputate. In Copa de la Liga Profesional successo per 4-1 del River Plate sul Patronato: dopo l’autorete di Diaz al 4′ la squadra di casa si scatena con una tripletta di Alverez (al 21′ e 31′ del primo tempo e al 15′ della ripresa) quindi il rigore trasformato da Quintero. In Brasile per il Campeonato Carioca colpo esterno per 1-0 della Fluminense in casa della Nova Iguacu grazie a una rete di Andre al 25′ mentre per quello Paulista 3-0 tra le mura amiche del Corinthians sul Sao Bernardo: succede tutto nella ripresa con le marcature di Guades al 9′ e 14′ della ripresa e di Willian su rigore al 27′. Nella Liga MX 2-1 del Mazatlan sul Club America: all’11’ la sblocca Sosa quindi raddoppio di Sansores al 33′ e nei minuti di recupero accorcia Otero. In Colombia due incontri della Primera A si sono conclusi sul 2-0: il primo ha visto il successo del Millonarios sull’Aguilas e il secondo quello dell’Ind. Medellin sul Junior. Per le qualificazioni alla prossima Copa Libertadores 2-0 dell’Olimpia Asuncion sul Cesar Vallejo mentre nella CONCACAF Champions League vittoria in trasferta sia per il Leon in casa del Guastatoya che del Cruz Azuz in quella del Forge mentre finisce 2-2 la sfida tra Saprissa e U.N.A.M..

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 17 FEBBRAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin - Al Nasr Riyadh 1-2 (*)

Al-Taawon - Al-Ittihad FC 16:35

Al Ahli SC - Al Feiha 16:55

Al-Hilal - Al Shabab 18:40



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

River Plate - Patronato 4-1 (Finale)

Colon - Godoy Cruz 21:00

Gimnasia L.P. - San Lorenzo 21:00

Defensa y Justicia - Racing Club 23:15

Sarmiento Junin - Banfield 23:15



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Nova Iguacu - Fluminense 0-1 (Finale)

Portuguesa RJ - Boavista 20:00

Botafogo RJ - Resende 22:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Corinthians - Sao Bernardo 3-0 (Finale)

Bragantino - Agua Santa 23:00

Mirassol - Santos 23:00



CIPRO FIRST DIVISION

APOEL - Anorthosis 17:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Millonarios - Aguilas 2-0 (Finale)

Ind. Medellin - Junior 2-0 (Finale)

Patriotas - Once Caldas 20:00

Petrolera - Cortulua 22:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Sporting San Jose - Alajuelense 22:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - Ceramica Cleopatra 16:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George - Hadiya Hossana 0-0 (*)

Adama City - Defence Force 17:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Fenerbahce - Slavia Praga 18:45

Midtjylland - PAOK 18:45

PSV - M. Tel Aviv 18:45

Rapid Vienna - Vitesse 18:45

Celtic - Bodo/Glimt 21:00

Leicester - Randers 21:00

Marsiglia - Qarabag 21:00

Sparta Praga - Partizan 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - PLAY OFF

Barcellona - Napoli 18:45

Dortmund - Rangers 18:45

S. Tiraspol - Braga 18:45

Zenit - Betis 18:45

Atalanta - Olympiakos 21:00

FC Porto - Lazio 21:00

RB Lipsia - Real Sociedad 21:00

Siviglia - Din. Zagabria 21:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 - Spal U19 1-1 (Finale)

Bologna U19 - Lecce U19 1-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Juventus U23 - Piacenza 18:00



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Olbia - Reggiana 17:00

Pescara - Entella 21:00



KUWAIT PREMIER LEAGUE

Kazma SC - Yarmouk 16:05



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos - Dorados 2-0 (Finale)

Pumas Tabasco - Tapatio 2-1 (Finale)

Cimarrones de Sonora - Alebrijes Oaxaca 0-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Mazatlan FC - Club America 2-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Spagna U16 - Svizzera U16 11:00SRF

Macedonia del Nord U17 - Malta U17 3-0 (Finale)



MONDO ARNOLD CLARK CUP WOMEN

Germania D - Spagna D 15:30

Inghilterra D - Canada D 20:30



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Armenia D - Georgia D 11:00SRF

Cipro U19 D - Malta U19 D 0-2 (Finale)

Bosnia-Erzegovina D - Serbia D 0-1 (Finale)

Bulgaria U19 D - Romania U19 D 1-1 (Finale)

Germania U19 D - Norvegia U19 D 7-0 (Finale)

Finlandia U19 D - Inghilterra U19 D 16:00

Irlanda del Nord D - Faerøerne D 16:00

Portogallo U19 D - Austria U19 D 17:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Guastatoya (Gtm) - Leon (Mex) 0-2 (Finale)

Forge (Can) - Cruz Azul (Mex) 0-1 (Finale)

Saprissa (Cos) - U.N.A.M. (Mex) 2-2 (Finale)



ROMANIA LIGA 1

Academica Clinceni - Farul Constanta 19:00



RUANDA PREMIER LEAGUE

Espoir - Police 1-0 (*)

Etincelles - Bugesera FC 0-0 (*)

Rayon Sport - Rutsiro 1-0 (*)



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

Olimpia Asuncion (Par) - Cesar Vallejo (Per) 2-0 (Finale)



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES U20 - PLAY OFF

Independiente del Valle U20 - Guarani U20 21:00

Penarol U20 - Caracas U20 23:30