Elenco delle partite previste per oggi giovedì 17 febbraio 2022: in Europa League spazio anche ad Atalanta e Lazio contro Olympiakos e Porto

Dopo la due giorni di Champions League che ha regalato una serata infelice all’Inter per lo meno dal punto di vista del risultato finale, buttiamoci sulle altre due competizioni europee. Giovedì 17 febbraio si disputano infatti gli incontri validi per i sedicesimi di finale di Europa League e Conference League. Ci soffermeremo maggiormente sulla prima competizione dove scenderanno in campo tra le italiane: Napoli, Atalanta e Lazio. Ricordiamo che nella seconda invece non c’è la Roma che subentrerà negli ottavi di finale in virtù della posizione conquistata nella fase a gironi. Tra le squadre presenti spicca il Marsiglia che ospita il Qarabag mentre il PSV il Maccabi Tel Aviv e il Leicester i Randers. Dopo aver visto i vari link utili per la giornata analizzeremo i match delle tre italiane quindi sguardo ai posticipi di Lega Pro.

SUGGESTIONI IN BARCELLONA – NAPOLI, GLI INCONTRI DI ATALANTA E LAZIO

Partiamo dal Napoli che alle 18.45 se la vedrà con il Barcellona al Camp Nou. Per gli spagnoli è un ritorno quasi “storico” in Europa League visto che manca da ben 18 anni. Se la stagione non è certo partita con i migliori auspici la squadra di Xavi ha saputo risalire la china e forte degli ultimi risultati ha raggiunto il 4° posto con una gara da recuperare. Diverse le assenze da Ansu Fati a Depay e Sergio Roberto e in particolare in difesa dove mancheranno Lenglet, Umtiti e Dani Alves. C’è la voglia di dimostrare di essere competitivi in Europa anche se la Champions League è sfumata prematuramente. “Cercheremo di dare il meglio e vogliamo dimostrare di essere in grado di competere in Europa. È una grande opportunità per continuare a migliorare e svilupparsi” ha sottolineato il tecnico dei blaugrana che parlando dell’avversario ha indicato come avversari duri da affrontare e che amano condurre e imporre il gioco. Una sfida che meriterebbe ben altri scenari. In casa campana ci potrebbero essere alcune novità della formazione con Lobotka, Politano e Lozano out. Tra i pali potrebbe essere data una chance a Meret mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere Anguissa dal primo minuto. In avanti potrebbe toccare a Mertens visto che Osimhen non è sembrato al meglio e spazio anche a Elmas. Spalletti ha parlato di sfida speciale dove ci vorrà corsa, testa, tecnica. Se la squadra ha le ambizioni per poter arrivare in fondo alla competizione dovrà essere pronta ad affrontare avversari di questo spessore. “Sappiamo che potremo anche soffrire su questo campo, ma in ogni caso cercheremo di fare la nostra partita esibendo il nostro calcio e l’identità di squadra. Poi è chiaro che potremo essere anche costretti a difenderci, ma sempre propnti a ripartire” ha sottolineato quindi ha detto di concentrarsi su se stessi piuttosto che sul blasone degli spagnoli che nel mercato di gennaio hanno rafforzato l’organico.

Alle ore 21 in campo sia l’Atalanta che la Lazio. I nerazzurri sfideranno l’Olympiakos definita da Gasperini un’ottima squadra che sta in vetta la proprio campionato e pertanto sarà un modo per misurarsi per capire il livello. Nella rosa hanno diversi giocatori che possono consentire di giocare con il 4-3-3 piuttosto che con il 4-2-3-1. Un gara che si preannuncia equilibrata e che probabilmente sostiene si deciderà solo al ritorno. Per Toloi resta una gara di prestigio dove sarà importante sfruttare il fattore campo che da sempre è stata un pò l’arma in più della Dea.

I biancocelesti sfidano il blasonato Porto che sta dominando il campionato portoghese. Sarri ha parlato di squadra forte, imbattuta in Liga Portugal, organizzata e con giocatori di livello che si completano a giovani di grande prospettiva. Sarà assente Immobile che causa febbre dovrebbe però essere recuperato per la trasferta di Udine. Inevitabile tornare sul discorso di come sia una competizione molto dispendiosa anche per il fatto di poter arrivare ai tempi supplementari e c’è spesso troppo poco recupero poi per il turno di campionato. Assenti anche Lazzari oltre ad Acerbi pertanto in difesa spazio a Hysaj e in avanti verso un Felipe Anderson come falso nove.

I POSTICIPI IN LEGA PRO, PESCARA – ENTELLA IN EVIDENZA

Tre sono gli incontri che animeranno la giornata di posticipi in Lega Pro di questo insolito turno infrasettimanale. Nel girone A si gioca alle 18 Juventus Under 23 – Piacenza da leggere in ottica playoff con le due squadre appaiate in settima posizione a 35 punti ma con la possibilità in caso di tre punti di raggiungere il 5° posto. Per il girone B si parte alle 17. La Reggiana dovrà cercare il successo con l’Olbia in trasferta per tenere il passo del Modena già vincente ieri. Alle 21 invece big match di giornata tra Pescara e Virtus Entella. Gli adriatici hanno interrotto il bel filotto con la sconfitta di Reggio Emilia e proveranno a vincere per riprendere al 4° posto proprio i liguri che possono fare lo stesso discorso ma orientati verso il terzo posto visto che il Cesena ha già giocato e vinto. Gara molto equilibrata e incerta nell’esito come testimoniato anche dai bookmakers che danno quasi in parità le quote di vincenti da parte delle due squadre.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 17 FEBBRAIO 2022

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin – Al Nasr Riyadh 13:45

Al-Taawon – Al-Ittihad FC 16:35

Al Ahli SC – Al Feiha 16:55

Al-Hilal – Al Shabab 18:40

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Patronato 01:30

Colon – Godoy Cruz 21:00

Gimnasia L.P. – San Lorenzo 21:00

Defensa y Justicia – Racing Club 23:15

Sarmiento Junin – Banfield 23:15

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Nova Iguacu – Fluminense 01:35

Portuguesa RJ – Boavista 20:00

Botafogo RJ – Resende 22:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Corinthians – Sao Bernardo 01:30

Bragantino – Agua Santa 23:00

Mirassol – Santos 23:00

CIPRO FIRST DIVISION

APOEL – Anorthosis 17:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Millonarios – Aguilas 00:00

Ind. Medellin – Junior 02:15

Patriotas – Once Caldas 20:00

Petrolera – Cortulua 22:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Alajuelense 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Ceramica Cleopatra 16:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George – Hadiya Hossana 14:00

Adama City – Defence Force 17:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Fenerbahce – Slavia Praga 18:45

Midtjylland – PAOK 18:45

PSV – M. Tel Aviv 18:45

Rapid Vienna – Vitesse 18:45

Celtic – Bodo/Glimt 21:00

Leicester – Randers 21:00

Marsiglia – Qarabag 21:00

Sparta Praga – Partizan 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Barcellona – Napoli 18:45

Dortmund – Rangers 18:45

S. Tiraspol – Braga 18:45

Zenit – Betis 18:45

Atalanta – Olympiakos 21:00

FC Porto – Lazio 21:00

RB Lipsia – Real Sociedad 21:00

Siviglia – Din. Zagabria 21:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 – Spal U19 12:30

Bologna U19 – Lecce U19 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Juventus U23 – Piacenza 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Olbia – Reggiana 17:00

Pescara – Entella 21:00

KUWAIT PREMIER LEAGUE

Kazma SC – Yarmouk 16:05

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Dorados 00:00

Pumas Tabasco – Tapatio 02:05

Cimarrones de Sonora – Alebrijes Oaxaca 04:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – Club America 02:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Spagna U16 – Svizzera U16 11:00

Macedonia del Nord U17 – Malta U17 13:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Armenia D – Georgia D 11:00

Cipro U19 D – Malta U19 D 11:00

Bulgaria U19 D – Romania U19 D 13:00

Germania U19 D – Norvegia U19 D 13:00

Bosnia-Erzegovina D – Serbia D 15:00

Germania D – Spagna D 15:30

Finlandia U19 D – Inghilterra U19 D 16:00

Irlanda del Nord D – Faerøerne D 16:00

Portogallo U19 D – Austria U19 D 17:00

Inghilterra D – Canada D 20:30

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Guastatoya (Gtm) – Leon (Mex) 00:00

Forge (Can) – Cruz Azul (Mex) 02:00

Saprissa (Cos) – U.N.A.M. (Mex) 04:00

ROMANIA LIGA 1

Academica Clinceni – Farul Constanta 19:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Espoir – Police 14:00

Etincelles – Bugesera FC 14:00

Rayon Sport – Rutsiro 14:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Olimpia Asuncion (Par) – Cesar Vallejo (Per) 01:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES U20 – PLAY OFF

Independiente del Valle U20 – Guarani U20 21:00

Penarol U20 – Caracas U20 23:30