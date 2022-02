Porto – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Porto – Lazio del 17 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2021/2022

PORTO – Giovedì 17 febbraio alle ore 21, all’Estadio Dragao, si accendono i riflettori per Porto – Lazio, gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2021/2022. Il Porto é stato retrocesso dalla Champions League in virtù del terzo posto nel Gruppo B alle spalle di Liverpool e Atletico Madrid. Nel massimo campionato portoghese viene dal pareggio casalingo per 2-2 contro lo Sporting ed é primo con 60 punti, frutto di diciannove vittorie e tre pareggi con cinquantasette gol fatti e sedici subiti. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato quattro volte e perso un siglando quattro reti e subendone sei. Costretto allo spareggio la squadra di Sarri, che ha chiuso il Gruppo E di Europa League alle spalle del Galatasaray, ma davanti a Olympique Marsiglia e Lokomotiv Mosca. In campionato é reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Bologna ed é sesto, a quota 42 punti, con un cammino di dodici partite vinte, sei pareggiate e sette perse con cinquantadue reti realizzate e trentanove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con sette gol fatti e quattro subiti. L’ultimo incrocio risale al lontanissimo 24 marzo 2003 quando i biancocelesti si imposero per 3-0.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gozobuyuk, coadiuvato dagli assistenti Joost van Zuilen e Johan Balder. Quarto uomo Jeroen Manschot; al Var Pol van Boekel, Avar Dennis Higler.

La presentazione del match

QUI PORTO – Il Porto dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Diogo Costa tra i pali e retroguardia composta da Joao Mario, Mbemba, Pepe e Zaidu. In mezzo al campo Vitunha e Uribe; sulle corsie esterne Otavio e Vieira. Davanti Evanilson e Taremi.

QUI LAZIO – Sarri dovrà a fare a meno di Akpa-Akpro e Acerbi. Dovrebbe affidarsi ad un modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Marusic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Porto – Lazio

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. Allenatore:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore:

Dove vederla in TV ed in streaming

Porto – Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.