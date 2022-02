Le formazioni ufficiali di Porto – Lazio del 17 febbraio 2022, incontro valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2021/2022

PORTO – Alle 21 la Lazio affronta il Porto del suo ex calciatori Conceiçao per i 16esimi di finale dell’Europa League. In questa gara d’andata test impegnativo per la squadra di Sarri che dovrà rinunciare al suo bomber Immobile. Dalle ore 20 scopriremo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. I portoghesi senza Manafà indisponibile e Marchesin e Wendell squalificati si affida a un 4-4-2 con Joao Mario, Mbemba, Pepe e Almeida in difesa; a centrocampo esterni Otavio e Vieira mentre interni Vitinha e Uribe. In avanti tandem offensivo con Evanilson e Taremi. Risponde Sarri con il consueto 4-3-3. In difesa possibile ballottaggio tra Patric e Radu mentre più sicura la presenza di Hysaj, Luiz Felipe e Marusic vista anche l’assenza di Lazzari con Acerbi. A centrocampo Lucas Leiva e Luis Alberto dal primo minuto visto che saranno squalificati in campionato e in avanti Felipe Anderson come falso nove accompagnato da Pedro e Zaccagni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Porto – Lazio

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Almeida; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. A disposizione: Claudio Ramos, Maixedo, Marcano, Ruben Semedo, Cardoso, Grujic, Galeno, Eustaquio, Francisco Conceiçao, Pepé, Toni Martinez, Gonçalo Borges. Allenatore: Conceiçao [ufficiali dalle ore 20]

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Radu, Kamenovic, Floriani Mussolini, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, A. Anderson, Moro, Romero, J. Cabral. Allenatore: Sarri [ufficiali dalle ore 20]