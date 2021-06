In campo sei nazionali per una nuova giornata dell’Europeo, in Serie C spareggio promozione. Successo del Flamengo in Coppa Brasile

Giovedì 17 giugno con gli Europei in evidenza: si parte dalle ore 15 con Ucraina – Macedonia del Nord per proseguire con Danimarca – Belgio e in serata Olanda – Austria. I match si potranno seguire con la cronaca in diretta su Calciomagazine assieme all’atteso ritorno dello spareggio promozione per la Serie B tra Alessandria e Padova. Tutto in bilico dopo lo 0-0 dell’andata con fischio d’inizio alle ore 18. Al Centrogrigio (club sportivo di via Bonardi) il match sarà trasmesso sul maxi schermo di ultima generazione che consentirà la visione nonostante la luce del giorno. Chiuderà questa ricca giornata di sport la sfida delle ore 23 valida per la Copa America tra Colombia e Venezuela. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi, diamo spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo con la Serie A brasiliana dove si registrano ben tre colpi esterni ovvero dell’Atletico-MG sull’Internacional, del Bragantino sul Corinthians e del Palmeiras sulla Juventude; pareggio invece per 1-1 tra Sao Paulo e Chapecoense-SC. Restiamo in Brasile dove in Coppa del Brasile il Flamengo ha superato 2-0 il Coritiba grazie alle reti di Vitinho nel primo tempo e Henrique nella ripresa. Per le amichevoli tra nazionali femminili, vittoria per 2-0 degli Usa sulla Nigeria mentre nella Segunda Division in Uruguay 3-2 casalingo del Central Esp. sul Cerro CA. Chiudiamo con la Primera Division in Venezuela dove La Guaira e Yaracuyanos hanno pareggiato 1-1: vantaggio degli ospiti all’8′ della ripresa con Unrein e pareggio di Reyes che ha trasformato un rigore a 6 minuti dalla fine.

DIRETTE CALCIO DEL 17 GIUGNO 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

