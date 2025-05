Si apre la 37° giornata con Genoa-Atalanta, finale tra Crystal Palace e City, playout in B e C. Successo dell’Auckland in A-League

Il programma di sabato 17 maggio si è aperto nella notte con il calcio cileno. Successo esterno per 1-0 del Coquimbo su U. Calera mentre in Bolivia troviamo il 3-1 del Nacional Potosi sull’Aurora e il pareggio per 3-3 tra Tomaypo e Independiente. In Colombia due successi a domicilio ovvero del Junior sul Fortaleza 2-1 e del Millonarios sull’Envigado 1-0. In Ecuador il Deportivo Cuenca supera il Tecnico U. 2-0 e in Paraguay per la Copa de Primera troviamo il 2-1 del Cerro Porteno sul General Caballero JLM.

In Venezuela bene l’Universidad Centrale, 3-2 su La Guaira e senza reti chiudono Portuguesa e Anzoategui. In A-League una rete di Rogerson al 19′ della ripresa ha deciso Melbourne Victory-Ackland e nella Canadian Premier League 2-1 casalingo del Valour sullo York United. P

assiamo alla J1 League dove hanno vinto in trasferta sia il Kyoyo che lo Yokohama quindi nel Campionato Primavera 1 quattro gli incontri disputati. Poker casalingo del Cagliari sull’Udinese: nel primo tempo a segno Achour al 20′ e Liteta al 42′ quindi nella ripresa Grandu al 9′ e Trepy al 34′. Altro poker dell’Empoli in casa della Juventus: ospiti avanti dopo 12 minuti con Chiucchiuini e pareggio di Finocchiaro al 24′. Nella ripresa bianconeri avanti con Vacca al 5′ ma pareggio di Scienza all’11’ quindi Keutgen lascia la sua squadra in dieci e arrivano le reti ancora di Scienza al 34′ e Falcusan al 41′. Tris del Milan sul Genoa: al 32′ di gioco sblocca il punteggio Liberali su rigore quindi nella ripersa pareggio temporaneo di Nuredini e reti di Ibrahimovic alla mezz’ora e Scotti nel recupero per i rossoneri. Una rete di Nene al 7′ della ripresa ha deciso Monza-Verona.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a ricordare i principali appuntamenti in programma. In Serie A si apre la 37° giornata con Genoa-Atalanta delle 20:45 quindi si giocano i playout in Serie B e Lega Pro con Foggia-Messina già in campo. Da sottolineare anche la finale di FA Cup in programma alle 17:30 tra Crystal Palace e Manchester City.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Berkane - Simba 21:00



ALGERIA LIGUE 1

JS Kabylie - Saoura 18:00

Paradou - USM Alger 20:30



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Ettifaq - Damac 17:55

Al Fayha - Al Okhdood 18:15

Al Ahli SC - Al Kholood 20:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar - Shirak 1-0 (*)

Pyunik - Ararat 1-0 (*)



AUSTRALIA A-LEAGUE - PLAY OFF

Melbourne Victory - Auckland FC 0-1 (*)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Altach - A. Klagenfurt 17:00

Grazer - LASK 17:00

Hartberg - Tirol 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Shamakhi - Araz 0-1 (*)

Sumqayit - Turan 0-1 (*)

Zira - Sabah Baku 1-1 (*)



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

St. Liege - Dender 18:15



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anversa - Royale Union SG 20:45



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

BATE 2 - Volna Pinsk 0-2 (*)

Orsha - FC Slonim 3-0 (*)

Dnepr Mogilev - Ostrovets 0-0 (Int.)

Uni X Labs - Bielorussia U19 18:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk - Isloch 1-1 (*)

Dynamo Brest - FC Minsk 3-0 (Int.)

Din. Minsk - Molodechno 18:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Nacional Potosi - Aurora 3-1 (*)

Tomayapo - Independiente 3-3 (*)

Real Oruro - Always Ready 21:00

Wilstermann - Universitario de Vinto 23:30



BRASILE SERIE A BETANO

Ceara - Sport Recife 21:00

Vasco - Fortaleza 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

CSKA Sofia - Beroe 1-1 (*)



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Levski - Ludogorets 19:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Valour - York Utd 2-1 (*)

Cavalry - Pacific FC 23:30



CILE LIGA DE PRIMERA

U. Calera - Coquimbo 0-1 (*)

Cobresal - A. Italiano 21:00

O'Higgins - U. Catolica 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua 0-3 (*)

Changchun Yatai - Tianjin Jinmen Tiger 1-2 (*)

Chengdu Rongcheng - Qingdao West Coast 1-1 (*)

Qingdao Hainiu - Beijing Guoan 1-1 (*)

Shanghai Port - Shandong Taishan 1-1 (*)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Junior - Fortaleza 2-1 (*)

Millonarios - Envigado 1-0 (*)

La Equidad - Bucaramanga 22:45



CROAZIA HNL

Varazdin - Osijek 17:00

Lok. Zagreb - Din. Zagabria 19:15



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO PROMOZIONE

Horsens - Fredericia 0-3 (*)

Kolding - Odense 1-1 (*)



ECUADOR LIGA PRO

Dep. Cuenca - Tecnico U. 2-0 (*)

Aucas - Manta 21:00

Mushuc Runa - Orense 23:30



EGITTO PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Al Ahly - National Bank Egypt 19:00

Al Masry - Ceramica Cleopatra 19:00

Petrojet - Pyramids 19:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus - Tammeka 2-1 (*)

Paide - Harju JK Laagri 1-1 (Int.)



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

HJK - KTP 1-1 (Int.)

Inter Turku - Ilves 1-1 (Int.)

Oulu - Mariehamn 0-0 (Int.)

VPS - Jaro 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Lens - Monaco 21:00

Lilla - Reims 21:00

Lione - Angers 21:00

Marsiglia - Rennes 21:00

Nantes - Montpellier 21:00

Nizza - Brest 21:00

PSG - Auxerre 21:00

St. Etienne - Tolosa 21:00

Strasburgo - Le Havre 21:00



FRANCIA LIGUE 1 - PLAY OFF RETROCESSIONE

Metz - Dunkerque 17:00



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Union Berlino 1-1 (*)

Dortmund - Kiel 2-0 (*)

Friburgo - Francoforte 1-3 (*)

Heidenheim - Brema 0-3 (*)

Hoffenheim - Bayern 0-2 (*)

Magonza - Leverkusen 2-2 (*)

Monchengladbach - Wolfsburg 0-1 (*)

RB Lipsia - Stoccarda 2-2 (*)

St. Pauli - Bochum 0-2 (*)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima - Verdy 2-1 (*)

Kobe - G-Osaka 3-2 (*)

Machida - Kashiwa 3-0 (*)

Yokohama M. - Kyoto 0-3 (*)

Avispa Fukuoka - Nagoya 1-1 (*)

Kashima - Shimizu 1-0 (*)

Shonan - Yokohama FC 0-1 (*)

Urawa - Tokyo 3-2 (*)



INGHILTERRA FA CUP

Crystal Palace - Manchester City 17:30



IRLANDA FAI CUP

Midleton - Killester Donnycarney 0-6 (90 )

College Corinthians - Bangor Celtic 1-0 (Int.)

Fairview Rangers - Baldoyle Utd. 2-0 (Int.)

Ringmahon Rangers - University College Cork 16:00

St Mochta's - Douglas Hall 1-0 (*)



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

FC Suduroy - Runavik 1-2 (Int.)



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Haifa - Netanya 19:30



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Juventus D - Roma D 18:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U20 - Udinese U20 4-0 (*)

Juventus U20 - Empoli U20 2-4 (*)

Milan U20 - Genoa U20 3-1 (*)

Monza U20 - Verona U20 1-0 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OFF PROMOZIONE

Entella U19Qualificato - Ternana U19 2-1 (Dopo Rigori)

Como U19Qualificato - Pescara U19 5-1 (*)

Ascoli U19Qualificato - Vicenza U19 2-0 (*)

Napoli U19 - Renate U19 1-1 (90 12 )



ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OUT

Crotone U19 - Monopoli U19 0-3 (*)

FeralpiSalò U19 - Reggiana U19 0-0 (*)



ITALIA SERIE A

Genoa - Atalanta 20:45



ITALIA SERIE B - PLAY OFF

Catanzaro - Cesena 17:15

Juve Stabia - Palermo 19:30



ITALIA SERIE C - PLAY OUT

Foggia - ACR Messina 1-0 (90 8 )

Pro Vercelli - Pro Patria 17:30

Lucchese - Sestri Levante 20:00

Spal - Milan U23 20:00

Triestina - Caldiero Terme 20:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C - PLAY OUT

Caravaggio - Ciserano-Bergamo 1-1 (Int.)



ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

Padova - Entella 20:30



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Okzhetpes - Aktobe 1-3 (*)

Atyrau - Zhetysu 1-1 (*)



LITUANIA A LYGA

Hegelmann - Dziugas Telsiai 1-0 (*)

FK Panevezys - Riteriai 2-0 (Int.)

Kauno Zalgiris - Zalgiris 2-0 (*)



OLANDA EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE

Den Haag - Telstar 0-0 (*)

Dordrecht - De Graafschap 20:00



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Cerro Porteno - General Caballero JLM 2-1 (*)

Nacional Asuncion - Sp. Luqueno 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cajamarca - Comerciantes Unidos 22:00

Sporting Cristal - AD Tarma 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Pogon Szczecin - Lechia 3-3 (*)

Piast - Gornik Zabrze 17:30

Korona - Rakow 20:15



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

AFS - Moreirense 19:00

Arouca - Boavista 19:00

Braga - Benfica 19:00

Estoril - Estrela 19:00

Farense - Santa Clara 19:00

FC Porto - Nacional 19:00

Sporting - Guimaraes 19:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Ceske Budejovice - Teplice 17:00

Pardubice - Mlada Boleslav 17:00

Slovacko - Dukla Praga 17:00



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad - Gloria Buzau 0-0 (*)



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB - Univ. Craiova 19:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg - Krasnodar 1-2 (*)

Khimki - Kazan 1-2 (*)

Pari NN - F. Voronezh 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF

Cosmos - San Giovanni 2-2 (Int.)

La Fiorita - Tre Fiori 20:45



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Celtic - St. Mirren 1-1 (*)

Dundee Utd - Aberdeen 2-1 (*)

Hibernian - Rangers 2-2 (*)



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Mladost - Partizan 18:30

Novi Pazar - Stella Rossa 18:30

TSC - OFK Belgrado 18:30

Vojvodina - Radnicki 1923 18:30



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Banska Bystrica - Michalovce 17:00

Komarno - Ruzomberok 17:00

Trencin - Skalica 17:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Slovan Bratislava - Kosice 17:00

Trnava - Podbrezova 17:00

Zilina - Dun. Streda 17:00



SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana - Radomlje 5-0 (*)

Primorje - Mura 17:30



SPAGNA LALIGA2

Eibar - Burgos CF 1-0 (*)

La Coruna - Granada 0-2 (*)

Cartagena - Tenerife 18:30

Huesca - Elche 18:30

Malaga - Gijon 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk - Anyang 2-0 (*)

Gangwon - Ulsan HD 1-1 (*)

Gimcheon Sangmu - Jeju SK 1-1 (*)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Marumo Gallants - Chippa United 1-1 (*)

Orlando - TS Galaxy 1-1 (*)

Polokwane - Cape Town City 0-2 (*)

Richards Bay - Golden Arrows 0-0 (*)

Sekhukhune - Kaizer Chiefs 1-1 (*)

Stellenbosch - Supersport 2-1 (*)



SVEZIA SUPERETTAN

Trelleborg - Västerås SK 5-0 (*)

Örebro - Sundsvall 1-2 (*)

Östersund - Sandviken 2-2 (*)

Umeå - Utsikten 1-3 (*)



SVIZZERA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

St. Gallen - Zurigo 18:00

Winterthur - Yverdon 18:00

Sion - Grasshoppers 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor - Hatayspor 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kolos Kovalivka - Karpaty Lviv 2-1 (*)

Kryvbas - Obolon 1-0 (*)

Zorya - Polissya Zhytomyr 0-1 (*)



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Zalaegerszeg - Győr 0-0 (*)

DVTK - MTK Budapest 20:00



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

River Plate - Wanderers 20:00

Plaza Colonia - Danubio 22:15



USA MLS

CF Montreal - Toronto FC 20:30

New York City - New York Red Bulls 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

North Carolina - Oakland Roots 4-2 (*)

El Paso - Indy Eleven 3-1 (*)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Buxoro - Din. Samarkand 2-2 (90 6 )

Kokand 1912 - Nasaf Qarshi 17:00

Shortan Guzor - Andijan 17:30



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA - QUADRANGOLARE

Universidad Central - La Guaira 3-2 (*)

Portuguesa - Anzoategui FC 0-0 (*)

Dep. Tachira - Carabobo 23:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang - Quang Nam 1-0 (*)

Hong Linh Ha Tinh - Song Lam Nghe An 0-1 (*)