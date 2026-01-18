In campo Senegal e Marocco per la finale, trasferta per la Roma, spicca Bologna-Fiorentina, il Milan ospita il Lecce. Successo del Wellington Phoenix in A-League
Il calcio australiano in apertura di questa domenica 18 gennaio. Partiamo dunque dall’A-League con il pareggio per 1-1 tra Central Coast Mariners in virtù delle reti nella ripresa di Vickeery al 22′ e James Ngor al 32′. Successo esterno del Wellington Phoenix su Sydney per 2-0: al 29′ di gioco Armiento sblocca il punteggio, prima dell’intervallo rosso diretto per Youlley e raddoppio di Hughes al 18′ della ripresa.
In Colomgia poker interno dell’Atletico Nacional sul Chico mentre il Bucaramanga piega il Millonarios 2-1 mentre in Costa Rica due finali per 2-0 ovvero del Cartegines sul Puntaneras e dell’Herediano sul Saprissa. Nella Liga MX vince l’Atlas con il Necaxa 1-0 in trasferta. Successo a domicilio del Guadalajara sul Queretaro 2-1 e del Cruz Azul sul Puebla per 1-0; due pareggi ovvero tra Tigres e Toluca senza reti e l’1-1 tra Tijuana e Atletico San Luis. Tra le amichevoli tra nazionali successo di misura del Canada sul Guatemala con rete di Russell-Rowe al 21′.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Per la Serie A già in campo Parma e Genoa per il lunch match mentre alle ore 18 troviamo Bologna-Fiorentina, alle ore 18 c’è Torino-Roma e alle 20:45 Milan-Lecce. In Serie B ci sono due posticipi e ricco programma in Lega Pro e Serie D. Si gioca in Europa dove segnaliamo alle 21 Real Sociedad-Barcellona mentre per la Coppa d’Africa alle ore 20 si gioca la finale 1° e 2° posto tra Senegal e Marocco.
AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP - PLAY OFF
Senegal - Marocco 20:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Egnatia - AF Elbasani 17:00
Flamurtari - Bylis 17:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Hazem - Al Qadsiah 16:15
Al Riyadh - Al-Taawon 18:30
Neom SC - Al-Hilal 18:30
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
Ind. Rivadavia - CA Estudiantes 23:00
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Central Coast Mariners - Macarthur FC 1-1 (Finale)
Sydney FC - Wellington Phoenix 0-2 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Gent - Anderlecht 0-1 (*)
Dender - Anversa 16:00
Charleroi - St. Liege 18:30
St. Truiden - Leuven 19:15
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Atl. Nacional - Chico 4-0 (Finale)
Bucaramanga - Millonarios 2-1 (Finale)
Pasto - Ind. Medellin 20:00
Jaguares de Cordoba - Dep. Cali 22:10
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Puntarenas FC - Cartagines 0-2 (Finale)
Herediano - Saprissa 2-0 (Finale)
Zeledon - Alajuelense 22:00
FRANCIA: LIGUE 1
Strasburgo - Metz 15:00
Nantes - Paris FC 17:15
Rennes - Le Havre 17:15
Lione - Brest 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum - Darmstadt 2-1 (*)
Kaiserslautern - Hannover 0-0 (*)
Kiel - Paderborn 1-0 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Stoccarda - Union Berlino 15:30
Augusta - Friburgo 17:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Montego Bay - Portmore 21:00
Mount Pleasant - Harbour View Posticipata
Racing United - Dunbeholden 21:00
Spanish Town Police - Chapelton 21:00
Treasure Beach - Cavalier Posticipata
GRECIA: SUPER LEAGUE
AEL Larissa - Aris 16:00
PAOK - OFI Crete 18:00
AEK - Panathinaikos 20:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Wolves - Newcastle 15:00
Aston Villa - Everton 17:30
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Aluminium Arak - Gol Gohar 1-2 (Finale)
Fajr Sepasi - Persepolis 2-1 (Finale)
Shams Azar Qazvin - Esteghlal Khuzestan 0-0 (Finale)
Esteghlal F.C. - Tractor 0-0 (*)
ISRAELE: LIGAT HA'AL
M. Haifa - M. Tel Aviv 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lecce U20 - Bologna U20 1-0 (Finale)
Cagliari U20 - Roma U20 0-2 (Intervallo)
ITALIA: SERIE A
Parma - Genoa 0-0 (*)
Bologna - Fiorentina 15:00
Torino - Roma 18:00
Milan - Lecce 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Roma D - Sassuolo D 1-1 (*)
Ternana D - Lazio D 15:00
Inter D - Juventus D 15:30
ITALIA: SERIE B
Pescara - Modena 15:00
Palermo - Spezia 17:15
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Arzignano - L.R. Vicenza 14:30
Pro Vercelli - Brescia 14:30
Inter U23 - Virtus Verona 17:30
Renate - AlbinoLeffe 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Forlì - Sambenedettese 0-2 (*)
Perugia - Gubbio 14:30
Bra - Ravenna 17:30
Pontedera - Pineto 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Atalanta U23 - Salernitana 0-1 (*)
Potenza - Casertana 14:30
Siracusa - Audace Cerignola 14:30
Trapani - Sorrento 14:30
Picerno - Latina 17:30
Foggia - Giugliano 20:30
Monopoli - Catania 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
AS Biellese - Cairese 14:30
Asti - Lavagnese 14:30
Celle Varazze - Gozzano 14:30
Derthona FbC - Vado 14:30
NovaRomentin - Chisola 14:30
Imperia - Club Milano 15:00
Saluzzo - Ligorna 15:00
Sanremese - Valenzana 15:00
Varese FC - Sestri Levante 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Castellanzese - Folgore Caratese 14:30
Leon - Breno 14:30
Pavia - Oltrepo 14:30
USD Casatese - Caldiero Terme 14:30
Varesina - Sondrio 14:30
Villa Valle - Brusaporto 14:30
Vogherese - Real Calepina 14:30
Chievo - Milan U23 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Portogruaro 14:30
Brian Lignano - Cjarlins Muzane 14:30
Conegliano - Mestre 14:30
FC Obermais - Vigasio 14:30
Legnago Salus - Campodarsego 14:30
Luparense - Bassano 14:30
Treviso - Adriese 14:30
Union Clodiense - Calvi Noale 14:30
San Luigi - Este 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Cittadella Vis Modena - Lentigione 14:30
Crema - Sant'Angelo 14:30
Desenzano - Tuttocuoio 14:30
Pro Sesto - Trevigliese 14:30
Rovato Vertovese - Correggese 14:30
Tropical Coriano - SCD Progresso 14:30
Imolese - Piacenza 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Foligno 14:30
Cannara - Terranuova Traiana 14:30
Follonica Gavorrano - Vivi Altotevere 14:30
Montevarchi - Grosseto 14:30
Orvietana - San Donato 14:30
Poggibonsi - Siena 14:30
Scandicci - Prato 14:30
Tau - Ghiviborgo 14:30
Trestina - Seravezza Pozzi 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Atletico Ascoli 14:30
Fossombrone - Maceratese 14:30
L'Aquila - Castelfidardo 14:30
Notaresco Calcio - Unipomezia 14:30
Ostiamare - San Marino Calcio 14:30
Sammaurese - Chieti 14:30
Sora - Vigor Senigallia 14:30
Teramo - Giulianova 14:30
Termoli - Recanatese 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Ischia - Sarrabus Ogliastra 0-3 (Finale)
Albalonga - Nocerina 14:30
Flaminia - Valmontone 14:30
Latte Dolce - Atl. Lodigiani 14:30
Monastir - Real Monterotondo 14:30
Olbia - Palmese 1914 14:30
Scafatese - Cassino 14:30
Trastevere Calcio - Budoni 14:30
Anzio Calcio 1924 - Montespaccato 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - SS Nola 1925 14:30
Gravina - A.C Nardò 14:30
Real Normanna - Acerrana 14:30
Barletta - Sarnese 15:00
Citta di Fasano - Heraclea 15:00
Ferrandina - Francavilla 15:00
Manfredonia - Pompei 15:00
Martina Calcio - Virtus Francavilla 15:30
Paganese - Fidelis Andria 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
AS Acireale - Igea Virtus 14:30
Enna - Vigor Lamezia 14:30
Milazzo - Castrumfavara 14:30
Nissa - Gelbison 14:30
Paternò - Savoia 14:30
Reggina - Vibonese 14:30
Gela - ACR Messina 15:00
Sambiase - USD Ragusa 15:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Tlaxcala - Cancun 1-0 (Finale)
Irapuato - Leones Negros 4-1 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Necaxa - Atlas 0-1 (Finale)
Guadalajara - Queretaro 2-1 (Finale)
Tigres - Toluca 0-0 (Finale)
Cruz Azul - Puebla 1-0 (Finale)
Tijuana - Atl. San Luis 1-1 (Finale)
U.N.A.M. - Leon 19:00
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Canada - Guatemala 1-0 (Finale)
Bolivia - Panama 22:00
Grenada - Giamaica 22:00
MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS - PLAY OFF
Team Brazil [Vincitore] - Team Chile 6-2 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Real Madriz - Esteli 0-3 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Kano - Abia Warriors 15:30
Bayelsa United - Shooting Stars 16:00
Bendel - El Kanemi 16:00
El Kanemi - Ikorodu City Posticipata
Enyimba - Barau 16:00
Ikorodu City - Kwara 16:00
Kwara - Rivers United Posticipata
Nasarawa - Niger 16:00
Niger - Enyimba Posticipata
Plateau - Wikki Tourist 16:00
Rivers United - Remo Stars 16:00
Wikki Tourist - Kano Posticipata
Warri Wolves - Katsina Utd 16:00
OLANDA: EREDIVISIE
Heerenveen - Groningen 0-2 (*)
FC Volendam - Utrecht 14:30
Heracles - Twente 14:30
Feyenoord - Sparta Rotterdam 16:45
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Santa Clara - Famalicao 16:30
Tondela - Braga 19:00
Guimaraes - FC Porto 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Csikszereda M. Ciuc - Botosani 14:30
CFR Cluj - Otelul 16:45
Din. Bucuresti - U. Cluj 19:30
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Juvenes/Dogana - San Giovanni 15:00
La Fiorita - Virtus 15:00
Tre Fiori - Cosmos 15:00
SCOZIA: COPPA DI SCOZIA
Aberdeen - Raith 15:30
Auchinleck Talbot - Celtic 18:30
Stranraer - Queen's Park 20:45
SPAGNA: LALIGA
Getafe - Valencia 14:00
Atl. Madrid - Alaves 16:15
Celta Vigo - Vallecano 18:30
Real Sociedad - Barcellona 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Mirandes - Andorra 0-0 (*)
Racing Santander - Las Palmas 16:15
Albacete - Cadice 18:30
Burgos CF - Huesca 18:30
Cordoba - Malaga 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Servette - Zurigo 0-0 (*)
Basilea - Sion 16:30
Grasshoppers - Thun 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Kasimpasa - Antalyaspor 0-0 (*)
Genclerbirligi - Samsunspor 15:00
Kocaelispor - Trabzonspor 15:00
Alanyaspor - Fenerbahce 18:00
URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF
Nacional [Qualificato] - Cerro Largo 2-1 (Dopo Rigori)
Boston River - Albion 23:00