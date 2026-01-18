In campo Senegal e Marocco per la finale, trasferta per la Roma, spicca Bologna-Fiorentina, il Milan ospita il Lecce. Successo del Wellington Phoenix in A-League

Il calcio australiano in apertura di questa domenica 18 gennaio. Partiamo dunque dall’A-League con il pareggio per 1-1 tra Central Coast Mariners in virtù delle reti nella ripresa di Vickeery al 22′ e James Ngor al 32′. Successo esterno del Wellington Phoenix su Sydney per 2-0: al 29′ di gioco Armiento sblocca il punteggio, prima dell’intervallo rosso diretto per Youlley e raddoppio di Hughes al 18′ della ripresa.

In Colomgia poker interno dell’Atletico Nacional sul Chico mentre il Bucaramanga piega il Millonarios 2-1 mentre in Costa Rica due finali per 2-0 ovvero del Cartegines sul Puntaneras e dell’Herediano sul Saprissa. Nella Liga MX vince l’Atlas con il Necaxa 1-0 in trasferta. Successo a domicilio del Guadalajara sul Queretaro 2-1 e del Cruz Azul sul Puebla per 1-0; due pareggi ovvero tra Tigres e Toluca senza reti e l’1-1 tra Tijuana e Atletico San Luis. Tra le amichevoli tra nazionali successo di misura del Canada sul Guatemala con rete di Russell-Rowe al 21′.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Per la Serie A già in campo Parma e Genoa per il lunch match mentre alle ore 18 troviamo Bologna-Fiorentina, alle ore 18 c’è Torino-Roma e alle 20:45 Milan-Lecce. In Serie B ci sono due posticipi e ricco programma in Lega Pro e Serie D. Si gioca in Europa dove segnaliamo alle 21 Real Sociedad-Barcellona mentre per la Coppa d’Africa alle ore 20 si gioca la finale 1° e 2° posto tra Senegal e Marocco.

AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP - PLAY OFF

Senegal - Marocco 20:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Egnatia - AF Elbasani 17:00

Flamurtari - Bylis 17:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Hazem - Al Qadsiah 16:15

Al Riyadh - Al-Taawon 18:30

Neom SC - Al-Hilal 18:30



ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Ind. Rivadavia - CA Estudiantes 23:00



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Central Coast Mariners - Macarthur FC 1-1 (Finale)

Sydney FC - Wellington Phoenix 0-2 (Finale)



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Gent - Anderlecht 0-1 (*)

Dender - Anversa 16:00

Charleroi - St. Liege 18:30

St. Truiden - Leuven 19:15



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Atl. Nacional - Chico 4-0 (Finale)

Bucaramanga - Millonarios 2-1 (Finale)

Pasto - Ind. Medellin 20:00

Jaguares de Cordoba - Dep. Cali 22:10



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Puntarenas FC - Cartagines 0-2 (Finale)

Herediano - Saprissa 2-0 (Finale)

Zeledon - Alajuelense 22:00



FRANCIA: LIGUE 1

Strasburgo - Metz 15:00

Nantes - Paris FC 17:15

Rennes - Le Havre 17:15

Lione - Brest 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum - Darmstadt 2-1 (*)

Kaiserslautern - Hannover 0-0 (*)

Kiel - Paderborn 1-0 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Stoccarda - Union Berlino 15:30

Augusta - Friburgo 17:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Montego Bay - Portmore 21:00

Mount Pleasant - Harbour View Posticipata

Racing United - Dunbeholden 21:00

Spanish Town Police - Chapelton 21:00

Treasure Beach - Cavalier Posticipata



GRECIA: SUPER LEAGUE

AEL Larissa - Aris 16:00

PAOK - OFI Crete 18:00

AEK - Panathinaikos 20:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Wolves - Newcastle 15:00

Aston Villa - Everton 17:30



IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak - Gol Gohar 1-2 (Finale)

Fajr Sepasi - Persepolis 2-1 (Finale)

Shams Azar Qazvin - Esteghlal Khuzestan 0-0 (Finale)

Esteghlal F.C. - Tractor 0-0 (*)



ISRAELE: LIGAT HA'AL

M. Haifa - M. Tel Aviv 19:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lecce U20 - Bologna U20 1-0 (Finale)

Cagliari U20 - Roma U20 0-2 (Intervallo)



ITALIA: SERIE A

Parma - Genoa 0-0 (*)

Bologna - Fiorentina 15:00

Torino - Roma 18:00

Milan - Lecce 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Roma D - Sassuolo D 1-1 (*)

Ternana D - Lazio D 15:00

Inter D - Juventus D 15:30



ITALIA: SERIE B

Pescara - Modena 15:00

Palermo - Spezia 17:15



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Arzignano - L.R. Vicenza 14:30

Pro Vercelli - Brescia 14:30

Inter U23 - Virtus Verona 17:30

Renate - AlbinoLeffe 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Forlì - Sambenedettese 0-2 (*)

Perugia - Gubbio 14:30

Bra - Ravenna 17:30

Pontedera - Pineto 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Atalanta U23 - Salernitana 0-1 (*)

Potenza - Casertana 14:30

Siracusa - Audace Cerignola 14:30

Trapani - Sorrento 14:30

Picerno - Latina 17:30

Foggia - Giugliano 20:30

Monopoli - Catania 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

AS Biellese - Cairese 14:30

Asti - Lavagnese 14:30

Celle Varazze - Gozzano 14:30

Derthona FbC - Vado 14:30

NovaRomentin - Chisola 14:30

Imperia - Club Milano 15:00

Saluzzo - Ligorna 15:00

Sanremese - Valenzana 15:00

Varese FC - Sestri Levante 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Castellanzese - Folgore Caratese 14:30

Leon - Breno 14:30

Pavia - Oltrepo 14:30

USD Casatese - Caldiero Terme 14:30

Varesina - Sondrio 14:30

Villa Valle - Brusaporto 14:30

Vogherese - Real Calepina 14:30

Chievo - Milan U23 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Portogruaro 14:30

Brian Lignano - Cjarlins Muzane 14:30

Conegliano - Mestre 14:30

FC Obermais - Vigasio 14:30

Legnago Salus - Campodarsego 14:30

Luparense - Bassano 14:30

Treviso - Adriese 14:30

Union Clodiense - Calvi Noale 14:30

San Luigi - Este 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Lentigione 14:30

Crema - Sant'Angelo 14:30

Desenzano - Tuttocuoio 14:30

Pro Sesto - Trevigliese 14:30

Rovato Vertovese - Correggese 14:30

Tropical Coriano - SCD Progresso 14:30

Imolese - Piacenza 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Camaiore - Foligno 14:30

Cannara - Terranuova Traiana 14:30

Follonica Gavorrano - Vivi Altotevere 14:30

Montevarchi - Grosseto 14:30

Orvietana - San Donato 14:30

Poggibonsi - Siena 14:30

Scandicci - Prato 14:30

Tau - Ghiviborgo 14:30

Trestina - Seravezza Pozzi 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Atletico Ascoli 14:30

Fossombrone - Maceratese 14:30

L'Aquila - Castelfidardo 14:30

Notaresco Calcio - Unipomezia 14:30

Ostiamare - San Marino Calcio 14:30

Sammaurese - Chieti 14:30

Sora - Vigor Senigallia 14:30

Teramo - Giulianova 14:30

Termoli - Recanatese 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Ischia - Sarrabus Ogliastra 0-3 (Finale)

Albalonga - Nocerina 14:30

Flaminia - Valmontone 14:30

Latte Dolce - Atl. Lodigiani 14:30

Monastir - Real Monterotondo 14:30

Olbia - Palmese 1914 14:30

Scafatese - Cassino 14:30

Trastevere Calcio - Budoni 14:30

Anzio Calcio 1924 - Montespaccato 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Afragolese - SS Nola 1925 14:30

Gravina - A.C Nardò 14:30

Real Normanna - Acerrana 14:30

Barletta - Sarnese 15:00

Citta di Fasano - Heraclea 15:00

Ferrandina - Francavilla 15:00

Manfredonia - Pompei 15:00

Martina Calcio - Virtus Francavilla 15:30

Paganese - Fidelis Andria 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Igea Virtus 14:30

Enna - Vigor Lamezia 14:30

Milazzo - Castrumfavara 14:30

Nissa - Gelbison 14:30

Paternò - Savoia 14:30

Reggina - Vibonese 14:30

Gela - ACR Messina 15:00

Sambiase - USD Ragusa 15:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tlaxcala - Cancun 1-0 (Finale)

Irapuato - Leones Negros 4-1 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Necaxa - Atlas 0-1 (Finale)

Guadalajara - Queretaro 2-1 (Finale)

Tigres - Toluca 0-0 (Finale)

Cruz Azul - Puebla 1-0 (Finale)

Tijuana - Atl. San Luis 1-1 (Finale)

U.N.A.M. - Leon 19:00



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Canada - Guatemala 1-0 (Finale)

Bolivia - Panama 22:00

Grenada - Giamaica 22:00



MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS - PLAY OFF

Team Brazil [Vincitore] - Team Chile 6-2 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Real Madriz - Esteli 0-3 (Finale)



NIGERIA: NPFL

Kano - Abia Warriors 15:30

Bayelsa United - Shooting Stars 16:00

Bendel - El Kanemi 16:00

El Kanemi - Ikorodu City Posticipata

Enyimba - Barau 16:00

Ikorodu City - Kwara 16:00

Kwara - Rivers United Posticipata

Nasarawa - Niger 16:00

Niger - Enyimba Posticipata

Plateau - Wikki Tourist 16:00

Rivers United - Remo Stars 16:00

Wikki Tourist - Kano Posticipata

Warri Wolves - Katsina Utd 16:00



OLANDA: EREDIVISIE

Heerenveen - Groningen 0-2 (*)

FC Volendam - Utrecht 14:30

Heracles - Twente 14:30

Feyenoord - Sparta Rotterdam 16:45



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Famalicao 16:30

Tondela - Braga 19:00

Guimaraes - FC Porto 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Csikszereda M. Ciuc - Botosani 14:30

CFR Cluj - Otelul 16:45

Din. Bucuresti - U. Cluj 19:30



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Juvenes/Dogana - San Giovanni 15:00

La Fiorita - Virtus 15:00

Tre Fiori - Cosmos 15:00



SCOZIA: COPPA DI SCOZIA

Aberdeen - Raith 15:30

Auchinleck Talbot - Celtic 18:30

Stranraer - Queen's Park 20:45



SPAGNA: LALIGA

Getafe - Valencia 14:00

Atl. Madrid - Alaves 16:15

Celta Vigo - Vallecano 18:30

Real Sociedad - Barcellona 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Mirandes - Andorra 0-0 (*)

Racing Santander - Las Palmas 16:15

Albacete - Cadice 18:30

Burgos CF - Huesca 18:30

Cordoba - Malaga 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette - Zurigo 0-0 (*)

Basilea - Sion 16:30

Grasshoppers - Thun 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Kasimpasa - Antalyaspor 0-0 (*)

Genclerbirligi - Samsunspor 15:00

Kocaelispor - Trabzonspor 15:00

Alanyaspor - Fenerbahce 18:00



URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF

Nacional [Qualificato] - Cerro Largo 2-1 (Dopo Rigori)

Boston River - Albion 23:00

