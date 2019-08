In campo il Manchester per il posticipo di giornata. Spazio anche ai campionati minori in Europa. Nella notte calcio brasiliano e argentino

Serata di posticipo in Premier League in questo lunedì 19 agosto. In campo Wolverhampton e Manchester United con quest’ultimi partiti a valanga con il 4-0 imposto al Chelsea nel match d’esordio. Il quadro si completerà con gare di altri campionati europei. Nella notte invece i primi risultati con il Boca Juniors che supera 2-0 l’Aldosivi. Gara di Superliga argentina decisa da una rete per tempo con Tevez e Salvio. Nella Serie A brasiliana 1-0 della Chapecoense-SC sull’Avai, decisivo un rigore di Everaldo trasformato nella ripresa. In Colombia successi tutti casalinghi per Junior (1-0 sul Santa Fe), Atletico Nacional (3-1 sull’U. Magdalena) e Deportivo Cali (1-0 sull’Ind. Medellin). In Ecuador 3-1 esterno dell’Ind. del Valle sull’Emelec mentre in Paraguay la Libertad batte 2-1 il River Plate. Nella MLS in USA 2-0 esterno dell’Atlanta United sul Portland Timbers. Andiamo a vedere tutti i principali risultati aggiornati di oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

