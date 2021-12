Serie A in primo piano con 5 incontri, si gioca anche in Premier League, Liga e Bundesliga. Il River Plate conquista il Trofeo de Campeones 2021

Copertina della giornata va al River Plate che ha conquista il primo Trofeo de Campeones 2021 battendo 4-0 il Colon De Santa Fe. La gara, giocata questa notte ha visto il River sbloccarla al 41′ con Alvarez su assist di Simon quindi lo stesso giocatore trova il raddoppio al 13′ della ripresa. Nel finale arrivano anche le reti di Rollheiser e Carrascal mentre in pieno recupero rosso diretto a Delgado. Protagonista assoluto del match è stato Julian Alvarez autore della doppietta che ha spalancato la strada del successo. Vince invece la Coppa dell’Imperatore l’Urawa che ha sconfitto in finale l’Oita 2-1: dopo 6 minuti il vantaggio di Esaka quindi al 90esimo Sousa Pereira trova il pari ma in pieno recupero Makino realizza la rete decisiva. In Nicaragua il Diriangen conquista la Liga Primera grazie all’1-0 dell’andata mentre nel ritorno squadre ferme sullo 0-0. In A-League registriamo due successi casalinghi per 2-1 ovvero quello del Macarthur sul Newcastle Jets e del Sydney sul Wellington Phoenix. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale di questa giornata vogliamo ricordare che in Italia sono 5 gli incontri in programma per la Serie A a partire da Fiorentina – Sassuolo delle 12.30 mentre il gran finale questa sera con Milan – Napoli. Si giocano alcune partite anche in Serie B e soprattutto in C con Palermo – Bari in primo piano. Spazio anche ai Campionati Primavera e Coppa Italia femminile. Nel resto d’Europa Coppa di Francia e posticipi in Bundesliga, Premier League e Liga.

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia - Laci 13:45

Kukesi - Partizani 16:45

Tirana - Teuta 19:45



ARGENTINA TROFEO DE CAMPEONES

Colon - River Plate 0-4 (Finale)



ASIA AFF SUZUKI CUP

Malesia - Indonesia 13:30

Vietnam - Cambogia 13:30



AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC - Newcastle Jets 2-1 (Finale)

Sydney FC - Wellington Phoenix 2-1 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge - Anderlecht 13:30

Eupen - Charleroi 16:00

Genk - Antwerp 18:30

Leuven - St. Liege 21:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - SPAREGGIO

U. Sucre - Real Potosi 20:00



CINA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Changchun Yatai - Guangzhou FC 0-1 (Intervallo)

Shanghai Port - Shandong Taishan 0-1 (Intervallo)

Guangzhou City - Beijing Guoan 13:00

Shenzhen - Hebei 14:15



CROAZIA 1. HNL

Dragovoljac - Din. Zagabria 15:00

Hajduk Split - Osijek 17:30



FRANCIA COPPA DI FRANCE

Bergerac - Metz 13:45

Lyon - La Duchere - St. Etienne 13:45

Marsiglia - Cannet Rocheville 13:45

Red Star - Monaco 13:45

Stade Poitevin - Lens 13:45

Andrezieux - Montpellier 16:00

Linas-Montlhery - Angers 16:00

Reims Ste Anne - Reims 16:00

Wasquehal - Vannes 16:00

Bordeaux - Zouasia 18:20

Chauvigny - Chartres 18:20

Cholet - Nizza 18:20

Dinan Lehon - Brest 18:20

Montauban - La Roche 18:20

Feignies-Aulnoye - Paris SG 21:10



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover - Brema 13:30

Karlsruher - Rostock 13:30

Regensburg - Darmstadt 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo - Leverkusen 15:30

Colonia - Stoccarda 17:30



GIAPPONE COPPA DELL'IMPERATORE

Urawa - Oita 2-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Olympiakos - Lamia 14:00

Volos - Smyrnis Posticipata

Panathinaikos - Giannina 18:30

PAOK - Asteras T. 18:30



INDONESIA LIGA 1

Persipura - Persela 09:15

PSS Sleman - Persiraja Aceh 09:15

Persib - Persita 14:45

Bali United - Barito Putera 12:15



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton - Leicester Posticipata

Newcastle - Manchester City 15:00

Wolves - Chelsea 15:00

Tottenham - Liverpool 17:30



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Bari D - Juventus D 0-0 (*)

Lazio D - Fiorentina D 14:30

Ravenna D - Sampdoria D 14:30

San Marino Academy D - Inter D 14:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 - Roma U19 0-0 (Intervallo)

Spal U19 - Fiorentina U19 Posticipata

Genoa U19 - Atalanta U19 13:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Reggina U19 - Cesena U19 10:30SRF



ITALIA SERIE A

Fiorentina - Sassuolo 12:30

Spezia - Empoli 15:00

Sampdoria - Venezia 18:00

Torino - Verona 18:00

Milan - Napoli 20:45



ITALIA SERIE B

Alessandria - Parma 14:00

Brescia - Cittadella 14:00

Perugia - Ternana 16:15

Benevento - Monza Posticipata



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Grosseto - Olbia 14:30

Viterbese - Carrarese 14:30

Ancona-Matelica - Vis Pesaro 17:30

Cesena - Siena 17:30

Fermana - Entella 17:30

Gubbio - Montevarchi 17:30

Imolese - Pescara 17:30

Pistoiese - Lucchese 17:30

Pontedera - Modena 17:30

Reggiana - Teramo 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Catania 14:30

Avellino - Foggia 14:30

Catanzaro - Vibonese 14:30

Fidelis Andria - Monopoli 14:30

Latina - Monterosi Tuscia 14:30

Paganese - Turris 14:30

Palermo - Bari 14:30

Potenza - Campobasso 14:30

Taranto - Picerno 14:30

Virtus Francavilla - Juve Stabia 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Citta di Varese - Casale 14:30

Ligorna - Caronnese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Brusaporto 14:30

Caravaggio - Ponte San Pietro 14:30

Ciserano-Bergamo - Breno 14:30

Sona - Olginatese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

San Martino Speme - Adriese 14:30

Spinea - Ambrosiana 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Ghivizzano Borgo - Ath. Carpi 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Flaminia - Sangiovannese 14:30

Pianese - Tiferno Lerchi Posticipata

Poggibonsi - Pro Livorno 14:30

Unipomezia - Follonica Gavorrano 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Fiuggi 14:30

Castelfidardo - Recanatese 14:30

Castelnuovo Vomano - Porto D'Ascoli 14:30

Chieti - ASD Pineto Calcio 14:30

Matese - Alto Casertano 14:30

Sambenedettese - US Tolentino 14:30

Vastese - Trastevere Calcio 14:30

Vastogirardi - Nereto 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Lanusei Calcio - Cynthialbalonga 14:00

Aprilia - Nuova Florida Posticipata

Calcio Giugliano - R. Monterotondo 14:30

Gladiator - Muravera 14:30

Insieme Formia - Cassino 14:30

Vis Artena - Carbonia Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bitonto - Virtus Matino 14:30

Brindisi - Audace Cerignola Posticipata

Francavilla - Lavello 14:30

Nocerina - Mariglianese 14:30

Rotonda - Casertana 14:30

San Giorgio - Gravina 14:30

Sorrento - A.C Nardò 14:30

Molfetta Calcio - Bisceglie 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Paternò 14:30

Cittanovese - Real Aversa 14:30

Giarre - Biancavilla Posticipata

Rende - Portici 1906 14:30

Sancataldese - Gelbison Cilento 14:30

Santa Maria Cilento - San Luca 14:30

Trapani - Lamezia Terme 14:30

Troina - Licata 14:30

S. Agata - Cavese 15:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem - Youssoufia Berrechid 15:30

Khouribga - Maghreb Fez 18:15

Tanger - Safi 20:30



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

SJK Akatemia (Fin) - VIFK (Fin) 12:15



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA - VINCITORI

Esteli - Diriangen 0-0 (Finale)



OLANDA EREDIVISIE

Cambuur - Heerenveen 12:15

Feyenoord - Ajax 14:30

G.A. Eagles - Nijmegen 14:30

Waalwijk - PSV 16:45



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Benfica - Maritimo 18:00

Boavista - Moreirense 18:00

Vizela - FC Porto 20:00

Braga - Belenenses 22:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec - Ceske Budejovice 15:00

Sigma Olomouc - Zlin 15:00

Teplice - Mlada Boleslav 15:00

Ostrava - Slavia Praga 18:00



ROMANIA LIGA 1

Academica Clinceni - Chindia Targoviste 12:30

CFR Cluj - FC Arges 15:00

Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB 19:30



RUANDA PREMIER LEAGUE

Gicumbi - Musanze 14:00

Police - Etincelles 14:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Libertas - Pennarossa 15:00

Murata - Faetano 15:00

Tre Penne - Domagnano 15:00



SERBIA SUPER LIGA

Radnik - Mladost 13:00

FK Vozdovac - Metalac 15:00



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Zilina - Slovan Bratislava 17:00



SPAGNA LALIGA

Granada - Maiorca 14:00

Ath. Bilbao - Betis 16:15

Getafe - Osasuna 18:30

Real Madrid - Cadice 21:00



SPAGNA LALIGA2

Fuenlabrada - R. Oviedo 14:00

Ponferradina - Amorebieta 16:00

Saragozza - Tenerife 16:00

Cartagena - Mirandes 18:15

Huesca - Alcorcon 18:15

R. Sociedad B - Valladolid 18:15



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Royal AM - Kaizer 14:30

Maritzburg Utd - Chippa United 17:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano - Young Boys 14:15

Basilea - Grasshoppers 16:30

Sion - Lausanne 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Rizespor - Yeni Malatyaspor 0-0 (*)

Goztepe - Karagumruk 14:00

Kayserispor - Gaziantep 14:00

Fenerbahce - Besiktas 17:00