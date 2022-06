Si gioca Tenerife – Girona per il ritorno della finale playoff, in Liga Profesional successo del Sarminento Junin, due pareggi nella Serie A brasiliana. Prosegue l’Europeo U19

Domenica 19 giugno con il calcio in Sud America ad aprire. Nella Liga Profesional finisce 3-1 la sfida tra Sarmiento Junin e Patronato: al 27′ sblocca il punteggio Quinteros quindi prima dell’intervallo pari di Garcia Cordozo e rigore fallito da Herrera. Nella ripresa padroni di casa nuovamente avanti grazie all’autorete di Lozano all’8′ e nei minuti di recupero Toledo fissa il punteggio. Due invece i pareggi maturati nella Serie A brasiliana: il primo finisce senza reti tra Cuiaba e Ceara. Nel secondo fanno 2-2 Santos e Bragantino: nel primo tempo doppio vantaggio della squadra di casa grazie alla doppietta di Leo Baptistao al 17′ e 37′ quindi nel recupero prima dell’intervallo in gol Hyoran e al 26′ della ripresa Luan Candido completa la rimonta. Nella Coppa del Cile 2-2 tra D. Puerto Montt e Huachipato mentre 0-0 tra Colo Colo e Deportes Temuco. Tris tra le mura amiche del Monagas sul Deportivo Tachira in Venezuela: alla mezz’ora Cova fallisce un penalty quindi al 40′ prima rete di Ocanto. Il giocatore si ripete al 37′ della ripresa, cinque minuti dopo della rete di Navas. In Paraguay 2-2 tra Ameliano e Nacional Asuncion mentre in Perù vittoria per 2-0 del Cesar Vallejo sull’U. San Martin. Ricco programma nella MLS in USA dove fuori casa vincono sia l’Austin, 1-0 contro il Montreal che il Vancouver Whitecaps, 2-0 su Dallas. Altri successi sono del New York Red Bulls così come dell’Orlando City, Chicago Fire e Real Salt Lake. Nella Super League in Cina 2-1 del Wuhan Three Towns sullo Shanghai Port e 1-0 del Guangzhou sull’Hebei mentre nella K League 1 una rete di Cho Young-Wook ha deciso la sfida Suwon – Seoul e 3-1 del Jeonbuk in casa dell’Ulsan Hyundai. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per la giornata ricordiamo che in serata spazio al ritorno della finale playoff tra Tenerife e Girona per la promozione in Liga 1 quindi prosegue la fase a gironi dell’Europeo U19 e proseguono gli incontri in sud America come in Argentina e Brasile.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 GIUGNO 2022

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Sarmiento Junin - Patronato 3-1 (Finale)

Tigre - Banfield 18:00

Huracan - Atl. Tucuman 20:30

Lanus - Colon 20:30

Union Santa Fe - River Plate 23:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk - Soligorsk 1-2 (Finale)

Gomel - Dynamo Brest 0-0 (*)

Slavia Mozyr - FC Minsk 19:00



BRASILE SERIE A

Santos - Bragantino 2-2 (Finale)

Atletico-MG - Flamengo 21:00

Corinthians - Goias 21:00

Coritiba - Athletico-PR 21:00

Atletico GO - Juventude 23:00

Fortaleza - America MG 23:00

Internacional - Botafogo RJ 23:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

HFX Wanderers - Forge 20:00

Edmonton - Atl. Ottawa 23:00



CILE COPPA DEL CILE

Colo Colo - Deportes Temuco 0-0 (Finale)

D. Puerto Montt - Huachipato 2-2 (Finale)

Limache - Antofagasta 18:00

Cobreloa - Palestino 18:30

Melipilla - Coquimbo 18:30

General Velasquez - U. De Chile 21:30



CINA SUPER LEAGUE

Wuhan Three Towns - Shanghai Port 2-1 (Finale)

Guangzhou FC - Hebei 1-0 (Finale)



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA - PLAY OFFS

Cartagines - Herediano 19:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly - Zamalek 20:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Tammeka - Legion 1-4 (Finale)

Flora - Kalju 1-0 (*)



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha - Defence Force 0-0 (Finale)

Dire Dawa - Arba Menche 0-3 (Finale)

Sidama Bunna - Jimma Aba Jifar 2-1 (Finale)



EUROPA EUROPEI U19

Serbia U19 - Israele U19 17:30

Inghilterra U19 - Austria U19 20:00



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - Argir 1-2 (*)

B36 Torshavn - Klaksvik 0-1 (*)

Skala Itrottarfelag - Toftir 1-1 (*)

Runavik - HB Torshavn 18:00

Streymur - Vikingur 20:00



LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris - Jonava 4-0 (Finale)

FK Panevezys - Zalgiris 0-1 (*)



MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir - Maghreb Fez 18:00

Safi - FAR Rabat 18:00

Difaa El Jadidi - Mouloudia Oujda 20:15

Wydad - Jeunesse Sportive Soualem 20:15

Chabab Mohammedia - Raja Casablanca 22:30

FUS Rabat - Berkane 22:30



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Irlanda D - Filippine D 0-0 (*)



NORVEGIA ELITESERIEN

Jerv - Ham-Kam 18:00

Lilleström - Rosenborg 18:00

Odd - Molde 18:00

Tromsø - Haugesund 18:00

Viking - Sandefjord 18:00

Aalesund - Vålerenga 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Ameliano - Nacional Asuncion 2-2 (Finale)

Olimpia Asuncion - Resistencia 22:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cesar Vallejo - U. San Martin 2-0 (Finale)

Sport Boys - Melgar 18:00

Grau - Sporting Cristal 20:00

Alianza Atl. - Carlos Mannucci 20:10

ADT Tarma - Cajamarca 22:00

Binacional - A. Lima 22:20



SPAGNA LALIGA2 - PLAY OFF PROMOZIONE

Tenerife - Girona 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan Hyundai - Jeonbuk 1-3 (Finale)

Suwon - Seoul 0-1 (Finale)



TAIWAN PREMIER LEAGUE

Ming Chuan University - AC Taipei 1-2 (Finale)



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ben Guerdane - CS Sfaxien 18:00

Esperance Tunis - Club Africain 18:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO

Montevideo City - Rentistas 3-1 (Finale)

Maldonado - Penarol 22:30



USA MLS

New York Red Bulls - Toronto FC 2-0 (Finale)

CF Montreal - Austin FC 0-1 (Finale)

Columbus Crew - Charlotte 1-1 (Finale)

Orlando City - Houston Dynamo 2-1 (Finale)

Philadelphia Union - Cincinnati 1-1 (Finale)

Chicago Fire - DC United 1-0 (Finale)

FC Dallas - Vancouver Whitecaps 0-2 (Finale)

Real Salt Lake - San Jose Earthquakes 2-0 (Finale)

Atlanta Utd - Inter Miami 21:00

New England Revolution - Minnesota 23:00

New York City - Colorado Rapids 23:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Monagas - Dep. Tachira 3-0 (Finale)

Metropolitanos - Puerto Cabello 23:00