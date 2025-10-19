Nel pomeriggio Atalanta-Lazio, in serata Milan-Fiorentina, in Premier League spicca Liverpool-Manchester United. Successo del River Plate in Argentina
Il programma di questa domenica 19 ottobre si è aperto con il calcio sudamericano. In Argentina per il Torneo Betano successo esterno per 2-0 del River Plate sul Talleres Cordoba: vantaggio ospite al 37′ di gioco con Montiel e raddoppio al 23′ della ripresa con Meza. Nella Serie A Betano in Brasile una rete di Christian al 21′ di gioco ha deciso Cruzeiro-Fortaleza. In Colombia vittoria di Junior sul Pereira 3-2 mentre l’America de Calì supera 2-0 il Deportivo Calì. In Costa Rica pareggio per 1-1 tra Puntaneras e Cartagines e 3-1 esterno del San Carlos sullo Zeledon.
In Ecuador poker esterno del Macara sul Delfin e in Paraguay 2-1 a domicilio del Guarani sul Recoleta. Stesso punteggio ma a campi invertiti tra Cusco e Cienciano in Perù e in Venezuela senza reti tra Caracas e Carabobo. Nella MLS in USA colpo esterno per Inter Miami, Seattle Sounders, San Diego e Dallas. Nella Liga MX vittoria casalinga per Santos Laguna (2-0 su Leon), Toluca (4-0 sul Queretaro), Guadalajara (2-0 sul Mazatlan) e Cruz Azul (2-1 sul Club America) mentre due pareggi ovvero tra Juarez e Pachuca per 2-2 e tra Monterrey e U.N.A.M. per 1-1. Nella J1 League 1-1 tra Shonan e Kyoto mentre nella Super League cinese 0-0 tra Dalian Yinhbo e Wuhan Three Towns. Nella A-League vittoria interna del Central Coast Mariners sul Newcastle Jets 3-2: ospiti avanti dopo 14 minuti con Badolado ma al 28′ e 30′ McCalmont su rigore e Di Pizio ribaltano il punteggio. Nella ripresa Rose al 35′ porta a un nuovo pareggio ma nel recupero Adams fallisce il rigore del successo e un minuto dopo Duarte punisce.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Appena concluso sullo 0-0 il match tra Atalanta e Milan di Primavera 1. In Serie A già in campo Como e Juventus quindi alle ore 15 troviamo Genoa-Parma e due big match ovvero alle ore 18 con Atalanta-Lazio e alle 20:45 Milan-Fiorentina. Si giocano i posticipi di Serie B e si gioca in Lega Pro e D. In Europa spicca in Premier League Liverpool-Manchester United delle 17:30 e nella Liga alle ore 21 c’è Getafe-Real Madrid.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 OTTOBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE
Colombe (Cmr) – MC Alger (Alg) 1-1 (Finale)
Nsingizini Hotspurs (Esw) – Simba (Tan) 0-3 (Finale)
St Eloi Lupopo (Drc) – Orlando (Rsa) 3-0 (Finale)
Remo Stars (Nga) – Mamelodi (Rsa) 1-5 (Finale)
Horoya (Gui) – FAR Rabat (Mar) 1-1 (Finale)
Vipers (Uga) – Power Dynamos (Zam) 1-2 (Finale)
Nouadhibou (Mrt) – Stade Malien (Mli) 1-1 (Finale)
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
AF Elbasani – Vora 1-2 (Finale)
Flamurtari – Partizani 0-1 (Finale)
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Khaleej – Al Riyadh 4-1 (Finale)
Al-Taawon – Damac2 6-1 (Finale)
Neom SC – Al Qadisiya 1-3 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA
Talleres Cordoba – River Plate 0-2 (Finale)
Estudiantes – Gimnasia L.P. 2-0 (Finale)
Sarmiento Junin – Velez Sarsfield 0-2 (Finale)
Rosario – Platense 1-0 (Finale)
San Martin S.J. – Independiente 1-0 (Finale)
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
FC Gandzasar – Ararat-Armenia 0-1 (Finale)
BKMA – Ararat 4-0 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Central Coast Mariners – Newcastle Jets 3-2 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
BW Linz – Sturm Graz 3-4 (Finale)
Salzburg – Altach 2-2 (Finale)
SK Rapid – LASK 0-2 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Cercle Brugge – Genk 2-2 (Finale)
Dender – KV Mechelen 1-3 (Finale)
St. Truiden – Anderlecht 2-2 (Finale)
Waregem – Gent 4-1 (Finale)
St. Liege – Anversa 1-0 (Da finire)
BRASILE: SERIE A BETANO
Cruzeiro – Fortaleza 1-0 (Finale)
Flamengo – Palmeiras 3-2 (Finale)
Ceara – Botafogo RJ 0-2 (Finale)
Internacional – Sport Recife 2-0 (Finale)
Mirassol – Sao Paulo 3-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Istra 1961 – Hajduk Split 0-3 (Finale)
Gorica – Varazdin 1-3 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Nordsjaelland – Randers 1-0 (Finale)
Viborg – Odense 1-2 (Finale)
Brondby – Aarhus 3-3 (Finale)
Midtjylland – Vejle 5-1 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
ZED – Petrojet 2-1 (Finale)
Ceramica Cleopatra – El Gaish 2-0 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Lens – Paris FC 2-1 (Finale)
Lorient – Brest 3-3 (Finale)
Rennes – Auxerre 2-2 (Finale)
Tolosa – Metz 4-0 (Finale)
Nantes – Lilla 0-2 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Darmstadt – Magdeburg 0-0 (Finale)
Elversberg – Furth 6-0 (Finale)
Norimberga – Kiel 1-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo – Francoforte 2-2 (Finale)
St. Pauli – Hoffenheim 0-3 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Asteras T. – Kifisia 2-2 (Finale)
Volos – Panserraikos 2-1 (Finale)
Aris – Panathinaikos 1-1 (Finale)
AEK – PAOK 0-2 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Tottenham – Aston Villa 1-2 (Finale)
Liverpool – Manchester Utd 1-2 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
H. Tel Aviv – M. Tel Aviv Posticipata
ITALIA: PRIMAVERA 1
Atalanta U20 – Milan U20 0-0 (Finale)
Lecce U20 – Sassuolo U20 0-0 (Finale)
Roma U20 – Cagliari U20 3-0 (Finale)
Cesena U20 – Lazio U20 3-1 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Bari U19 – Pisa U19 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Como – Juventus 2-0 (Finale)
Cagliari – Bologna 0-2 (Finale)
Genoa – Parma 0-0 (Finale)
Atalanta – Lazio 0-0 (Finale)
Milan – Fiorentina 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Napoli D – Roma D 1-3 (Finale)
Lazio D – Juventus D 0-1 (Finale)
Inter D – Parma D 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Palermo – Modena 1-1 (Finale)
Empoli – Venezia 1-1 (Finale)
Catanzaro – Padova 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
L.R. Vicenza – AlbinoLeffe 3-1 (Finale)
Lumezzane – Trento 1-1 (Finale)
Pro Vercelli – Giana Erminio 0-0 (Finale)
Virtus Verona – Pro Patria 0-1 (Finale)
Lecco – Brescia 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Campobasso – Ternana 0-1 (Finale)
Ravenna – Arezzo 0-3 (Finale)
Rimini – Juventus U23 0-2 (Finale)
Pineto – Perugia 3-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Casertana – Siracusa 1-0 (Finale)
Atalanta U23 – Trapani 2-0 (Finale)
Benevento – Potenza 2-0 (Finale)
Catania – Salernitana 2-0 (Finale)
Audace Cerignola – Cavese 1-3 (Finale)
Altamura – Picerno 3-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE A
Asti – AS Biellese 1-2 (Finale)
Celle Varazze – Chisola 0-1 (Finale)
Club Milano – Ligorna 0-2 (Finale)
Derthona FbC – Lavagnese 1-1 (Finale)
Imperia – Gozzano 3-1 (Finale)
Saluzzo – Valenzana 0-1 (Finale)
Sanremese – Cairese 2-0 (Finale)
Sestri Levante – Vado 0-1 (Finale)
Varese FC – NovaRomentin 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Castellanzese – Brusaporto 0-1 (Finale)
Ciserano-Bergamo – Breno 1-2 (Finale)
Leon – Real Calepina 2-0 (Finale)
Milan U23 – Caldiero Terme 0-2 (Finale)
Pavia – Sondrio 1-1 (Finale)
Scanzorosciate – Varesina 2-2 (Finale)
USD Casatese – Folgore Caratese 1-1 (Finale)
Vogherese – Villa Valle 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Altavilla – Union Clodiense 0-1 (Finale)
Conegliano – Campodarsego 0-0 (Finale)
Este – Adriese 2-1 (Finale)
FC Obermais – Brian Lignano 1-1 (Finale)
Luparense – Cjarlins Muzane 1-1 (Finale)
San Luigi – Calvi Noale 1-0 (Finale)
Treviso – Legnago Salus 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Cittadella Vis Modena – Trevigliese 3-1 (Finale)
Desenzano – Sant’Angelo 5-1 (Finale)
Imolese – Lentigione 0-1 (Finale)
Pistoiese – Correggese 1-1 (Finale)
Pro Palazzolo – Piacenza 2-0 (Finale)
Sangiuliano City – Tuttocuoio 2-2 (Finale)
Sasso Marconi – Crema 0-1 (Finale)
Tropical Coriano – Pro Sesto 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE E
Camaiore – Montevarchi 2-3 (Finale)
Cannara – Trestina 1-1 (Finale)
Follonica Gavorrano – Ghiviborgo 0-2 (Finale)
Orvietana – Grosseto 0-1 (Finale)
Poggibonsi – San Donato 0-1 (Finale)
Scandicci – Foligno 0-2 (Finale)
Tau – Seravezza Pozzi 2-2 (Finale)
Terranuova Traiana – Prato 2-1 (Finale)
Vivi Altotevere – Siena 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE F
Ancona – Unipomezia 2-0 (Finale)
Atletico Ascoli – Recanatese 2-0 (Finale)
L’Aquila – Giulianova 1-0 (Finale)
Notaresco Calcio – Maceratese 2-1 (Finale)
Ostiamare – Fossombrone 3-1 (Finale)
Sammaurese – Vigor Senigallia 1-2 (Finale)
San Marino Calcio – Castelfidardo 1-0 (Finale)
Teramo – Sora 2-2 (Finale)
Termoli – Chieti 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Ischia – Latte Dolce 2-0 (Finale)
Palmese 1914 – Budoni 0-0 (Finale)
Albalonga – Cassino 2-0 (Finale)
Anzio Calcio 1924 – Real Monterotondo 1-0 (Finale)
Monastir – Atl. Lodigiani 0-0 (Finale)
Nocerina – Montespaccato 1-1 (Finale)
Olbia – Flaminia 3-1 (Finale)
Scafatese – Valmontone 4-1 (Finale)
Trastevere Calcio – Sarrabus Ogliastra 2-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Afragolese – Barletta 3-2 (Finale)
Ferrandina – Manfredonia 1-2 (Finale)
Martina Calcio – Pompei 2-0 (Finale)
Paganese – Sarnese 2-1 (Finale)
Real Normanna – Francavilla 0-0 (Finale)
SS Nola 1925 – Acerrana 4-0 (Finale)
Gravina – Virtus Francavilla 0-0 (Finale)
Heraclea – A.C Nardò 2-0 (Finale)
Citta di Fasano – Fidelis Andria 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Castrumfavara – USD Ragusa 2-0 (Finale)
Gelbison – Vibonese 0-2 (Finale)
Milazzo – AS Acireale 2-3 (Finale)
Nissa – Savoia 1-0 (Finale)
Paternò – Igea Virtus 0-2 (Finale)
Reggina – Vigor Lamezia 0-1 (Finale)
Sambiase – ACR Messina 1-1 (Finale)
Enna – Sancataldese 1-0 (Finale)
Gela – Athletic Palermo 0-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Telstar – Heerenveen 2-3 (Finale)
Excelsior – Sittard 1-0 (Finale)
Groningen – Sparta Rotterdam 0-2 (Finale)
Heracles – Feyenoord 0-7 (Finale)
POLONIA: EKSTRAKLASA
Piast – Lechia 1-2 (Finale)
Lech – Pogon Szczecin 2-2 (Finale)
Zaglebie – Legia 3-1 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Ostrava – Hradec Kralove 0-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Elche – Ath. Bilbao 0-0 (Finale)
Celta Vigo – Real Sociedad 1-1 (Finale)
Levante – Vallecano 0-3 (Finale)
Getafe2 – Real Madrid 0-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Leganes – Malaga 2-0 (Finale)
Castellon2 – Albacete 0-1 (Finale)
Valladolid – Gijon 2-3 (Finale)
Cordoba – Almeria 1-1 (Finale)
Racing Santander – La Coruna 2-1 (Finale)
Las Palmas – Eibar 3-1 (Finale)
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Marumo Gallants – Chippa United 2-1 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN
GAIS – Djurgarden 3-2 (Finale)
Hammarby – AIK Stockholm 2-1 (Finale)
Elfsborg – Öster 5-1 (Finale)
Värnamo – Brommapojkarna 1-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Grasshoppers – Sion 0-1 (Finale)
Luzern – Lausanne 2-2 (Finale)
Young Boys – St. Gallen 1-2 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
CS Sfaxien – Soliman 2-0 (Finale)
Marsa – Metlaoui 0-1 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Kayserispor – Samsunspor 1-3 (Finale)
Alanyaspor – Goztepe 1-0 (Finale)
Gaziantep – Antalyaspor 3-2 (Finale)
Fenerbahce – Karagumruk 2-1 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
LNZ Cherkasy – Kolos Kovalivka 1-0 (Finale)
Veres-Rivne – Oleksandriya 1-1 (Finale)
Karpaty Lviv – Epitsentr 1-3 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kazincbarcika – Kisvarda 0-1 (Finale)
Zalaegerszeg – Puskas Academy 0-1 (Finale)
Ujpest – Ferencvaros 1-1 (Finale)