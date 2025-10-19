Nel pomeriggio Atalanta-Lazio, in serata Milan-Fiorentina, in Premier League spicca Liverpool-Manchester United. Successo del River Plate in Argentina

Il programma di questa domenica 19 ottobre si è aperto con il calcio sudamericano. In Argentina per il Torneo Betano successo esterno per 2-0 del River Plate sul Talleres Cordoba: vantaggio ospite al 37′ di gioco con Montiel e raddoppio al 23′ della ripresa con Meza. Nella Serie A Betano in Brasile una rete di Christian al 21′ di gioco ha deciso Cruzeiro-Fortaleza. In Colombia vittoria di Junior sul Pereira 3-2 mentre l’America de Calì supera 2-0 il Deportivo Calì. In Costa Rica pareggio per 1-1 tra Puntaneras e Cartagines e 3-1 esterno del San Carlos sullo Zeledon.

In Ecuador poker esterno del Macara sul Delfin e in Paraguay 2-1 a domicilio del Guarani sul Recoleta. Stesso punteggio ma a campi invertiti tra Cusco e Cienciano in Perù e in Venezuela senza reti tra Caracas e Carabobo. Nella MLS in USA colpo esterno per Inter Miami, Seattle Sounders, San Diego e Dallas. Nella Liga MX vittoria casalinga per Santos Laguna (2-0 su Leon), Toluca (4-0 sul Queretaro), Guadalajara (2-0 sul Mazatlan) e Cruz Azul (2-1 sul Club America) mentre due pareggi ovvero tra Juarez e Pachuca per 2-2 e tra Monterrey e U.N.A.M. per 1-1. Nella J1 League 1-1 tra Shonan e Kyoto mentre nella Super League cinese 0-0 tra Dalian Yinhbo e Wuhan Three Towns. Nella A-League vittoria interna del Central Coast Mariners sul Newcastle Jets 3-2: ospiti avanti dopo 14 minuti con Badolado ma al 28′ e 30′ McCalmont su rigore e Di Pizio ribaltano il punteggio. Nella ripresa Rose al 35′ porta a un nuovo pareggio ma nel recupero Adams fallisce il rigore del successo e un minuto dopo Duarte punisce.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Appena concluso sullo 0-0 il match tra Atalanta e Milan di Primavera 1. In Serie A già in campo Como e Juventus quindi alle ore 15 troviamo Genoa-Parma e due big match ovvero alle ore 18 con Atalanta-Lazio e alle 20:45 Milan-Fiorentina. Si giocano i posticipi di Serie B e si gioca in Lega Pro e D. In Europa spicca in Premier League Liverpool-Manchester United delle 17:30 e nella Liga alle ore 21 c’è Getafe-Real Madrid.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 OTTOBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Colombe (Cmr) – MC Alger (Alg) 1-1 (Finale)

Nsingizini Hotspurs (Esw) – Simba (Tan) 0-3 (Finale)

St Eloi Lupopo (Drc) – Orlando (Rsa) 3-0 (Finale)

Remo Stars (Nga) – Mamelodi (Rsa) 1-5 (Finale)

Horoya (Gui) – FAR Rabat (Mar) 1-1 (Finale)

Vipers (Uga) – Power Dynamos (Zam) 1-2 (Finale)

Nouadhibou (Mrt) – Stade Malien (Mli) 1-1 (Finale)

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani – Vora 1-2 (Finale)

Flamurtari – Partizani 0-1 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej – Al Riyadh 4-1 (Finale)

Al-Taawon – Damac2 6-1 (Finale)

Neom SC – Al Qadisiya 1-3 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Talleres Cordoba – River Plate 0-2 (Finale)

Estudiantes – Gimnasia L.P. 2-0 (Finale)

Sarmiento Junin – Velez Sarsfield 0-2 (Finale)

Rosario – Platense 1-0 (Finale)

San Martin S.J. – Independiente 1-0 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar – Ararat-Armenia 0-1 (Finale)

BKMA – Ararat 4-0 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Newcastle Jets 3-2 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

BW Linz – Sturm Graz 3-4 (Finale)

Salzburg – Altach 2-2 (Finale)

SK Rapid – LASK 0-2 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Genk 2-2 (Finale)

Dender – KV Mechelen 1-3 (Finale)

St. Truiden – Anderlecht 2-2 (Finale)

Waregem – Gent 4-1 (Finale)

St. Liege – Anversa 1-0 (Da finire)

BRASILE: SERIE A BETANO

Cruzeiro – Fortaleza 1-0 (Finale)

Flamengo – Palmeiras 3-2 (Finale)

Ceara – Botafogo RJ 0-2 (Finale)

Internacional – Sport Recife 2-0 (Finale)

Mirassol – Sao Paulo 3-0 (Finale)

CROAZIA: HNL

Istra 1961 – Hajduk Split 0-3 (Finale)

Gorica – Varazdin 1-3 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Nordsjaelland – Randers 1-0 (Finale)

Viborg – Odense 1-2 (Finale)

Brondby – Aarhus 3-3 (Finale)

Midtjylland – Vejle 5-1 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

ZED – Petrojet 2-1 (Finale)

Ceramica Cleopatra – El Gaish 2-0 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Lens – Paris FC 2-1 (Finale)

Lorient – Brest 3-3 (Finale)

Rennes – Auxerre 2-2 (Finale)

Tolosa – Metz 4-0 (Finale)

Nantes – Lilla 0-2 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Darmstadt – Magdeburg 0-0 (Finale)

Elversberg – Furth 6-0 (Finale)

Norimberga – Kiel 1-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo – Francoforte 2-2 (Finale)

St. Pauli – Hoffenheim 0-3 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Asteras T. – Kifisia 2-2 (Finale)

Volos – Panserraikos 2-1 (Finale)

Aris – Panathinaikos 1-1 (Finale)

AEK – PAOK 0-2 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Tottenham – Aston Villa 1-2 (Finale)

Liverpool – Manchester Utd 1-2 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – M. Tel Aviv Posticipata

ITALIA: PRIMAVERA 1

Atalanta U20 – Milan U20 0-0 (Finale)

Lecce U20 – Sassuolo U20 0-0 (Finale)

Roma U20 – Cagliari U20 3-0 (Finale)

Cesena U20 – Lazio U20 3-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Bari U19 – Pisa U19 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Como – Juventus 2-0 (Finale)

Cagliari – Bologna 0-2 (Finale)

Genoa – Parma 0-0 (Finale)

Atalanta – Lazio 0-0 (Finale)

Milan – Fiorentina 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Roma D 1-3 (Finale)

Lazio D – Juventus D 0-1 (Finale)

Inter D – Parma D 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Palermo – Modena 1-1 (Finale)

Empoli – Venezia 1-1 (Finale)

Catanzaro – Padova 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

L.R. Vicenza – AlbinoLeffe 3-1 (Finale)

Lumezzane – Trento 1-1 (Finale)

Pro Vercelli – Giana Erminio 0-0 (Finale)

Virtus Verona – Pro Patria 0-1 (Finale)

Lecco – Brescia 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Campobasso – Ternana 0-1 (Finale)

Ravenna – Arezzo 0-3 (Finale)

Rimini – Juventus U23 0-2 (Finale)

Pineto – Perugia 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Casertana – Siracusa 1-0 (Finale)

Atalanta U23 – Trapani 2-0 (Finale)

Benevento – Potenza 2-0 (Finale)

Catania – Salernitana 2-0 (Finale)

Audace Cerignola – Cavese 1-3 (Finale)

Altamura – Picerno 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Asti – AS Biellese 1-2 (Finale)

Celle Varazze – Chisola 0-1 (Finale)

Club Milano – Ligorna 0-2 (Finale)

Derthona FbC – Lavagnese 1-1 (Finale)

Imperia – Gozzano 3-1 (Finale)

Saluzzo – Valenzana 0-1 (Finale)

Sanremese – Cairese 2-0 (Finale)

Sestri Levante – Vado 0-1 (Finale)

Varese FC – NovaRomentin 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Castellanzese – Brusaporto 0-1 (Finale)

Ciserano-Bergamo – Breno 1-2 (Finale)

Leon – Real Calepina 2-0 (Finale)

Milan U23 – Caldiero Terme 0-2 (Finale)

Pavia – Sondrio 1-1 (Finale)

Scanzorosciate – Varesina 2-2 (Finale)

USD Casatese – Folgore Caratese 1-1 (Finale)

Vogherese – Villa Valle 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Altavilla – Union Clodiense 0-1 (Finale)

Conegliano – Campodarsego 0-0 (Finale)

Este – Adriese 2-1 (Finale)

FC Obermais – Brian Lignano 1-1 (Finale)

Luparense – Cjarlins Muzane 1-1 (Finale)

San Luigi – Calvi Noale 1-0 (Finale)

Treviso – Legnago Salus 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Trevigliese 3-1 (Finale)

Desenzano – Sant’Angelo 5-1 (Finale)

Imolese – Lentigione 0-1 (Finale)

Pistoiese – Correggese 1-1 (Finale)

Pro Palazzolo – Piacenza 2-0 (Finale)

Sangiuliano City – Tuttocuoio 2-2 (Finale)

Sasso Marconi – Crema 0-1 (Finale)

Tropical Coriano – Pro Sesto 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Camaiore – Montevarchi 2-3 (Finale)

Cannara – Trestina 1-1 (Finale)

Follonica Gavorrano – Ghiviborgo 0-2 (Finale)

Orvietana – Grosseto 0-1 (Finale)

Poggibonsi – San Donato 0-1 (Finale)

Scandicci – Foligno 0-2 (Finale)

Tau – Seravezza Pozzi 2-2 (Finale)

Terranuova Traiana – Prato 2-1 (Finale)

Vivi Altotevere – Siena 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Unipomezia 2-0 (Finale)

Atletico Ascoli – Recanatese 2-0 (Finale)

L’Aquila – Giulianova 1-0 (Finale)

Notaresco Calcio – Maceratese 2-1 (Finale)

Ostiamare – Fossombrone 3-1 (Finale)

Sammaurese – Vigor Senigallia 1-2 (Finale)

San Marino Calcio – Castelfidardo 1-0 (Finale)

Teramo – Sora 2-2 (Finale)

Termoli – Chieti 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Ischia – Latte Dolce 2-0 (Finale)

Palmese 1914 – Budoni 0-0 (Finale)

Albalonga – Cassino 2-0 (Finale)

Anzio Calcio 1924 – Real Monterotondo 1-0 (Finale)

Monastir – Atl. Lodigiani 0-0 (Finale)

Nocerina – Montespaccato 1-1 (Finale)

Olbia – Flaminia 3-1 (Finale)

Scafatese – Valmontone 4-1 (Finale)

Trastevere Calcio – Sarrabus Ogliastra 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Barletta 3-2 (Finale)

Ferrandina – Manfredonia 1-2 (Finale)

Martina Calcio – Pompei 2-0 (Finale)

Paganese – Sarnese 2-1 (Finale)

Real Normanna – Francavilla 0-0 (Finale)

SS Nola 1925 – Acerrana 4-0 (Finale)

Gravina – Virtus Francavilla 0-0 (Finale)

Heraclea – A.C Nardò 2-0 (Finale)

Citta di Fasano – Fidelis Andria 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – USD Ragusa 2-0 (Finale)

Gelbison – Vibonese 0-2 (Finale)

Milazzo – AS Acireale 2-3 (Finale)

Nissa – Savoia 1-0 (Finale)

Paternò – Igea Virtus 0-2 (Finale)

Reggina – Vigor Lamezia 0-1 (Finale)

Sambiase – ACR Messina 1-1 (Finale)

Enna – Sancataldese 1-0 (Finale)

Gela – Athletic Palermo 0-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Telstar – Heerenveen 2-3 (Finale)

Excelsior – Sittard 1-0 (Finale)

Groningen – Sparta Rotterdam 0-2 (Finale)

Heracles – Feyenoord 0-7 (Finale)

POLONIA: EKSTRAKLASA

Piast – Lechia 1-2 (Finale)

Lech – Pogon Szczecin 2-2 (Finale)

Zaglebie – Legia 3-1 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Ostrava – Hradec Kralove 0-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Elche – Ath. Bilbao 0-0 (Finale)

Celta Vigo – Real Sociedad 1-1 (Finale)

Levante – Vallecano 0-3 (Finale)

Getafe2 – Real Madrid 0-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Leganes – Malaga 2-0 (Finale)

Castellon2 – Albacete 0-1 (Finale)

Valladolid – Gijon 2-3 (Finale)

Cordoba – Almeria 1-1 (Finale)

Racing Santander – La Coruna 2-1 (Finale)

Las Palmas – Eibar 3-1 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Marumo Gallants – Chippa United 2-1 (Finale)

SVEZIA: ALLSVENSKAN

GAIS – Djurgarden 3-2 (Finale)

Hammarby – AIK Stockholm 2-1 (Finale)

Elfsborg – Öster 5-1 (Finale)

Värnamo – Brommapojkarna 1-1 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Sion 0-1 (Finale)

Luzern – Lausanne 2-2 (Finale)

Young Boys – St. Gallen 1-2 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CS Sfaxien – Soliman 2-0 (Finale)

Marsa – Metlaoui 0-1 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Kayserispor – Samsunspor 1-3 (Finale)

Alanyaspor – Goztepe 1-0 (Finale)

Gaziantep – Antalyaspor 3-2 (Finale)

Fenerbahce – Karagumruk 2-1 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy – Kolos Kovalivka 1-0 (Finale)

Veres-Rivne – Oleksandriya 1-1 (Finale)

Karpaty Lviv – Epitsentr 1-3 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Kazincbarcika – Kisvarda 0-1 (Finale)

Zalaegerszeg – Puskas Academy 0-1 (Finale)

Ujpest – Ferencvaros 1-1 (Finale)