Il programma di giovedì 2 febbraio si è aperto nella notte con il calcio sudamericano. In Copa Argentina, per i 32esimi di finale successo per 4-1 dell’Huracan sul Yupanqui: è la rete di Garro al 26′ del primo tempo a sbloccare la sfida quindi prima dell’intervallo il raddoppio di Cordero al 40′ e la rete di Paulides al 42′ ad accorciare le distanze. Nella ripresa però l’Huracan allunga con Coccaro al 26′ e Hezze al 39′. In Liga MX termina 0-0 la partita tra Atlas e Toluca per la prima giornata di campionato mentre in Liga de Expansion MX colpo esterno del Raya2 sul Venados 1-0 e del Cimarrones de Sonora sull’Atletico La Paz 2-1. Vince invece in casa 3-1 il Tlaxcala contro l’Alabrijes Oaxaca. Tra le amichevoli tra nazionali successo per 2-0 dell’Israele sull’Ungheria Under 19. In Honduras vittoria esterna per Olancho e Olimpia contro Motagua e Vida mentre l’UPNFM ha superato di misura Victoria tra le mura amiche. In corso di svolgimento le partite di Coppa Albania, di Pro League Golfo Persico e della Saudi Professional League, quest’ultima con Abha – Al Khaleej. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi diamo spazio ai principali incontri da seguire. In Coppa Italia con Juventus – Lazio delle ore 21 si chiude il quadro dei quarti finali mentre fra poco in campo la Lega Pro con i posticipi del girone C: alle 14.30 Gelbison – Audace Cerignola, alle 15 Monopoli – Picerno. Si gioca il recupero della 17esima giornata di Liga alle ore 21 con Real Madrid – Valencia mentre per la Coppa del Belgio alle 20.45 c’è Waregem – KV Mechelen. Alle ore 20 invece al via l’Atlatic Cup con la prima partita in programma ovvero Ulsan Hyundai – Brentford 2 mentre nel pomeriggio le partite di Super Lig in Turchia.

ALBANIA ALBANIA COPPA

Egnatia - Skenderbeu 1-1 (Finale)

Kastrioti - Din. Tirana 0-0 (Finale)

Kukesi - Apolonia Fier 5-0 (Finale)

Laci - Tomori Berat 2-1 (Finale)

Partizani - Korabi Peshkopi 3-0 (Finale)

Tirana - Lushnja 1-0 (Finale)



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha - Al Khaleej 2-0 (Finale)

Al Batin - Al-Taawon 0-0 (*)

Al Shabab - Damac 2-0 (*)



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Huracan - Yupanqui 4-1 (Finale)



BELGIO COPPA DEL BELGIO

Waregem - KV Mechelen 20:45



CIPRO FIRST DIVISION

AEL Limassol - Chloraka 18:00

Anorthosis - Omonia 18:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha - Sidama Bunna 13:00



EUROPA ATLANTIC CUP

Ulsan Hyundai - Brentford 2 20:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

UPNFM - Victoria 1-0 (Finale)

Motagua - Olancho 0-1 (Finale)

Vida - Olimpia 0-2 (Finale)



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Mes Rafsanjan - Zob Ahan 0-0 (Finale)

Peykan - Naft M.I.S 0-0 (Finale)

Mes Kerman - Esteghlal F.C. 2-3 (90 )

Sanat-Naft - Havadar SC 14:30SRF



ITALIA COPPA ITALIA

Juventus - Lazio 21:00



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Gelbison - Audace Cerignola 0-0 (Finale)

Monopoli - Picerno 1-0 (*)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tlaxcala - Alebrijes Oaxaca 3-1 (Finale)

Venados - Raya2 0-1 (Finale)

Atletico La Paz - Cimarrones de Sonora 1-2 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Atlas - Toluca 0-0 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA

Catedraticos Elite - Uruapan 23:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Aucas (Ecu) - LDU Quito (Ecu) 1-4 (Finale)

Din. Mosca (Rus) - Arda (Bul) 3-1 (90 )

Lok. Mosca (Rus) - Johor DT (Mys) 0-1 (Finale)

Dnipro-1 (Ukr) - Mura (Slo) 1-1 (*)

Liefering (Aut) - LASK (Am) (Aut) 15:30SRF

Bodo/Glimt (Nor) - Viborg (Den) 1-3 (*)

FK Rostov (Rus) - Sp. Mosca (Rus) 17:30

Inter Miami (Usa) - New England Revolution (Usa) 17:30



SPAGNA LALIGA

Real Madrid - Valencia 21:00



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane - Club Africain 1-1 (Finale)

CS Sfaxien - US Tataouine 0-1 (Finale)

Esperance Tunis - Bizertin 4-0 (Finale)

Hamam-Sousse - Chebba 2-0 (Finale)

Rejiche - Olympique Beja 1-4 (Finale)

Sidi Bouzid - Monastir 0-0 (Finale)

Slimane - Metlaoui 1-1 (Finale)

Stade Tunisien - Etoile Sahel 0-1 (Abbandonata)



TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor - Basaksehir 1-0 (*)

Konyaspor - Istanbulspor 0-1 (*)

Adana Demirspor - Fenerbahce 18:00