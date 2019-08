Questa sera in programma le gare di andata del quarto turno. Tre i match in programma. Si gioca anche in Championship, nella notte successo dell’Estudiantes in Argentina

Martedì 20 agosto con l’andata del quarto e ultimo turno di qualificazione alla prossima Champions League 2019 – 2020. In programma tre match alle ore 21. Nel corso della giornata spazio anche alla Championship in Inghilterra. Nella notte nella Superliga argentina successo per 3-0 dell’Estudiantes sull’Independiente. Mattatori della partita nella ripresa Gonzalez, Garcia Cardozo e Kalinski. In Ecuador invece successo esterno del Macara, 3-1 in casa dell’U. Catolica. In Canada 3-1 casalingo del Valour sull’Edmonton. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale di oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]