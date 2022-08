Tra gli anticipi del giorno Torino – Lazio e Inter – Spezia, si gioca in Bundesliga e altri campionati. Successo del Guadalajara in Liga MX e di Torino e Frosinone in Primavera 1

Sabato 20 agosto attendiamo diversi anticipi dai principali campionati europei. Partiamo dall’Italia che propone quattro anticipi della seconda giornata con la Lazio impegnata a Torino contro i granata mentre l’Inter alla prima stagionale a San Siro contro lo Spezia. Ci sono anche tre gare di Serie B con Genoa – Benevento tra le più attese e il Campionato Primavera 1. In quest’ultima competizione partita con la prima giornata da ieri, troviamo già due gare terminate. Il Torino passa 1-0 in casa del Cagliari grazie a una rete di Ansah Yebho al 40′ del primo tempo. Tanti gol invece in Milan – Frosinone terminata 5-3 per gli ospiti: dopo appena 5 minuti Maestrelli porta avanti gli ospiti ma i rossoneri con El Hialli su rigore al 13′ con Rossi al 15′ e ancora El Hilali al 26′ hanno cambiato l’inerzia del match. Gli ospiti però nella ripresa trovano prima la forza di mettere in equilibrio la sfida con Selvini al 4′ e Jirillo al 21′ quindi a tre minuti dalla fine con Cangianello e in pieno recupero con Peres mettono a segno l’importante colpo esterno. Si attendono anche gli anticipi dei principali campionati europei con Dortmund – Brema fra poco in campo che seguiremo da vicino. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi vediamo gli altri incontri terminati. Nella Liga MX poker esterno del Guadalajara sul Necaxa: nel primo tempo le prime due reti con Zaldivar al 30′ e tre minuti dopo con Alvarado mentre nella ripresa troviamo Beltran all’8′ e ancora Zaldivar questa volta su rigore al 24′. In Colombia per la Primera A pirotecnico 4-4 tra Petrolera e Deportivo Cali mentre il Tecnico passa 3-0 in casa del Gualace per la Liga Pro in Ecuador. Si è giocata anche la Coppa con l’Ind. del Valle che batte 3-1 El Nacional. Nella Primera Division in Venezuela 2-0 del Lara sul Deportivo Tachira mentre finisce 3-3 tra Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders nella MLS in USA. In K League 1 colpo esterno del Suwon mentre nella J1 League vincono in trasferta sia il Sagan Tosu che il Kawasaki. Nella 2.Bundesliga già disputati tre incontri. Roboante 7-2 del Paderborn sul Kiel, tennistico 6-0 del Karlsruher in casa del Regensburg e 2-1 del Norimberga in quella del Sanhausen.

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni - Vllaznia 17:00

Partizani - Egnatia 19:30



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Colon - Tigre 23:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah - Urartu 0-6 (*)

Shirak - Ararat 0-0 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach - A. Lustenau 17:00

Salzburg - A. Klagenfurt 17:00

Sturm Graz - LASK 19:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

Oostende - St. Truiden 0-1 (Intervallo)

Genk - Cercle Brugge 18:15



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk - Energetik-BGU 1-2 (Finale)

Vitebsk - Arsenal Dzyarzhynsk 3-0 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Tomayapo - Aurora 3-0 (Finale)

Independiente Petrolero - Santa Cruz 1-0 (Finale)

Royal Pari - The Strongest 21:00

Bolivar - Oriente Petrolero 23:15



BRASILE SERIE A

Atletico-MG - Goias 21:30



BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna - Arda 17:00

Levski - Hebar 19:15

Lok. Plovdiv - CSKA Sofia Posticipata



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

HFX Wanderers - Pacific FC 19:30



CILE COPPA DEL CILE

Magallanes - U. De Concepcion 19:15

Cobreloa - S. Morning 21:45



CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port - Zhejiang Professional 1-1 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Petrolera - Dep. Cali 4-4 (Finale)

Pereira - Cortulua 21:00

Patriotas - Aguilas 23:05



CROAZIA HNL

Varazdin - Sibenik 18:30

Din. Zagabria - Osijek 21:05



DANIMARCA SUPERLIGA

Midtjylland - Aarhus 0-0 (Intervallo)



ECUADOR COPA ECUADOR - FASE A GIRONI

Ind. del Valle - El Nacional 3-1 (Finale)



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Gualaceo - Tecnico U. 0-3 (Finale)

Orense - Barcellona SC 22:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad - National Bank Egypt 18:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev - Paide 2-7 (Finale)

Narva - Legion 2-1 (Intervallo)

Flora - Parnu JK Vaprus 18:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK - KuPS 1-1 (Intervallo)

VPS - Lahti 1-1 (Intervallo)



FRANCIA LIGUE 1

Monaco - Lens 17:00

Marsiglia - Nantes 21:00



FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne - Le Havre 0-6 (Finale)

Amiens - Bastia 19:00

Caen - Guingamp 19:00

Dijon - Nimes 19:00

Laval - Metz 19:00

Niort - Paris FC 19:00

Pau FC - Sochaux 19:00

Rodez - Annecy 19:00

Valenciennes - Quevilly Rouen 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Paderborn - Kiel 7-2 (Finale)

Regensburg - Karlsruher 0-6 (Finale)

Sandhausen - Norimberga 1-2 (Finale)

Braunschweig - Dusseldorf 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Magonza 1-1 (*)

Dortmund - Brema 1-0 (*)

Leverkusen - Hoffenheim 0-2 (*)

Stoccarda - Friburgo 0-1 (*)

Wolfsburg - Schalke 0-0 (*)

Union Berlino - RB Lipsia 18:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo - Sagan Tosu 1-2 (Finale)

Shimizu - Kashiwa 1-1 (Finale)

Avispa Fukuoka - Kawasaki 1-4 (Finale)

Hiroshima - G-Osaka 5-2 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Atromitos - OFI Crete 19:00

Lamia - AEK 20:30

PAOK - Panetolikos 20:45



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham - Wigan 0-0 (Intervallo)

Burnley - Blackpool 3-1 (Intervallo)

Coventry - Huddersfield Posticipata

Preston - Watford 0-0 (Intervallo)

QPR - Rotherham 1-1 (Intervallo)

Reading - Middlesbrough 1-0 (Intervallo)

Sheffield Utd - Blackburn 1-0 (Intervallo)

Stoke - Sunderland 0-1 (Intervallo)

Swansea - Luton 0-1 (Intervallo)

West Brom - Hull 1-0 (Intervallo)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Tottenham - Wolves 1-0 (Finale)

Crystal Palace - Aston Villa 1-1 (Intervallo)

Everton - Nottingham 0-0 (Intervallo)

Fulham - Brentford 2-1 (Intervallo)

Leicester - Southampton 0-0 (Intervallo)

Bournemouth - Arsenal 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville - C. Rangers 1-2 (Intervallo)

Dungannon - Ballymena 0-0 (Intervallo)

Glenavon - Larne 1-1 (Intervallo)

Portadown - Coleraine 0-1 (Intervallo)



ISRAELE LIGAT HA'AL

H. Haifa - H. Tel Aviv 17:00

Hapoel Jerusalem - Hapoel Hadera 18:00

Netanya - B. Jerusalem 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 - Torino U19 0-1 (Finale)

Milan U19 - Frosinone U19 3-5 (Finale)

Bologna U19 - Inter U19 0-0 (*)

Cesena U19 - Roma U19 0-0 (*)



ITALIA SERIE A

Torino - Lazio 18:30

Udinese - Salernitana 18:30

Inter - Spezia 20:45

Sassuolo - Lecce 20:45



ITALIA SERIE B

Ascoli - Spal 20:45

Genoa - Benevento 20:45

Perugia - Parma 20:45



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Tukums 2000 - FK Liepaja 2-1 (Finale)

Metta/LU - Spartaks 0-0 (Finale)

Super Nova - BFC Daugavpils 17:00



LITUANIA A LYGA

Hegelmann - Kauno Zalgiris 1-0 (Intervallo)

Siauliai FA - Dziugas Telsiai 18:00



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Victoria Rosport - Jeunesse Esch 0-1 (Intervallo)

Fola - Ettelbruck 19:00

Hesperange - Racing Luxembourg 19:00



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Necaxa - Guadalajara 0-4 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Pergolettese (Ita) - Lucchese (Ita) 17:00

San Donato (Ita) - Trestina (Ita) 17:00

Foggia (Ita) - San Severo (Ita) 17:30



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jezero - OFK Petrovac 18:00

Buducnost - Sutjeska 20:00

Iskra - Arsenal Tivat 20:00

Mornar - Jedinstvo 20:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

Diriangen - Sport Sebaco 0-0 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt - Ham-Kam 18:00

Odd - Sarpsborg 08 18:00



OLANDA EREDIVISIE

Vitesse - Heerenveen 0-1 (*)

Sittard - Cambuur 18:45

FC Emmen - Utrecht 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Sol De America - Guairena FC 2-0 (Finale)

General Caballero JLM - Olimpia Asuncion 22:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Dep. Municipal - Alianza Atl. 20:15

Cienciano - Grau 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Plock - Korona 2-0 (90 1 )

Slask - Cracovia 17:30

Warta - Widzew Lodz 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Arouca 0-0 (*)

Chaves - Vizela 19:00

FC Porto - Sporting 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians - Hradec Kralove Posticipata

Ostrava - Teplice 1-1 (Intervallo)

Plzen - Brno Posticipata

Mlada Boleslav - Sparta Praga 19:00



ROMANIA LIGA 1

Rapid Bucarest - UTA Arad 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural - Nizhny Novgorod 0-1 (Finale)

Khimki - Lok. Mosca 0-3 (Finale)

Din. Mosca - Sp. Mosca 0-0 (*)

FK Rostov - Sochi 19:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian - Rangers 2-2 (Finale)

Dundee Utd - St. Mirren 0-1 (Intervallo)

Motherwell - Livingston 0-0 (Intervallo)

Ross County - Kilmarnock 0-0 (Intervallo)

St. Johnstone - Aberdeen 0-0 (*)



SERBIA SUPER LIGA

Cukaricki - Stella Rossa Posticipata

Vojvodina - Mladost 17:55

Javor - Radnicki 1923 20:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Mura 17:30

Koper - O. Ljubljana 20:15



SPAGNA LALIGA

Osasuna - Cadice 17:30

Maiorca - Betis 19:30

Celta Vigo - Real Madrid 22:00



SPAGNA LALIGA2

Gijon - Andorra 17:30

Albacete - Burgos CF 19:30

Saragozza - Levante 19:30

Granada - Racing Santander 22:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang - Incheon 1-1 (Finale)

Jeju - Suwon 1-2 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows - TS Galaxy 0-0 (Finale)

Sekhukhune - Mamelodi 1-1 (Finale)

Cape Town City - Stellenbosch 17:30

Kaizer - Richards Bay 20:00

Maritzburg Utd - Chippa United 20:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Varberg - Djurgarden 2-2 (90 8 )



TURCHIA SUPER LIG

Giresunspor - Kasimpasa 18:15

Hatayspor - Gaziantep 18:15

Antalyaspor - Trabzonspor 20:45



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Cerrito - Cerro Largo 0-0 (Finale)

Rentistas - Liverpool M. 0-2 (*)

Fenix - River Plate 20:00

Nacional - Wanderers 23:00



USA MLS

Los Angeles Galaxy - Seattle Sounders 3-3 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara - Dep. Tachira 2-0 (Finale)

Universidad Central - Portuguesa 23:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong - Hanoi FC 0-3 (Finale)

Binh Dinh - Thanh Hoa 2-1 (Finale)

Sai Gon FC - Ho Chi Minh 1-2 (Finale)