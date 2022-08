Elenco delle partite previste per oggi sabato 20 agosto 2022: si apre la seconda giornata di Serie A con 4 anticipi, si gioca anche in Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Liga

Dopo gli assaggi del venerdì iniziamo a entrare nel vivo della giornate per i principali campionati europei. Tralasciando al momento quelli italiani per analizzarli meglio di seguito, vediamo i match più attesi all’estero. Partiamo dalla Bundesliga che si apre dalle 15.30 con cinque dei sei incontri in calendario oggi. Tra questi seguiremo da vicino il Borussia Dortmund che affronta il Brema mentre alle 18.30 troviamo Union Berlino – RB Lipsia. Nella Ligue 1 troviamo due partite ovvero alle 17 il Monaco ospita il Lens e alle 21 il Marsiglia affronta il Nantes. Nella Premier League il turno si apre alle 13.30 con Tottenham – Wolves mentre tra le partite delle 16 troviamo l’incontro casalingo del Leicester contro il Southampton. Alle 18.30 l’Arsenal fa visita al Bournemouth. Nella Liga sono tre gli anticipi con Osasuna – Cadice ad aprire quindi Maiorca – Betis delle 19.30 e il Real Madrid alle ore 22 sarà impegnato in trasferta con il Celta Vigo. Nella Liga Portugal spicca la sfida tra Porto e Sporting che anche quest’anno promettono di darsi battaglia fino alla fine. Sono già in corso di svolgimento alcuni incontri tra Copa Ecaudor con Ind. del Valle – El Nacional e campionato venezuelano con Lara – Deportivo Tachira. In Liga Profesional argentina propone l’unica partita alle ore 23 con Colon – Tigre mentre nella Serie A brasiliana alle 21.30 giocano Atletico-MG e Goias.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18:30

20:45

BUNDESLIGA

15:30

SERIE B

20:45

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

LAZIO E INTER IN CAMPO, GENOA – BENEVENTO BIG MATCH IN B

Andiamo a sfogliare il ricco cartellone dei principali campionati italiani. Vogliamo prima dare il benvenuto al Campionato Primavera 1 che dopo la gara inaugurale Lecce – Inter finita 2-0 e l’anticipo Sassuolo – Juventus 1-1 spazio alle milanesi rispettivamente impegnate, i rossoneri in casa con il Frosinone e i cugini nerazzurri a Bologna mentre la Roma parte con la nuova stagione a Cesena. Veniamo alla Serie A che apre la seconda giornata dalle ore 18.30 con due incontri. Il Torino ospita la Lazio forte del 2-1 maturato a Monza e e della vittoria casalinga in Coppa Italia contro il Palermo anche se ben 3 volte su 4 nelle ultime partenze casalinghe è uscito il segno 2. La squadra di Sarri ha centrato i tre punti ma non senza sudarli visto che ha giocato con il Bologna quasi tutto l’incontro con un uomo in meno e sotto di un gol. Il tecnico dovrebbe presentare una formazione del tutto simile alla precedente con il solo cambio forzato del portiere visto la squalifica di Maximiano e il testa a testra per un posto a centrocampo tra Luis Alberto (dovrebbe restare a Roma) e Basic. Stesso orario per Udinese – Salernitana, scontro salvezza che già obbliga le due squadre a far punti dopo il ko in avvio. Si dovrebbe rivedere Udogie dal 1° minuto e potrebbe esserci una chance per Ebosele. Dall’altra parte Nicola riparte con un Maggiore in più a centrocampo e Dia in avanti ma sembra che il mercato sia ancora in fermento. L’Inter a caccia di certezze dopo la vittoria sofferta a Lecce affronta in casa lo Spezia. Inzaghi dovrà fare a meno solo di Mkhitaryan e ha parlato di squadra che sta cercando di perfezionare gli automatismi. Quindi si è detto soddisfatto di avere tante soluzioni a disposizione che possono consentire di vincere partite anche all’ultimo momento. Un avversario, quello ligure tuttavia in salute e con già tre punti in classifica quindi ha sottolineato il lavoro di Gotti che sta già dando un’impronta visibile alla squadra. Sempre alle ore 20.45 troviamo Sassuolo – Lecce. C’è curiosità nel vedere nuovamente all’opera queste due squadre. Per i neroverdi dal primo minuto Pinamonti per ripartire dalle cose da salvare nel match perso un pò malamente contro la Juventus. Dall’altra parte la squadra di Baroni è molto carica dopo aver dato del filo da torcere all’Inter e recupera qualche elemento in difesa come Tuia mentre Gonzalez potrebbe nuovamente sbucarla su Helgason.

Per la Serie B troviamo alle 20.45 tre interessanti incontri. Su tutti quello del Ferraris, Genoa contro il Benevento, potenziale concorrente alla lotta promozione. I rossoblù sono partiti forte vincendo a Venezia, buoni anche i meccanismi offensivi anche se resta un pò di lacuna in fase realizzativa. Discorso diverso per i campani che hanno subito una sconfitta in casa un pò inaspettata con il Cosenza così come la stagione precedente (ma allora si giocò in Calabria). L’ultimo precedente molto recente visto che si sono affrontati in Coppa Italia con il 3-2 per i grifoni. In campo anche Ascoli – SPAL e Perugia – Parma.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 20 AGOSTO

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Vllaznia 17:00

Partizani – Egnatia 19:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Colon – Tigre 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Urartu 15:00

Shirak – Ararat 15:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – A. Lustenau 17:00

Salzburg – A. Klagenfurt 17:00

Sturm Graz – LASK 19:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Oostende – St. Truiden 16:00

Genk – Cercle Brugge 18:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – Energetik-BGU 13:00

Vitebsk – Arsenal Dzyarzhynsk 15:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Tomayapo – Aurora 00:00

Independiente Petrolero – Santa Cruz 02:15

Royal Pari – The Strongest 21:00

Bolivar – Oriente Petrolero 23:15

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Goias 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna – Arda 17:00

Levski – Hebar 19:15

Lok. Plovdiv – CSKA Sofia Posticipata

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

HFX Wanderers – Pacific FC 19:30

CILE COPPA DEL CILE

Magallanes – U. De Concepcion 19:15

Cobreloa – S. Morning 21:45

CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port – Zhejiang Professional 13:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Petrolera – Dep. Cali 02:30

Pereira – Cortulua 21:00

Patriotas – Aguilas 23:05

CROAZIA HNL

Varazdin – Sibenik 18:30

Din. Zagabria – Osijek 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Midtjylland – Aarhus 16:00

ECUADOR COPA ECUADOR – FASE A GIRONI

Ind. del Valle – El Nacional 01:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Gualaceo – Tecnico U. 02:00

Orense – Barcellona SC 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – National Bank Egypt 18:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev – Paide 13:30

Narva – Legion 16:00

Flora – Parnu JK Vaprus 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK – KuPS 16:00

VPS – Lahti 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Monaco – Lens 17:00

Marsiglia – Nantes 21:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Le Havre 15:00

Amiens – Bastia 19:00

Caen – Guingamp 19:00

Dijon – Nimes 19:00

Laval – Metz 19:00

Niort – Paris FC 19:00

Pau FC – Sochaux 19:00

Rodez – Annecy 19:00

Valenciennes – Quevilly Rouen 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Paderborn – Kiel 13:00

Regensburg – Karlsruher 13:00

Sandhausen – Norimberga 13:00

Braunschweig – Dusseldorf 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Magonza 15:30

Dortmund – Brema 15:30

Leverkusen – Hoffenheim 15:30

Stoccarda – Friburgo 15:30

Wolfsburg – Schalke 15:30

Union Berlino – RB Lipsia 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – Sagan Tosu 07:00

Shimizu – Kashiwa 11:00

Avispa Fukuoka – Kawasaki 12:00

Hiroshima – G-Osaka 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Atromitos – OFI Crete 19:00

Lamia – AEK 20:30

PAOK – Panetolikos 20:45

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Wigan 16:00

Burnley – Blackpool 16:00

Coventry – Huddersfield Posticipata

Preston – Watford 16:00

QPR – Rotherham 16:00

Reading – Middlesbrough 16:00

Sheffield Utd – Blackburn 16:00

Stoke – Sunderland 16:00

Swansea – Luton 16:00

West Brom – Hull 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Tottenham – Wolves 13:30

Crystal Palace – Aston Villa 16:00

Everton – Nottingham 16:00

Fulham – Brentford 16:00

Leicester – Southampton 16:00

Bournemouth – Arsenal 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville – C. Rangers 16:00

Dungannon – Ballymena 16:00

Glenavon – Larne 16:00

Portadown – Coleraine 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – H. Tel Aviv 17:00

Hapoel Jerusalem – Hapoel Hadera 18:00

Netanya – B. Jerusalem 19:00

Sakhnin – M. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Torino U19 10:30

Milan U19 – Frosinone U19 11:00

Bologna U19 – Inter U19 16:30

Cesena U19 – Roma U19 16:30

ITALIA SERIE A

Torino – Lazio 18:30

Udinese – Salernitana 18:30

Inter – Spezia 20:45

Sassuolo – Lecce 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Spal 20:45

Genoa – Benevento 20:45

Perugia – Parma 20:45

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Tukums 2000 – FK Liepaja 13:00

Metta/LU – Spartaks 15:00

Super Nova – BFC Daugavpils 17:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Kauno Zalgiris 16:00

Siauliai FA – Dziugas Telsiai 18:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Victoria Rosport – Jeunesse Esch 16:00

Fola – Ettelbruck 19:00

Hesperange – Racing Luxembourg 19:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Necaxa – Guadalajara 02:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Pergolettese (Ita) – Lucchese (Ita) 17:00

San Donato (Ita) – Trestina (Ita) 17:00

Foggia (Ita) – San Severo (Ita) 17:30

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jezero – OFK Petrovac 18:00

Buducnost – Sutjeska 20:00

Iskra – Arsenal Tivat 20:00

Mornar – Jedinstvo 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Diriangen – Sport Sebaco 03:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Ham-Kam 18:00

Odd – Sarpsborg 08 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Vitesse – Heerenveen 16:30

Sittard – Cambuur 18:45

FC Emmen – Utrecht 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Sol De America – Guairena FC 01:15

General Caballero JLM – Olimpia Asuncion 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Dep. Municipal – Alianza Atl. 20:15

Cienciano – Grau 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Plock – Korona 15:00

Slask – Cracovia 17:30

Warta – Widzew Lodz 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara – Arouca 16:30

Chaves – Vizela 19:00

FC Porto – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Hradec Kralove 16:00

Ostrava – Teplice 16:00

Plzen – Brno Posticipata

Mlada Boleslav – Sparta Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1

Rapid Bucarest – UTA Arad 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Nizhny Novgorod 12:00

Khimki – Lok. Mosca 14:00

Din. Mosca – Sp. Mosca 16:30

FK Rostov – Sochi 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Rangers 13:30

Dundee Utd – St. Mirren 16:00

Motherwell – Livingston 16:00

Ross County – Kilmarnock 16:00

St. Johnstone – Aberdeen 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Cukaricki – Stella Rossa Posticipata

Vojvodina – Mladost 17:55

Javor – Radnicki 1923 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Mura 17:30

Koper – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Cadice 17:30

Maiorca – Betis 19:30

Celta Vigo – Real Madrid 22:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Andorra 17:30

Albacete – Burgos CF 19:30

Saragozza – Levante 19:30

Granada – Racing Santander 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang – Incheon 11:00

Jeju – Suwon 13:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – TS Galaxy 15:00

Sekhukhune – Mamelodi 15:00

Cape Town City – Stellenbosch 17:30

Kaizer – Richards Bay 20:00

Maritzburg Utd – Chippa United 20:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Varberg – Djurgarden 15:00

TURCHIA SUPER LIG

Giresunspor – Kasimpasa 18:15

Hatayspor – Gaziantep 18:15

Antalyaspor – Trabzonspor 20:45

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerrito – Cerro Largo 01:00

Rentistas – Liverpool M. 15:00

Fenix – River Plate 20:00

Nacional – Wanderers 23:00

USA MLS

Los Angeles Galaxy – Seattle Sounders 04:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara – Dep. Tachira 01:15

Universidad Central – Portuguesa 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong – Hanoi FC 12:00

Binh Dinh – Thanh Hoa 13:00

Sai Gon FC – Ho Chi Minh 14:15