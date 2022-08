MILANO – Sabato 20 agosto, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, esordio casalingo stagionale per l’Inter, impegnata contro lo Spezia nell’anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Si va verso il tutto esaurito, con molta fiducia nella squadra di Simone Inzaghi che sabato scorso ha debuttato in campionato andando a vincere in trasferta al Via del Mare contro il Lecce grazie alle rete rete realizzata in pieno recupero da Dumfries.

RISULTATO FINALE: INTER - SPEZIA 3-0

SECONDO TEMPO

48' si chiude qui la sfida tra Inter e Spezia, 3-0 il risultato finale. Buona prova della squadra di Inzaghi che ha condotto con autorità il match dal primo minuto. Diligenti nella prima fase di gioco i liguri che hanno mancato di reazione una volta passati in svantaggio.

47' prova a chiudere in avanti l'Inter con il suo decimo angolo ma Asllani dopo uno scambio crossa sull'esterno della rete

46' scambio al limite tra Nzola e Holm che scivola perde palla

45' 3 minuti di recupero

44' in campo Ellertsson per Agudelo e Holm per Gyasi

42' bello intervento di Dragowski in area su Dzeko che questa volta ha provato a buttarla dentro lui

39' lascia il campo Brozovic per Asllani

37' CORREAA!!! 3-0 INTER!!! Assist di Gagliardini per Dzeko che in area prova ad aggirare il portiere quindi invece di concludere scarica per il compagno, stop nello stresso, palla sistemata sul destra a superare la marcatura di Nicolau e conclusione alla sinistra del portiere

34' in campo Kovalenko per Bastoni

31' angolo per lo Spezia non sfruttato e bianconeri costretti a ripartire dalle retrovie

30' spazio anche per Correa e Gagliardini per Lautaro e Calhanoglu

28' fermato in offside Dzeko su filtrante di Gosens

26' angolo conquistato da Bastoni, tante maglie bianconere in area. In mischia ci prova in scivolata Strelec con il destro ma conclude da due passi a lato

22' lascia il campo Lukaku per Dzeko mentre Gosens rileva Dimarco

21' in campo Hristov e Strelec per Caldara e Sala

20' conclusione al limite dell'area tentata da Calhanoglu ma trova il muro della difesa. Pronti i primi cambi per lo Spezia

19' contrasto tra Brozovic e Nzola in area con quest'ultimo che finisce a terra ma non c'è nulla, non interviene né arbitro né VAR

18' verticalizzazione per Lukaku partito un pò in anticipo e fermato dal guardalinee

15' prolungato possesso palla per gli ospiti che provano a giocare in ampiezza ma Inter molto attento nelle coperture

11' prova ad alzare il baricentro la squadra di Gotti, un pò spuntata in avanti nel primo tempo

7' HAKAN CALHANOGLU!!! 2-0 INTER!! Azione di Lukaku, ingresso in area e passaggio su Skirniar che non riesce a servirlo di ritorno con il tacco ma in zona che il turco che apre il piatto destro e sfera nell'angolino destro a sorprendere il portiere

5' cross telefonato di Sala, comoda uscita per Handanovic. Dall'altra parte allungo di 60 metri per Dimarco ma impreciso sul cross verso il primo palo

2' corner corto battuto da Calhanoglu, deviazione sul fondo. Sul successivo tiro dalla bandierina nulla di fatto

si riparte con il calcio d'inizio per l'Inter, nessun cambio nell'intervallo

le squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo

ben ritrovati, siamo all'intervallo del match. Vediamo i migliori in campo del momento. In casa Inter Lautaro è il migliore con 7 in pagella, bene anche Lukaku autore della sponda così come Bastoni e Barella. Molto vivace sulla sinistra anche Dimarco. Non troviamo al momento insufficienze. Per tutti loro 6.5. Nello Spezia unico 6.5 per Dragowski autore di alcuni interventi, il resto sulla sufficienza con l'attacco un pò spuntato e in difesa qualche errore per Caldara e Nikolau, diligente Kiwior

PRIMO TEMPO

45' senza recupero si conclude il primo tempo tra Inter e Spezia, decide la rete di Lautaro al 35'. Una buona Inter nel possesso palla che nella prima parte ha faticato un pò a giocare in profondità con la difesa avversaria sempre alta. Quindi la premiata ditta Lukaku-Lautaro ha saputo fare la differenza. Ci prendiamo una breve pausa e ricordiamo nell'intervallo le pagelle parziali con i migliori e peggiori del momento

44' angolo di Dimarco, tocco corto ad allontanare della difesa e da due passi con il mancino Lautaro alza la mira!

43' traversa di Lukaku! Palla morbida con il mancino di Bastoni per il compagno che da due passi colpisce di testa ma la sfera incoccia sul legno e resta in campo!

43' dieci le conclusioni al momento per l'Inter, la metà nello specchio della porta

42' nuovo angolo dalla sinistra questa volta traiettoria troppo lunga per Dumfries

40' diagonale in area di Dumfries, ottimo intervento con i piedi del portiere che salva dalla seconda rete

39' fallo da dietro di Caldara su Dimarco che lo stava superando. Lo stesso Dimarco batte dalla sinistra verso il primo palo dove Skriniar viene anticipato

38' fermato in offside Lukaku che anche in questa occasione stava effettuando una sponda al limite per Lautaro

35' LAUTARO MARTINEZZ!!! INTER IN VANTAGGIO! Lancio di Barella, sponda di testa di Lukaku e palla sui piedi dell'argentino perfetto nella conclusione bassa con il mancino dal limite dell'area alla destra di Dragowski

33' lungo lancio per Lukaku, Reca regala un angolo toccando la sfera che poteva lasciare al portiere: batte Calhanoglu, stop con il petto per Dumfries ma non trova lo spazio per calciare in area

32' palla gol per Dumfries su assist di Barella e buon lavoro in area di Lukaku ma conclusione alta da buona posizione!

31' traversone teso di Dimarco respinto dalla difesa sul fondo, nuovo tiro dalla bandierina. Batte Dimarco, allontana con un pugno Dragowski quindi su tentativo di Brozovic dal limite palla intercettata da Lautaro che calcia in area ma fallisce seppur di poco la mira!

30' lancio di Bastoni per Agudelo che non riesce a tenere palla in campo, rimessa laterale per gli avversari



28' nuovo anticipo di Kiwior in area su Lukaku su servizio in verticale di Barella

27' buona organizzazione tattica della squadra di Gotti in questa prima parte di gioco, difesa alta e linee piuttosto vicine

25' lancio di Skriniar per Lukaku che in area non riesce a raggiungere la sfera anche per la protezione di Kiwior

21' ripartenza Inter su cambio gioco di Calhanglu, Lautaro conquista un angolo ma senza sfruttarlo

20' angolo questa volta dalla sinistra d'attacco per Bastoni, lunga traiettoria ma lo Spezia perde il possesso palla

18' si vede lo Spezia che batte un corner dalla destra ma senza successo, allontana la difesa a centroarea

17' ci prova dalla distanza Bastoni che però alza la mira

15' sugli sviluppi palla sul secondo palo per Dimarco che si coordina bene sul secondo palo ma trova il muro difensivo

14' conclusione in area di Lautaro, nello stretto riesce a trovare uno spiraglio per il destro e ottimo intervento di Dragowski in angolo!

11' pressione efficace di Lukaku che consente a Dimarco di battere una rimessa laterale alta ma preferisce tornare dietro

10' sventagliata di Skriniar verso Dimarco che attacca Gyasi bravo ad anticiparlo e ad allontanare

8' fallo di Bastoni su Barella sulla destra d'attacco quasi sul fondo, punizione per i nerazzurri: batte Calhanoglu verso il secondo palo quindi sponda per Lautaro che in area viene anticipato

6' prova l'azione più ragionata adesso la squadra di Inzaghi che riparte dalla difesa. Pressing alto di Dumfries a riconquistar palla, il giocatore era stato precedentemente chiuso in area al termine di un bello scambio palla a terra rifinito da Lautaro e Lukaku

4' quarto offside della partita per l'Inter questa volta per Dimarco su lancio di Calhanoglu

3' terzo fuorigioco per i nerazzurri, questa volta è Dumfries a essere fermato e linea difensiva molto alta

2' lungo lancio di Bastoni per il taglio centrale di Lukaku partito però al di là della linea difensiva

2' dall'altra parte palla in verticale toccata da Agudelo ma Nzola non segue

1' apertura di Barella per Calhanoglu che attacca l'area ma viene fermato in offside

Si parte! Calcio d'avvio battuto dallo Spezia in maglia a sfondo chiaro, Inter nella classica divisa nerazzurra

Handanovic e Gyasi a centrocampo per decidere chi batterà il calcio d'inizio

Inter e Spezia fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a vivere le emozioni dell'incontro

Terminato il riscaldamento vediamo le novità di formazione con Inzaghi che da fiducia a Dumfries e Dimarco mentre Bastoni rientra nel trio difensivo. Gotti, deve rinunciare a Verdi e questo lo porta a inserire Agudelo a supporto di Nzola

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, siamo pronti a seguire la sfida

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter - Spezia per la seconda giornata di campionato. Seguiremo la sfida dalle ore 20.45 con il commento delle fasi salienti.

TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (dal 32' st 14 Asllani), 20 Calhanoglu (dal 30' st 5 Gagliardini), 32 Dimarco (dal 22' st 8 Gosens); 90 Lukaku (dal 22' st 9 Dzeko), 10 Lautaro (dal 30' st 11 Correa). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 42 Agoumé. Allenatore: Simone Inzaghi.

SPEZIA (3-5-1-1): 69 Dragowski; 29 Caldara (dal 21' st 15 Hristov), 14 Kiwior, 43 Nikolaou; 11 Gyasi (dal 44' st 2 Holm), 6 Bourabia, 7 Sala (dal 21' st 44 Strelec), 20 Bastoni (dal 34' st 24 Kovalenko), 13 Reca; 33 Agudelo (dal 44' st 28 Ellertsson); 18 Nzola. A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 2 Holm, 8 Ekdal, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 23 Capradossi, 24 Kovalenko, 28 Ellertsson, 30 Maldini, 44 Strelec, 77 Bertola, 89 Balde Sanca. Allenatore: Luca Gotti

Reti: al 35' pt Lautaro Martinez, al 7' st Calhanoglu, al 37' st Correa

Ammonizioni: -

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa