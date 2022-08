La partita Sassuolo – Lecce di Sabato 20 agosto 2022 in diretta: il capitano neroverde al 40′ del primo tempo raccoglie un pallone vagante e conclude nell’angolino da fuori area

REGGIO EMILIA – Sabato 20 agosto, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Lecce, anticipo serale della seconda giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Non é partita bene la stagione dei neroverdi, eliminati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dal Modena e sconfitti alla prima giornata di campionato per 3-0 sul campo della Juventus. Stesso discorso per i salentini, sconfitti in Coppa Italia dal Cittadella e beffati in pieno recupero da una rete di Dumfries nel match di esordio al “Via del Mare” contro l’Inter. Se da un lato il Sassuolo vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico, dall’altro il Lecce non vorrà tanto facilmente perdere tre punti preziosi in ottica salvezza. Sono soltanto quattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di un successi per gli emiliani e tre pareggi. L’ultimo incrocio risale al 20 luglio 2020 quando finì 4-2 in favore della squadra neroverde all’epoca guidata da De Zerbi.

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO-LECCE 1-0 Buonasera a tutti dal Mapei Stadium e benvenuti alla diretta della partita tra Sassuolo e Lecce, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Sabato 20 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita. SECONDO TEMPO 45' 5' Triplice fischio: il Sassuolo batte il Lecce per 1-0. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' Ci saranno 5 minuti di recupero. 44' Esce Strefezza, entra Listowski. 43' Mancano due minuti, recupero escluso, al termine del match. 36' Escono Gonzalez e Ceesay, entrano Askildsen e Colombo. 35' Entra Harroui, esce Frattesi. 30' Anche nella ripresa viene raggiunta la mezz'ora di gioco. Il punteggio non cambia più. 28' Il Lecce cerca di mandare il pallone in avanti il più possibile, ma manca di lucidità e qualità. 26' Esce Bistrovic, entra Helgason. 22' Ammonito Rogerio. 20' Dopo venti minuti dalla ripresa è ancora 1-0 per i padroni di casa. 18' Escono Henrique e Pinamonti, entrano Thorstvedt e Defrel. 13' Gonzalez manca di un soffio un pallone che poteva essere d'oro per il pareggio. 9' Ammonito Berardi. 1' Inizia la seconda frazione. Si riparte dal vantaggio del Sassuolo. Durante l'intervallo è stato operato un cambio nelle file del Lecce: esce Di Francesco, entra Banda. PRIMO TEMPO 45' 3' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo. 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 44' I salentini cercano di reagire con Ceesay, ma il suo diagonale termina fuori. 41' Gli ultimi cinque minuti (recupero escluso) prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi vedono i neroverdi avanti di un goal. 40' Sassuolo in vantaggio con un gran goal di Berardi che sugli sviluppi di un angolo di Kyriakopoulos, raccogliendo un pallone vagante, la mette nell'angolino da fuori area! 1-0 per i padroni di casa! 34' Gli ospiti ci provano con il sinistro di Ceesay che, però, sorvola la traversa. 30' Anche la prima mezz'ora di gioco si presenta con il pareggio a occhiali. 26' Fa molto caldo stasera a Reggio Emilia. I ritmi si stanno abbassando. 22' Il Sassuolo sfiora il vantaggio con un velenoso mancino di Berardi a lambire il secondo palo alla destra di Falcone: la palla esce per pochissimi centimetri. 16' Strefezza serve Di Francesco, ma il tiro di quest'ultimo è telefonato per Consigli. 15' Raggiunto il primo quarto d'ora di gioco, rimaniamo fissi sullo 0-0. 14' Il Sassuolo cerca di rendersi pericoloso con Frattesi. Gara abbastanza inchiodata. 11' Le due squadre stanno scegliendo di non farsi male. La conseguenza è una situazione di stasi. 10' Parità non solo nel risultato ma anche per quanto riguarda il numero dei calci d'angolo battuti: uno per parte. 5' Sassuolo che gestisce il possesso palla ma rischia tanto sulla pressione del Lecce. Finora, comunque, siamo sempre sullo 0-0. 1' La partita è cominciata! TABELLINO SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi (35' st Harroui), Maxime Lopez, Henrique (18' st Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (18' st Defrel), Kyriakopoulos (45' st Ayhan). All.: Dionisi. LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Blin, Baschirotto, Gendrey, Frabotta; Gonzalez (36' st Askildsen), Hjulmand, Bistrovic (26' st Helgason); Strefezza (44' st Listowski), Ceesay (36' st Colombo), Di Francesco (1' st Banda). All.: Baroni. Reti: Berardi 40' pt Recupero: 3' pt, 5' st Ammoniti: Berardi, Rogerio, Toljan, Frattesi, Henrique

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Blin, Baschirotto, Gendrey, Frabotta; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

7. Askildsen 22. Banda 6. Baschirotto 8. Bistrovic 1. Bleve 29. Blin 21. Brancolini 77. Ceesay 26. Ciucci 9. Colombo11. Di Francesco 30. Falcone 24. Frabotta 25. Gallo 17. Gendrey 16. Gonzalez14. Helgason 42. Hjulmand 83. Lemmens 19. Listkowski 99. Rodriguez 27. Strefezza 13. Tuia 31. Voelkerling

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha detto di aspettarsi un Lecce motivato e molto organizzato. Cambierà qualcuno sicuramente dalla gara di Torino, ad esempio Pinamonti dovrebbe partire dal 1′,. É dispiaciuto della probabile partenza di Raspadori ma consapevole che se si hanno giocatori giovani e bravi è normale che le squadre blasonate possano venire a prenderli: si può solo guardare avanti cercando di sostituirli nel modo migliore. Ha definito una tegola l”infortunio di Muldur mentre si é detto molto felice del rinnovo di Berardi.

QUI SASSUOLO – Dionisi riavrà a disposizione Maxime Lopez, che ha scontato il turno di squalifica mentre dovrà ancora rinunciare all’infortunato Traoré e valutare le condizioni di Romagna e Muldur, uscito malconcio dal match contro la Juventus. Dionisi. Dovrebbe insistere col modulo 4-3-3 e schierare Consigli tra i pali e in difesa, al centro Erlic e Ferrari, e sulle fasce Toljan e Kyriakopoulos. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt; tridente offensivo formato da Berardi, Pinamonti e Ceide.

QUI LECCE – Baroni potrà disporre di Calabresi, rientrato dalla squalifica, ma dovrà fare i conti con le assenze di, Dermaku, Askildsen, Sanek e Bjorkengren. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Falcone tra i pali e con una difesa a quattro composta dalla coppia centrale Baschirotto-Tuia e da Gallo e Gendrey sulle fasce. In mezzo al Bistrovic, Hjulmand e Normann. In attacco Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Allenatore: Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Tuia, Baschirotto, Gendrey, Frabotta; Normann, Hjulmand, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

