In Serie A nel pomeriggio Bologna-Inter e in serata Milan-Atalanta, in Liga c’è Real Madrid-Bilbao. Successo del Boca Juniors in Argentina

Il programma di domenica 20 aprile si è aperto nella notte con il calcio argentino. Nel Torneo Betano successo per 2-0 del Boca Juniors sull’Estudiantes: al 40′ di gioca Cavani fallisce un calcio di rigore quindi nella ripresa le reti di Carlos Palacios al 3′ e Miguel Merentiel al 18′. In Brasile pareggio per 1-1 tra Gremo e Internacional per la Serie A Betano: al 40′ del primo tempo il punteggio si sblocca su autorete di Anthoni quindi nella ripresa al 21′ il pareggio di Alan Patrick su rigore.

In Bolivia successo casalingo per 3-1 del Blooming sull’Independiente e in Colombia troviamo due 2-0 casalinghi ovvero del Junior sull’Alianza e dell’Ind. Medellin sull’Once Caldas. In Costa Rica pareggio per 1-1 tra AD Santos e Puntaneras e colpo esterno del San Carlos sul Liberia per 1-0. In Ecuador 2-0 a domicilio dell’Ind. del Valle sul Manta e in Paraguay 3-1 dell’Olimpia Asuncion sullo Sporting Luqueno.

In Perù tris casalingo del Cusco sull’Atacucho e in Venezuela 2-0 casalingo dell’Anzoategui sullo Zamora. Ricco programma in Liga MX dove troviamo il roboante 5-0 del Club America sul Mazatlan, il successo per 2-1 del Tigres sull’U.N.A.M. e due pareggi ovvero quello per 2-2 tra Toluca e Cruz Azul e quello per 1-1 tra Atlas e Guadalajara. In A-League 3-2 del Sydney sul Newcastle Jets: ospiti avanti dal 18′ con Rose, raddoppio quattro minuti dopo di Mizunuma quindi prima dell’intervallo accorcia Douglas Costa al 36′ e nella ripresa prima Segecic al 10′ quindi Kucharski al 37′ ribaltano il punteggio. Nella J1 League successo in trasferta per Kashima e Kashwa e nella MLS in USA vincono fuoricasa DC United, Cincinnati, Toronto e Sporting Kansas City.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle ore 15 con Empoli-Venezia quindi due big match ovvero alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Milan-Atalanta. In Europa troviamo St. Pauli-Leverkusen delle 19:30 per la Bundesliga, Ipswich-Arsenal alle 15 e Leicester-Liverpool alle 17:30 per la Premier League. Si gioca anche in Liga dove alle ore 21 si sfidano Real Madrid e Athletic Bilbao.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Simba - Stellenbosch 15:00

Berkane - Constantine 21:00



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Boca Juniors - Estudiantes 2-0 (Finale)

Dep. Riestra - San Lorenzo 20:30

San Martin S.J. - Godoy Cruz 21:30

Sarmiento Junin - Platense 23:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van - Ararat-Armenia 1-1 (*)

Noah - FC Gandzasar 17:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Sydney FC - Newcastle Jets 3-2 (Finale)

Central Coast Mariners - Macarthur FC 2-2 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sturm Graz - BW Linz 14:30

Wolfsberger - SK Rapid 14:30

Austria Vienna - Salzburg 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Shamakhi - Kapaz 14:30

Zira - Sumqayit 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anderlecht - Anversa 0-0 (45 1 )

Genk - Royale Union SG 16:00

Gent - Club Brugge 18:30



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Blooming - Independiente2 3-1 (Finale)

Guabira - Bolivar 21:00

Real Oruro - Oriente Petrolero 23:15



BRASILE SERIE A BETANO

Gremio - Internacional 1-1 (Finale)

Juventude - Mirassol 16:00

Atletico-MG - Botafogo RJ 21:00

Sao Paulo - Santos 21:00

Fluminense - Vitoria 23:30

Fortaleza - Palmeiras 23:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge - Valour 1-1 (Finale)



CILE LIGA DE PRIMERA

Everton - U. Calera 18:30

O'Higgins - Palestino 21:00



CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai - Yunnan Yukun 0-0 (Finale)

Henan Songshan Longmen - Qingdao Hainiu 3-1 (*)

Qingdao West Coast - Dalian Yingbo 2-0 (*)

Meizhou Hakka - Shenzhen Xinpengcheng 1-0 (*)

Shanghai Port - Chengdu Rongcheng 1-2 (*)

Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Professional 0-0 (*)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Junior - Alianza 2-0 (Finale)

Ind. Medellin - Once Caldas 2-0 (Finale)

Envigado - Tolima 21:00

Millonarios - Pereira Posticipata

U. Magdalena - Bucaramanga 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

AD Santos - Puntarenas FC 1-1 (Finale)

Liberia - San Carlos 0-1 (Finale)

Cartagines - Guanacasteca Posticipata



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Hillerod - Roskilde 14:30

Vendsyssel - B.93 15:00



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg - Sonderjyske 17:00



ECUADOR LIGA PRO

Ind. del Valle - Manta 2-0 (Finale)

Tecnico U. - Vinotinto 20:00

U. Catolica - Orense 22:30



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF

Barcellona D - Chelsea D 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Lilla - Auxerre 15:00

Brest - Lens 17:15

Nizza - Angers 17:15

Reims - Tolosa 17:15

St. Etienne - Lione 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Colonia - Munster 1-1 (45 1 )

Darmstadt - Hannover 1-0 (45 2 )

Karlsruher - Furth 0-0 (45 1 )

Magdeburg - Regensburg 1-0 (45 1 )

Ulm - Hertha 1-0 (45 1 )



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Francoforte 15:30

Dortmund - Monchengladbach 17:30

St. Pauli - Leverkusen 19:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions - Dunbeholden 22:30

Molynes - Racing United 22:30

Mount Pleasant - Montego Bay 22:30

Portmore - Waterhouse 22:30

Tivoli - Harbour View 22:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe - Machida 1-0 (Finale)

Nagoya - Hiroshima 2-1 (Finale)

Okayama - Kashima 1-2 (Finale)

Shimizu - Avispa Fukuoka 3-1 (Finale)

Yokohama FC - G-Osaka 1-1 (Finale)

C-Osaka - Tokyo 1-1 (Finale)

Kawasaki - Verdy 0-0 (Finale)

Shonan - Kashiwa 0-1 (Finale)

Urawa - Yokohama M. 3-1 (Finale)



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Deportivo Mixco - Xinabajul 23:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

UPNFM - Real Sociedad 2-1 (Finale)

Juticalpa - Olancho 23:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Fulham - Chelsea 15:00

Ipswich - Arsenal 15:00

Manchester Utd - Wolves 15:00

Leicester - Liverpool 17:30



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. - Havadar SC 16:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Haifa - Netanya 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U20 - Lazio U20 1-3 (Finale)

Verona U20 - Cremonese U20 0-1 (*)



ITALIA SERIE A

Empoli - Venezia 15:00

Bologna - Inter 18:00

Milan - Atalanta 20:45



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Kaisar - Kairat Almaty 0-0 (Finale)

Turan - FC Astana 0-0 (*)

Zhenis - Yelimay Semey 16:00



LETTONIA VIRSLIGA

Super Nova - RFS 16:00



LITUANIA A LYGA

Banga - Dainava Alytus 15:00

Hegelmann - Zalgiris 17:25



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca - Dorados 2-2 (Finale)

Cancun - Atletico La Paz 4-1 (Finale)

Celaya - Tapatio 1-0 (Finale)

Tampico Madero - Atlante 1-1 (Finale)

Tlaxcala - Atl. Morelia 1-1 (Finale)

Zacatecas Mineros - Tepatitlan de Morelos 1-2 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Club America - Mazatlan FC 5-0 (Finale)

Toluca - Cruz Azul 2-2 (Finale)

Tigres - U.N.A.M. 2-1 (Finale)

Atlas - Guadalajara 1-1 (Finale)

Juarez - Queretaro 05:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Anguilla - Isole Vergini Britanniche 22:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Petrovac - Sutjeska 15:00

Jedinstvo - Mornar 16:00

Jezero - Otrant 16:00

Decic - Bokelj 18:00

Buducnost - Arsenal Tivat 19:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Esteli - Diriangen Posticipata



NORVEGIA ELITESERIEN

Tromsø - Kristiansund 14:30



OLANDA EREDIVISIE

Utrecht - Ajax 4-0 (Finale)



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Olimpia Asuncion - Sp. Luqueno 3-1 (Finale)

General Caballero JLM - Atl. Tembetary 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cusco - Ayacucho 3-0 (Finale)

Cajamarca - AD Tarma 20:15

Huancayo - Comerciantes Unidos 22:30



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Poli Iasi - Botosani 16:00



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB - CFR Cluj 19:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca - Kazan 1-1 (*)

F. Voronezh - FK Rostov 0-1 (*)

Zenit - Khimki 15:30

CSKA Mosca - Samara 18:30



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Banska Bystrica - Komarno 18:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Dun. Streda - Kosice 18:00



SPAGNA LALIGA

Valladolid - Osasuna 0-1 (*)

Villarreal - Real Sociedad 16:15

Siviglia - Alaves 18:30

Real Madrid - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA LALIGA2

Cartagena - Granada 1-0 (*)

Cordoba - R. Oviedo 16:15

Elche - Albacete 18:30

La Coruna - Tenerife 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju SK - Pohang 2-0 (Finale)

Jeonbuk - Daegu 3-1 (Finale)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Magesi - TS Galaxy 15:00

Supersport - Orlando Posticipata



SVEZIA ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Värnamo 0-0 (*)

Öster - AIK Stockholm 0-0 (*)

Göteborg - Hacken 16:30



SVEZIA SUPERETTAN

Utsikten - Sandviken 2-1 (*)

Sundsvall - Landskrona 15:00

Trelleborg - Brage 15:00

Kalmar - Östersund 17:00



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane - AS Gabes 15:30

Gafsa - CA Bizertin 15:30

Monastir - Soliman 15:30

Club Africain - Esperance Tunis 17:00



TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir - Gaziantep 2-1 (*)

Rizespor - Eyupspor 15:00

Fenerbahce - Kayserispor 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Zorya 4-0 (Finale)

Inhulets - LNZ Cherkasy 14:30

Veres-Rivne - Ch. Odesa 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Fehervar FC - MTK Budapest 0-0 (Intervallo)

Ferencvaros - Nyiregyhaza 15:45



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Liverpool M. - Plaza Colonia 20:00

Cerro CA - Montevideo City 22:15



USA MLS

CF Montreal - Orlando City 0-0 (Finale)

Charlotte - San Diego FC 3-0 (Finale)

New England Revolution - New York City 2-0 (Finale)

New York Red Bulls - DC United 1-2 (Finale)

Philadelphia Union - Atlanta Utd 3-0 (Finale)

Seattle Sounders - Nashville SC 3-0 (Finale)

Chicago Fire - Cincinnati 2-3 (Finale)

Houston Dynamo - Colorado Rapids 2-2 (Finale)

Minnesota - FC Dallas 0-0 (Finale)

St. Louis City - Vancouver Whitecaps 0-0 (Finale)

Real Salt Lake - Toronto FC 0-1 (Finale)

Portland Timbers - Los Angeles FC 3-3 (Finale)

San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City 3-5 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven - Charleston 1-3 (Finale)

Lexington - Monterey Bay 0-0 (Finale)

Miami FC - North Carolina 2-1 (Finale)

Tampa Bay - Louisville City 1-2 (Finale)

Colorado Springs - El Paso 1-1 (Finale)

Las Vegas Lights - FC Tulsa 1-4 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Andijan - Din. Samarkand 14:45

OKMK - Sogdiana 15:00

Termez Surkhon - Navbahor Namangan 17:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

Anzoategui FC - Zamora 2-0 (Finale)

Rayo Zuliano - Universidad Central 21:30



VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang - Nam Dinh 0-0 (*)

Song Lam Nghe An - Quang Nam 1-1 (*)